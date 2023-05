Wielka Brytania wprowadzi zakaz importu rosyjskich diamentów oraz pochodzących z Rosji miedzi, aluminium i niklu - poinformował brytyjski rząd przed rozpoczęciem w Japonii obrad szczytu grupy G7. Kijów i inne miasta ukraińskie były w nocy ponownie celami rosyjskich ataków - poinformowało dowództwo armii ukraińskiej. Jak dodano, wszystkie wszystkie drony atakujące stolicę zostały zestrzelone. Najważniejsze wydarzenia związane z 450. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 19.05.2023 r.

Zniszczenia po rosyjskim ostrzale we wsi Tsyrkuny w obwodzie charkowskim / Mykola Kalyeniak / PAP

07:39

Ukraińskie wojska przejęły taktyczną inicjatywę pod Bachmutem i poczyniły znaczne pod względem taktycznym postępy podczas operacji kontrofensywnych w czwartek - podaje w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną.

Działania te są kontynuacją lokalnych kontrataków, prowadzonych przez armię ukraińską już od kilku dni; nie jest to początek nowej dużej operacji - zaznaczają eksperci.

Przypominają, że przedstawiciele ukraińskich władz poinformowali, że siły ukraińskie przejęły inicjatywę w okolicach Bachmutu.

07:34

Koszykarskie zespoły z Rosji i Białorusi nie będą mogły zgłosić akcesu do udziału w klubowych rozgrywkach na Starym Kontynencie w sezonie2023/24, czyli do Euroligi i Pucharu Europy kobiet oraz Pucharu Europy FIBA mężczyzn - poinformowała europejska federacja.

07:24

W nocy słychać było wybuchy we Lwowie oraz w położonym w środkowej części Ukrainy Krzywym Rogu. Nie ma doniesień o ofiarach - podał rano portal Radia Swoboda.

07:11

Podczas wczorajszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa zastępca wysokiego przedstawiciela ds. rozbrojenia ONZ Adedeji Ebo mówił, że Rosja cynicznie wzywa do dyskusji o zagrożeniu światowego pokoju, niszcząc w tym czasie ukraińskie miasta i zabijając ich mieszkańców.

06:59

Rosyjskie wojska po raz kolejny przeprowadziły minionej doby zmasowany atak rakietowy i lotniczy na Ukrainę. Ryzyko dalszych uderzeń na całym terytorium kraju pozostaje bardzo wysokie - pisze sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Rosyjskie siły przeprowadziły 39 ataków rakietowych i 39 lotniczych oraz 50 ostrzałów z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych - czytamy w komunikacie sztabu.

06:40

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uda się w niedzielę do Hiroszimy w Japonii aby wziąć udział w szczycie przywódców państw grupy G7 - ujawniło Reutersowi źródło UE, które zastrzegło sobie anonimowość.

06:34

Pentagon poinformował, że system obrony powietrznej Patriot w Ukrainie został już naprawiony. Jak wcześniej przekazywała stacja CNN, system został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów w nocy z poniedziałku na wtorek.

06:27

Robot rehabilitacyjny Movendo Technology pomaga w leczeniu ukraińskich żołnierzy, po amputacji nóg w nowo otwartym ośrodku medycznym "Niepokonany" we Lwowie. Pozwala lekarzom i fizjoterapeutom przywracać pacjentom napięcie mięśniowe przygotowując ich do powrotu do chodzenia po zainstalowaniu spersonalizowanych protez - informuje włoska agencja ANSA.

05:05

Poprzedniej nocy Kijów i inne ukraińskie miasta atakowane były - jak podało ukraińskie dowództwo - m. in. pociskami manewrującymi wystrzeliwanymi z bombowców strategicznych. Według dowództwa prawie wszystkie pociski zostały zestrzelone.

Jak pisze AFP administracja wojskowa Kijowa oceniła, że dokonywane od początku maja rosyjskie ataki "są bez precedensu pod względem ich intensywności, siły i zróżnicowania".

05:04

Przedstawiciele administracji wojskowej i lokalne media informowały o wybuchach w wielu miastach, w tym we Lwowie i Równym na zachodzie kraju oraz Chersoniu i Krzywym Rogu na południu i w centrum.

05:03

Kijów i inne miasta ukraińskie były w nocy z czwartku na piątek ponownie celami rosyjskich ataków - poinformowało dowództwo armii ukraińskiej dodając, że wszystkie wszystkie drony atakujące stolicę zostały zestrzelone.

Dziesiąta noc ataków z powietrza w ciągu 19 dni maja! - napisała na Telegramie administracja wojskowa Kijowa. Było kilka fal ataków dronów. Wszystkie wykryte cele powietrzne kierujące się w stronę Kijowa zostały zniszczone - dodano.

05:02

Wielka Brytania wprowadzi zakaz importu rosyjskich diamentów oraz pochodzących z Rosji miedzi, aluminium i niklu - poinformował w nocy brytyjski rząd przed rozpoczęciem w Japonii obrad szczytu grupy G7.