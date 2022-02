Trzeci dzień ataku Rosji na Ukrainę. Zacięte walki odbywają się w Kijowie, a także wielu innych miejscach w kraju. Władze stolicy mówią, że sytuacja jest pod kontrolą. „Nie składamy broni; będziemy bronić naszego kraju” – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Najnowsze informacje, zdjęcia, filmy i komentarze związane z rosyjską inwazją na Ukrainę zbieramy w naszej relacji na żywo!

Kijów, Ukraina / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Najważniejsze informacje w skrócie:

11:49

Kolejka samochodów do granicy Ukrainy z Polską:

11:42

Skutecznie odpieramy ataki Rosjan - powiedział w wygłoszonym oświadczeniu w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapewnił, że kluczowe miasta wokół Kijowa są pod kontrolą rządu.

Cytat Wytrwaliśmy i odparliśmy ataki wroga. Walki trwają. W wielu miastach i regionach naszego państwa. Ale wiemy, co chronimy - kraj, ziemię, przyszłość dzieci. To nasza armia kontroluje Kijów i kluczowe miasta wokół stolicy - powiedział Zełenski.

11:34

Od początku wojny na Ukrainie do Polski wjechało z tego kraju 100 tys. osób, ruch uchodźców rośnie - poinformowała PAP w sobotę rzecznik Straży Granicznej por. Anna Michalska.

11:29

Ukraina zaapelowała do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o pomoc przy wywiezieniu ciał rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli podczas inwazji Rosji na ten kraj - poinformowała w sobotę wicepremier Ukrainy ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych Iryna Wereszczuk.

11:25

Rosjanie tymczasowo okupują Stanicę Ługańską, Krymskie i Markiwkę - poinformował szef ługańskich władz obwodowych w sobotę. (PAP)

11:21

Rosjanie prawdopodobnie mają problemy z zaopatrzeniem:

11:17

Odcięcie Rosjan od międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych SWIFT osłabiłoby rosyjską gospodarkę nawet o jedną czwartą - tak szacują ekonomiści.

Unia Europejska jest coraz bliżej podjęcia tej decyzji. Cypr ogłosił właśnie, że przestaje ją blokować. Przychylają się do tego Niemcy. Jedynym blokującym to kraje pozostają Węgry.

11:14

Państwowy regulator mediów i Internetu w Rosji, urząd Roskomnadzor, zażądał od mediów niezależnych usuwania materiałów o inwazji na Ukrainę, które wykorzystywały inne źródła niż oficjalne rosyjskie. Roskomnadzor nalega na nieużywanie słowa "wojna".

11:11

Czeski rząd zatwierdził w sobotę wysłanie do Ukrainy broni i amunicji wartej 188 mln koron (ok. 7,6 mln euro), która ma pomóc w obronie przed rosyjską inwazją - poinformowało czeskie ministerstwo obrony narodowej.

11:07

Cypr nie będzie blokował decyzji o wykluczeniu Rosji z systemu SWIFT - poinformował przed chwilą Dymitro Kuleba, szef Ukraińskiego MSZtu.

11:04

Sprzeczne informacje w sprawie rosyjskiego desantu na Zachodzie Ukrainy. Lokalne władze podały, że w okolicach miejscowości Brody wylądowały 3 śmigłowce z rosyjskimi żołnierzami. Teraz służba bezpieczeństwa Ukrainy dementuje te doniesienia.

10:58

Wróg znajduje się na ulicach Sum. Obrona terytorialna walczy na ulicach, mieszkańcy muszą pozostać w domach. Koniecznie zaciągnijcie zasłony i trzymajcie się z dala od okien - ostrzegła lokalna administracja cywilno-wojskowa na Facebooku.

10:55

Rosjanie imitują walki powietrzne nad elektrownią w Czarnobylu - to prowokacja, by obwinić Ukrainę - podała rządowa agencja, która odpowiada za Czarnobylską Strefę Wykluczenia.

Cytat Ukraina nie prowadzi działań bojowych w rejonie elektrowni w Czarnobylu - poinformowała agencja, na którą powołuje się Interfax-Ukraina.

10:50

Dzisiaj rozpoczną się ćwiczenia polskiego pociągu sanitarnego dla poszkodowanych z Ukrainy - ustalił dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.

To rozwiązanie stworzone od zera, do tej pory nie było wykorzystywane w Polsce. Jedna z nowości to sala operacyjna zorganizowana w wagonie rowerowym. Wszystkie procedury mają być przećwiczone z udziałem obsługi pociągu sanitarnego.

10:46

Ambasador Niderlandów na Ukrainie Jennes de Mol wraz ze swoim personelem przeniesie się do Jarosławia w Polsce - poinformowało w sobotę rano holenderskie MSZ. Ambasada wcześniej została przeniesiona z Kijowa do Lwowa.

10:41

Mamy kolejne informacje z Kijowa, w którym jest specjalny wysłannik RMF FM Mateusz Chłystun:

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Okolice Białej Cerkwi, okolice Kijowa:

10:38

Rosyjskie grupy dywersyjne próbują lądować w lewobrzeżnej części Kijowa - poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. W związku z tym wojsko, które kontroluje wszystkie przeprawy przez Dniepr, otworzy ogień do każdego, kto będzie próbował przedostać się na prawy brzeg - ostrzegł.

10:34

W sobotę, ok. godz. 9 rano (godz. 8 w Polsce) w położonych na zachodzie Ukrainy Brodach pojawił się rosyjski desant. Oddział przybył trzema śmigłowcami i liczył ok. 60 osób - poinformował mer Lwowa Andrij Sadowy. Siły ukraińskie odparły atak.

10:29

W Melitopolu w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy nadal trwają walki z wojskami rosyjskimi, nad budynkami administracji wiszą flagi Rosji - podała w sobotę agencja Interfax-Ukraina. Rosja twierdzi, że zajęła Melitopol.

10:20

Na Ukrainę przybyło uzbrojenie przeciwpancerne, środki obrony przeciwlotniczej, amunicja, paliwo i wiele rodzajów broni i amunicji - poinformował w sobotę ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba.

10:17

Na Twitterze opublikowano nagranie - jak napisano - z wewnątrz mieszkania w bloku trafionym rosyjskim pociskiem:

10:07

Metro w Kijowie przestało przewozić pasażerów i będzie obecnie funkcjonować jako schron - poinformował w sobotę mer stolicy Witalij Kliczko.

09:59

Jak informuje reporter RMF FM Paweł Balinowski, walki toczą się obecnie między innymi w mieście Sumy, w Charkowie.

W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej informacji o rosyjskich żołnierzach szukających paliwa do unieruchomionych pojazdów, a także jedzenia. Może to oznaczać, że rosyjska armia atakująca Ukrainę ma problemy z zaopatrzeniem.

Zniszczenia po ostrzale w Kijowie, 26 lutego 2022 r. / DSNS / PAP

09:55

Ukraiński minister zdrowia Wiktor Laszko poinformował w sobotę, że w wyniku inwazji wojsk rosyjskich zginęło 198 osób, w tym troje dzieci. Rannych jest 1115 osób, w tym 33 dzieci. Minister zapewnił, że system ochrony zdrowia nadal działa.

09:52

Ukraińska ambasada w Moskwie jest ewakuowana na Łotwę. Takie informacje przekazał właśnie rzecznik łotewskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

09:49

Most w rejonie wsi Stojanka 5 km na zachód od Kijowa został wysadzony, przejazd w kierunku Żytomierza jest niemożliwy - podał Interfax-Ukraina, powołując się na deputowanego Ołeksija Honczarenkę.

09:40

Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z rep. Rosji. To jedyna słuszna decyzja - napisał na Twitterze Cezary Kulesza, prezes PZNP.

09:37

Pojechaliśmy na manewry, trafiliśmy tutaj - sztab ukraińskiej armii publikuje zeznania schwytanych rosyjskich żołnierzy, którzy mówią, jak trafili na Ukrainę. Niektórzy twierdzą, że "nie wiedzieli", że jadą na wojnę, inni, że przyjechali z terytorium Białorusi.

09:34

Zniszczona rosyjska kolumna pod Charkowem:

09:30

Szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadu (BND), Bruno Kahl, został zaskoczony atakiem Rosji podczas swojego pobytu na Ukrainie i z dużym trudem udało mu się wrócić na terytorium UE - piszą w sobotę niemieckie media.

09:23

Burmistrz Czernihowa - 300-tysięcznego miasta na północy Ukrainy, oddalonego o około 80 km od granicy z Białorusią - wezwał w sobotę w nagraniu wideo mieszkańców, by przygotowali się do walk ulicznych z Rosjanami.

09:20

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał w sobotę na Twitterze, że w rozmowie z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem zaapelował, by "zakończyć wieloletnią dyskusję i podjąć decyzję o członkostwie Ukrainy w UE".

09:13

27 państw, w tym Wielka Brytania, inne kraje europejskie i USA, zgodziło się przekazać Ukrainie więcej broni, środków medycznych i innej pomocy wojskowej, aby wspomóc ją w walce z rosyjską inwazją - podała w sobotę rano stacja Sky News.

09:00

W ciągu trwającej od dwóch dni inwazji na Ukrainę Rosja straciła ponad sto czołgów, 14 samolotów, 8 helikopterów - podała na Facebooku wiceminister obrony Ukrainy Anna Malar. Według wiceminister zginęło dotychczas 3 tys. rosyjskich żołnierzy.

08:55

Do Polski z Ukrainy w piątek wjechało ponad 47 tysięcy osób - przekazała w sobotę Straż Graniczna. Poinformowano, że na wszystkich polsko-ukraińskich przejściach granicznych prowadzona jest odprawa w ruchu pieszym.

08:50

Podczas porannego ostrzału Rosjan pocisk trafił w wielopiętrowy budynek mieszkalny na Prospekcie Łobanowskiego - przekazała agencja Interfax-Ukraina.

08:45

Nie składamy broni, będziemy bronić naszego kraju - powiedział w nagraniu opublikowanym rano prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

08:40

Przez całą noc w Kijowie słychać było strzały i eksplozje. Siły zbrojne Ukrainy poinformowały o zestrzeleniu rosyjskiego samolotu transportowego Ił-76, a także śmigłowca i samolotu szturmowego Su-25. Media przekazują również, że Ukraina odparła rosyjski atak na Aleję Zwycięstwa w Kijowie.

08:39

