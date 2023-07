05:24

Premier Włoch Giorgia Meloni, po trwającym ponad półtorej godziny spotkaniu z prezydentem USA Joe Bidenem w Białym Domu, powiedziała, że widziała "determinację" amerykańskiego przywódcy w kwestii Ukrainy. Jak dodała, pomoc dla Ukrainy jest jedyną drogą do pokoju.

"Błyskawiczna inwazja na Ukrainę doprowadziłaby do wojny bliżej nas i zniszczyłaby fundamenty prawa międzynarodowego" - mówiła premier.

Zaznaczyła też: "Wszyscy chcemy, aby ta sytuacja skończyła się, ale nie możemy być takimi hipokrytami, by nazywać pokojem to, co pokojem nie jest".

Według lokalnych mieszkańców, w tymczasowo okupowanym Szachtarsku w obwodzie donieckim słychać było wybuchy. Administracja miasta poinformowała, że w wyniku ostrzału zapalił się skład ropy naftowej.