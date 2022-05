Ukraina przygotowuje kolejną ewakuację cywilów z oblężonego przez Rosjan Mariupola. We wtorek, z pomocą ONZ i Czerwonego Krzyża, udało się ewakuować z zakładów Azowstal i samego Mariupola 156 cywilów - kobiet, dzieci i osób starszych. Komisja Europejska przygotowała projekt kolejnego - szóstego już - pakietu sankcji na Rosję. Najważniejsze informacje z 70. dnia wojny w Ukrainie znajdziecie w naszej relacji z 04.05.2022 r.

Zbombardowany plac zabaw w Charkowie / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

Komisja Europejska przekazała projekt szóstego pakietu sankcji na Rosję. Ma się w nich znaleźć embargo na import rosyjskiej ropy naftowej.

Ukraina przygotowuje na środę kolejną ewakuację cywilów z Mariupola. Miejscem zbiórki ma być centrum handlowe w zachodniej części miasta.

"Rosyjska armia nerwowo zareagowała na nasze sukcesy" - tak liczne wtorkowe ataki rakietowe skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ignat poinformował, że rosyjska armia wystrzeliła we wtorek ponad 20 rakiet.

Dwie osoby zginęły, a dwie zostały ranne w ostatniej dobie na skutek rosyjskich ataków rakietowych i bombowych w obwodzie ługańskim.

Wojsko rosyjskie straciło około 24,5 tys. żołnierzy, 1077 czołgów, 2610 pojazdów opancerzonych i 491 systemów artyleryjskich, a także 194 samoloty i 155 śmigłowców.

9 maja, gdy w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami, prezydent Władimir Putin może formalnie wypowiedzieć wojnę Ukrainie lub ogłosić powszechną mobilizację, by nasilić ofensywę - podała stacja CNN, powołując się na zachodnich urzędników i analityków.

Przeprowadzenie wojskowej operacji odblokowania oblężonego przez Rosjan Mariupola nad Morzem Azowskim jest na razie niemożliwe. Ukraina nie ma wystarczającej ilości broni ciężkiej - oznajmił sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow.





W Makiejewce w odwodzie donieckim płonie skład paliw. Portal Nexta informuje o pożarze 4 ciężarówek z paliwem.

Wojna na Ukrainie nie skończy się na tym kraju. Na rosyjski atak powinny przygotować się także Kazachstan i Mołdawia - oświadczył sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow w wywiadzie dla telewizji islandzkiej.

Jestem więcej niż pewien, że wojna nie skończy się na terytorium naszego kraju. Będzie jeszcze dużo innych rzeczy. O ile się nie mylę (szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej) Ławrow powiedział w ostatnich dniach, że Kazachowie to bracia, więc oni też powinni szykować się na okupację. Mołdawianie to też bracia. Szykujcie się, bracia Mołdawianie i Kazachowie - oznajmił Daniłow, cytowany przez ukraińską agencję Ukrinform.

Węgry i Słowacja będą na razie zwolnione z embarga na rosyjską ropę, zaproponowanego w środę przez Komisję Europejską w ramach szóstego unijnego pakietu sankcji przeciwko Rosji. Kraje te będą mogły importować rosyjską ropę do końca 2023 roku w ramach istniejących kontraktów - informuje w środę agencja Reutera za źródłem unijnym.

W obwodzie lwowskim rakiety poważnie uszkodziły podstacje energetyczne. Spowodowało to opóźnienia w kursowaniu pociągów. Dwie osoby zostały ranne.

W obwodzie ługańskim doszło do czterech ataków rakietowo-bombowych w Siewierodoniecku, Rubiżnem, Lisiczańsku i Zołotem. Armia rosyjska ostrzeliwała też Popasną i hromadę hirską. Uszkodzonych zostało 45 budynków i innych obiektów.

Magazyn ropy w Makiejewce został prawdopodobnie trafiony przez rakiety.

Całkowity zakaz importu ropy z Rosji do Europy do końca 2022 roku chce poddać pod głosowanie szefowa Komisji Europejskiej. "W ciągu sześciu miesięcy zakończymy import ropy naftowej, a produktów rafinowanych do końca roku" - powiedziała Ursula von der Leyen.

Konwój autobusów, którymi jest ewakuowana ludność cywilna z oblężonego Mariupola nad Morzem Azowskim, opuścił w środę miasto dzięki współpracy ukraińskiego rządu, ONZ i Czerwonego Krzyża - poinformował w mediach społecznościowych szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko.

Autobusy zmierzają do Zaporoża. Po drodze z Mariupola pojazdy mają zatrzymać się w trzech miejscach zbiórki ludności chcącej ewakuować się z regionu. Możliwe będzie także dołączenie do konwoju osób chcących wyjechać prywatnymi samochodami.

Okolice zakładów Azowstal w Mariupolu.

Grupa cywilów ewakuowanych z zakładów Azowstal w Mariupolu dotarła do Zaporoża. W podziemiach ostatniego przyczółku obrońców Mariupola spędzili 2 miesiące, w tym czasie stracili nadzieję, że jeszcze uda im się wydostać z okupowanego przez Rosjan miasta.

Żołnierze rosyjscy w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy zaczęli masowo zakładać ukraińskie mundury - poinformowało Dowództwo Operacyjne Południe. Nie wykluczone, że może chodzić o prowokacje, by zdyskredytować żołnierzy ukraińskich na okupowanych terenach.

Jak podkreślono, okręty Floty Czarnomorskiej są w gotowości do ataków rakietowych na terytorium Ukrainy.

W ciągu ostatniej doby Rosjanie ponieśli największe straty na kierunku iziumskim - informuje ukraiński sztab.

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło około 24,5 tys. żołnierzy, 1077 czołgów, 2610 pojazdów opancerzonych i 491 systemów artyleryjskich, a także 194 samoloty i 155 śmigłowców - poinformował w środę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W ciągu ostatniej doby siły rosyjskie straciły około 300 żołnierzy, 15 czołgów, 43 pojazdy opancerzone, 16 systemów artyleryjskich, 24 pojazdy kołowe i cysterny oraz 12 dronów - przekazał Sztab w komunikacie opublikowanym na Facebooku.

Dwie osoby zginęły, a dwie zostały ranne w ostatniej dobie na skutek rosyjskich ataków rakietowych i bombowych w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy, w tym na miasta Popasna, Siewierodonieck, Rubiżne i Lisiczańsk - poinformował szef władz obwodu Serhij Hajdaj.

"Wczoraj każde z naszych miast cierpiało z powodu agresji wroga. Cztery miejscowości przetrwały ataki rakietowe i bombowe. Rosjanie nie tylko niszczą Popasną - oni usuwają ją z mapy obwodu ługańskiego jako miejsce zamieszkania. Wróg 34 razy uderzył w zamieszkane rejony obwodu" - napisał Hajdaj w Telegramie.

Ukraina otrzymała już 4,5 mld euro od międzynarodowych partnerów i przyjaciół. W ubiegły weekend Bank Światowy przekazał 500 mln dolarów - powiedział premier Denys Szmyhal na posiedzeniu rządu. Podkreślił, że jest to pomoc bezzwrotna.

Szef ukraińskiego rządu podziękował społeczności międzynarodowej za wsparcie i zaznaczył, że przekazane fundusze pomogły wypłacać w pełni świadczenia socjalne i uruchomić nowe programy pomocowe - podał Ukrinform.

"Nigdy takiego spotkania nie będzie. Dla władz rosyjskich Zełenski to zło wcielone. Nikt nie będzie go uwiarygadniał" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM dr Adam Eberhardt, oceniając, że nie ma szans na negocjacje Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim. "Myślę, że 9 maja Putin przede wszystkim pochwali się, że prowadzi świętą wojnę przeciwko całemu światu" - zaznaczył dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich w rozmowie z Robertem Mazurkiem.

"Rosja rozmieściła 22 batalionowe grupy taktyczne w pobliżu Iziumu (w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy - red., próbując posuwać się wzdłuż północnej osi Donbasu. Pomimo trudności w przełamaniu ukraińskiej obrony i nabraniu rozpędu, Rosja najprawdopodobniej zamierza przemieścić się poza Izium, aby zająć miasta Kramatorsk (w obwodzie donieckim) i Siewierodonieck (w obwodzie ługańskim). Zdobycie tych miejsc umocniłoby rosyjską kontrolę wojskową nad północno-wschodnim Donbasem i stanowiłoby punkt etapowy dla działań zmierzających do odcięcia sił ukraińskich w tym regionie" - napisano w codziennej aktualizacji brytyjskiego wywiadu.

Wojna na Ukrainie nie została sprowokowana przez Ukrainę, NATO ani żadną inną stronę - oświadczył rzecznik ukraińskiego ministerstwa spraw zagranicznych Ołeh Nikołenko, komentując dla portalu Hromadske słowa papieża Franciszka, że jednym z możliwych powodów rosyjskiej napaści mogło być "szczekanie pod drzwiami Rosji przez NATO".

Doceniamy, że Ukraina pozostaje w centrum jego uwagi. Jesteśmy wdzięczni za wysiłki papieża na rzecz przywrócenia sprawiedliwego pokoju i zakończenia wojny, która w żaden sposób nie została sprowokowana przez Ukrainę, NATO ani żadną inną stronę - oznajmił Nikołenko.

Ukraińska armia wyzwoliła wczoraj wieś Mołodowa w obwodzie charkowskim.

Ukraiński Sztab Generalny informuje: Na kierunku zaporoskim wróg prowadzi działania ofensywne w stronę miejscowości Orchiw, ale bez powodzenia. W Gorłówce do centralnej kostnicy dostarczono ponad 100 ciał zmobilizowanych żołnierzy, którzy zginęli na terytorium obwodu zaporoskiego.

Na kierunku południowobużańskim siły rosyjskie użyły artylerii, wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych oraz czołgów wzdłuż całej linii frontu w celu zniszczenia umocnień ukraińskich pozycji. Nasiliły się działania bojowe w okolicach wsi Tomyna Bałka.



Ambasada Rosji w Tallinie została owieszona flagami Ukrainy i antywojennymi hasłami.

Siły rosyjskie przeprowadziły ataki rakietowe w ośmiu obwodach Ukrainy w celu zniszczenia infrastruktury transportowej kraju - poinformował w środę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

Ataki rakietowe przeprowadzono w obwodach dniepropietrowskim, kirowohradzkim, lwowskim, winnickim, kijowskim, zakarpackim, odeskim i donieckim.

To było okropne, traciliśmy nadzieję, że kiedykolwiek wyjdziemy - powiedziała BBC Keteryna, która wraz z dwójką dzieci spędziła dwa miesiące w bunkrze pod zakładami Azowstal w oblężonym przez wojsko rosyjskie Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy.

Keteryna wysiadła z autobusu ewakuacyjnego w kontrolowanym przez siły ukraińskie Zaporożu. Cały jej dobytek upchnięty był w małym plecaku. Jej dzieci w wieku sześciu i 11 lat przetarły oczy - wcześniej przez dwa miesiące nie widziały światła słonecznego.

Przystawił mi do głowy pistolet. Powiedziałam, że przez cały ten czas będę patrzeć mu w oczy, żeby zapamiętał mój wzrok do końca życia - mówi PAP Tatiana, 45-letnia mieszkanka Makarowa. W trakcie okupacji części położonego w obwodzie kijowskim miasta Rosjanie zamieszkali w jej domu, próbowali zabrać jej oszczędności i w końcu zagrozili śmiercią.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało nagranie wideo, na którym przeciwokrętowe pociski manewrujące Oniks są wystrzeliwane do celów lądowych. Może to wskazywać, że Rosjanie mają niedobory innych rodzajów precyzyjnej amunicji dalekiego zasięgu.

Nieprawdą jest, że Ukraińcy mają lepszy dostęp do wielu usług publicznych, m.in. w zakresie edukacji, zdrowia czy rynku pracy - wskazał w wywiadzie dla środowego tygodnika "Gazeta Polska" premier Mateusz Morawiecki.

Podał, że w Polsce jest w tej chwili nawet ponad 2,5 mln uchodźców, 90 proc. to kobiety i dzieci, a część to osoby starszy. Razem z Ukraińcami, którzy wcześniej pracowali u nas, to, jak podał, ponad 3,5 mln osób.

Kardynał Timothy Dolan z Nowego Jorku w czasie pobytu w Polsce, na Słowacji i we Lwowie w Ukrainie spotkał się z uchodźcami wojennymi oraz pomagającymi im organizacji, w tym papieskim stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP) oraz Caritas. Odwiedził m.in. ośrodki dla uchodźców i punkty recepcyjne na przemyskim dworcu.

W czasie pobytu w Ukrainie nie byliśmy świadkami bezpośrednich ataków rakietowych, nie słyszeliśmy wybuchu bomb, ale widzieliśmy skutki wojny - powiedział kardynał.

Wspomniał o kolejkach na przejściach granicznych, ukraińskich żołnierzach chodzących z bronią w ręku, ludziach gromadzących jedzenie oraz mieszkańcach Wschodniej Ukrainy, którzy w skutek działań wojennych zostali zmuszeni do ucieczki i przebywają obecnie w zachodniej części kraju, gdzie zostali bardzo dobrze przyjęci w parafiach, kościołach, seminariach duchownych i domach rekolekcyjnych, oraz uchodźcach którzy znaleźli schronienie w Polsce i Słowacji.

Białoruś rozpoczęła inspekcję sił reagowania. Ministerstwo Obrony kraju oświadczyło, że inspekcja nie stanowi zagrożenia dla sąsiednich krajów - informuje rosyjska agencja informacyjna TASS.

Społeczeństwo w Stanach Zjednoczonych stoi po stronie Ukrainy i Polski - powiedział PAP kard. Timothy Dolan z Nowego Jorku, który w ostatnich dniach odwiedził Polskę, Słowację i Ukrainę. Celem wizyty było poznanie konkretnych potrzeb uchodźców.

Hierarcha zapewnił, że w Stanach Zjednoczonych będzie rzecznikiem ofiar wojny na Ukrainie.

Rodzina rosyjskiego oligarchy Olega Tinkowa, który ostro skrytykował agresję swojego kraju na Ukrainę, przekazała 50 tysięcy euro na wsparcie edukacji grupy dzieci ukraińskich uchodźców, przebywających w miasteczku w Toskanii. Poinformowały o tym władze włoskiej miejscowości Forte dei Marmi.

W tym popularnym nadmorskim kurorcie rodzina Tinkowa ma hotel; sponsoruje też lokalną drużynę hokeja i halę sportową.

Rosja ukradła 400 tys. ton zboża z czasowo okupowanych terenów Ukrainy.

Taras Wysocki, wiceminister rolnictwa, powiedział, że jeśli kradzież będzie się utrzymywać, regiony mogą doświadczyć głodu.

Ukraina przygotowuje na środę kolejną ewakuację cywilów z opanowanego niemal całkowicie przez Rosjan Mariupola.



Miejscem zbiórki ma być centrum handlowe w zachodniej części Mariupola, oddalone jednak wiele kilometrów od kombinatu metalurgicznego Azowstal, który jest ostatnim bastionem ukraińskiego oporu w mieście i gdzie ukrywa się jeszcze wielu cywilów.

Rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ignat poinformował, że rosyjska armia wystrzeliła we wtorek ponad 20 rakiet, w tym wiele ze znajdujących się nad Morzem Kaspijskim bombowców dalekiego zasięgu. Obrona powietrzna Ukrainy przechwyciła osiem pocisków manewrujących. Według władz w Kijowie celem tych ataków były głównie obiekty kolejowe i energetyczne.

Ukraińska armia ostrzelała rosyjski skład amunicji i paliwa w pobliżu Charkowa.

Prezydent Wołodymyr Zełenski uważa, że liczne wtorkowe ataki rakietowe na Ukrainę są oznakami słabości Moskwy. Najwyraźniej rosyjska armia wyjątkowo nerwowo zareagowała na nasze sukcesy - powiedział Zełenski.

Rosjanie maskują jedynie swoją niemoc, ponieważ Ukraina jest dla nich za silna - stwierdził Zełenski.

Komisja Europejska przekazała krajom członkowskim UE projekt nowego - szóstego - pakietu sankcji wymierzonych w Rosję za inwazję na Ukrainę, przewidującego przede wszystkim embargo na import rosyjskiej ropy naftowej - podała w nocy z wtorku na środę agencja APA, powołując się na źródła dyplomatyczne.

Austriacka agencja pisze, że projekt zakłada stopniowe, w okresie od sześciu do ośmiu miesięcy, wstrzymanie importu rosyjskiej ropy. Z tych regulacji wyłączone mają być Węgry i Słowacja.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjął we wtorek wieczorem lidera niemieckiej opozycji Friedricha Merza. Szef CDU jest pierwszym czołowym niemieckim politykiem, który pojechał do Kijowa po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Agencja dpa podkreśla, że spotkanie Zełenskiego z Merzem jest dużym zaskoczeniem, gdyż nie było wcześniej planowane. Podczas krótkiej wizyty w Kijowie szef CDU spotkał się, zgodnie z planem, także z premierem Ukrainy i przewodniczącym parlamentu.

Merz zapewnił o pełnej solidarności z Ukrainą: "Niemcy stoją po stronie Ukrainy i jej bohaterskiego narodu".