W Kijowie doszło rano do trzech eksplozji w krótkim odstępie czasu. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko poinformował, że miejscem wybuchu był rejon (dzielnica) szewczenkowski. . Południe Ukrainy zostało ponownie w niedzielę wieczorem zaatakowane przez irańskie drony kamikadze Shahed-136, 11 z nich zostało zestrzelonych - poinformowały siły powietrzne Ukrainy na Telegramie. Rosjanie zaatakowali dronami kamikadze Mikołajów - poinformował w mediach społecznościowych szef władz obwodowych - Vitalij Kim. "Nie ma wątpliwości, po której stronie Izrael powinien stanąć w tym krwawym konflikcie. Nadszedł czas, aby Ukraina otrzymała również pomoc wojskową, tak jak zapewniają to Stany Zjednoczone i państwa NATO" - napisał w mediach społecznościowych Nahman Shai, izraelski minister ds. diaspory. Najważniejsze informacje z 236. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z poniedziałku 17.10.2022 r.

Zniszczony most w Krupiańsku w obwodzie charkowskim / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

08:31

Ukraina musi odzyskać większość obwodów chersońskiego, zaporoskiego, donieckiego i ługańskiego, łącznie z przynajmniej częścią terytorium Donbasu zajętego przez Rosję w 2014 roku, aby zapewnić sobie długotrwałe bezpieczeństwo. Zostałoby ono dodatkowo wzmocnione dzięki wyzwoleniu Krymu, co również przyniosłoby korzyści dla NATO w kontekście zabezpieczenia jego południowo-wschodniej flanki - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



08:23

Po eksplozji, która uszkodziła prowadzący na Krym Most Kerczeński, zwiększyły się problemy logistyczne wojsk rosyjskich na południu Ukrainy i kluczowy wobec tego stał się lądowy szlak zaopatrzeniowy przez obwód zaporoski - przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej ministerstwa napisano, że problemy logistyczne, z którymi borykają się siły rosyjskie na południu Ukrainy, po uszkodzeniu Mostu Kerczeńskiego 8 października prawdopodobnie stały się bardziej dotkliwe, a choć trwają prace naprawcze i jest on częściowo otwarty dla ruchu, w pobliżu miejsca przeprawy ciągnie się duża kolejka ciężarówek z ładunkiem.

08:09

Fragment jednego z dronów, którego do ataku na Kijów użyli Rosjanie

08:07

W Kijowie dron produkcji irańskiej uderzył w wielopiętrowy dom mieszkalny - podała agencja Interfax-Ukraina powołując się na doradcę szefa MSW Ukrainy Antona Heraszczenkę.

Wcześniej władze poinformowały o kolejnych wybuchach w centrum ukraińskiej stolicy, a media - o krążących na niebie dronach.

Najnowsze dwa wybuchy, o których powiadomiły władze nastąpiły po pierwszej serii trzech eksplozji w poniedziałek rano. Władze potwierdziły, że Kijów został zaatakowany przez siły rosyjskie przy użyciu dronów kamikadze.

08:05

Drony nad Kijowem

07:46

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował o dwóch kolejnych wybuchach w rejonie (dzielnicy) szewczenkowskim w centrum ukraińskiej stolicy. Zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach.

07:37

W Kijowie słychać kolejne wybuchy - podał portal Suspilne. Na niebie widać drony kamikadze - relacjonuje agencja Interfax-Ukraina, powołując się na kanały w serwisie Telegram.

Wcześniej w poniedziałek doszło do trzech wybuchów, po których władze poinformowały, iż stolica Ukrainy była obiektem ataku z użyciem dronów kamikadze. W wyniku tego pierwszego ataku w centrum miasta wybuchł pożar w budynku, który nie jest obiektem mieszkalnym; kilka budynków mieszkalnych jest uszkodzonych.

07:26

W obwodzie sumskim, na północnym wschodzie Ukrainy, Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na obiekty infrastruktury krytycznej - powiadomił szef tego regionu Dmytro Żywycki. Atak nastąpił wczesnym rankiem w poniedziałek. Żywycki poinformował, że są poszkodowani, ale nie podał szczegółów.

07:22

W obwodzie dniepropietrowskim, na południu Ukrainy, w następstwie rosyjskiego ostrzału wybuchł duży pożar w obiekcie infrastruktury energetycznej - poinformował w poniedziałek szef władz obwodowych Wałentyn Rezniczenko. O ataku na obiekty infrastruktury informują także władze obwodu sumskiego.

"Rosjanie przez całą noc atakowali obwód rakietami, systemami Grad i ciężką artylerią. (...) Jedna z rakiet uderzyła w obiekt infrastruktury energetycznej. Wybuchł duży pożar. Na miejscu pracują wszystkie służby" - przekazał Rezniczenko.

07:08

Zaatakowane zostały też obiekty infrastruktury krytycznej w obwodzie sumskim, w obwodzie dniepropietrowskim po ataku rakietowym wybuchł duży pożar w budynkach sieci energetycznych. Rosjanie cały czas próbują odciąć Ukraińców od źródeł ciepła i gazu.

07:03

Była partnerka ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu usiłuje na drodze sądowej odzyskać pozwolenie na pobyt stały na Litwie. Jego nieślubna córka uzyskała już litewskie obywatelstwo - poinformował wydział śledczy nadawcy publicznego LRT.

06:59

Dron kamikadze nad Kijowem.

06:50

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów przy użyciu dronów w centrum miasta wybuchł pożar w budynku, który nie jest obiektem mieszkalnym; kilka budynków mieszkalnych jest uszkodzonych - poinformował w poniedziałek rano mer Kijowa Witalij Kliczko.

"Na miejscu są medycy. Sprawdzamy doniesienia na temat poszkodowanych" - napisał Kliczko w serwisie Telegram.

06:31

Stolica Ukrainy została zaatakowana przy użyciu dronów - poinformował Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Wcześniej mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował o wybuchach w centrum miasta.

"Wybuchy w Kijowie. Stolicę zaatakowano dronami kamikadze. Rosjanie myślą, że im to coś pomoże, ale takie działania przypominają agonię" - napisał Jermak na serwisie Telegram.

Ukraina potrzebuje systemów obrony przeciwlotniczej - podkreślił Jermak. Zaapelował: "nie ma czasu na powolne działania. Więcej broni do ochrony nieba".





06:28

Dym unoszący się nad Kijowem po eksplozjach.

06:24

W Kijowie doszło rano do trzech eksplozji w krótkim odstępie czasu. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko poinformował, że miejscem wybuchu był rejon (dzielnica) szewczenkowski. Trwa alarm przeciwlotniczy.



Zaapelował do mieszkańców, by pozostawali w schronach.

06:18

Wybuch w Kijowie.

05:47

Rada do spraw zagranicznych Unii Europejskiej rozpatrzy na swoim posiedzeniu dziewiąty pakiet sankcji wobec Rosji - poinformował w niedzielę na Twitterze szef MSZ Łotwy Edgars Rinkeviczs.



"Rada do spraw zagranicznych UE będzie apelowała o większe wsparcie dla Ukrainy, prace nad dziewiątym pakietem sankcji wobec Federacji Rosyjskiej, a także o konfiskatę zamrożonego rosyjskiego majątku państwowego i utworzenie specjalnego trybunału do spraw zbrodni popełnionych przez Rosję" - napisał Rinkeviczs.

05:27

Maroko dąży do zbudowania cywilnej infrastruktury jądrowej, jednak do tego potrzebuje międzynarodowego poparcia politycznego - pisze hiszpański "El Confidencial". Budową elektrowni jądrowej w Maroku "w celach pokojowych" od dawna zainteresowany jest rosyjski koncern państwowy Atomstroyexport.



Rosja w ub. tygodniu ratyfikowała memorandum o współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej, podpisane w 2017 roku między agencją państwową Rosatom oraz marokańską spółką publiczną CNESTEN - poinformowały media w Rabacie.



Zgodnie z dziennikami marokańskimi, na które powołują się media w Hiszpanii, opublikowane w ub. środę porozumienie obejmuje wsparcie budowy elektrowni jądrowej w Królestwie Maroka. Oprócz tworzenia "infrastruktury energii jądrowej" przewiduje się budowę zakładów odsalania wody, pomoc w eksploatacji złóż uranu w Maroku, dostarczanie paliwa jądrowego dla reaktorów energetycznych i badawczych, zarządzanie odpadami radioaktywnymi oraz szkolenie personelu elektrowni.

05:17

Południe Ukrainy zostało ponownie w niedzielę wieczorem zaatakowane przez irańskie drony kamikadze Shahed-136, 11 z nich zostało zestrzelonych - poinformowały siły powietrzne Ukrainy na Telegramie.



Ukrinform precyzuje, że w ciągu godziny - od 21:30 do 22:30 w niedzielę żołnierze sił powietrznych zniszczyli dziewięć dronów kamikadze Shahed-136. Oddziały Gwardii Narodowej i Wojsk Obrony Terytorialnej Ukrainy zniszczyły jeszcze po jedn

05:05

"Washington Post" informował, że władze Iranu przygotowują się do przekazania Rosji rakiet balistycznych, które prawdopodobnie zostaną użyte w wojnie z Ukrainą. Według mediów chodzi o dostawy pocisków ziemia-ziemia, takich jak Fateh-110 i Zolfaghar, zdolnych do rażenia celów na odległości odpowiednio 300 i 700 km.



W sierpniu Rosja zaczęła kupować od Iranu drony szturmowe, których masowe użycie na polu bitwy na Ukrainie rozpoczęło się we wrześniu.



W reakcji ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy poinformowało tymczasowego charge d'affaires Iranu na Ukrainie o pozbawieniu ambasadora Iranu na Ukrainie akredytacji oraz o znacznym zmniejszeniu liczby personelu dyplomatycznego irańskiej ambasady.

05:03

Minister ds. diaspory Izraela Nachman Szaj opowiedział się za udzieleniem Ukrainie pomocy wojskowej w związku z informacją o dostawach irańskich rakiet balistycznych do Rosji.



"Dzisiaj rano poinformowano, że Iran przekazuje pociski balistyczne do Rosji. Nie ma wątpliwości, jakie stanowisko powinien zająć Izrael w tym krwawym konflikcie. Nadszedł czas, aby Ukraina otrzymała również od nas pomoc wojskową, taką jak ta, której udzielają jej USA i państwa NATO" - napisał Szaj na Twitterze.