Już minuty dzielą nas od rozpoczęcia niezwykłego wydarzenia w Krakowie. Iga Świątek podejmie swoich przyjaciół podczas spotkania, którego celem jest zebranie funduszy dla dzieci poszkodowanych przez wojnę w Ukrainie. W Tauron Arenie Kraków Iga rozegra mecz z Agnieszką Radwańską, ale na korcie pojawi się więcej znanych tenisistów, a gościem specjalnym będzie Andrij Szewczenko.

Iga Świątek / Łukasz Gągulski / PAP

Iga Świątek od początku wojny nie kryje swojego wsparcia i solidarności z przyjaciółmi z Ukrainy. Od tygodni wraz ze swoim zespołem pracowała nad wydarzeniem, które pozwoli przekuć jej wpływ w realną pomoc. Wspólnie chcemy poprzez tenis okazać solidarność z Ukrainą oraz realnie pomóc najmłodszym Ukraińcom cierpiącym z powodu wojny - mówi najlepsza tenisistka na świecie.

To jest inicjatywa, do której podchodziłam bardzo emocjonalnie, bardzo mi zależało, żeby to wszystko się wydarzyło, żebyśmy mogli się tu spotkać. To nie jest tylko moja zasługa, bo mój zespół bardzo ciężko pracował, kiedy ja grałam turnieje i koncentrowałam się na swojej pracy. Widzę teraz efekt i bardzo mnie to onieśmiela - powiedziała Iga Świątek przed wydarzeniem.

Agnieszka Radwańska wraz z ukraińskim tenisistą Serhijem Stachowskim zagra mecz deblowego miksta przeciwko Idze i świetnie rokującemu polskiemu juniorowi Martynowi Pawelskiemu.

Głównym punktem programu będzie jeden set singla rozegrany między dwiema najlepszymi polskimi tenisistkami - Igą Świątek i Agnieszką Radwańską.

Zbieramy pieniądze dla dzieci z pogrążonej w wojnie Ukrainy. Z tego co wiem, to naprawdę uzbiera się pokaźna suma. Cieszę się bardzo, że mogę być częścią tej imprezy, gdzie możemy pomóc wielu dzieciom - powiedziała Agnieszka Radwańska w rozmowie z RMF FM.

Cały mecz będzie sędziowała najlepsza ukraińska tenisistka, wielokrotna zwyciężczyni turniejów WTA Elina Svitolina. Będzie sędziowała pokazowe mecze, gdyż jej występ na korcie uniemożliwiła kontuzja.

Gościem specjalnym wydarzenia reprezentującym Ukrainę będzie także były piłkarz Andrij Szewczenko.

Cały dochód z wydarzenia zostanie przekazany na wsparcie dla dzieci i nastolatków dotkniętych wojną w Ukrainie. Środki trafią do trzech organizacji: oficjalnego funduszu pomocowego Ukrainy UNITED 24, fundacji Eliny Svitoliny oraz UNICEF Polska.

United 24 to oficjalny fundusz pomocowy Ukrainy, który w ramach zebranych środków zapewni pomoc medyczną dzieciom. UNICEF Polska wspiera najmłodszych mieszkańców Ukrainy, którzy przebywają obecnie w Polsce, a fundacja Eliny Switoliny pomaga bezpośrednio tenisistom i ich rodzinom, które uciekają przed wojną.