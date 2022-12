11:33

Stany Zjednoczone ostatecznie zdecydowały, że Rosja musi przegrać wojnę z Ukrainą i nie będzie żadnych kompromisów w stylu "wymiana terytoriów w zamian za fałszywy pokój" - ocenił doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak, komentując wizytę ukraińskiego przywódcy Wołodymyra Zełenskiego w USA.

"(Kijów) otrzyma (od Waszyngtonu) wszelką niezbędną pomoc wojskową w maksymalnym wymiarze. Nikogo nie interesują już rosyjskie histeryczne (wezwania) do negocjacji" - dodał Podolak na Twitterze.



11:28

Przemówienie, w którym widać imponujące zrozumienie amerykańskiej duszy. Przemówienie, które przekonuje. Słowa i gesty Wołodymyra Zełenskiego w Kongresie USA, przypominają Winstona Churchilla z 1941 r. - pisze portal dziennika "Welt".

Przemówienie Zełenskiego, pokazuje, że "on - lub osoba, która je dla niego napisała - całkiem dobrze rozumie amerykańską duszę. Jego przesłanie było tak proste, jak wtedy Winstona Churchilla: dziękujemy Amerykanom za pomoc, a przy okazji potrzebujemy jej więcej. Potrzebujemy więcej rakiet Patriot, potrzebujemy więcej artylerii i amunicji, chcemy czołgów i samolotów".

"Być może retorycznym punktem kulminacyjnym wystąpienia Wołodymyra Zełenskiego, był jego opis świąt Bożego Narodzenia, które będą obchodzić Ukraińcy: w bunkrze i przy świecach, nie z powodów romantycznych, ale z powodu awarii prądu, bo Rosjanie zbombardowali elektrownię. I wszyscy Ukraińcy, powiedział prezydent, będą sobie życzyć na Boże Narodzenie tego samego: zwycięstwa" - pisze "Welt".

"Churchill wykonał znak zwycięstwa (V), z którego słynął przed amerykańskim Kongresem w 1941 roku, wywołując burzę entuzjazmu. Zełenskiemu udało się tym fragmentem to samo" - czytamy.

"Wystąpienie Wołodymyra Zełenskiego zakończyło się patriotycznym gestem: wręczył on Kamali Harris, amerykańskiej wiceprezydent, oraz Nancy Pelosi, spiker Izby Reprezentantów, ukraińską flagę podpisaną przez żołnierzy. Fotografia przedstawiająca dwie kobiety trzymające za nim flagę prawdopodobnie pojawi się we wszystkich przyszłych podręcznikach historii" - zauważa portal.



Kamala Harris i Nancy Pelosi trzymające ukraińską flagę / MICHAEL REYNOLDS / PAP/EPA

11:04

Plan brawurowej, wojennej podróży prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do Waszyngtonu był przygotowywany od miesięcy, lecz poinformowano o niej na kilka godzin przed przyjazdem ukraińskiego prezydenta - pisze agencja Associated Press.

Podczas spotkania w Zagrzebiu w październiku przewodnicząca amerykańskiej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi omówiła z przewodniczącym ukraińskiego parlamentu Rusłanem Stefanczukiem możliwość wystąpienia Zełenskiego przed Kongresem USA. Urzędnicy administracji Bidena również od miesięcy rozmawiali z ukraińskimi oficjelami o wizycie ukraińskiego przywódcy w Białym Domu, wyrażając nadzieję, że odbędzie się ona przed końcem roku, co miałoby na celu wysłanie jednoznacznego sygnału poparcia dla Ukrainy przed srogą zimą, która może być sprzymierzeńcem w agresji Rosji na ten kraj - napisała AP.

Sam Zełenski też twierdził, że Stany Zjednoczone są pierwszym państwem, które chce odwiedzić po wybuchu wojny. W rozmowie telefonicznej z 11 grudnia pomiędzy dwoma przywódcami Joe Biden zaprosił go do USA, a Zełenski uznał, że to już właściwy czas. Naprawdę chciałem przyjechać wcześniej. Pan prezydent wie o tym, ale nie mogłem tego zrobić, ponieważ sytuacja była tak trudna - powiedział Zełenski w środę w Gabinecie Owalnym. Podróż mogła się odbyć teraz, ponieważ kontrolowaliśmy sytuację i przede wszystkim dzięki pańskiemu wsparciu - dodał.

Zakulisowe szczegóły niespodziewanej wizyty Zełenskiego w Waszyngtonie zostały przekazane reporterom AP przez pragnących zachować anonimowość doradców Nancy Pelosi. Po tym gdy obaj prezydenci 11 grudnia doszli do porozumienia, że wizyta ma się odbyć, Biały Dom wystosował formalne zaproszenie 14 grudnia. Zełenski przyjął je w piątek 16 grudnia, a wizyta została potwierdzona dwa dni później.



10:43

Wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w USA miała taki sam wymiar i okazała się takim samym triumfem, jak ta złożona w 1941 r. przez brytyjskiego premiera Winstona Churchilla - komentują brytyjskie gazety.

09:53

Rosyjskie straty podczas wojny z Ukrainą przekroczyły 100 tys. zabitych żołnierzy wroga. Tylko w ciągu minionej doby zginęło około 660 wojskowych przeciwnika, natomiast od 24 lutego, czyli początku inwazji Kremla - 100 400 - poinformował w porannym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ponadto siły wroga straciły już m.in. 3003 czołgi, 5981 pojazdów opancerzonych, 1978 systemów artyleryjskich, 283 samoloty i 267 śmigłowców - czytamy w zestawieniu opublikowanym na Facebooku.

09:51

Decyzja Stanów Zjednoczonych o przekazaniu systemu Patriot pozwoli Ukrainie skutecznie bronić się przed atakami terrorystycznymi rosyjskimi wymierzonymi w infrastrukturę krytyczną Ukrainy - powiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. To spowoduje zmniejszenie zagrożenia blackoutami, a więc to spowoduje także fakt, że Ukraińcy nie będą w ten sposób zmuszani do emigracji, do opuszczenia swojego państwa - powiedział szef MON.

09:44

Wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w USA to czwartkowy temat numer jeden zagranicznych mediów. Belgowie przemówienie ukraińskiego lidera przed Kongresem ocenili jako "historyczne". Środowe wystąpienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego przed amerykańskim kongresem jak i sama wizyta w USA okazały się triumfem - oceniają natomiast niderlandzkie media.

09:10

Nie ma mowy o jakimkolwiek rozczarowaniu. Wiedzieliśmy o tym (o wizycie prezydenta Ukrainy w Waszyngtonie - przyp. red.), nawet w pewnym sensie braliśmy udział w przygotowaniu tego. (...) Teraz najbardziej istotne jest to, żeby wsparcie dla Ukrainy było kontynuowane - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński pytany o to, czy nie czuje rozczarowania, że pierwsza wizyta zagraniczna Wołodymira Zełenskiego odbywa się w USA, a nie w Polsce. Czy prezydent Ukrainy wracając z Waszyngtonu zatrzyma się w naszym kraju i spotka z Andrzejem Dudą? Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, kwestie bezpieczeństwa są w tym przypadku niezwykle ważne - odpowiada.

09:00

Ważne, że ta wizyta odbyła się tuż przed świętami, więc będzie takim najmocniejszym akcentem w debacie politycznej w Stanach Zjednoczonych właśnie w te świąteczne dni. Dlatego, że polityka w Ameryce dzieje się też przy świątecznym stole - mówił w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24 Paweł Kowal, poseł KO i były wiceminister spraw zagranicznych. W ten sposób (ta wizyta - przyp. red.) utrwala ten efekt, który trwa od początku tej inwazji. Efekt polega na tym, że wśród Amerykanów nie ma sporów, czy należy wspierać Ukrainę. Jest pewne zmęczenie, jest pewne znużenie, jest pewien spadek poparcia, ale nie ma sporu, nie ma czegoś takiego, że Amerykanie się o to kłócą. I to jest najważniejsze. W ten sposób ten efekt pozytywny, który trochę już opadał, uzyskuje mocne wsparcie po wystąpieniu Zełenskiego - mówił Kowal.

08:02

Pokonanie Rosji na Ukrainie to obecnie najważniejsza rzecz na świecie; na szczęście Ukraińcy mają lidera, którego wszyscy mogą podziwiać - oznajmił lider Partii Republikańskiej w amerykańskim Senacie Mitch McConnell, komentując przemówienie wygłoszone przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do obu izb Kongresu.

Polityk podkreślił, że obie partie w Kongresie USA, republikanie i demokraci, zgadzają się, że Waszyngton musi udzielić Kijowowi dodatkowego wsparcia wojskowego. Mam nadzieję, że (wszyscy) ci, którzy wątpili, że powinniśmy pomóc Ukrainie, wyraźnie słyszeli (środowe) wystąpienie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego - wtórował McConnellowi lider Demokratów w Senacie Chuck Schumer.

Zapytałem prywatnie (ukraińskiego przywódcę), co by się stało, gdyby Kongres nie podjął decyzji o udzieleniu pomocy. Odpowiedział, że oznaczałoby to porażkę (Ukrainy) w wojnie - dodał Schumer.



08:00

Środowe wystąpienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego przed amerykańskim kongresem jak i sama wizyta w USA okazały się triumfem - oceniają niderlandzkie media. Podkreślają również, że wizyta ukraińskiego przywódcy była także ważna dla prezydenta USA Joe Bidena.

"Wizyta Zełenskiego okazała się triumfem" - pisze dziennik "De Volkskrant".

Gazeta zauważa jednak, że część radykalnie prawicowego skrzydła Partii Republikańskiej podaje w wątpliwość amerykańską pomoc dla Ukrainy. "Zełenski ma nadzieję to zmienić" - zauważa dziennik i zaznacza, że wystąpienie ukraińskiego lidera było przerywane oklaskami zarówno przez lewą jak i prawą stronę sali.

"Demokraci wiwatowali, ale większość republikanów również wstała i biła brawa. Amerykańscy politycy nie byli tak zjednoczeni od lat" - pisze z kolei dziennik "NRC". Gazeta podkreśla, że Zełenski otrzymał owację na stojąco, która trwała kilka minut.

Portal NOS ocenia natomiast, że wizyta prezydenta Ukrainy była ważna także dla Joe Bidena. "Jego starania na rzecz Ukrainy i skompletowanie koalicji przeciwko rosyjskiej inwazji to najbardziej udana część jego polityki zagranicznej" - czytamy w portalu.



07:32

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił przed amerykańskim Kongresem niezwykle mocne przemówienie; niech jego słowa zainspirują miliony ludzi w USA i na całym świecie do obrony tego, co jest nam wszystkim drogie - wolności - przekazał ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba.

07:31

Znany kremlowski propagandysta i współpracownik Władimira Putina Dmitrij Rogozin został ranny w wyniku ostrzału w okupowanym Doniecku na wschodzie Ukrainy. Jak przyznał sam polityk, odłamek pocisku minął o centymetr jego kręgosłup - powiadomiła w gazeta internetowa "Ukrainska Prawda".

07:30

Wizyta w Kongresie USA była ostatnim punktem wizyty prezydenta Ukrainy w Stanach Zjednoczonych. To, kiedy i w jaki sposób Wołodymyr Zełenski wróci do Kijowa - ze względów bezpieczeństwa - owiane jest tajemnicą. Wiadomo natomiast, jaki przebieg miała jego podróż do Waszyngtonu. Przystankiem w tej podróży była Polska.

05:45

"Historyczne wystąpienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Kongresie USA. Potęga solidarności wolnego świata przeciwstawiona zbrodniczej tyranii. Rosja się przeliczyła i przegra tę wojnę" - podkreślił na Twitterze minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.