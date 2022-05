Trwa 74. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosjanie zrzucili bombę na budynek szkoły we wsi Biłohoriwka w obwodzie ługańskim, gdzie podczas ataku znajdowało się 90 osób - przekazały lokalne władze. Ukraińcy poinformowali o eksplozjach w Odessie i Mikołajowie. Przed konsultacjami z Ukrainą w ramach grupy G7 Wielka Brytania zobowiązała się do udzielenia Ukrainie dalszej pomocy wojskowej w wysokości 1,3 miliarda funtów brytyjskich. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.

Mieszkanka Odessy ranna podczas ataku rakietowego / Alena Solomonova / PAP

17:59

Rosjanie rozpoczęli atak rakietowy na Sumy - podaje Ukrinform.

17:55

Widmo komunizmu w końcu ponownie wkroczyło do Europy - napisał na Telegramie wiceprzewodniczący rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa i były prezydent Dmitrij Miedwiediew. Krytykuje on informacje o możliwości wdrożenia w Unii Europejskiej przepisów dotyczących bezpieczeństwa energetycznego, które zakładałyby m.in. dzielenie się gazem.

17:25

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba rozmawiał z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. "Dyskutowaliśmy o tym, jak odblokować eksport ukraińskiej żywności i zapewnić globalne bezpieczeństwo żywnościowe" - przekazał Kułeba.

"Ukraina, jeden z głównych producentów zbóż i roślin oleistych, eksportowała większość swoich produktów z portów położonych nad Morzem Czarnym, które są blokowane przez Rosję od 24 lutego, kiedy Moskwa rozpoczęła inwazję" - podkreślił.

17:17

W Tajpej, stolicy Tajwanu, odbył się wiec solidarności z Ukraińcami "Ku Zwycięstwu".

17:12

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z przewodniczącym norweskiego parlamentu Stortingu Masudem Garahanim, który przebywa z wizytą w Kijowie. "Omówiono wzmocnienie wsparcia bezpieczeństwa Ukrainy. Norwegia wspiera ludność ukraińską od pierwszego dnia wojny" - przekazał na Facebooku Zełenski.

17:09

Niecałe dwie godziny trwało spotkanie ambasadorów UE dotyczące szóstego pakietu sankcji, który zakłada całkowity zakaz importu ropy za pół roku, a produktów rafinowanych do końca roku. Porozumienie blokują Węgry - ustaliła dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

17:01

Komisja Europejska planuje 18 maja zatwierdzić plan oszczędzania energii na wypadek nagłego wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu. Ma być w nim mowa m.in. o możliwym dzieleniu się surowcem - informuje hiszpańska gazeta "El Pais".

16:58

Władimir Putin skierował do mieszkańców Ukrainy specjalny apel oraz złożył im życzenia z okazji 77. rocznicy zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej i przypadającego 9 maja w Rosji Dnia Zwycięstwa. Prezydent zaznaczył, że "w dzisiejszych czasach powszechnym obowiązkiem jest zapobieganie odrodzeniu nazizmu, który przyniósł tyle cierpień narodom różnych państw".

16:41

Broniący się w zakładach Azowstal w oblężonym przez Rosjan Mariupolu wojskowi pułku Azow zaapelowali do społeczności międzynarodowej o zdecydowane działania i gwarancje "strony trzeciej", by można było ewakuować zabitych i rannych żołnierzy.

16:24

Państwom członkowskim nie udało się porozumieć w niedzielę, podczas planowanej kolejnej rundy negocjacji na szczeblu stałych przedstawicieli w Brukseli, w sprawie szóstego pakietu sankcji przeciwko Rosji za agresję na Ukrainę - poinformowali PAP wysokiej rangi uczestnicy rozmów, proszący o zachowanie anonimowości.

16:22

W swoich barbarzyńskich metodach reżim Putina idzie w zawody z III Rzeszą Hitlera. Śledztwa w sprawie zbrodni rosyjskich wojskowych są już w toku - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w oświadczeniu wydanym z okazji ukraińskiego Dnia Pamięci i Pojednania.

15:59

Premier Kanady Justin Trudeau odwiedził Irpień w obwodzie kijowskim - poinformował mer miasta.

15:53

Od kilku lat Kreml przekonuje, że Ukraina nie ma prawa do odrębności. Kłamstwa dotyczące języka ukraińskiego to kolejne sugestie, że Ukraina i Rosja są skazane na funkcjonowanie w ramach jednego państwa - napisał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

15:49

Pierwsza Dama USA złożyła wizytę w Ukrainie. Jill Biden spotkała się z żoną prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Ołeną.



Kolumna samochodów z małżonką prezydenta Joe Bidena wjechała na teren Ukrainy ze Słowacji przez przejście w Użhorodzie.

15:39

W Odessie słychać było wybuchy - podaje Ukraińska Prawda.

15:15

Ukraińscy bojownicy w oblężonej hucie Azowstal w Mariupolu powiedzieli, że będą się bronić, dopóki starczy życia. "Jesteśmy pod ostrzałem" - mówili podczas konferencji prasowej zorganizowanej online.

15:13

Minister spraw zagranicznych Alexander Schallenberg podtrzymał stanowisko Austrii co do odrzucenia embarga na rosyjski gaz, co potwierdził podczas konferencji Global Europe w Salzburgu. Wykluczył też przystąpienie kraju do NATO - informuje agencja APA.

14:58

Mamy jeszcze zapasy, wodę, amunicję, będziemy walczyć tak długo, jak będziemy musieli - powiedział podczas internetowego briefingu przedstawiciel zablokowanego w zakładach Azowstal w Mariupolu pułku Azow Illa Samojłenko.

14:28

Kulisy rosyjskiej "fabryki fake newsów" przeciwko Ukrainie opisał we włoskim dzienniku "La Repubblica" Igor Wołobujew, były wiceprezes Gazprombank. To Rosjanin urodzony w ukraińskiej Ochtyrce, który w marcu wyjechał z Rosji do Ukrainy.

13:58

Pułk Azow, który broni kombinatu Azowstal w Mariupolu - ostatniego punktu oporu Ukraińców w oblężonym przez siły rosyjskie mieście - będzie walczyć, dopóki starczy życia - powiedział zastępca dowódcy Swiatosław Pałamar na konferencji prasowej online w niedzielę.



13:55

Ukraińska policja odnalazła zwłoki 13-latki, której poszukiwali krewni; dziewczynka była jedną z osób, które zginęły w ostrzale kolumny ewakuacyjnej w obwodzie charkowskim - podała w niedzielę agencja Ukrinform.

13:53

Przemieszczanie znacznej ilości rosyjskiego sprzętu wojskowego, w tym systemów rakietowych, na północ Krymu pokazują zdjęcia satelitarne - poinformował w niedzielę projekt śledczy Schemy ukraińskiej redakcji Radia Swoboda.

13:50

13:35

"Od początku wojny umarły mi dwa psy, babunia Hala i ukochane miasto Mariupol" - to jeden z wpisów 8-letniego Jehora z oblężonego przez siły rosyjskie Mariupola w dzienniku, który przedstawił fotograf z tego miasta Jewhenij Sosnowski.

13:30

Piosenkarz Bono z zespołu U2 wystąpił w koncercie w kijowskim metrze na stacji Chreszczatyk.

13:03

Kolejne eksplozje w Odessie i Mikołajowie.

Świadkowie mówią o kilku eksplozjach w Odessie i o śladach dymu na niebie, ale są też informacje, że zanim rakiety uderzyły w obrane cele, mogły zostać zestrzelone nad Odessą.

12:43

Kultowy już polar Wołodymyra Zełenskiego, w którym ten w Kijowie przyjmował wielu światowych przywódców i wygłaszał swoje przemówienia do Ukraińców, został sprzedany w czasie aukcji charytatywnej w Londynie. Jego wartość sięgnęła 90 tysięcy funtów.

12:28

Papież Franciszek powiedział w niedzielę wiernym, że broń "nigdy nie przynosi pokoju". Podczas spotkania w Watykanie zapewnił o swej modlitwie za naród ukraiński i po raz kolejny nazwał wojnę "szaleństwem".

12:04

W Brukseli rozpoczęło się spotkanie ambasadorów Unii Europejskiej. Podczas niego powinni zatwierdzić kolejny, szósty już pakiet sankcji wobec Rosji. Tym razem chodzi o całkowity zakaz importu ropy za pół roku, a produktów rafinowanych do końca roku.

11:08

Rosja zajęła ukraińskie porty i próbuje sprzedać za granicą zboże skradzione w Ukrainie - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla telewizji SkyNews, zrelacjonowanym w niedzielę przez media ukraińskie.

"Rosja zablokowała wszystkie szlaki handlowe i nie możemy eksportować naszej pszenicy. Okupują nasze porty i wywożą nasze towary - oznajmił Zełenski.

11:01

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 25,5 tys. żołnierzy, 2741 pojazdów opancerzonych i 1130 czołgów, a także 199 samolotów i 156 śmigłowców - ogłosił w niedzielę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W ciągu ostatniej doby Rosja straciła około 400 żołnierzy, 28 pojazdów opancerzonych, osiem czołgów, dwa systemy przeciwlotnicze, siedem wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, 27 samochodów i cystern, jednostkę pływającą, 19 dronów i dwie rakiety manewrujące - zaznaczono w zestawieniu.

10:26

Ukraiński dron TB-2 zniszczył rosyjski śmigłowiec w trakcie jego desantu na Wyspę Węży. W sieci pojawił się filmik z jego zestrzelenia.

10:01

Słowa "Nigdy więcej" brzmią dziś inaczej, boleśnie i brutalnie, ale każde zło kończy się tak samo: nadchodzi jego kres - oświadczył w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu z okazji dnia pamięci o ofiarach II wojny światowej.

09:21

Wypowiedzenie wojny przez Rosję niczego dla Ukrainy nie zmieni, bo walczy już ona osiem lat - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji Fox News, o którym poinformowały w niedzielę media ukraińskie.

09:08

Niepowodzenia podczas inwazji na Ukrainę sprawiły, że na polu bitwy pojawili się wyżsi rangą dowódcy rosyjscy, co jednak naraża ich na znaczne ryzyko i doprowadziło do nieproporcjonalnie wysokich strat wśród oficerów - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.



08:34

07:57

60 osób zginęło według wstępnych danych w sobotę na skutek zrzucenia przez siły rosyjskie bomby na szkołę we wsi Biłohoriwka w obwodzie ługańskim, gdzie podczas ataku znajdowało się 90 osób - poinformował w niedzielę szef władz obwodowych Serhij Hajdaj na Telegramie.

07:37

Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła minionej doby rosyjski śmigłowiec Mi-28H oraz kolejnych 11 dronów zwiadowczych i dwie rakiety manewrujące - podała w niedzielę agencja Ukrinform, powołując się na ukraińskie siły powietrzne.

07:26

Wojska rosyjskie wciąż prowadzą działania ofensywne na wschodzie Ukrainy; w obwodzie charkowskim próbują bronić swych pozycji przed ukraińskim kontratakiem i wzmacniają siły pod Iziumem - podał w niedzielę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



07:04

Siły ukraińskie zniszczyły w sobotę w pobliżu Wyspy Węży na Morzu Czarnym trzy okręty rosyjskie, a czwarty znacznie uszkodzili - poinformowało w niedzielę dowództwo operacyjne Południe na Facebooku.

Zatopione zostały dwa kutry desantowo-szturmowe Raptor oraz kuter desantowy Sierna. Trzeci Raptor został poważnie uszkodzony. Siły ukraińskie atakowały przy użyciu tureckich dronów Bayraktar.



06:27

Ukraińscy przywódcy liczą na odzyskanie leżącego na południu kraju miasta Chersoń. Doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak zapowiedział w wystąpieniu radiowym w sobotę wieczorem, że Chersoń zostanie całkowicie wyzwolony i będzie to kosztowało życie wielu rosyjskich żołnierzy.

06:21

Przed konsultacjami z Ukrainą w ramach grupy G7 Wielka Brytania zobowiązała się do udzielenia Ukrainie dalszej pomocy wojskowej w wysokości 1,3 miliarda funtów brytyjskich - poinformowało w sobotę wieczorem brytyjskie Ministerstwo Skarbu na swojej stronie internetowej.

06:12

Po ewakuacji ostatnich cywilów z oblężonej przez wojska rosyjskiej huty Azowstal znajdujący się tam ukraińscy żołnierze wystosowali pilne wezwanie o pomoc.

Dowódca 36. brygady piechoty morskiej Serhij Wołynśkyj napisał na Facebooku, że może mieć tylko nadzieję na cud.

06:06

Rosyjscy okupanci zrzucili bombę na budynek szkoły we wsi Biłohoriwka w obwodzie ługańskim, gdzie podczas ataku znajdowało się 90 osób - poinformował w sobotę wieczorem portal "Ukraińska Prawda" cytując szefa obwodu Serhija Hajdaja.