Rosjanie prowadzą mobilizację wśród mieszkańców podbitego Mariupola - poinformował lojalny wobec Kijowa mer miasta. Białoruskie kanały informują o eksplozjach na białoruskim lotnisku wojskowym, nieopodal granicy z Ukrainą. Mińsk przekonuje, że doszło tam do pożaru silnika. Ukraińscy urzędnicy przedstawiają atak na rosyjskie lotnisko wojskowe na Krymie jako początek kontrofensywy na południu, a przy tym pogłębiają dezorientację Kremla co do zdolności sił ukraińskich do ataków na dużą odległość – ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Enerhoatom twierdzi, że dziś kolejny raz ostrzelany został teren Zaporowskiej Elektrowni Atomowej. Najważniejsze wydarzenia ze 169. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji 11.08.2022.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Zniszczony przez bombardowanie obóz, gdzie przebywali ukraińscy jeńcy / SERGEI ILNITSKY/POOL / PAP/EPA 16:09 Zaporowska Elektrownia Atomowa została znów ostrzelana przez Rosjan - podał ukraiński koncern energetyczny Enerhoatom. Spółka podała, że na teren elektrowni uderzono pięć razy w pobliżu miejsca, gdzie przechowywane są materiały promieniotwórcze. Nikt nie został ranny. 14:41 Około 10 osób zmarło w zeszłym tygodniu, czekając w kolejce na wyjazd z okupowanego przez wojska rosyjskie Mariupola, na południowym wschodzie Ukrainy - oznajmił w czwartek mer miasta Wadym Bojczenko na briefingu w Kijowie. "Niestety są przypadki, gdy ludzie w tych kolejkach umierają, bo są zmęczeni i nie otrzymują pomoc lekarskiej" - oznajmił.

13:53 Kanclerz Niemiec Olaf Scholz podczas dzisiejszej konferencji prasowej nazwał prezydenta Rosji Władimira Putina "zbrodniarzem wojennym". Szef niemieckiego rządu podkreślił, że Niemcy będą ścigać wszystkie zbrodnie, za które jest odpowiedzialny. Zobacz również: Scholz ostro o Putinie: To zbrodniarz wojenny 13:35 Rosyjskie struktury siłowe przeprowadziły w czwartek rano nowe rewizje u Tatarów krymskich na okupowanym półwyspie - poinformowali na Facebooku działacze organizacji obywatelskiej Krymska Solidarność. Rewizje przeprowadzono w mieszkaniu dziennikarza Wilena Teremjanowa w mieście Wilne, działacza Enwera Krosza we wsi Błyżniehorodske i czterech innych osób w wioskach Ozerne, Tymofijiwka, Myrnowka oraz w mieście Dżankoj. Wszystkie przeszukania odbyły się w rejonie dżankojskim na północy Krymu. 13:19 Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w czwartek zaapelował o stworzenie gazociągu z Portugalii przez Hiszpanię i Francję do Europy Środkowej. Jego zdaniem taki rurociąg ułatwiłby odejście od rosyjskiego gazu i uspokoił sytuację na rynku energetycznym. 12:56 Estonia zamyka granice dla obywateli Federacji Rosyjskiej z wizami Schengen - przekazało estońskie ministerstwo spraw zagranicznych. Ograniczenie będzie miało wyjątki. Sankcje nie dotyczą obywateli rosyjskich urodzonych w Estonii lub też takich, którzy mieszkają w bałtyckim kraju na stałe lub też mają estońskich krewnych. Zakaz nie będzie także dotyczył pracowników transportu międzynarodowego i dyplomatów. 12:28 Mer Mariupola Wadym Bojczenko przekazał, że Rosjanie prowadzą mobilizację w podbitym mieście. Wczoraj otrzymaliśmy potwierdzenie, że do mieszkańców Mariupola zaczęły docierać wiadomości o mobilizacji na rzecz Rosji. Ludzie są przestraszeni i chcą wyjechać do Ukrainy - powiedział. 12:01 Dwie osoby poniosły śmierć, a jedna została ranna w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodu charkowskiego na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow na Telegramie. Zginęło dwoje mieszkańców miejscowości Stary Sałtiw, zaś obrażenia odniosła 76-letnia mieszkanka wioski Cyrkuny. Telegram 11:49 Czarnobyl może się powtórzyć - ostrzegł na konferencji darczyńców na rzecz Ukrainy w Kopenhadze Wołodymyr Zełenski. Przywódca podkreślił, że Rosja "wykorzystuje dziś możliwość wywołania katastrofy atomowej jako środek szantażu w czasie wojny". Ryzyko jest duże. To, co robi Rosja w elektrowni w Zaporożu, gdzie jest aż sześć bloków, stanowi zagrożenie nie tylko dla Europy, ale świata - przekonywał Zełenski, który przemawiał za pomocą łącza wideo. Zełenski przypomniał, że w 1986 roku, gdy doszło do katastrofy w Czarnobylu, to szwedzkie i duńskie władze jako pierwsze poinformowały o wystąpieniu skażenia. Związek Radziecki, którego spadkobierca jest Rosja, milczał. 11:20 Parlament Łotwy przyjął dokument, w którym stwierdza się, że przemoc rosyjska wobec ludności cywilnej jest terroryzmem, a sama Rosja jest państwem sponsorującym terroryzm. Bałtycki kraj wezwał "inne państwa o podobnych poglądach" do przyjęcia takiego samego dokumentu. 11:17 SBU zatrzymała mężczyznę z Kijowa podejrzanego o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Miał zbierać informacje o dostawach zachodniej broni w Ukrainie. 11:16 Statek ze zbożem, który miał opuścić port w Czarnomorsku, nie mógł wypłynąć. Przyczyną tego jest zła pogoda i niespokojne morze - poinformował turecki resort obrony. 10:49 Portal The Insider dotarł do skarg, jakie trafiają do rosyjskiej prokuratury wojskowej w sprawie inwazji na Ukrainę. Wynika z nich, że poborowi - mimo zapewnień Władimira Putina - są wysyłani na front, żołnierze migają się od służby, a rodziny otrzymują często nieprawdziwe informacje o stanie swoich bliskich. Pojawiają się także skargi obywateli rosyjskich z Doniecka i Ługańska o grabieżach, jakich dopuszczają się wojskowi. Zobacz również: Rosjanie skarżą się na wojnę. Piszą o oszustwach, pomyłkach i "bandach szabrowników" 10:30 Generałowie, z którymi rozmawiałem, nie mogli uwierzyć, do jakiego stopnia Rosjanie złamali wszystkie swoje zasady i procedury, decydując się na zaatakowanie Ukrainy; wróg ruszył na Kijów w sytuacji, w której nawet nie utworzył zgrupowania uderzeniowego - oznajmił ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow. Zgrupowanie uderzeniowe powinno składać się z określonych elementów - takich jak jednostki dowodzenia i wsparcia, szpitale polowe, łańcuchy logistyczne, formacje szturmowe itp. (...) Nie zaobserwowaliśmy (niczego takiego), a na skutek (błędów wroga) możliwe stało się m.in. szybkie wyzwolenie przez nas obwodów kijowskiego, czernihowskiego i sumskiego - powiedział minister w rozmowie z gazetą internetową Ukrainska Prawda. 09:35 Ostrzelano przygraniczne miejscowości Tetkino i Popowo-Leżaczi w rosyjskim obwodzie kurskim, przy granicy z Ukrainą - poinformowały władze regionu. Według kanału Baza, rannych zostało trzech strażników granicznych, którzy trafili do szpitala. 09:05 Kijów i Berno porozumiały się w sprawie reprezentowania przez Szwajcarię interesów Ukrainy w Rosji za pośrednictwem szwajcarskich misji dyplomatycznych i placówek konsularnych w Federacji Rosyjskiej - poinformowały Radio Swoboda i gazeta internetowa Ukrainska Prawda za szefem służb prasowych szwajcarskiego MSZ Michaelem Steinerem. Umowa przewidywałaby możliwość uzyskiwania ukraińskich wiz przez Rosjan w szwajcarskich urzędach konsularnych, a także udzielania przez MSZ w Kijowie, za pośrednictwem Szwajcarii, wsparcia Ukraińcom przebywającym w Rosji oraz Rosjanom znajdującym się na Ukrainie. Berno wyraziło też gotowość do zorganizowania negocjacji pomiędzy skonfliktowanymi państwami. Warunkiem powodzenia tych zamierzeń jest jednak zgoda Rosji, która oświadczyła, że "nie kontaktuje się ze Szwajcarią", ponieważ rząd w Bernie prowadzi nieprzyjazną politykę wobec Moskwy. 08:44 Jedenaście osób zginęło, a osiem odniosło obrażenia w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodu donieckiego - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko na Telegramie. Sześć osób poniosło śmierć w Bachmucie, trzy - w Sołedarze, jedna - w Krasnohoriwce i jedna - w Awdijiwce. Telegram 08:04 Od początku inwazji Rosjanie stracili ponad 43 tys. żołnierzy - poinformował ukraiński sztab generalny. 07:54 Puste mieszkania, z których wyjechano po napaści Rosji na Ukrainę, staną się problemem w sezonie grzewczym - poinformował mer Mikołajowa nad Morzem Czarnym Ołeksandr Sienkewycz w ukraińskiej telewizji. Problemem jest to, że w wielu mieszkaniach są rozbite okna, a z niektórych ludzie wyjechali. Staramy się teraz zabić takie okna. Mamy ogromny deficyt szkła, więc wykorzystujemy płyty OSB.(...) Nie chcemy ogrzewać ulicy, tylko same budynki - zaznaczył. Dodał, że mogą też występować problemy uszkodzeń sieci grzewczej i wycieku wody, co zagraża całym klatkom schodowym. 07:49 W obwodzie dniepropietrowskim w wyniku nocnego ostrzału zginęły 2 osoby, a siedem zostało rannych. Zarejestrowano 120 przelotów, w rejonie Nikipola uszkodzonych zostało kilkadziesiąt budynków. 07:46 Wielka Brytania przekaże Ukrainie trzy kolejne wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe M270 MLRS, a także "znaczną liczbę" pocisków, wykorzystywanych do prowadzenia ostrzałów z tego typu broni - zadeklarował brytyjski minister obrony Ben Wallace, cytowany przez ukraińską redakcję stacji BBC. Londyn zwiększy tym samym łączną liczbę dostarczonych M270 MLRS do sześciu. Wallace powiadomił o tym podczas konferencji w Kopenhadze, poświęconej koordynacji dalszego militarnego i finansowego wsparcia państw Zachodu dla Kijowa. 07:45 Władze Rosji wciąż są zdezorientowane z powodu ataku na lotnisko Suki na anektowanym Krymie, ponad 225 km za linią frontu. W ataku z 9 sierpnia zniszczonych zostało co najmniej osiem samolotów wojskowych i wiele budynków. Instytut Badań nad Wojną podkreśla, że nie jest w stanie niezależnie określić przyczyn wybuchu, a na zdjęciach satelitarnych widać zniszczenia i kratery, które mogły być skutkiem wielu rzeczy: działania sił specjalnych, partyzantów, rakiet, ataku miejscowego lub z odległości - napisano w raporcie. Urzędnicy Kijowa sugerują, że atak na Krymie jest początkiem kontrofensywy sił ukraińskich na południu kraju, a ukraińscy eksperci spodziewają się w sierpniu i wrześniu zaciętych walk, które przesądzą o losach kolejnej fazy wojny. Jeden z urzędników, pytany przez portal Politico, czy atak jest początkiem kontrofensywy, odparł: "można tak powiedzieć". Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył natomiast, że wojna "zaczęła się od Krymu i na Krymie musi się zakończyć, jego wyzwoleniem". Ukraińcy wykorzystują również dezorientację Kremla i wysyłają sygnały wprowadzające dodatkową niepewność co do zdolności wojsk Ukrainy do ataków na dużą odległość. Anonimowy ukraiński urzędnik powiedział dziennikowi "New York Times", że atak przeprowadzono z pomocą partyzantów, a inny przekazał dziennikowi "Washington Post", że stały za nim siły specjalne. Jeszcze inni wspominali o ataku nie wprost, bez przypisywania Ukrainie odpowiedzialności za niego. 07:30 Białoruskie ministerstwo obrony przekonuje, że na lotnisku w Ziabrauce pod Homelem nie doszło do żadnych wybuchów, tylko zapalił się sprzęt przy wymianie silnika. Ogień miano ugasić. Poinformowano również, że w wyniku incydentu nikt nie ucierpiał. 07:22 Rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na Kramatorsk - poinformował gubernator obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko. W wyniku ostrzału zniszczone zostały trzy domu, nie ma zabitych ani rannych. Wideo youtube 07:00 Rosjanie skupiają się na utrzymaniu pełnej kontroli nad obwodem ługańskim i donieckim. Stara się także utrzymać na okupowanych obszarach obwodów chersońskiego, charkowskiego i zaporoskiego. Ukraińcom udało się odeprzeć ofensywę w rejonie Bachmuta - przekazał sztab generalny. Trwa ostrzał wielu regionów na wschodzie i południu Ukrainy. 06:16 Na terenie jednostki wojskowej w miejscowości Dołgoprudnyj pod Moskwą wybuchł pożar - informują agencja TASS oraz kanał Baza. Z kolei ministerstwo sytuacji nadzwyczajnych obwodu moskiewskiego przekazało, że ogień pojawił się w budynku mieszkalnym. Zdaniem Bazy, zapalił się budynek, w którym mieściły się koszary. Ewakuowano "poborowych i personel". Ogień objął obszar 1,2 tys. metrów kwadratowych. Od początku wojny w Ukrainie dochodzi do licznych "incydentów" na terenie Rosji. Pożary wybuchają w jednostkach wojskowych oraz przy obiektach kluczowej infrastruktury. 05:37 Na terenie lotniska w Ziabrauce na Białorusi, nieopodal Homela, słychać było wybuchy i zarejestrowano "rozbłyski" - informuje białoruski kanał na Telegramie Hajun. Według innych źródeł po północy w rejonie zarejestrowano około 8 wybuchów. Jak zwraca uwagę Hałun, resort obrony Białorusi w ostatnich dniach informował o prowadzeniu ćwiczeń obrony przeciwlotniczej i sił powietrznych. Nie wiadomo jednak, czy jest to związane z eksplozjami w Ziabrauce. Jednocześnie na początku lipca ukraińska armia informowała, że Białorusini oddali lotnisko w Ziabrauce Rosjanom i powstaje tam baza wojskowa agresora. 05:24 Rosjanie ostrzelali o świcie Charków - poinformował mer miasta Ihor Terechow. Po godz. 4 czasu lokalnego miasto zbombardowano z czterech samolotów. Na razie nie ma doniesień o ofiarach. 05:13 Wojska rosyjskie ostrzelały wczoraj miejscowości w gminach Sumy, Białopole, Krasnopilsk, Nowosłobodskaja i Chocim. Uszkodzeniu uległo kilka domów, nie było ofiar. 05:07 Premier Ukrainy Denys Szmyhal poinformował, że zagraniczni kredytodawcy zgodzili się zawiesić spłaty zewnętrznego zadłużenia jego kraju do 2024 r., co pozwoli - jak powiedział - zaoszczędzić prawie 6 mld dolarów. Według premiera "fundusze te pomogą nam utrzymać stabilność makroekonomiczną, umocnić stabilność ukraińskiej gospodarki i zwiększyć siłę naszej armii". 05:00 Prezydent Ukrainy Włodymyr Zełenski zaapelował w środę wieczorem w nagraniu wideo do mieszkańców terenów okupowanych przez Rosję o informowanie o siłach wroga oraz osobach, które mu pomagają. Zapowiedział, że wszystkie okupowane ziemie ukraińskie zostaną wyzwolone. Jeżeli macie jakąkolwiek ważną informację o wrogu, proszę abyście informowali o tym w sposób, który jest dla was bezpieczny, nasze służby specjalne, nasze wojsko - powiedział Zełenski jak relacjonuje agencja Ukrinform.



Jeżeli wiecie o osobach, które pomagają okupantom lub usprawiedliwiają agresję, proszę abyście o tym również informowali - dodał. Adam Zygiel