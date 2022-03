Ukraina zgodziła się na ewakuację mieszkańców miast Sumy, Irpień i Mariupol. Jak powiedziała ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk, Kijów ogłosił w okolicach zawieszenie broni.

Ewakuacja mieszkańców ostrzeliwanych miast / George Vitsaras / PAP/EPA

Jak twierdzą władze w Kijowie, ustalono, że mieszkańcy Sum zostaną przewiezieni do ukraińskiej Połtawy. To był warunek zgody na korytarz humanitarny, bo władze Ukrainy nie dopuszczają ewakuacji na terytorium Rosji - czego chce Moskwa.

Wicepremier powiedziała, że na organizację korytarza humanitarnego dla Sum zgodziło się ministerstwo obrony Rosji w liście skierowanym do regionalnej delegacji Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża.

"Mamy jednak informację, że strona rosyjska zaplanowała zakłócenie pracy tego korytarza. Przygotowywane są manipulacje z trasą, tak aby zmusić ludzi, by pojechali inną drogą - nieuzgodnioną i niebezpieczną" - powiedziała Wereszczuk.

Według wicepremier zawieszenie broni ma obowiązywać do 20:00 czasu polskiego. O 9:00 ruszyła pierwsza kolumna. Na jej czele są samochody Czerwonego Krzyża, potem jadą autokary.

Szef obwodu sumskiego Dmytro Żywicki poinformował, że w pierwszej kolejności z miasta wyjeżdżają kobiety, dzieci, osoby starsze, inwalidzi, a także cudzoziemcy.

Za autobusami mają jechać mieszkańcy swoimi samochodami.

Żywicki wezwał do samoorganizowania się i dał też wskazówki uciekinierom: "Całkowicie zabronione jest posiadanie ze sobą jakiejkolwiek broni. Hukowej, pneumatycznej, czy na ostrą amunicję. Broni w konwoju nie może być".

Ukraińcy bardzo obawiają się rosyjskiej prowokacji. Boją się, że konwój może zostać ostrzelany. Żywicki w swym wystąpieniu w sieci wezwał do modlitwy za tych, którzy uciekają konwojem z miasta.

Portal NEXTA informuje już o pierwszym incydencie. Na Twitterze pisze o ostrzelanym przez Rosjan autobusie z ewakuowanymi pod Kijowem ludźmi - trzy osoby zostały ranne.

Ewakuacja ma objąć cywilnych mieszkańców, a także cudzoziemców - chodzi o studentów z Indii i Chin. Ukraińska wicepremier wierzy też, że zgodnie z porozumieniem, utworzonym korytarzem humanitarnym do Sum zostanie dostarczona pomoc: żywność, woda, leki.

Po 11:00 czasu polskiego konwój 30 autobusów z cywilami opuścił Mariupol. W mieście nie ma prądu, wody, gazu, łączności. Mieszkańcy gotują jedzenie obok domów, na ogniskach. Prezydent Zełenski poinformował, że "w Mariupolu dziewczynka zmarła w wyniku odwodnienia".

Rosja chciała utworzyć korytarze humanitarne prowadzący do Rosji i na Białoruś

Wczoraj Rosjanie wytyczyli kilka tras, które wiodły do ich kraju. Dla mieszkańców Kijowa przygotowano korytarz przez zniszczony Hostomel, potem Czarnobyl do białoruskiego Homla.

Z kolei z Mariupola jedna trasa wiodła przez Nowoazowsk do rosyjskiego Rostowa nad Donem. Drugi korytarz prowadził do Zaporoża.

Z Charkowa i Sum mieszkańcy mieli możliwość wyjazdu do Biełgorodu - to miasto w Rosji niedaleko od obwodu charkowskiego. Stamtąd - jak przekonywali Rosjanie - mogli oni udać się do dowolnego miejsc w ich kraju.

Doradca prezydenta Ukrainy mówił, że każdy ma prawo decydować, dokąd się uda, ale ostrzegał: ludzie, który pojadą do Rosji zostaną przez nią wykorzystani.

Rosjanie przygotowują szturm na Kijów

Rosyjskie oddziały przygotowują się do ataku na Kijów. Okrążyły stolicę Ukrainy od wschodu, północno-zachodniej strony i zachodu. Zacieśniają krąg i mogą przystąpić do szturmu w najbliższych godzinach. Waszyngtoński Instytut Study of War pisze od 24 do 96 godzinach.

Instytut informuje, że Rosjanie gromadzą zapasy i przegrupowują się.

"Jeśli rosyjskim wojskom udało się uzupełnić zaopatrzenie, zreorganizować i zaplanować przemyślane i skoordynowane jednoczesne operacje wzdłuż kilku osi natarcia wokół i do stolicy, mogą odnieść w tej operacji większy sukces niż w poprzednich przedsięwzięciach" - ostrzegają analitycy.

W zagranicznych mediach pojawiła się też informacja, że w szturm na Kijów zaangażowane są 4 elitarne formacje, w tym kadyrowcy i wagnerowcy.