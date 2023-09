Nad ranem w Odessie doszło do eksplozji. Alarm powietrzny ogłoszono w całym kraju. W ciągu ostatniej doby doszło do 30 starć na froncie. Niedziela, 17.09.2023 r. to 571. dzień rosyjskiej inwazji w Ukrainie.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock 07:32 Zorganizowana w mieście Meksyk, stolicy Meksyku, sobotnia defilada wojskowa spotkała się z krytyką ze strony ambasador Ukrainy w tym kraju Oksany Dramaretskiej w związku z zaproszeniem na uroczystość rosyjskich żołnierzy. We wpisie podsumowującym wydarzenie, zorganizowane dla upamiętnienia 213. rocznicy wybuchu wojny o niepodległość Meksyku, Dramaretska zarzuciła prezydentowi tego kraju Andresowi Manuelowi Lopezowi Obradorowi niekonsekwencję wobec wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie. 07:30 Telegram Siły zbrojne ostrzegają, że rakiety zmierzają w kierunku Chmielnickiego. 07:20 Eksplozję słyszano w Odessie. Siły zbrojne ostrzegły też mieszkańców Mikołajowa przed zmierzającą w ich kierunku rakietą. Telegram 07:15 Nad ranem dla obszaru całej Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny. RMF 24