Nawiązując do apeli władz w Kijowie o pomoc wojskową i gospodarczą potrzebną do walki z najeźdźcą, Graham przypomniał, że Ukraińcy nie proszą, by amerykańscy żołnierze toczyli walki, ale proszą o broń i pomoc gospodarczą, by mogli dalej walczyć.

Zwycięstwo Ukrainy jest naszym zwycięstwem - dodał amerykański senator.



05:40

System Patriot będzie w Ukrainie. Wielki sukces wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w USA. Dziękuję też władzom RP za wspieranie przekazania Ukrainie systemu Patriot - podkreślił ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz we wpisie na Twitterze.

05:30

Departament Handlu USA poinformował o zaostrzeniu sankcji wobec tak zwanej grupy Wagnera. Została ona uznana za wojskowego użytkownika końcowego, stając tym samym w obliczu nowych ograniczeń w dostępie do technologii wyprodukowanych w dowolnym miejscu na świecie przy użyciu amerykańskiej technologii.

Grupa Wagner jest jedną z najbardziej niesławnych organizacji najemników na świecie i aktywnie popełnia okrucieństwa i naruszenia praw człowieka w całej Ukrainie - powiedział podsekretarz handlu ds. przemysłu i bezpieczeństwa Alan Estevez, którego zacytowała agencja Reutera.

Dzisiaj wysyłamy jasny sygnał do podmiotów niepaństwowych, które chcą przejąć pałeczkę brutalności od słabnącego wojska Putina, że Departament Handlu nie zawaha się działać przeciwko nim - dodał Estavez.

Nowe ograniczenia na eksport technologii dla rosyjskiej grupy wojskowej Wagnera mają na celu dalsze odcięcie dostaw w związku z jej rolą w rosyjskiej inwazji na Ukrainę.



05:22

Wojna z Ukrainą wchodzi w nową fazę, podkreśliła stacja CNN w nawiązaniu do przybycia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do USA w trzechsetny dzień agresji Putina na Ukrainę. Twierdzi, że wizyta ma nie tylko wymiar symboliczny.

05:12

Wasze pieniądze to nie dobroczynność, to inwestycja w globalne bezpieczeństwo i demokrację - przekonywał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu przed połączonymi izbami Kongresu USA. Apelował o więcej broni dla Ukrainy i argumentował, że jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, nie skończy na Ukrainie.

05:05

1,85 mld dolarów to koszt nowego pakietu pomocy Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa - ogłosił Joe Biden. Amerykanie rozumieją, że wojna w Ukrainie jest częścią czegoś większego, są gotowi, by przeciwstawić się ciemiężcom - stwierdził Biden po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński przywódca stwierdził, że jego wizyta w Stanach Zjednoczonych jest "historyczna".