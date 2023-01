Po serii głośnych wybuchów w sobotę rano w Kijowie władze ogłosiły alarm bombowy i poprosiły mieszkańców o przejście do schronów. Wojska rosyjskie dokonały w piątek 55 ataków rakietowych i przy użyciu dronów na obwód sumski na północnym wschodzie Ukrainy - informują Ukraińcy. Przyspieszająca koncentracja sił rosyjskich na Białorusi i planowane ćwiczenia wojsk obu państw powinny uruchomić dodatkowe dzwonki alarmowe - powiedział wiceminister spraw zagranicznych RP Wojciech Gerwel podczas debaty w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Najważniejsze wydarzenia związane z 325. dniem wojny przekazujemy w naszej relacji z 14.01.2023 r.

/ RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/HANDOUT / PAP/EPA

08:50

Po serii głośnych wybuchów, które słychać było w sobotę rano w centrum stolicy Ukrainy, Kijowie, władze ogłosiły alarm bombowy i poprosiły mieszkańców o przejście do schronów. Na razie nie ma informacji, co było przyczyną eksplozji.

Wybuchy można było usłyszeć około godziny 9.30 czasu lokalnego (8.30 w Polsce). Dopiero po nich zabrzmiały syreny ostrzegające przed niebezpieczeństwem. Władze ukraińskie zazwyczaj informują o nadchodzących atakach z dużym wyprzedzeniem.

07:59

Prezydent Rosji Władimir Putin prawdopodobnie podejmuje działania mające na celu podważenie medialnych wysiłków założyciela grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna - uważa Instytut Studiów nad Wojną. Biznesmen prowadzi szeroką kampanię, w której krytykuje armię rosyjską i wychwala najemników. Kreml chce to ukrócić, by nie pozwolić Prigożynowi za bardzo "urosnąć" w oczach rosyjskiego społeczeństwa.

07:20

Władimir Putin jest odpowiedzialny politycznie, moralnie za zbrodnie wojenne, mordy w Ukrainie i absolutnie nie ma dzisiaj pola do rozmów z nim - powiedział wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk odnosząc się do projektu stanowiska niemieckiej SPD.

Niemiecka agencja prasowa dpa dotarła do projektu stanowiska SPD, z którego wynika m.in., że rozmowy kanclerza Olafa Scholza z prezydentem Rosji Władimirem Putinem są "słuszne i potrzebne", ponieważ "wojny zwykle nie kończą się na polu bitwy".

W dokumencie SPD - jak podaje dpa - napisano, że "nawet jeśli ze zrozumiałych powodów nie ma już zaufania do obecnych rosyjskich przywódców, rozmowy dyplomatyczne muszą być nadal możliwe, zatem kolejne rozmowy telefoniczne kanclerza Olafa Scholza z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem są słuszne i potrzebne, i tam gdzie jest to możliwe, trzeba podejmować inicjatywy dyplomatyczne". "Musimy nadal podejmować wszelkie próby przekonania Rosji do wycofania się (z konfliktu)" - dodali politycy SPD.

06:07

Przyspieszająca koncentracja sił rosyjskich na Białorusi i planowane ćwiczenia wojsk obu państw powinny uruchomić dodatkowe dzwonki alarmowe - powiedział w piątek wiceminister spraw zagranicznych RP Wojciech Gerwel. Jak dodał, takie gromadzenie sił zwiastuje "negatywne konsekwencje".

"Moim obowiązkiem jest wyrazić w tej izbie głęboki niepokój Polski dotyczący roli Białorusi w strategii Kremla wobec Ukrainy (...) Przyspieszająca koncentracja wojsk rosyjskich na Białorusi, w tym ogłoszone niedawno rosyjsko-białoruskie ćwiczenia, które mają odbyć się między 16 stycznia i 1 lutego, powinny uruchomić dodatkowe dzwonki alarmowe" - powiedział Gerwel podczas debaty w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na temat sytuacji na Ukrainie.

Przypomniał przy tym, że podobne ćwiczenia poprzedziły ubiegłoroczną pełnoskalową inwazję przeciwko Ukrainie, i dodał, że "koncentracja wojsk w naszym regionie zwykle oznacza negatywne konsekwencje".

06:05

Wojska rosyjskie dokonały w piątek 55 ataków rakietowych i przy użyciu dronów na obwód sumski na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował na Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej Dmytro Żywickij.

Jak sprecyzował, atakowane były rejony leżące przy granicy obwodu przy użyciu rakiet wystrzeliwanych ze śmigłowców i ładunków wybuchowych zrzucanych z dronów. Według Żywickiego w rezultacie ataków zniszczonych zostało kilka budynków i uszkodzone linie energetyczne.