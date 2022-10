Podkijowska Biała Cerkiew została zaatakowana dronami kamikadze. Doszło do kilku eksplozji, jedna osoba zginęła. Jak informują lokalne władze doszło do pożarów w obiektach infrastruktury. Oficjalnie potwierdzam, że rozpoczęła się ukraińska operacja wyzwalania Ługańszczyzny, okupowanej przez rosyjskie wojska; kilka miejscowości jest już kontrolowanych przez nasze siły - oświadczył na Telegramie lojalny wobec Kijowa szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. Wydarzenia z 224. dnia rosyjskiej inwazji mamy dla Was w naszym raporcie z 05.10.2022 roku.

Ukraińscy żołnierze sprawdzają zniszczony rosyjski czołg / VASILIY ZHLOBSKY / PAP/EPA

13:49

Oficjalnie potwierdzam, że rozpoczęła się ukraińska operacja wyzwalania Ługańszczyzny, okupowanej przez rosyjskie wojska; kilka miejscowości jest już kontrolowanych przez nasze siły - oświadczył na Telegramie lojalny wobec Kijowa szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

Dziękujemy ukraińskim wojskom za takie wspaniałe wieści. (...) Ługańszczyzna to Ukraina. Tak było, jest i będzie - powiedział Hajdaj w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

25 czerwca rosyjskie siły opanowały Siewierodonieck, a 3 lipca Lisiczańsk, czyli dwa największe miasta Ługańszczyzny, które pozostawały jeszcze pod kontrolą rządu w Kijowie. Jak informowały w lipcu i sierpniu lojalne wobec Ukrainy władze obwodu, najeźdźcy nigdy nie zdołali zająć całego regionu, ponieważ przez całe lato trwały walki w miejscowościach Biłohoriwka i Werchniokamjanka w zachodniej części Ługańszczyzny, w pobliżu granicy z obwodem donieckim. We wrześniu, w ramach kontrofensywy w północno-wschodniej części kraju, ukraińskie wojska całkowicie wyparły oddziały agresora z Biłohoriwki.

Rozpoczęta na początku października kampania na rzecz wyzwolenia Ługańszczyzny stała się możliwa po odbiciu z rąk najeźdźcy miasta Łyman na północy Donbasu - ważnego strategicznie punktu oporu Rosjan. Władze w Kijowie potwierdziły w sobotę, że Ukraina odzyskała kontrolę nad Łymanem.



13:00

Żądania Rosji, by Kazachstan wydalił z kraju ukraińskiego ambasadora, są niezgodne z charakterem sojuszniczych relacji Astany i Moskwy jako równorzędnych strategicznych partnerów - oświadczył rzecznik MSZ Kazachstanu Ajbek Smadijarow, cytowany przez agencję Reutera.

"Im więcej Rosjan zabijemy teraz, tym mniej będą ich musiały zabić nasze dzieci" - powiedział w sierpniu ambasador Ukrainy w Kazachstanie Petro Wrublewski w rozmowie z lokalnym blogerem. Po tym stwierdzeniu dyplomaty Kreml zażądał od Astany wydalenia ambasadora. Władze Kazachstanu zdecydowały się na mniej radykalne rozwiązanie, zwracając się do Kijowa z prośbą o wyznaczenie nowego szefa ukraińskiej placówki. Jak ocenił wówczas kazachstański MSZ, słowa Wrublewskiego były "niedopuszczalne w kraju z liczną rosyjską mniejszością (etniczną)".

Rzecznik resortu dyplomacji Kazachstanu wyjaśnił, że dotychczasowy ambasador przestanie formalnie kierować ukraińską misją w momencie objęcia placówki przez swojego następcę. Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa oznajmiła, że jest "oburzona" postawą Astany i powiadomiła, że ambasador Kazachstanu zostanie wezwany do rosyjskiego ministerstwa na rozmowę.

12:56

Była pracownica rosyjskiej telewizji państwowej Marina Owsiannikowa opublikowała w środę film, na którym, demonstruje nadajnik dla osoby pozostającej w areszcie domowym i apeluje do władz Rosji, by założyły go Putinowi, gdyż "to jego trzeba izolować". Na Owsiannikową nałożono areszt za protestowanie przeciwko wojnie z Ukrainą.

12:52

Osoby przybywające z Ukrainy i Rosji do Finlandii w celu ubiegania się o azyl nie będą już kierowane do tych samych ośrodków dla uchodźców. Spokojna dotąd atmosfera w tych miejscach zaczęła się zmieniać po ogłoszeniu w Rosji mobilizacji - poinformował Fiński Urząd ds. Imigracji (Migri).



Ukraińcy mówili, że "odczuwają strach" wywołany faktem, że dzielą pomieszczenia mieszkalne z ubiegającymi się o azyl Rosjanami - tłumaczą władze urzędu.



Zdaniem Stowarzyszenia Ukraińców w Finlandii umieszczanie obywateli obu krajów w tych samych ośrodkach jest niebezpieczne, szczególnie dla ukraińskich kobiet i dzieci, stanowiących większość wśród osób, które opuściły Ukrainę w związku z napaścią Rosji.

12:28

Z portów "Odessa", "Południe" i "Czornomorsk" wypłynęło 6 statków z 115 500 tonami produktów rolnych, które zostaną wysłane do krajów Afryki, Azji i Europy - informuje Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy.

12:21

Po raz kolejny udało nam się zapobiec sankcjom, które zagrażają bezpieczeństwu dostaw energii na Węgry i szkodzą narodowi węgierskiemu. Będziemy nadal bronić węgierskich interesów narodowych - napisał na Facebooku minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Peter Szijjarto.



"Prowadziliśmy twarde negocjacje i osiągnęliśmy to, że limit cen na ropę nie ma zastosowania do transportu ropy przez rurociągi (w ten sposób pozyskujemy surowiec, który ma zasadnicze znaczenie dla naszego bezpieczeństwa energetycznego), a w nagłych przypadkach również do transportu morskiego" - zaznaczył minister.



Szijjarto podkreślił, że z ósmego pakietu sankcji przeciw Rosji wyłączono też sprawy dotyczące energii jądrowej, dlatego rozbudowa elektrowni w Paksu, za co odpowiedzialny jest rosyjski Rosatom, nie jest zagrożona. "Do listy sankcji nie dodano również żadnej instytucji ważnej dla współpracy w zakresie badań i rozwoju jądrowego" - dodał Szijjarto.

12:13

Oceny zdolności Rosji do uderzeń z powietrza były w większości błędne, przeszacowaliśmy możliwości Rosjan - przyznali eksperci i wojskowi dyskutujący o zagrożeniach balistycznych podczas panelu w ramach drugiego dnia Warsaw Security Forum.

"Ukraińska obrona powietrzna osiągnęła wspaniałe wyniki mając sprzęt w większości starszy niż ten, którym dysponują Rosjanie, nie mając sieci radarowej pozwalającej śledzić pociski nadlatujące z rosyjskich pozycji" - powiedział analityk Reuben Johnson. Przytoczył relacje, według których pociski często są wykrywane wizualnie, a nie przez radary obserwacyjne, zanim zostaną uchwycone przez radary kierowania ogniem.

Dodał, że ataki na dworce kolejowe i centra handlowe, mogą wiązać się z tym, że Rosjanie używają przestarzałych pocisków Kh-22, zaprojektowanych do zwalczania lotniskowców i wyposażonych w czujniki naprowadzające na duże obiekty.

12:02

Musimy pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy to wszystko zaczęli. Powinien zostać powołany specjalny trybunał do osądzenia zbrodni agresji przeciwko Ukrainie - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu online podczas zorganizowanej w Paryżu debaty "Wojna i Prawo".

"Należy powołać specjalny trybunał dla zbrodni agresji na Ukrainę. Aby mógł ukarać tych, do których niestety Międzynarodowy Trybunał Karny i wszystkie inne dostępne instytucje sądowe na świecie nie mogą dotrzeć" - wezwał Zełenski. "Wszyscy wiecie, jak przywódcy Rosji, chowając się za fałszywymi opowieściami o suwerenności państwa, unikają sprawiedliwej odpowiedzialności za to, co zrobili. Musimy to przezwyciężyć" - zaznaczył.

11:33

Rosyjskie władze okupacyjne ukarały zwyciężczynię konkursu na "królową piękności Krymu" Olhę Waliejewą grzywną 40 tys. rubli (680 USD) za śpiewanie ukraińskiej pieśni patriotycznej "Czerwona Kalina" - podała w środę stacja CNN, cytując media rosyjskie.

Waliejewą oskarżono o dyskredytowanie rosyjskiej armii i promowanie "symboli ekstremistycznych" - podała stacja BBC. Inna kobieta, która śpiewała razem z Waliejewą, została skazana na 10 dni aresztu.

11:15

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawy dotyczące aneksji czterech ukraińskich obwodów. Dokumenty zostały opublikowane w środę rano na stronie rządowej. To dopełnienie procedury formalnego przyłączenia okupowanych ukraińskich terytoriów do Rosji.

10:57

W Ługańsku rosyjscy okupanci nadal zatrzymują mężczyzn na ulicach miasta i siłą wysyłają ich na wojnę.

10:34

Akty sabotażu przeciwko gazociągom Nord Stream pokazały, jak wrażliwa jest nasza infrastruktura energetyczna. Musimy przeprowadzić stress testy tej infrastruktury. Musimy przygotować się na nagłe zakłócenia - powiedziała w Parlamencie Europejskim przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

10:15

Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis ocenił omawiany obecnie ósmy pakiet sankcji UE wobec Rosji. Uznał, że jest słaby, ale lepszy od braku porozumienia.

10:13

Rosjanie uciekający ze swego kraju, by uniknąć mobilizacji, nie będą automatycznie otrzymywać wiz pobytowych we Francji - powiedziała francuska sekretarz stanu ds. europejskich Laurence Boone.

Boone zaznaczyła też, że sytuacja każdego z uciekinierów będzie rozpatrywana indywidualnie pod względem grożącego mu niebezpieczeństwa w przypadku powrotu.

"Mamy ograniczone warunki, na podstawie których możemy wydawać wizy. Zadbamy o to, by dysydenccy dziennikarze, ludzie walczący z reżimem, artyści i studenci nadal mogli tu przyjechać, a wnioski wizowe będziemy rozpatrywać indywidualnie, biorąc pod uwagę ryzyko dla bezpieczeństwa" - powiedziała Boone w wywiadzie dla radia Franceinfo.

09:42

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ujawniła rosyjskich agentów, którzy przygotowywali "referendum" na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu mikołajowskiego.

09:34

Japonia ponownie otworzyła w środę swoją ambasadę w Kijowie po siedmiu miesiącach przerwy spowodowanej rosyjską inwazją na Ukrainę - poinformowało japońskie MSZ. Powodem decyzji jest poprawa warunków bezpieczeństwa w stolicy Ukrainy.

Pracownicy japońskiej ambasady zostali w marcu przeniesieni do tymczasowego biura łącznikowego we Lwowie na zachodzie kraju. Następnie w obliczu nasilenia rosyjskiej inwazji opuścili Ukrainę - przypomina japońska agencja prasowa Kyodo.

09:26

"Ukraina kontynuuje postępy w operacjach ofensywnych zarówno na froncie północno-wschodnim, jak i południowym. Na północnym wschodzie, w obwodzie charkowskim, Ukraina skonsolidowała znaczny obszar na wschód od rzeki Oskił. Ukraińskie formacje posunęły się do 20 km za rzeką w głąb rosyjskiej strefy obronnej w kierunku węzła zaopatrzeniowego w miejscowości Swatowe. Jest wielce prawdopodobne, że Ukraina może teraz uderzyć większością swoich systemów artyleryjskich na kluczową drogę Swatowe-Kreminna, co jeszcze bardziej nadwyręży zdolność Rosji do zaopatrywania swoich jednostek na wschodzie" - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.



Jak dodano, z politycznego punktu widzenia rosyjscy przywódcy będą najprawdopodobniej zaniepokojeni faktem, że frontowe jednostki ukraińskie zbliżają się do granic obwodu ługańskiego, który według Rosji został zaanektowany w miniony piątek.

08:44

08:12

Trzeba zrozumieć, że Ukraina nie tylko walczy o swoją niepodległość, ale też broni całej Europy przed rosyjską agresją, oczywiście z pomocą partnerów, w tym Polski, i za tę pomoc jesteśmy bardzo wdzięczni - mówi PAP były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko.

Zapytany, czy wydarzenia ostatnich kilku dni, zorganizowane przez Rosję "referenda" na Ukrainie i ogłoszona przez Władimira Putina aneksja części czterech ukraińskich regionów skłonią państwa, które są mniej aktywne w udzielaniu pomocy Ukrainie, do jej zwiększenia, Poroszenko podkreślił, by nie mówić w tym kontekście o referendach, nawet w cudzysłowie.

08:01

Wołodymyr Zełenski zamieścił zdjęcie z wyzwolonego Łymana.

"Oto, co okupant pozostawił w ukraińskim Łymanie. Wszędzie na zajętym terytorium państwo agresora niszczy wszelkie podstawy życia - gospodarkę, sferę społeczną, kulturę - pisze.

07:36

Siły ukraińskie wciąż osiągały znaczne postępy w obwodzie chersońskim na południu kraju, a jednocześnie kontynuowały kontrofensywę w obwodach charkowskim i ługańskim na wschodzie - ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



Tym postępom towarzyszyły uderzenia w rosyjskie obiekty wojskowe i węzły logistyczne, co uniemożliwiało najeźdźcom przerzucanie dodatkowej amunicji, rezerw, poborowych i innych środków wzmacniających ich pozycje na froncie. Rosyjskie źródła informowały, że siły ukraińskie po raz kolejny ostrzelały most Antonowski w Chersoniu.

07:16

Podczas rosyjskiej okupacji najgorzej traktowali nas bojownicy tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej - powiedziały PAP kobiety z wyzwolonego ponad dwa tygodnie temu Iziumu w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy.

"Zaszli do nas i powiedzieli: no co k...y, przez osiem lat znęcałyście się nad nami, to teraz my się nad wami poznęcamy. Ci z DRL i ŁRL byli gorsi od Rosjan" - wspomina 60-latka, która w centrum miasta oczekiwała na pomoc humanitarną.

"Mówią, że rozstrzeliwali wszystkich pod rząd" - dodaje jej koleżanka.

Ze strachu przed obcymi żołnierzami i bojownikami wiele rodzin opuściło miasto. Dziś powoli do niego wracają.

06:52

Ukraińcy chcą iść w kierunku Ługańska, aby zadać kłam wszystkim referendom i pseudo-referendom które ogłosił Putin i jego deklaracjom o przyłączeniu tego terytorium do Federacji Rosyjskiej; armia ukraińska nie wykonała jeszcze decydującego uderzenia - ocenił w rozmowie z PAP gen. Waldemar Skrzypczak.

W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że miasto Łyman w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy zostało w pełni oczyszczone z rosyjskich wojsk przez ukraińskie siły zbrojne. Łyman to ważny węzeł kolejowy, a jego odbicie pozwala siłom ukraińskim na rozpoczęcie operacji przejęcia zachodniej części obwodu ługańskiego.

06:46

Ponad 60 proc. obywateli UE uważa, że należy kontynuować wsparcie militarne Ukrainy. Na tym tle wyróżniają się Włosi, gdzie pomoc militarną popiera mniej niż połowa społeczeńtwa.

06:12

Nagranie z nocnego ostrzału Białej Cerkwi.

05:40

Podkijowska Biała Cerkiew na Ukrainie na celowniku rosyjkiej armii: Miasto zostało zaatakowane dronami kamikadze. Doszło do kilku eksplozji.

Jedna osoba zginęła. Jak informują lokalne władze doszło do pożarów w obiektach infrastruktury.

05:34

Mimo postępów wojsk ukraińskich, trwają ostre walki w obwodzie chersońskim.

05:31

Dowództwo Operacyjne Ukrainy "Południe" poinformowało, że siły ukraińskie zabiły 31 żołnierzy Putina i zniszczyły ponad 40 sztuk sprzętu, w tym 8 czołgów, 26 pojazdów opancerzonych i haubicę Msta-B.

05:02

Rosyjskie siły ostrzelały z dronów znajdującą się 80 km od Kijowa Białą Cerkiew.