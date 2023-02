10:05

Amerykańscy urzędnicy poinformowali swoich ukraińskich odpowiedników, że nie przekażą im rakiet ATACMS o zasięgu 300 km, m.in. dlatego, że obawiają się o uszczuplenie własnych zapasów tych pocisków - pisze w poniedziałek portal Politico.

Pierwszym powodem, dla którego Pentagon wstrzymuje się przed przekazaniem tych rakiet jest obawa o to, że Ukraińcy użyliby ich do atakowania celów w głębi terytorium Rosji, co byłoby przekroczeniem kolejnej granicy w konflikcie, do czego USA nie chcą dopuścić - przypomina portal.

Jak relacjonuje Politico, opierając się na swoich źródłach, podczas niedawnego spotkania w Pentagonie amerykańscy urzędnicy powiedzieli przedstawicielom rządu w Kijowie, że dodatkowym powodem byłaby konieczność zmniejszenia własnych zapasów tego uzbrojenia, co wpłynęłoby na gotowość amerykańskiej armii do ewentualnej przyszłej walki.



09:57

Ukraińska armia przeprowadziła specjalne szkolenie w obwodzie rówieńskim. Jego celem było zwiększenie bezpieczeństwa w pobliżu granicy z Białorusią. Żołnierze ćwiczyli jak reagować w razie sabotażu w obwodzie rówieńskim - poinformowało SBU.

09:30

Szef Pentagonu spotkał się przed ministrem obrony Ukrainy Ołeksijem Reznikowem.

Dziś w Brukseli spotykają się ministrowie obrony NATO.