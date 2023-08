Portal cytuje Prokuratora Generalnego Ukrainy Jurija Belousova, który udzielił wywiadu Interfax Ukraina.

Belousov potwierdził śmierć 10 749 cywilów (w tym 499 dzieci) i 15 599 rannych (w tym 1 900 dzieci).

18:00

Blisko połowa Ukraińców, którzy byli przetrzymywani w rosyjskich więzieniach w obwodzie chersońskim, była poddawana torturom, w tym seksualnym - podaje CNN, powołując się na ustalenia międzynarodowej grupy ekspertów, wspierającej ukraińskie śledztwo.

Eksperci przeanalizowali 320 historii osób więzionych przez Rosjan w 35 "więzieniach" w obwodzie chersońskim.

"Spośród tych osób co najmniej 43 proc. wprost mówiło o torturach w miejscach przetrzymywania, wskazując przemoc seksualną jako częstą praktykę, stosowaną przez rosyjskich strażników zarówno wobec mężczyzn, jak i kobiet" - przekazuje CNN, przywołując dane z raportu.

Jak podaje agencja Reutera, najbardziej narażeni na tortury byli wojskowi, ale także funkcjonariusze porządku publicznego, wolontariusze, aktywiści, przedstawiciele władz lokalnych, personel służby zdrowia i nauczyciele.

17:33

Zobaczcie zdjęcia żołnierzy ukraińskiego 111. Batalionu Obrony Terytorialnej z patrolu zwiadowczego na granicy z Białorusią na Wołyniu.

17:10

Tylko kilku rosyjskich żołnierzy skazanych za zbrodnie wojenne na Ukrainie zostało wymienionych, a oskarżeni o najcięższe zbrodnie przeciwko ludności cywilnej - zabójstwa, tortury, gwałty - nie zostaną wymienieni - powiedział przedstawiciel Prokuratury Generalnej Ukrainy Jurij Biełousow w wywiadzie, opublikowanym przez agencję Interfax-Ukraina.

"Istnieją bazy danych ze wszystkimi zidentyfikowanymi (przez ukraińskie służby - red.) Rosjanami - wojskowymi, oficerami wywiadu. Nie wszyscy z nich popełnili zbrodnie wojenne" - powiedział Biełousow, który w Prokuraturze Generalnej kieruje departamentem ds. zwalczania przestępstw popełnionych podczas konfliktu zbrojnego. Zaznaczył jednak, że wśród nich są "potencjalnie podejrzani", którzy są sprawdzani pod kątem udziału w popełnianiu zbrodni wojennych. "Są ich dziesiątki tysięcy" - podkreślił urzędnik.

"Skierowano już do sądu 225 aktów oskarżenia w sprawie zbrodni wojennych, zapadły 54 wyroki" - poinformował Biełousow dodając, że 15 wyroków wydano w obecności oskarżonego, pozostałe zaocznie. "Z reguły są to niscy rangą wojskowi, szeregowi lub niscy rangą oficerowie, ponieważ generałowie nie wpadają w nasze ręce podczas bitwy, chociaż tutaj giną" - doprecyzował.

Zapytany o jeńców wojennych, urzędnik odpowiedział: "Rozpracowujemy każdego jeńca wojennego. Każdy z tych, którzy wpadli w nasze ręce, przeszedł przez specjalny system (...) Jeśli widzimy oznaki zaangażowania w zbrodnie wojenne, zaczynamy drążyć głębiej (...). Nie na wszystkich coś znajdujemy. Jeśli jest to żołnierz, który znajduje się na naszym terytorium, ale nie rabował cywilów, nie torturował, nie zabijał, jest przetrzymywany jako jeniec wojenny".

16:51

Od 20 do 50 tys. Ukraińców straciło od początku rosyjskiej agresji co najmniej jedną kończynę - podaje amerykański dziennik "The Wall Street Journal", powołując się na informacje placówek medycznych i ukraińskiego rządu.

"Prawdziwe statystyki mogą być jednak wyższe, ponieważ rejestracja pacjentów wymaga czasu. Z początkiem ukraińskiej kontrofensywy wojna może też wkroczyć w jeszcze bardziej brutalną fazę" - zauważono wtekście WSJ.

Fundacja Houp zauważa, że poważnie rannych zostało dotąd ok. 200 tys. Ukraińców, z których 10 proc. wymagało amputacji. Na początku wojny główną przyczyną amputacji były urazy poniesione wskutek ostrzału artyleryjskiego. Obecnie wiele osób traci kończyny w wyniku wybuchów min.

Dla porównania, w czasie I wojny światowej amputacje przeszło 67 tys. Niemców i 41 tys. Brytyjczyków; jedną z kończyn straciło też mniej niż 2 tys. amerykańskich żołnierzy walczących w Afganistanie i Iraku - wylicza gazeta.

"Kijów utrzymuje statystyki w sekrecie, by nie siać demoralizacji w społeczeństwie. Ale nawet biorąc to pod uwagę liczby z pewnością dają porażający obraz rosyjskiej inwazji - skutków, które będą odczuwane przez lata" - podkreśla "WSJ".

16:20

Rosyjscy okupacyjni zarządcy obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy otrzymali od swoich mocodawców wytyczne dotyczące deportacji ponad 10 tys. dzieci z tych terenów - podał portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.

Dzieci trafiają do bardzo różnych, niekiedy odległych zakątków Rosji, takich jak Dagestan czy Czuwaszja. Projekt koordynowany przez kremlowską partię władzy Jedna Rosja ma na celu przeprowadzenie "obróbki ideologicznej" młodych Ukraińców. Dzieci są zmuszane do uczestnictwa w propagandowych koncertach i "zajęciach edukacyjnych" o podobnym charakterze - zaalarmował rządowy serwis.

Jak dodał, zdarzają się nawet przypadki seksualnego wykorzystywania deportowanych młodych obywateli Ukrainy. Do takiej sytuacji doszło w Anapie nad Morzem Czarnym, w rosyjskim Kraju Krasnodarskim. Czworo dzieci pochodzących z obwodu donieckiego padło tam ofiarą pedofila.

"Jest to polityka ludobójstwa (dokonywanego) na narodzie ukraińskim. Rosjanie świadomie niszczą całe (nasze) pokolenie na skalę przemysłową, stosując (w tym celu) państwowy program. W działania te angażują się nie tylko władze kraju-agresora czy garstka kolaborantów, ale także nauczyciele, lekarze, artyści i inni pracownicy obozów (przeznaczonych dla dzieci)" - podkreśliło Centrum Narodowego Sprzeciwu.

15:50

Ukraina rozpoczęła masową produkcję dronów kamikadze Rubaka, które mają zasięg 500 km - informuje portal Euromaidanpress. "Rubaka to unikalny w swojej konstrukcji dron kamikadze z inercyjnym systemem naprowadzania i przeznaczony do uderzania w z góry określone cele" - podaje portal.

Wideo youtube

15:34

Rosja rozpoczęła tworzenie nowych formacji wojskowych, aby uzupełnić straty ponoszone w wojnie z Ukraina - stwierdza najnowszy raport wywiadowczy brytyjskiego Ministerstwa. Oceniono w nim, że jest jednak mało prawdopodobne, aby bez ogłoszenia dodatkowej mobilizacji udało się zgromadzić odpowiednią liczbę żołnierzy.

15:11

Ukraina nie będzie wymieniać rosyjskich jeńców skazanych za zbrodnie wojenne - przekazał Jurij Biłousow z Prokuratury Generalnej Ukrainy.

Mamy takie stanowisko: jeśli ktoś popełnił szczególnie poważne przestępstwa, to odsiaduje wyrok na Ukrainie i nie podlega wymianie. To są nasze warunkowe czerwone linie. Bo jeśli wymienimy wszystkich, to co ich zatrzyma od popełnienia zbrodni wojennych? (...) Jeśli mówimy o morderstwach, przemocy seksualnej, torturach, to te wyroki będą odbywały się na Ukrainie - powiedział Biłousow, którego cytuje portal Ukraińska Prawda.

14:50

40 tys. ton zboża zostało zniszczone w rosyjskim ataku na naddunajski port w Izmaił - poinformował ukraiński wicepremier Ołeksandr Kubrakov. Do ataku użyto irańskich dronów.