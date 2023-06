10:01

Niektórzy lokalni rosyjscy funkcjonariusze bezpieczeństwa interpretują drakońskie rosyjskie ustawodawstwo wojenne jako zakaz publicznego pokazywania niebieskich i żółtych przedmiotów, bo może to świadczyć o dyskretnym wsparciu dla Ukrainy - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że 9 maja pracownik domu opieki miał zostać aresztowany po założeniu niebiesko-żółtej kurtki do pracy, a w ostatnich dniach w Wołchowie koło Petersburga żołnierze rosyjskiej Gwardii Narodowej aresztowali 22-letniego mężczyznę za pokazywanie czegoś, co się okazało być niebiesko-żółtą flagą rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych.

"Te działania pokazują niepewność w paranoicznych rosyjskich urzędach co do tego, co jest, a co może być uważane za dopuszczalne w coraz bardziej totalitarnym systemie" - napisano. Dodano, że krytyka aresztowań nadeszła z nieoczekiwanej strony: ultranacjonalistycznej, prowojennej Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji, której własne logo jest w kolorach żółtym i niebieskim.

09:43

Siły powietrzne armii ukraińskiej poinformowały, że w nocy z soboty na niedzielę strąciły cztery rosyjskie pociski manewrujące. Rosjanie zaatakowali terytorium Ukrainy łącznie sześcioma pociskami odpalonymi z bombowców Tu-95MS z rejonu Morza Kaspijskiego.

19:22

Państwowa Służba Graniczna Ukrainy każdego dnia odmawia opuszczenia kraju 120-150 Ukraińcom - poinformował rzecznik straży granicznej Andriej Demczenko. Jak dodał, większość osób, którym odmówiono opuszczenia kraju, to mężczyźni w wieku poborowym.

09:15

Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow zaapelował do mieszkańców terenów położonych w pobliżu granicy z Ukrainą i poddawanych ostrzałom o "tymczasowe opuszczenie domów".

09:07

Jubileuszowa Sesja Rady Państw Morza Bałtyckiego w Wismarze, kończąca tegoroczne przewodnictwo Niemiec w Radzie, pokazała przede wszystkim jedność członków Rady wobec nowych wyzwań. Rada jednoznacznie potępiła w swojej wspólnej deklaracji działania Rosji na Ukrainie - powiedział Polskiej Agencji Prasowej ambasador RP w Berlinie Dariusz Pawłoś.

Rada wyraziła solidarność z Kijowem oraz potwierdziła gotowość do jego dalszego wspierania - podkreślił dyplomata.

08:57

Minionej nocy siły rosyjskie zneutralizowały nad Krymem dziewięć dronów - przekazał szef władz okupacyjnych anektowanego półwyspu Siergiej Aksjonow.

Według Aksjonowa zestrzelono pięć dronów, a cztery zostały zagłuszone przez systemy walki elektronicznej. Jeden z zestrzelonych dronów wybił szyby w trzech domach i dwóch samochodach. Nikomu nic się nie stało.

08:50

Ekipa Aleksieja Nawalnego wezwała do zorganizowania 4 czerwca wieców poparcia dla opozycjonisty. Współpracownicy Nawalnego wezwali mieszkańców zarówno Rosji, jak i innych krajów do wzięcia udziału w protestach.

W Chabarowsku policja zatrzymała dwóch uczestników wiecu.

08:44

W najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną zauważył, że kilku przedstawicieli Ukrainy, w tym prezydent Wołodymyr Zełenski, sygnalizowało ostatnio, że siły ukraińskie są gotowe do rozpoczęcia na froncie operacji kontrofensywnych przeciwko Rosji.

08:37

Około 40 rosyjskich wojskowych zdezerterowało w rejonie miasta Swatowe w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy. Do ich poszukiwania ściągnięto oddział Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Rosji (Rosgwardii) - podał w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"W Swatowem w obwodzie ługańskim 2 czerwca zdezerterowało prawie 40 wojskowych z rosyjskich sił okupacyjnych. Samowolnie opuścili pozycje bojowe" - podał sztab generalny w porannym raporcie o sytuacji na linii frontu.

"Do poszukiwania dezerterów Rosjanie skierowali dwa śmigłowce i oddział Rosgwardii" - dodano.

Pod koniec maja sztab generalny informował o przypadku dezercji również w Swatowem. Wówczas chodziło o 20 byłych więźniów, którzy przeszli przyspieszone szkolenie i mieli wzmocnić wojska okupacyjne.

Większość obwodu ługańskiego pozostaje pod okupacją rosyjską. Pod kontrolą ukraińską pozostaje kilkanaście wsi.

08:24

W sobotę z Ukrainy do Polski przyjechało 26,9 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 28,4 tys. osób - podała Straż Graniczna.

Od 24 lutego ub. roku, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała ponad 12,353 mln wjazdów do Polski i 10,566 mln wyjazdów na Ukrainę.

08:01

Z punktu widzenia kontrofensywy lądowej najważniejsze uzbrojenie to czołgi, bojowe wozy piechoty i artyleria - powiedział Polskiej Agencji Prasowej ekspert ds. wojskowości Mariusz Cielma. Trzon tego uzbrojenia stanowią dostawy od sojuszników z Zachodu.

Wiadomo mniej więcej, co Ukraina powinna dostać, ale nie znamy szczegółów dotyczących harmonogramu i ilości, które już dotarły. Ukraina - z oczywistych względów - nie chce i nie może takiej informacji ujawniać. Zaskoczenie to kluczowy warunek skuteczności zapowiadanej ofensywy - zauważył redaktor naczelny "Nowej Techniki Wojskowej".

07:48

Nie rywalizacja Igi Świątek z Aryną Sabalenką o pierwsze miejsce w rankingu tenisistek i nie walka o schedę po kontuzjowanym Rafaelu Nadalu najbardziej skupiały uwagę mediów w pierwszym tygodniu rywalizacji we French Open. Najmocniej przebijały się kwestie związane z wojną w Ukrainie.

07:40

07:33

Pomimo niedawnego złagodzenia walk w Bachmucie w obwodzie donieckim, starcia w rejonie miasta w obwodzie donieckim trwają, a sily rosyjskie ponoszą znaczące straty - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

07:15

W interesie nas wszystkich jest wdrożenie ustaleń ze szczytu NATO w Bukareszcie z 2008 r. i zarysowanie podczas zbliżającego się szczytu Sojuszu w Wilnie jasnej drogi dla członkostwa Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim - powiedział Polskiej Agencji Prasowej szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel (PiS).

07:08

Dwuletnia dziewczynka zginęła w rosyjskim ostrzale w hromadzie (gminie) Pidhorodne w obwodzie dniepropietrowskim - poinformował szef obwodu Serhij Łysak. 22 osoby zostały ranne, wśród nich jest pięcioro dzieci.

"W nocy spod gruzów budynku w hromadzie Pidhorodne wydobyto ciało dziewczynki. Dopiero co skończyła dwa lata" - napisał szef obwodu na serwisie Telegram. Wcześniej informowano tylko o rannych w wyniku ostrzału, który nastąpił wieczorem w sobotę. Pocisk trafił w dwukondygnacyjny budynek mieszkalny.

Szef obwodu przekazał, że dwa budynki mieszkalne są częściowo zniszczone. Uszkodzonych zostało również 10 domów prywatnych, budynek sklepu i instalacje gazociągowe.

"Obrona przeciwlotnicza strąciła w obwodzie dniepropietrowskim dwa rosyjskie pociski manewrujące i aparat bezzałogowy, prawdopodobnie irański dron Shahed" - poinformował Łysak.

Telegram

06:59

Cmentarz w Tomsku pełen nagrobków poległych rosyjskich żołnierzy.