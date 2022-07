Bardzo silne eksplozje dały się słyszeć w sobotę nad ranem w Mikołajowie, mieście na południu Ukrainy, nad Morzem Czarnym - poinformował mer Ołeksandr Senkewycz na Telegramie. „Ukraina prowadzi intensywne rozmowy z partnerami na temat dostaw nowych broni aby zniwelować przewagę rosyjskich agresorów” - oświadczył prezydent Ukrainy w piątek wieczorem w nagraniu wideo. Najważniejsze wydarzenia z 129. dnia rosyjskiej napaści na Ukrainę śledzimy w naszej relacji z 02.07.2022 roku.

Zniszczona Serhijwka

06:48

We Lwowie jest 150 tys. uchodźców, niektórzy nie mają gdzie wrócić, dlatego są gotowi kupić tu mieszkania. Po wojnie, we Lwowie zostanie ok. 50 tysięcy z nich. Budowa mieszkań wyniesie 800 mln euro. Mamy możliwości budowalne, ale pozostaje pytanie o finanse - mówi PAP mer Lwowa Andrij Sadowy.

06:45

Bardzo silne eksplozje dały się słyszeć w sobotę nad ranem w Mikołajowie, mieście na południu Ukrainy, nad Morzem Czarnym - poinformował mer Ołeksandr Senkewycz na Telegramie.



06:16

Ukraina prowadzi intensywne rozmowy z partnerami na temat dostaw nowych broni aby zniwelować przewagę rosyjskich agresorów - oświadczył prezydent Ukrainy w piątek wieczorem w nagraniu wideo.

W dalszym ciągu aktywnie negocjujemy (na temat dostaw) nowych broni od naszych partnerów. Są one niezbędne w Donbasie, obwodzie charkowskim, na południu Ukrainy - oświadczył Zełenski. Robimy wszystko aby zniwelować przewagę okupantów - dodał.