Wojska rosyjskie skoncentrowały swoją obronę przeciwlotniczą na osłanianiu Moskwy i dlatego nie zauważyły większej niż zwykle grupy dronów ukraińskich, które zaatakowały lotnisko w Pskowie - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Ukraina twierdzi, że wyprodukowała nowe pociski o bardzo wysokiej celności. Prezydent Zełenski skrytykował korupcję przy udzielaniu zwolnień od służby wojskowej. Czwartek jest 554. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zamieszczamy w relacji z 31 sierpnia 2023 r.

Straż pożarna na lotnisku w Pskowie / GOVERNOR OF PSKOV REGION / PAP/EPA

09:15

Seria ukraińskich ataków dronami na bazy lotnicze na terytorium Rosji dowodzi, że rosyjska obrona powietrzna ma problem z ich unieszkodliwianiem i Rosja musi ponownie przemyśleć swoją obronę powietrzną na lotniskach - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, w nocy z wtorku na środę na terytorium Rosji przeprowadzono pięć oddzielnych ataków przy użyciu jednokierunkowych bezzałogowych statków powietrznych (OWA-UAV), co było największym takim atakiem od początku konfliktu. Wybuchy miały miejsce w Moskwie, Briańsku i Riazaniu, a także w bazie lotniczej w Pskowie w pobliżu granicy z Estonią, gdzie prawdopodobnie zniszczonych zostało kilka rosyjskich wojskowych samolotów transportowych. Łącznie w sierpniu Rosja doświadczyła 25 oddzielnych ataków przy użyciu dronów, niemal na pewno OWA-UAV.

"Wiele z tych UAV osiągnęło swoje cele, co prawdopodobnie oznacza, że rosyjska obrona powietrzna ma trudności z ich wykrywaniem i niszczeniem. W rezultacie Rosja prawdopodobnie ponownie rozważa swoje przygotowanie w zakresie obrony powietrznej" - napisano



Wskazano, że po poprzednich atakach na bazy lotnicze rozproszono rosyjskie samoloty wojskowe po różnych miejscach na terenie kraju, jednak niedawne ataki na Sołcy i Psków dowodzą, że drony mają znaczny zasięg, co powoduje, że przenoszenie samolotów jest większym wyzwaniem. "Jest prawdopodobne, że Rosja będzie musiała rozważyć dodanie kolejnych systemów obrony powietrznej do lotnisk, które uważa za zagrożone atakami UAV" - oceniono.

09:07

Wojska rosyjskie skoncentrowały swoją obronę przeciwlotniczą na osłanianiu Moskwy i dlatego nie zauważyły większej niż zwykle grupy dronów ukraińskich, które zaatakowały lotnisko w Pskowie - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Jak zauważa think tank w najnowszej analizie, "źródła rosyjskie i nagrania opatrzone danymi geolokalizacyjnymi potwierdzają atak na lotnisko i zniszczenie co najmniej dwóch samolotów Ił-76". Mowa jest o 21 dronach ukraińskich zaangażowanych w atak na lotnisko w Pskowie.

Propagandyści rosyjscy i prokremlowscy blogerzy wojenni skrytykowali armię rosyjską za jej niezdolność do bronienia terytorium kraju i obiektów militarnych. Jeden z takich blogerów - jak odnotowuje ISW - zauważył, że rosnące zdolności techniczne Ukrainy sprawią, iż w zachodniej części Rosji nie będzie już "bezpiecznych miejsc".

ISW zauważa też, że Rosja próbuje zabezpieczyć most prowadzący na okupowany Krym przed atakami z morza. Zdjęcia satelitarne z 29-30 sierpnia pokazują, że Rosjanie zatopili barki w pobliżu mostu nad Cieśniną Kerczeńską - prawdopodobnie by zapobiec atakom dronów morskich na most lub znajdujące się w pobliżu okręty.

08:20

W środę z Ukrainy do Polski odprawiono 30 tys. osób, a 32,4 tys. wyjechało z Polski na Ukrainę - podała straż graniczna. Od 24 lutego 2022 r. - czyli od początku agresji Rosji na Ukrainę, SG zanotowała ponad 15 mln 123 tys. wjazdów do Polski i 13 mln 412 tys. wyjazdów na Ukrainę.