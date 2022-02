Międzynarodowa Federacja Piłkarska FIFA rozważa zawieszenie reprezentacji Rosji w rozgrywkach międzynarodowych – podaje agencja Reutersa. Ostateczna decyzja ma zapaść dzisiaj.

Zdjęcie ilustracyjne / ETIENNE LAURENT / PAP/EPA

Reuters cytuje w swojej informacji źródła w światowej federacji piłkarskiej. Twierdzi, że Rosja ma zostać bezterminowo zawieszona. Decyzja ma zostać podjęta w porozumieniu z UEFA. W europejskiej federacji o godzinie 18 zbiera się komitet wykonawczy, by o tym rozmawiać.

Pozorowane działania FIFA ws. Rosji

W niedzielnym oświadczeniu FIFA poinformowała o nałożeniu na piłkarską reprezentację Rosji sankcji związanych z inwazją na Ukrainę.

FIFA zdecydowała, że Rosja może uczestniczyć w międzynarodowych rozgrywkach, ale wszystkie spotkania mają być rozgrywane na neutralnym gruncie i przy pustych trybunach.

Ponadto nie będzie używana nazwa "Rosja" w stosunku do reprezentacji, a "Piłkarska Federacja Rosji".

Co więcej, hymn Rosji nie będzie mógł być odgrywany przed spotkaniami. Zdecydowano też, że rosyjska flaga nie będzie prezentowana przed spotkaniami.

Ta decyzja spotkała się z dużą krytyką piłkarskiego świata. Kolejne federacje w swoich oświadczeniach deklarowały, że nie będą rywalizować z rosyjską drużyną w żadnych rozgrywkach. Takie decyzje podjęły m.in.: Anglia, Albania, Czechy, Dania, Irlandia, Norwegia, Szkocja, Szwajcaria, Szwecja, czy Walia.

Wspólnie pokażmy FIFA naszą siłę

Zachęcamy do wysyłania listu na adres mailowy FIFA: contact@fifa.org. W ten sposób możemy wspólnie wyrazić poparcie dla działań podjętych przez Polski Związki Piłki Nożnej oraz naszych piłkarzy, którzy jednoznacznie opowiedzieli się przeciwko graniu z reprezentacją Rosji w meczu barażowym o mundial.

FIFA w swoim statucie mówi o poszanowaniu praw człowieka. Trudno jednak na razie zauważyć to w realnych działaniach tej instytucji w sprawie rosyjskiej inwazji. Być może wspólna presja wytworzona przez kibiców pomoże zmienić nastawienie FIFA.

Każdy z nas może wyrazić swoje niezadowolenie związane z działaniami FIFA - także pisząc o tym na profilach społecznościowych sponsorów światowej federacji. Ostatnie dni pokazują, że wspólnie możemy więcej!

PZPN wystosował w tej sprawie pismo do wszystkich europejskich federacji piłkarskich.

Treść listu od polskich kibiców do FIFA przygotowana przez RMF FM

My, kibice reprezentacji Polski, sprzeciwiamy się agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Wzywamy FIFA do zawieszenia rosyjskiej federacji piłkarskiej w międzynarodowych rozgrywkach. Nadszedł czas, by udowodnić, że artykuł 3 statusu FIFA mówiący o poszanowaniu ochrony pra człowieka to nie tylko puste słowa.

Uważamy, że dotychczasowe decyzje nie są wystarczające i uderzają w wizerunek FIFA.

Nie wyobrażamy sobie rywalizacji z rosyjską reprezentacją piłkarską bez względu na nazwę tej drużyny i miejsce rozegrania spotkania.

W pełni popieramy decyzję Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz naszych piłkarzy, którzy odmawiają wzięcia udziału w meczu barażowym o awans na Mistrzostwa Świata.

We, the fans of the Polish national football team, are opposed to the Russian aggression against Ukraine.

We call on FIFA to suspend the Russian football association in international competitions. It's time to prove that article three of FIFA’s statute in reference to the protection of human rights is not just empty words.

We believe that the decisions made so far are not sufficient and are damaging to FIFA's image.

We cannot imagine competing with the Russian football team, regardless of the name of this team and the place where the match is played.

We fully support the decision of the Polish Football Association and our players who refuse to take part in the play-off match for the promotion to the World Cup.