09:15

Robotyne w obwodzie zaporoskim zostało wyzwolone, a nasze wojska już posuwają się na południowy wschód od tej ważnej miejscowości - powiadomił na Telegramie Military Media Center, cytując wiceminister obrony Ukrainy Hannę Malar.

Jak poinformowała Malar, ukraińskie oddziały posuwają się w kierunku miejscowości Nowoprokopiwka i Oczeretowate. Południowa część frontu to, jak wskazała Malar, główny kierunek ukraińskiej kontrofensywy. "W obwodzie zaporoskim i chersońskim wróg jest w obronie" - mówiła Malar.

Wiceminister obrony podała również, że w ciągu tygodnia na kierunku bachmuckim, na wschodzie, siły ukraińskie wyzwoliły jeden kilometr kwadratowy terenu. Ogółem na tym kierunku odbito już 44 km kwadratowe.

08:57

Rosyjski resort obrony może być bardziej zaangażowany w likwidację najemniczej Grupy Wagnera niż Władimir Putin - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Szef formacji najemników Jewgienij Prigożyn najpewniej zginął 23 sierpnia w katastrofie lotniczej na zachodzie Rosji.

Rosyjski Komitet Śledczy podał w niedzielę, że na podstawie testów genetycznych potwierdzono, iż jedną z ofiar środowej katastrofy samolotu był Prigożyn. Na pokładzie prywatnego samolotu znajdowało się dziesięć osób, w tym szef wagnerowców i jego "prawa ręka" Dmitrij Utkin, uważany za de facto twórcę tej nielegalnej formacji zbrojnej. Wszyscy mieli zginąć.

W sieciach społecznościowych, na co również zwraca uwagę ISW, krążą jednak spekulacje, że Prigożyn być może wcale nie zginął. Powiązane z Grupą Wagnera kanały społecznościowe apelowały o "nieszerzenie plotek i fake newsów".

Rosyjscy tzw. blogerzy wojskowi, jak odnotowuje ISW, twierdzą, że ministerstwo obrony Rosji dąży do wstrzymania operacji Grupy Wagnera na Bliskim Wschodzie i w Afryce m.in. poprzez kontakty z urzędnikami w Syrii i Libii. Według blogera, na którego powołuje się ISW, negocjatorzy z ministerstwa obrony "obawiają się wywierania bezpośredniej presji na najemników, a próbują działać poprzez wpływy na urzędników na Bliskim Wschodzie i w Afryce".

Według amerykańskich analityków resort obrony Rosji może być w większym stopniu zaangażowany w likwidowanie Grupy Wagnera niż Putin. Były dziennikarz śledczy BBC Andriej Zacharow twierdzi, że po czerwcowym buncie najemników rosyjski dyktator pozwolił Prigożynowi działać w Afryce, lecz zabronił operowania w Ukrainie i Rosji. Z kolei resort obrony miał podejmować próby zduszenia działalności wagnerowców w Syrii i w Afryce, czemu Prigożyn próbował przed swoją śmiercią zapobiec.

Zdaniem Zacharowa losy "imperium Prigożyna", w tym jego kontraktów związanych z wydobyciem ropy, gazu i złota w Afryce i na Bliskim Wschodzie są niejasne. Według innych źródeł przejęciem zasobów Grupy Wagnera może być zainteresowana jeszcze jedna struktura siłowa w Rosji.

ISW zaznacza, że wszystkie te doniesienia są niemożliwe do zweryfikowania. Ocenia przy tym, że Putin mógł rzeczywiście przekazać "zarządzanie" likwidacją Grupy Wagnera ministerstwu obrony. Spekulacje pojawiające się w rosyjskich źródłach mogą być też próbą "odgrodzenia Putina od zabójstwa Prigożyna i możliwego rozwiązania Grupy Wagnera" - uważa amerykański think tank.

08:13

Rosja najprawdopodobniej odwołała planowane na wrzesień manewry Zapad 23, "połączone manewry strategiczne", duże coroczne wydarzenie, które jest kulminacją roku szkoleniowego wojska - przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak wskazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, od 2010 roku Rosja stosowała cykl czteroletni, rotując po całym kraju miejsce manewrów, jednak od 2021 roku co najmniej co dwa lata miały się odbywać w zachodniej Rosji, ponieważ priorytetowo traktuje konfrontację z tym, co postrzega jako zagrożenie ze strony NATO.

07:59

W obwodzie połtawskim w środkowej części Ukrainy w wyniku rosyjskiego ataku trafiony został obiekt przemysłowy - powiadomiły władze regionu. Co najmniej dwie osoby zginęły.

"Dzisiaj (w nocy - red.) przeciwnik zaatakował obwód połtawski. Są trafienia w obiekt przemysłowy" - poinformował na Telegramie szef władz obwodu połtawskiego Dmytro Łunin.

W kolejnym komunikacie urzędnik uściślił, że w wyniku wrogiego ataku zginęły dwie osoby, a dwie zostały ranne. Jeszcze dwie osoby są poszukiwane. Na miejscu trwa operacja ratunkowa i usuwanie gruzów.

07:26

Natalia Burlinova, poszukiwana przez FBI za szpiegostwo na rzecz Rosji, w latach 2013-2016 uczestniczyła w Polsce w spotkaniach organizowanych przez Fundację Batorego, udzieliła też "Tygodnikowi Powszechnemu" wywiadu, w którym wychwalała Putina - pisze "Gazeta Polska Codziennie".

Jak pisze "Gazeta Polska Codziennie", rosyjskie służby specjalne prowadzą operacje lokowania w zagranicznych mediach, m.in. w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, kremlowskiej propagandy.

07:20

Wojska ukraińskie kontynuują działania ofensywne na kierunku Melitopola w obwodzie zaporoskim na południu kraju - powiadomił w porannym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Siły Obrony kontynuują operacje ofensywne na kierunku melitopolskim, umacniają się na zajętych rubieżach, prowadzą walkę kontrbateryjną" - powiadomił ukraiński Sztab Generalny.

06:55

Raport strat rosyjskich wykonany przez stronę ukraińską. Wynika z niego, że w ciągu ostatniej doby wyeliminowano 490 rosyjskich żołnierzy.