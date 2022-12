Kreml wezwał do "ignorowania" nieoficjalnych doniesień o nowej fali mobilizacji, wyraźnie próbując uciszyć niepokój społeczeństwa i odzyskać kontrolę nad przekazem dotyczącym tej sprawy - ocenia amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie. "Absolutnie nie powstrzymujemy Ukrainy, by pozyskała własną broń dalekiego zasięgu" - zapewnia sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Jednocześnie szef dyplomacji Antony Blinken dodaje, że USA nie zachęcają, ani nie pomagają Ukrainie dokonywać ataków na terytorium Rosji. 287. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje śledzimy w naszej relacji.

Badamy zużycie amunicji w wojnie toczonej przez Rosją na Ukrainie, by upewnić się, że nasze zapasy przygotowane na ewentualne przyszłe konflikty są wystarczające - powiedział Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów amerykańskiej armii, gen. Mark Milley, cytowany przez agencję Reutera.



Przeprowadzamy obecnie analizę, aby upewnić się, czy właściwie oszacowaliśmy nasze zasoby dotyczące awaryjnych planów wojennych odnośnie teatrów wojny na całym świecie i czy są wystarczające do reagowania w przypadku jakichkolwiek przyszłych konfliktów lub operacji militarnych - przekazał generał Milley.

Kreml wezwał do "ignorowania" nieoficjalnych doniesień o nowej fali mobilizacji, wyraźnie próbując uciszyć niepokój społeczeństwa i odzyskać kontrolę nad przekazem dotyczącym tej sprawy - ocenia amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.



Zarówno opozycyjne, jak i prokremlowskie kanały w Telegramie informują o planach nowego zaciągu w 2023 r.



Jak zaznacza ISW, we wtorek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nazwał "prowokacyjnymi" doniesienia o planach nowej mobilizacji i polecił, by opierać się w tej sprawie na informacjach prezydenta i ministerstwa obrony.



"Oświadczenie Pieskowa ma zapewne na celu zdyskredytowanie rosnącego wpływu zarówno opozycyjnych, jak i opowiadających się za wojną kanałów w Telegramie, które konsekwentnie donoszą o przesłankach, wskazujących na wznowienie mobilizacji w 2023 r." - pisze amerykański ośrodek.



Ukraińskie dowództwo w porannym raporcie uspokaja, że w jego ocenie sytuacja w sąsiedniej Białorusi nie zmienia się. Ten kraj jest jednak wciąż wykorzystywany do rakietowych i powietrznych ataków na Ukrainę.

Poinformowano też, że jednostki rosyjskie kontynuują ćwiczenia na białoruskich poligonach.

Na terytorium Białorusi odbywa się sprawdzian reagowania na zagrożenie zamachami terrorystycznymi - powiadomiły media państwowe, powołując się na sekretariat Rady Bezpieczeństwa. Jak podano, sprawdzian ma się odbywać w środę i w czwartek.



W związku z tymi działaniami, jak podała państwowa agencja BiełTA, "zaplanowane zostało przemieszczenie sprzętu wojskowego i funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa narodowego, czasowe ograniczenia ruchu obywateli (transportu) na niektórych drogach ogólnego użytkowania oraz terenach, zastosowanie w celach szkoleniowych imitacyjnych środków uzbrojenia".



Państwowy Sekretariat Rady Bezpieczeństwa przeprosił obywateli "za możliwe niedogodności".



Ministerstwo zdrowia Ukrainy wezwało do przełożenia zaplanowanych operacji do czasu ustabilizowania się dostaw energii. W ostatnich tygodniach rosyjskie ataki poważnie uszkodziły infrastrukturę energetyczną Ukrainy i doprowadziły do przerw w dostawach prądu.



Szpitale nadal zapewniają opiekę medyczną w nagłych przypadkach, ale planowe operacje powinny zostać tymczasowo zawieszone, by odciążyć system ochrony zdrowia w związku z możliwymi przyszłymi przerwami w dostawach prądu - przekazało ministerstwo w komunikacie.

800 mln dolarów pomocy wojskowej dla Ukrainy oraz obowiązek przygotowania raportu Pentagonu na temat przesunięcia znaczących sił USA na wschodnią flankę NATO znalazły się w ostatecznym projekcie nowego budżetu obronnego USA. Budżet ma opiewać na 858 mld dolarów.



Projekt NDAA jest owocem negocjacji między politykami obydwu partii w obydwu izbach Kongresu i może zostać przegłosowany jeszcze w tym tygodniu. Uzgodniona kwota 857,9 mld dolarów jest o 45 mld większa, niż ta, o którą pierwotnie wnioskował prezydent Joe Biden.



Odnosząc się do ataków na bazy pod Riazaniem, Engelsem i Kurskiem, sekretarz stanu USA Antony Blinken stwierdził, że nie ma szczegółowych informacji na ten temat i Waszyngton ani nie zachęca Ukrainy, ani nie pomaga w uderzeniach na terytorium Rosji. Dodał jednak, że należy na nie patrzeć w kontekście bombardowań, z którymi zmaga się Ukraina każdego dnia.



Ważną rzeczą jest by zrozumieć, co przeżywają Ukraińcy każdego dnia z trwającą rosyjską agresją przeciwko ich krajowi. A my jesteśmy zdeterminowani, by zapewnić, że mają sprzęt, którego potrzebują, by obronić swoje terytorium i swój naród - powiedział Blinken.



Pytany o sondaże wskazujące na słabnące poparcie Amerykanów dla pomocy Ukrainie, dyplomata stwierdził, że "nie prowadzi polityki kierując się sondażami", lecz interesami Stanów Zjednoczonych, a te jasno leżą we wspieraniu Ukrainy. Dodał też, że jest przekonany, że Amerykanie przejmują się tym, że "jeden kraj próbuje czynić okropne szkody innemu krajowi i jego mieszkańcom".

Absolutnie nie powstrzymujemy Ukrainy, by pozyskała własną broń dalekiego zasięgu - powiedział sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Jednocześnie szef dyplomacji Antony Blinken dodał, że USA nie zachęcają, ani nie pomagają Ukrainie dokonywać ataków na terytorium Rosji.



Odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarki CNN zadane w kontekście ataków na rosyjskie bazy lotnicze, które według doniesień miały zostać dokonane przez ukraińskie drony.

Wcześniej obawy o użycie amerykańskiego uzbrojenia do ataków na terytorium Rosji były powodem odmowy przez USA wystrzeliwanych z wyrzutni HIMARS rakiet ATACMS o zasięgu do 300 km.

Według źródeł dyplomatycznych w ONZ Rosja ponownie zamówiła w Iranie setki dronów i rakiet balistycznych. Wiemy, że Iran planuje znacznie zwiększyć dostawy bezzałogowców i rakiet do Rosji - poinformowały źródła, na które powołuje się agencja dpa.



Amerykańska telewizja ABC podała wcześniej, że Rosja wykorzystała już wszystkie drony, które sprowadziła w sierpniu z Iranu.





Według anonimowych źródeł stacji, Moskwa w przeprowadzonych w ostatnich dniach bombardowaniach Ukrainy przestała używać sprowadzonych z Iranu dronów Shahed-136, które nazywane są "dronami-kamikaze" (ponieważ eksplodują przy uderzeniu w cel) oraz bezzałogowców Mohajer-6 (bo wyczerpała ich zapasy).

Wcześniejsze zmasowane rosyjskie ataki z użyciem irańskich dronów na Ukrainę, głównie cywilną infrastrukturę, spowodowały znaczne zniszczenia.



Rosja liczy teraz na uzupełnienie tych zapasów. "Jest pewne, że zamówienie zostało już złożone" - podało źródło w ONZ.