Inżynier z Zaporoskiej Elektrowni Atomowej powiedział, że Rosjanie sami prowadzą ostrzał obiektu i że możliwy jest scenariusz "Fukushimy". Media rosyjskie natomiast przekazują, że konieczne było wyłączenie jednej z turbin w elektrowni wodnej Kachowka po ukraińskim ataku w regionie. Najważniejsze wydarzenia ze 172. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji 14.08.2022.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zaporoska Elektrownia Atomowa / RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA

07:30

Wojska rosyjskie ostrzeliwały w sobotę wielokrotnie rejon miasta Sumy położonego w północno wschodniej Ukrainie, przy granicy z Rosją. Ostrzał wyrządził poważne zniszczenia - poinformowały lokalne władze.

Jak napisał na Facebooku Dmytro Żywickij, szef obwodowej administracji wojskowej, artyleria rosyjska ostrzeliwała okolice miasta 15 razy. Zrejestrowano 223 eksplozje.

Żywickij dodał, że nie było ofiar w ludziach, ale eksplozje zniszczyły lub uszkodziły wiele budynków. Straty zanotowano także w żywym inwentarzu.

07:17

Ukraińska sekcja BBC opublikowała wywiad z inżynierem elektrowni atomowej w Zaporożu, która jest pod kontrolą rosyjskiego wojska i ludzi z Rosatomu. Twierdzi, że na terenie placówki znajduje się duża ilość sprzętu wojskowego, a regularne ostrzały elektrowni organizują sami Rosjanie, m.in. w celu zniszczenia linii energetycznych prowadzących na tereny kontrolowane przez Kijów.

Według niego, pracownicy Rosatomu zażądali map obiektu i kazali się oprowadzić. Ukraiński inżynier twierdzi, że chodzi o to, by wiedzieć "gdzie strzelać, by bolało, ale nie było to śmiertelne". Podkreślił, że rosyjscy eksperci zawsze wiedzą, kiedy będzie ostrzał i są pierwszymi ewakuowanymi z obiektu.

Stwierdził on, że jakakolwiek awaria nie skończy się "Czarnobylem", ale możliwa jest "Fukushima". Tylko tak, jak w Japonii spowodowane było to klęską żywiołową, tak w Ukrainie będzie to "ostrzał armii rosyjskiej". Przeprowadziliśmy szereg ulepszeń, aby zapobiec scenariuszowi Fukushima. Ale to, co robi tutaj armia rosyjska, to terroryzm nuklearny - mówił.

07:14

Rosyjskie wojska przeprowadziły w nocy ostrzał Nikopola w obwodzie dniepropietrowskim - ogłosił szef administracji Jewhen Jewtuszko. Służby sprawdzają, jakie atak przyniósł szkody.

07:05

Wyłączona została jedna z turbin w elektrowni wodnej Kachowka, położonej w okupowanym przez Rosję obwodzie chersońskim - przekazał zastępca dyrektora placówki Arsenij Zełenski rosyjskim mediom. Jak podkreślił, to efekt ukraińskiego ostrzału w regionie.

Wczoraj ukraińska armia ogłosiła, że przeprowadziła atak w rejonie elektrowni i zniszczyły znajdującą się tam przeprawę przez Dniepr.

07:00

Ukraińska armia zniszczyła dwa magazyny rosyjskiego wojska w Muzykiwce i Nowej Kachowce - poinformowało Dowództwo Operacyjne "Południe". Zginęło 15 żołnierzy, zniszczony został jeden czołg T-72 oraz cztery pojazdy opancerzone.