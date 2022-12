MSZ Ukrainy odnotowało łącznie 18 przypadków gróźb pod adresem swoich dyplomatów - poinformował minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. Alarmy przeciwlotnicze słychać w obwodach donieckim, charkowskim i dniepropietrowskim. W Chersoniu uruchomiono korytarz wodny do ewakuacji, którym można będzie przedostać się na tereny kontrolowane przez Ukrainę, będzie otwarty do poniedziałku. "To był wyjątkowy dzień w wyjątkowym tygodniu" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu wideo, odnosząc się do powrotu z rosyjskiej niewoli kolejnych ukraińskich żołnierzy. Na Ukrainę dotarły z Hiszpanii pierwsze rakietowe wyrzutnie przeciwlotnicze Hawk - poinformował ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow. Najważniejsze wydarzenia związane z 283. dniem wojny w Ukrainie zebraliśmy w naszej relacji z 03.12.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Ludność cywilna ewakuowana z Chersonia / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA 12:29 Rosja zakupiła ponad sto starzejących się tankowców, aby dostarczać ropę do Indii, Chin i Turcji - informuje "Financial Times". Moskwa w reakcji na zachodnie sankcje na surowiec próbuje utrzymać obecny wolumen eksportu. Zobacz również: ​"FT": Rosja tworzy "flotę cieni" do transportu ropy 12:20 W Chersoniu uruchomiono korytarz wodny do ewakuacji, którym można będzie przedostać się na tereny kontrolowane przez Ukrainę, będzie otwarty do poniedziałku.



Kapitan Dmytro Płetenczuk, oficer prasowy dowództwa wojskowego w Chersoniu wyjaśnił PAP, że dotychczas żegluga po Dnieprze była zakazana ze względu na działania wojenne.

11:35 W obwodzie ługańskim partyzanci odcięli Rosjanom dostęp do dostaw koleją na 14-20 dni. 11:26 Ukraińskie Siły Zbrojne rozpoczną wyzwalanie Krymu po wyzwoleniu Melitopola. Taką opinię wyraził ekspert wojskowy i generał dywizji Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Sawczenko. 10:59 Zdobycie miasta Bachmut w obwodzie donieckim Ukrainy stało się dla Rosji priorytetem, choć miałoby ograniczoną wartość operacyjną, a podejmowane w tym celu wysiłki są nieproporcjonalnie duże w stosunku do korzyści - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. W ostatnich dniach Rosja najprawdopodobniej poczyniła niewielkie postępy na południowej osi tego natarcia, gdzie stara się umocnić ograniczone przyczółki na zachód od bagnistego terenu wokół niewielkiej rzeki Bachmutka. 10:53 MSZ Ukrainy odnotowało łącznie 18 przypadków gróźb pod adresem swoich dyplomatów - poinformował minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. Szef MSZ powiadomił na Facebooku, że przeprowadził w piątek naradę z dyplomatami. Zobacz również: Makabryczne przesyłki i ładunki wybuchowe. Ukraińscy dyplomaci otrzymują groźby 10:10 Rosja może rozpocząć nowy masowy atak na Ukrainę, gdy mrozy wzrosną, a temperatura spadnie do -10 stopni Celsjusza - przewiduje Kancelaria Prezydenta Ukrainy. 09:59 Jedno z setek kompletnie zniszczonych przez Rosjan ukraińskich miast. 09:41 Przyjęty przez UE, G7 i Australię limit ceny na rosyjską ropę naftową na poziomie 60 dolarów za baryłkę powinien zostać obniżony do 30 dolarów, by szybciej zniszczyć gospodarkę Rosji - uważa Andrij Jermak, szef gabinetu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Telegram 09:13 Rosja próbuje wykorzystać chęć krajów zachodnich, by doszło do negocjacji w wojnie z Ukrainą i dąży do sytuacji, w której Zachód pójdzie na ustępstwa w celu zachęcenia Moskwy do rozmów - pisze amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.

08:56 Wprowadzony przez G7, Unię Europejską i Australią limit ceny na rosyjską ropę naftową transportowaną drogą morską natychmiast uderzy w najważniejsze źródło dochodów Rosji. Takiego zdania jest minister skarbu USA Janet Yellen. Pułap cenowy na rosyjską ropę w wysokości 60 dolarów za baryłkę został uzgodniony w piątek. Zobacz również: Limit cen na ropę uderzy w najważniejsze źródło dochodów Putina 08:51 Rosjanie uderzyli w Nikopol 9 razy "Hradami" i ciężką artylerią — poinformował szef Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Walentyn Rezniczenko. 08:36 Internauci informują o eksplozjach w Chersoniu, czekamy na oficjalne potwierdzenie tych doniesień. 08:34 Alarmy przeciwlotnicze słychać w obwodach donieckim, charkowskim i dniepropietrowskim. 08:28 08:14 Nowe zdjęcia satelitarne pokazują rosyjskie próby tuszowania zbrodni wojennych. Tym razem obudowali zrujnowany w ostrzale Teatr Dramatyczny w Mariupolu wysokim na kilka pięter płotem, który ma zatuszować ogrom zniszczeń. 07:53 Od początku inwazji Rosji na Ukrainę w Europie zatrzymano szereg szpiegów pracujących dla Moskwy. Tygodnik "Spiegel" szacuje, że na Zachodzie żyją dziesiątki tysięcy osób, pracujących dla rosyjskich służb wywiadowczych FSB, SWR czy wojskowego GRU.



Według "Spiegla" rosyjscy szpiedzy, nazywani "nielegałami" lub "śpiochami", to najczęściej mężczyźni i kobiety o dokładnie spreparowanych życiorysach, którzy czasem jeszcze od czasów sowieckich żyją spokojnie na Zachodzie, mocno zintegrowani z lokalnymi społecznościami.

07:36 W ciągu dwóch dni zlikwidowano 3 magazyny broni, 2 centra dowodzenia i 1 magazyn materiałów naftowych armii rosyjskiej. 07:31 Metropolita Epifaniusz, zwierzchnik autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej Ukrainy (CPU), wyraził przekonanie, że modlitwa po ukraińsku zabrzmi w Ławrze Peczerskiej, gdzie obecnie swą siedzibę ma Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego (UCP PM). 07:16 Hiszpania wysłała w piątek na Ukrainę grupę oficerów służb policyjnych, którzy wezmą udział w badaniu popełnionych w tym kraju przez rosyjskie wojska zbrodni wojennych - poinformowało hiszpańskie MSW. Zobacz również: Rosyjskie zbrodnie wojenne pod lupą hiszpańskich służb specjalnych 07:03 Rosjanie ostrzelali w nocy cywilne tereny obwodu zaporoskiego — relacjonuje Ołeksandr Staruch, szef obwodu. 06:54 Rosyjscy najeźdźcy zamienili Bachmut w obwodzie donieckim w ruiny. Przed inwazją Rosji miasto zamieszkiwało 70 tys. osób. 06:41 Luksemburg przeznaczył 16 proc. budżetu obronnego kraju na pomoc Ukrainie, informuje ministerstwo obrony. 06:29 Prezydent Ukrainy spotkał się w piątek po południu w Kijowie z grupą byłych ukraińskich jeńców i wręczył im odznaczenia.



W tym tygodniu doszło między Rosją i Ukrainą do kolejnych wymian jeńców. W ten sposób, jak poinformował Zełenski, od początku wojny z rosyjskiej niewoli powróciło już w sumie 1331 ukraińskich żołnierzy. 06:25 "To był wyjątkowy dzień w wyjątkowym tygodniu" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu wideo, odnosząc się do powrotu z rosyjskiej niewoli kolejnych ukraińskich żołnierzy.



"Nie pozostawimy żadnego Ukraińca w rosyjskich więzieniach, obozach lub w innych formach izolacji. Myślimy o wszystkich" - zapewnił Zełenski. Zobacz również: Zełenski: Nie pozostawimy żadnego Ukraińca w rosyjskich obozach 06:09 Na Ukrainę dotarły z Hiszpanii pierwsze rakietowe wyrzutnie przeciwlotnicze Hawk - poinformował ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow po spotkaniu w Odessie z szefową hiszpańskiego resortu obrony Margaritą Robles.



Na Ukrainę mają dotrzeć kolejne wyrzutnie tego typu. Żołnierze ukraińscy, którzy będą obsługiwać tę broń, przeszli wcześniej przeszkolenie w Hiszpanii. Justyna Lasota-Krawczyk