07:29

W Kijowie słyszany był wybuch - podaje Reuters, powołując się na świadka.

07:12

Putin nie musi wykonywać gwałtownych ruchów na Białorusi, bo stopniowe podporządkowanie Mińska idzie po jego myśli. To jak gotowanie żaby - jeśli wrzuci się ją do wrzątku, to wyskoczy, a jeśli gotować ją powoli, to nie zauważy - mówi komentator Alaksandr Kłaskouski. Dodaje, że pomoc Łukaszenki w rosyjskiej agresji na Ukrainę bardzo zwiększyła zależność Mińska od Moskwy.

W mojej opinii alarmistyczny ton na temat nacisków Putina na udział białoruskiej armii w wojnie może nie być uzasadniony. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, ale podejrzewam, że Łukaszenka próbuje przekonać Putina, że takie działania nie są optymalnym rozwiązaniem i prawdopodobnie mu się to udaje - mówi Kłaskouski, białoruski niezależny komentator, który przebywa na emigracji.



07:02

Tajlandia odnotowuje olbrzymi wzrost liczby turystów z Rosji. Jak pisze Bloomberg, Rosjanie płacą na wakacjach kartami kredytowymi, wydanymi w innych krajach, by uniknąć problemów związanych z nałożonymi na swoją ojczyznę restrykcjami po inwazji na Ukrainę w lutym tego roku.

06:30

Na terenie Białorusi jest około 10 200 rosyjskich żołnierzy - twierdzi generał dywizji Państwowej Służby Granicznej Ukrainy i jej dowódca Serhij Dejenko.