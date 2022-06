Ukraińcy ponieśli duże straty na frontach w Donbasie i obwodzie charkowskim na wschodzie kraju - poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Jego doradca Mychajło Podoliak z kolei przekazał, że Rosja na niektórych odcinkach ma przewagę 10:1 w artylerii. Szef NATO Jens Stoltenberg oskarżył Rosję o wywołanie globalnego kryzysu żywnościowego. Najważniejsze wydarzenia ze 112. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji.

18:59

Prezydent USA Joe Biden ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 1 miliarda dolarów, w tym dodatkową artylerię i rakiety przeciwokrętowe. Zapowiedział też kolejną transzę pomocy humanitarnej w wysokości 225 mln dol.

18:40

Naszego sztabu w obwodzie charkowskim już nie ma, rozwalili go (Ukraińcy); znajdowali się tam wszyscy generałowie i pułkownicy - powiedział rosyjski żołnierz w rozmowie przechwyconej i opublikowanej przez ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

"Zniszczyli wszystko, ledwie zdołaliśmy uciec. Nie wiem, ilu tam zostało żywych. (...) Obecnie siedzimy w piwnicach. (...) Nie mamy światła, nie mogę naładować telefonu, nie ma tutaj dosłownie niczego" - opowiadał swojej żonie wojskowy z Rosji.

18:34

Legenda kina akcji Arnold Schwarzenegger zabrał głos w sprawie wojny na Ukrainie. "Jakby na to nie patrzeć, mamy krew na rękach, bo finansujemy wojnę" - powiedział gwiazdor Hollywood na zorganizowanym z jego inicjatywy szczycie na temat ochrony klimatu Austrian World Summit.



18:26

W Czeczenii, republice na rosyjskim Północnym Kaukazie, trwa przymusowa mobilizacja na wojnę z Ukrainą pod groźbami tortur i sfabrykowanych spraw karnych; zakrojone na szeroką skalę represje dotyczą też rodzin osób przeznaczonych do służby - zaalarmował niezależny rosyjski portal The Insider.

17:33

Walki na południu Ukrainy, gdzie wojska tego państwa rozpoczęły ofensywę, by odbić z rąk rosyjskiego najeźdźcy Chersoń na razie rozwijają się na korzyść strony ukraińskiej - skomentował w środę dla stacji SkyNews prof. Michael Clarke, brytyjski ekspert ds. wojskowych pracujący na King’s College London.

17:21

Administracja prezydenta Joe Bidena szykuje kolejną transzę pomocy wojskowej dla Ukrainy, która po raz pierwszy będzie zawierać rakiety przeciwokrętowe Harpoon - podali reporterzy agencji Bloomberg. Wartość pakietu ma wynieść ponad 650 mln dol.

16:19

Gdyby rosyjski imperializm miał oblicze, byłaby to twarz Dmitrija Miedwiediewa. To mały człowiek z wielkimi kompleksami, który może zwrócić na siebie uwagę i utwierdzić się w swojej wielkości, jedynie plując jadem w stronę Ukrainy i grożąc światu - napisał na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak

"Ukraina była, jest i będzie. A gdzie będzie Miedwiediew za dwa lata - oto jest pytanie" - dodał doradca.

Była to odpowiedź Podolaka na wpis Dmitrija Miedwiediewa (były prezydent i premier Federacji Rosyjskiej - red.) na Telegramie, który napisał, że "Ukraina chce w ramach ustawy Lend Lease kupić od +swoich zamorskich właścicieli+ gaz, ale zapłacić za niego za dwa lata.

"Pojawia się jednak pytanie. Kto powiedział, że Ukraina w ogóle za dwa lata będzie na mapie"?

15:38

Wojska rosyjskie atakują Siewierodonieck z kilku stron, mosty są zniszczone, ale nie można powiedzieć, że miasto jest odcięte - powiedział mer Ołeksandr Striuk. Sytuację humanitarną określił jako krytyczną.

15:26

Rosja, Ukraina i Turcja porozumiały się w sprawie utworzenia specjalnej grupy negocjacyjnej, która ma rozwiązać problem eksportu ukraińskiego zboża z zablokowanych portów czarnomorskich - taką informację podaje turecka telewizji TRT. Te doniesienia powielają rosyjskie agencje. Ukraina na razie milczy.

15:08

Pociągi medyczne Kolei Ukraińskich (Ukrzaliznycy) i organizacji międzynarodowej Lekarze bez Granic ewakuowały już ponad tysiąc mieszkańców Donbasu na wschodzie Ukrainy - 690 osób chorych i rannych, 248 członków ich rodzin i 78 sierot; aktualnie trwa 26. tego typu operacja humanitarna - poinformowały w środę Koleje Ukraińskie.

13:54

IKEA zaprzestaje swojej działalności zarówno w Rosji, jak i na Białorusi. Szwedzki koncern meblowy sprzedaje wszystkie swoje fabryki w Rosji.

13:53

Ukraina szykuje plan B na wypadek niemożności odblokowania eksportu zboża drogą morską; w przygotowaniu są dodatkowe magazyny, by pomieścić zeszłoroczne i tegoroczne zbiory - ogłosił wiceminister rolnictwa Ukrainy Taras Wysocki, cytowany w środę przez Ukrinform.

“Biorąc pod uwagę zeszłoroczne pozostałości i prognozy zbiorów na ten rok, w magazynach może zabraknąć miejsca na 10-15 mln ton zboża" - przekazał Wysocki.

Dodał, że w ramach “planu B" na Ukrainę sprowadzane są obecnie mobilne magazyny, w których będzie można składować zboże, jeśli nie uda się go szybko wyeksportować.

13:20

W pobliżu lokalnego targowiska w Czornobaiwce w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy wybuchła rosyjska bomba; są zabici i ranni - podała agencja Ukrinform, cytując doradcę szefa władz obwodowych Serhija Chłania.

13:17

W związku z sankcjami nałożonymi na Rosję z kraju Putina wyjedzie w tym roku 15 tys. milionerów - przewiduje firma z branży międzynarodowych przeprowadzek. Według eksperta cytowanego przez CNN exodus bogaczy poprzedza zwykle zapaść gospodarczą kraju.

Rosja "krwawi milionerami" - powiedział Andrew Amoils, kierownik działu badań w firmie New World Wealth, której dane wykorzystano w prognozie.

13:14

Europejczycy muszą zrozumieć, że prezydent Rosji Władimir Putin jest "naszym wspólnym wrogiem"- oświadczył na łamach włoskiego dziennika "Corriere della Sera" mer Lwowa Andrij Sadowy. Przestrzegł przed pójściem na kompromis z Putinem.

Mer Lwowa powiedział: "Mówimy o przyszłości całego świata. Jeśli Putin myśli zniszczyć Lwów, może myśleć też o wszystkich europejskich miastach. Jeśli chcecie żyć w obozie koncentracyjnym z Putinem na czele, róbcie to, ja się na to nie zgadzam".

"Pojedźcie do Buczy, do Hostomelu zobaczyć, co się stało. To gorsze od tego, co zrobiły wojska Hitlera. Ukraina próbuje uchronić świat przed tą falą korupcji i dyktatury"- dodał Sadowy.

Podkreślił, że Putin "musi odbudować okupowane terytoria i zapłacić za szkody wojenne".

"Niedźwiedź musi skończyć skuty łańcuchami" - stwierdził.

Następnie wskazał: "Jeśli wy, Europejczycy nie chcecie walczyć, wystarczy, że dacie nam broń. My jesteśmy gotowi to robić".

12:57

Mieszkańcy Mariupola nie zaakceptowali wrogiej okupacji; 9 czerwca "nagle" spłonęły dwa ciągniki i trzy duże przyczepy należące do rosyjskiego Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (MCzS), a dwa dni później ktoś śmiertelnie ugodził nożem funkcjonariusza tej służby - poinformował doradca mera miasta Petro Andriuszczenko.

Działania sabotażowe w Mariupolu powoli zmieniają się w aktywny sprzeciw. (...) Ustalono, że sprzęt MCzS spłonął w wyniku podpalenia. (...) Do zabójstwa rosyjskiego funkcjonariusza doszło w tłumie oczekującym na pomoc humanitarną, tuż przed Dniem Rosji (12 czerwca - PAP). Nieznany sprawca wbił pracownikowi MCzS nóż w plecy, rana okazała się śmiertelna - napisał samorządowiec.

12:17

Zachodni urzędnicy biorą pod uwagę trzy potencjalne scenariusze, do których w najbliższym czasie ich zdaniem może dojść w wojnie rozpętanej przez Rosję - poinformowała telewizja CNN, powołując się na swoje źródła.

Według pierwszego Rosja może nadal zdobywać kolejne obszary w dwóch kluczowych dla niej obwodach na wschodzie Ukrainy (ługańskim i donieckim). Drugi scenariusz zakłada sytuację patową, która będzie się przeciągać miesiącami lub latami, powodując ogromne straty po obu stronach i wywołując pełzający kryzys, który będzie obciążał światową gospodarkę - napisała CNN w swoim serwisie internetowym.

Istnieje również trzecia możliwość, która jest najmniej prawdopodobna: Rosja może określić na nowo swoje cele militarne, ogłosić, że osiągnęła zwycięstwo i spróbować doprowadzić do zakończenia walk. Ten scenariusz wydaje się być jedynie mrzonką - stwierdzili informatorzy CNN.

11:44

Były prezydent Rosji i wiceszef Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew uważa, że obecność Ukrainy na mapach świata za dwa lata jest wątpliwa. Według niego Stany Zjednoczone niepotrzebnie angażują się w pomoc Ukraińcom.

11:43

Linia frontu ma ponad 1000 km, a na niektórych odcinkach Rosja ma przewagę 10:1 w artylerii - oświadczył doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podoliak przed zaplanowanym na ten dzień spotkaniem międzynarodowej grupy kontaktowej ds. pomocy wojskowej dla Kijowa.

Codziennie dostaję wiadomość od obrońców (Ukrainy): "Trzymamy się, powiedz tylko, kiedy spodziewać się broni?". Zwracam się z tym pytaniem do uczestników (spotkania w formacie) Ramstein. Brukselo, czekamy na decyzję - napisał Podoliak na Twitterze

11:40

Wojna Rosji przeciwko Ukrainie stanowi największe zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego od dekad. Rosja prowadzi brutalną wojnę przeciwko narodowi ukraińskiemu, powodując śmierć i zniszczenie na wielką skalę oraz daleko idące konsekwencje o zasięgu globalnym. Pokazuje to wyraźnie kryzys żywnościowy i energetyczny celowo zorganizowany przez Rosję - powiedział szef NATO Jens Stoltenberg.

11:33

Trwa ewakuacja mieszkańców regionu Słowiańska. Pociąg ma ich zabrać do Lwowa.

11:20

Za kilka miesięcy Rosja może być zmuszona dokonać dużego przegrupowania sił i spowolnić działania na Ukrainie, biorąc pod uwagę, jak dużą część swojego arsenału wykorzystała w pierwszych 100 dniach inwazji - pisze Bloomberg, powołując się na anonimowe źródła wśród urzędników Unii Europejskiej.



Postępy sił rosyjskich na Ukrainie są wciąż powolne i ograniczają się głównie do obwodu ługańskiego na wschodzie kraju, choć walki toczą się w całym Donbasie. W połączeniu z oznakami, że Kremlowi może brakować żołnierzy i sprzętu do prowadzenia wojny, skłania to źródła Bloomberga do wniosku, że zanim Rosja podejmie próby zawieszenia broni, musi minąć jeszcze kilka miesięcy. Jest to czas potrzebny Moskwie do utrwalenia swoich dotychczasowych zdobyczy terytorialnych - wskazują te osoby.

10:44

Do Kijowa przywieziono kolejne 64 ciała żołnierzy z Azowstalu - poinformowano.

10:10

W Czarnobajewce w obwodzie chersońskim w pobliżu lokalnego targu doszło do wybuchu. Są zabici i ranni - podają media.

09:28

"Sytuacja jest dynamiczna, zmienia się z godziny na godzinę, z dnia na dzień. Przewagę na pewno mają Rosjanie" - o sytuacji na froncie mówił w Porannej rozmowie w RMF FM gen. Jarosław Kraszewski, były szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych. "Rosjanie rekompensują sobie niedobór wojsk ostrzałami artyleryjskimi i tu niestety jest ogromna przewaga strony rosyjskiej" - podkreślił gość Roberta Mazurka.

Kraszewski: Pokój nie zna swojej ceny

09:01

Zachodnie sankcje nałożone na Rosję za inwazję na Ukrainę nie zaszkodziły rosyjskiej gospodarce tak, jak tego oczekiwano - powiedział portalowi Politico wiceminister rozwoju gospodarczego Ukrainy Taras Kaczka.



Według wiceministra oznacza to, że Zachód powinien zaostrzyć embargo na rosyjskie towary i usługi. Jest potrzeba pójścia dalej i zwiększenia sankcji na Rosję. Musimy zrezygnować z ropy i ostatecznie gazu: to są towary, które generują bezpośrednie przychody do rosyjskiego budżetu - oświadczył.

08:59

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 32 750 żołnierzy, w tym około 250 w ciągu poprzedniej doby - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Zeszłej doby Rosja straciła też sześć czołgów, 25 pojazdów opancerzonych, system artylerii, wieloprowadnicową wyrzutnię rakiet i trzy drony - napisano w komunikacie.

Łączne straty Rosji od 24 lutego do 15 czerwca wynoszą zdaniem ukraińskiego Sztabu Generalnego: 1440 czołgów, 3528 pojazdów opancerzonych, 213 samolotów, 179 helikopterów, 722 systemy artylerii, 230 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, 97 systemów przeciwlotniczych, 2485 pojazdów i cystern, 13 jednostek pływających i 591 dronów.

08:49

Niemal dwie trzecie dzieci na Ukrainie zostało przesiedlonych, zostając uchodźcami wewnętrznymi lub wyjeżdżając z kraju - poinformował Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF).

Te dzieci musiały opuścić swoje domy, przyjaciół, zabawki i inne ukochane rzeczy, członków rodziny, i mierzą się z niepewną przyszłością. Niestabilność tym spowodowana odbiera dzieciom przyszłość - trauma i strach mogą mieć skutki długoterminowe dla rozwoju i zdrowia psychicznego dzieci - powiedziała na briefingu dla dziennikarzy Afshan Khan, dyrektor regionalna UNICEF na Europę i Azję Środkową.

Od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę wskutek działań zbrojnych zginęło 277 dzieci, a 456 zostało rannych.

08:40

Kolejnych 52 mieszkańców ewakuowano z Lisiczańska i Prywilli w obwodzie ługańskim - podał gubernator Serhij Hajdaj.

07:39

Po ponad miesiącu ciężkich walk siły rosyjskie kontrolują obecnie większość Siewierodoniecka. Rosyjska taktyka wojny miejskiej, polegająca na intensywnym użyciu artylerii, spowodowała duże straty uboczne w całym mieście. Oddziały ukraińskich sił zbrojnych wraz z kilkuset cywilami schroniły się w podziemnych bunkrach na terenie zakładów chemicznych Azot w strefie przemysłowej miasta. Siły rosyjskie prawdopodobnie pozostaną w Azocie i okolicach, dopóki ukraińscy bojownicy będą przebywali pod ziemią. To prawdopodobnie tymczasowo uniemożliwi Rosji ponowne skierowanie tych jednostek do działań w innych miejscach. Jest bardzo mało prawdopodobne, by podczas pierwotnego planowania inwazji Rosja spodziewała się tak silnego oporu lub tak powolnego, wyniszczającego konfliktu - napisał brytyjski resort obrony.

07:38

Ukraińscy żołnierze w ciągu ostatniej doby zmusili Rosjan do odwrotu na dwóch kierunkach działań zbrojnych w obwodzie donieckim na południowym wschodzie kraju - podał sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych w podsumowaniu sytuacji operacyjnej.

W okolicach miejscowości Nowopawliwka i Bachmut Ukraińcy odparli natarcie nieprzyjaciela i zmusili go do wycofania się na wcześniejsze pozycje - podał sztab.

W Donbasie trwają walki w miastach Siewierodonieck i Toszkiwka - dodało ukraińskie dowództwo.

06:57

W ciągu zaledwie jednego dnia na kierunku południowym najeźdźcy stracili ponad 70 żołnierzy i oficerów, a także ponad 60 sztuk sprzętu, w tym śmigłowiec, działo samobieżne Pion, wieloprowadnicową wyrzutnię rakietową Grad, trzy haubice, a także 19 pojazdów opancerzonych i 33 pojazdy kołowe - podało Dowództwo Operacyjne Południe ukraińskiej armii.

06:54

Na obecnym etapie wojny jakiekolwiek negocjacje z Rosją są niemożliwe - powiedział doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Mychajło Podoliak.

Dla nas każdy obecny proces pokojowy, który byłby podobny do porozumienia z lat 2014-2015, grozi odroczoną wojną. Trzeba jasno zrozumieć, jeśli zatrzymamy się tu, gdzie jesteśmy dzisiaj, to nie będzie pieniędzy, inwestycji. Ukraina zgnije gospodarczo. Nikt nie zainwestuje w kraj z odroczoną wojną - powiedział.

Jeśli Rosja przegra, to rozpocznie się proces transformacji, będzie okazja do dialogu partnerskiego. Dialog z obecną elitą możliwy jest tylko z pozycji siły - powiedział.

06:43

Rosja rozważa zwiększenie liczby zmobilizowanych w celu zrekompensowania utraty żołnierzy na froncie w Ukrainie - wynika z raportu amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną. Według analityków Moskwa może uprościć wymagania dla rekrutów.

06:30

Litwa dostarczy Ukrainie amunicję do drona Bayraktar. Wilno uzgodniło proces z producentem uzbrojenia.

Pod koniec maja Litwini uruchomili zbiórkę na zakup drona dla Ukraińców. Turecka firma Baykar postanowiła więc przekazać uzbrojenie za darmo.

05:53

Rosyjskie ministerstw obrony zaproponowało ukraińskim żołnierzom w zakładach Azot w Siewierodoniecku złożenie broni.

Moskwa zadeklarowała także, że w środę otworzy korytarz humanitarny dla znajdujących się w zakładach cywilów. Będą mogli oni wyjechać do miasta Swatowo w tzw. Ługańskiej Republice Ludowej. Strona ukraińska chce, by obywateli ewakuowano do Lisiczańska, będące pod kontrolą Kijowa.

05:49

Ukraina otrzymała od krajów zachodnich tylko 10 proc. wnioskowanej pomocy wojskowej - poinformowała wiceminister obrony kraju Anna Maliar. Stwierdziła, że konieczne jest przyspieszenie działań i wyznaczenie terminów jej dostarczenia.

Niestety, nie możemy czekać zbyt długo, bo sytuacja jest bardzo trudna - powiedziała.

05:21

W rejonie dniepropietrowskim w nocy rosyjskie wojska ostrzelało z wyrzutni Uragan miasto Apostołowo - poinformował mer Andrij Osa. Zginęły cztery osoby.

05:18

Armia ukraińska prowadzi ofensywę w kierunku Chersonia. Jej celem jest zdobycie Czornobajiwki oraz Tomyny Bałki.

05:14

Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły skład amunicji i zakład napraw rosyjskiego sprzętu wojskowego w Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim - poinformował doradca gubernatora Serhij Chlan.

05:12

Zełenski polecił dowództwu Sił Zbrojnych Ukrainy przeprowadzenie kontroli w armii po doniesieniach, że żołnierzom brakuje środków ochrony osobistej.

05:00

Ponieśliśmy bolesne straty w Donbasie - oświadczył we wtorek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

Niestety są straty. Są one bolesne. Ale trzeba się trzymać. To nasze państwo - oznajmił.

Zełenski dodał, że donbaski kierunek jest kluczowy pod względem tego, kto będzie dominować w najbliższych tygodniach.

Mamy też bolesne straty w obwodzie charkowskim, gdzie rosyjska armia próbuje umocnić swoje pozycje. Walki o ten kierunek trwają i trzeba jeszcze walczyć - ostro bić się o pełne bezpieczeństwo dla Charkowa i obwodu - przekazał prezydent.

Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach Zełenski mówił, że Ukraina traci na froncie 100-200 żołnierzy dziennie.