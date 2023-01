Minister spraw zagranicznych Holandii Wopke Hoekstra podczas debaty w Tweede Kamer, izbie niższej parlamentu, powiedział, że w sytuacji, gdy Kijów poprosi o dostarczenie myśliwców F-16, Haga potraktuje to z "otwartością". Wcześniej tamtejszy rząd sygnalizował, że jest gotów zapłacić za nowoczesne czołgi Leopard 2, które mogą zostać wysłane na Ukrainę.

Myśliwiec F-16 / Shutterstock

Ze strony szefa holenderskiego MSZ padła mocna deklaracja. Wopke Hoekstra powiedział podczas debaty w Tweede Kamer (izbie niższej parlamentu Holandii - przyp. red.), że rząd rozważa przekazanie Ukrainie myśliwców F-16.

Wcześniej zwrócił się o to do Rady Ministrów poseł Sjoerd Sjoerdsma z partii D66.

Jeżeli Kijów o to poprosi to odniesiemy się do tego "z otwartością" - mówił Hoekstra.

Holandia gotowa sfinansować Leopardy 2

O tym, że Holandia jest gotowa zapłacić za czołgi Leopard 2, które zamierzają dostarczyć na Ukrainę inne kraje, mówiła w czwartek w Davos minister obrony Kajsa Ollongren. Deklaracja szefowej resortu obrony padła podczas wywiadu, jakiego udzieliła agencji Bloomberga podczas odbywającego się tam Światowego Forum Ekonomicznego.

Jest to z pewnością coś, co jesteśmy gotowi zrobić - powiedziała Kajsa Ollongren.

Zdaniem Ollongren, dostawa czołgów musi odbywać się w ramach współpracy wewnątrz Unii Europejskiej lub NATO, albowiem Holandia nie ma czołgów Leopard 2, a jedynie wynajmuje osiemnaście jednostek z Niemiec.

Minister obrony odniosła się również do postawy Niemiec w sprawie zgody na dostarczenie czołgów Leopard 2 przez inne kraje. Czekamy na stanowisko Niemiec w tej sprawie, my jesteśmy jednak za wysłaniem tych czołgów na Ukrainę - powiedziała Holenderka.