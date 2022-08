W Chersoniu doszło do eksplozji, w której ranny został przedstawiciel okupacyjnych władz. To kolejny zamach wymierzony prorosyjskie administracje w Ukrainie. Jak wylicza Forbes, w wyniku eksplozji na Krymie Rosja straciła sprzęt o wartości kilkuset milionów dolarów. Były prezydent Dmitrij Miedwiediew odwiedził z Ługańską Republikę Ludową, gdzie rozmawiano m.in. o zharmonizowaniu przepisów z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej. Najważniejsze informacje ze 170. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji 12.08.2022.

Pochówek ofiar z Buczy / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

12:42

Zgodnie z obietnicą Wielka Brytania dostarczyła już Ukrainie dodatkowe wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet M270 MLRS - ogłosił w piątek ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow, dziękując Brytyjczykom za tę kolejną partię pomocy wojskowej.

Wielka Brytania obiecała, Wielka Brytania dostarczyła! Więcej M270 MLRS przybyło na Ukrainę - napisał na Twitterze Reznikow.

Ukraiński minister podziękował przy tym swojemu brytyjskiemu odpowiednikowi Benowi Wallace’owi oraz wszystkim Brytyjczykom. Wasze wsparcie jest wspaniałe i tak ważne dla Ukrainy. Nasza armia umiejętnie wykorzysta te "uzupełnienia" na polu bitwy. P.S. Więcej "prezentów" przybędzie wkrótce - dodał.

12:39

Od 24 lutego, czyli początku rosyjskiej inwazji, najeźdźcy ani razu nie wyrazili zgody na otwarcie korytarza humanitarnego w celu dostarczenia lekarstw na okupowane tereny Ukrainy - powiadomił wiceminister zdrowia Ukrainy Ołeksandr Komaryda.

Zdarzają się nawet przypadki skrajnie cynicznych zachowań (wroga). Okupacyjne wojska zabierają wolontariuszom pomoc humanitarną (lekarstwa - PAP) i następnie rozdają ją (na okupowanych ziemiach) jako (rzekome) wsparcie z Rosji - napisano w informacji resortu, przytoczonym przez agencję Interfax-Ukraina.

11:55

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zlikwidowała w Kijowie i trzech obwodach duże kanały nielegalnego przerzutu mężczyzn w wieku poborowym za granicę - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) na Telegramie.

Specjaliści komputerowi w Kijowie zlikwidowali działalność grupy przestępczej, składającej się z pracowników jednego z komisariatów, adwokatów i lekarzy, którzy zorganizowali tzw. zielony korytarz dla mężczyzn w wieku poborowym - podała SBU.

Ujawniono także grupę przestępców w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy, którzy obiecywali mężczyznom podlegającym obowiązkowi wojskowemu wyjazd do UE przez terytorium Rosji. Do przerzutu nie doszło, gdyż SBU udaremniła go na etapie przygotowań.

11:49

W okupowanym przez Rosjan Chersoniu doszło do eksplozji, w wyniku której ranny został przedstawiciel prorosyjskich władz.

Jak podaje lojalny wobec Kijowa mer Melitopola Iwan Fedorow, na jednym z podwórek eksplodował domowej roboty ładunek wybuchowy. Ranny został Ołeh Szostak, szef sztabu wyborczego Jednej Rosji i bliski współpracownik szefa okupacyjnej administracji obwodu zaporoskiego Jewhena Balickiego.

11:44

Od 2014 roku Rosja przejęła kontrolę nad ukraińskimi złożami surowców o wartości co najmniej 12,4 bilionów dolarów - podaje "Washington Post", powołując się na analizę kanadyjskiej firmy SecDev.

Według ekspertów Ukraina straciła 63 proc. złóż węgla, 11 proc. złóż ropy naftowej, 20 proc. złóż gazu ziemnego, 42 proc. złóż metali i 33 proc. minerałów ziem rzadkich.

11:37

Ukrainie zwrócono ciała 522 żołnierzy, uznawanych za zaginionych - poinformował ukraiński pełnomocnik ds. osób zaginionych w szczególnych okolicznościach Ołeh Kotenko.

11:35

Władimir Rogow, członek prorosyjskiej administracji na okupowanych terenach obwodu zaporoskiego, zapowiedział, że z powodu ostrzału Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, wydajność obiektu zostanie zredukowana do minimum.

Podkreślił, że Ukraina przestanie otrzymywać prąd z elektrowni, bo prorosyjskie władze chcą "ratować" obiekt.

10:59

Rosjanie stracili ok. 43,2 tys. żołnierzy od początku inwazji na Ukrainę - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

10:27

Rosyjscy żołnierze trzymają nas na muszce i wykorzystują Zaporoską Elektrownię Atomową jako bazę wojskową - przekazali BBC ukraińscy pracownicy tej okupowanej przez siły rosyjskie placówki, której sytuacja wywołuje obawy, że może tam dojść do katastrofy jądrowej.

Atakujące Ukrainę wojska rosyjskie okupują największą elektrownię atomową w Europie od marca. Wciąż pracuje w niej jednak personel ukraiński - wyjaśnia brytyjska stacja.

W sobotę był ostrzał stacji azotowo-tlenowej, który doprowadził do pożaru. Jakimś cudem ludzie, którzy tam pracują, przeżyli - napisała do BBC kobieta pracująca w elektrowni od lat, przedstawiona zmienionym imieniem Switłana.

10:25

Dowódca rosyjskiej Floty Czarnomorskiej Igor Osipow został zdymisjonowany - poinformował ukraiński portal Cenzor.net, powołując się na rosyjskie kanały Telegramu.

Nowym dowódcą został wiceadmirał Wiktor Sokołow - przekazał Cenzor.net.

Informację o zwolnieniu Osipowa podał też doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko na Telegramie.

09:55

Rosjanie przeprowadzili w nocy 11 ataków rakietowych na Kramatorsk - poinformował szef lokalnej administracji wojskowej Ołeksandr Honczarenko. Uszkodzone zostały budynki, nie ma informacji o ofiarach.

09:10

Dwa kolejne statki z żywnością opuściły port w Czarnomorsku i zmierzają w kierunku Turcji. Transportują kilkadziesiąt tysięcy ton pszenicy i kukurydzy.

08:50

Rosyjski sprzęt wojskowy zniszczony w wyniku wtorkowego ataku na bazę lotniczą w Nowofedoriwce na anektowanym Krymie był wart 650-850 mln dolarów - oszacowało ukraińskie wydanie "Forbesa".

Ze zdjęć satelitarnych amerykańskiej firmy Planet Labs wynika, że na lotnisku Saki kilka godzin przez atakiem znajdowało się ponad 20 samolotów. Były to przeważnie myśliwce Su-30SM i samoloty zwiadowcze Su-24MR, a także jeden ciężki samolot transportowy Ił-76 i kilka śmigłowców - powiedział rzecznik sił powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat.

Forbes szacuje wartość Su-30SM na 50 mln dol., Su-24MR - na 6 mln dol., a Iła-76 - na 86 mln dol. Baza w Nowofedoriwce była wykorzystywana wcześniej do prowadzenia nalotów przeciwko Ukrainie.

08:09

W wyniku niedawnych eksplozji na rosyjskim lotnisku wojskowym na Krymie zniszczonych lub poważnie uszkodzonych zostało co najmniej pięć samolotów Su-24 i trzy Su-30; to znacznie osłabiło lotnictwo rosyjskiej Floty Czarnomorskiej - ocenił brytyjski resort obrony.

W najnowszej aktualizacji wywiadowczej ministerstwo odniosło się do wybuchów z 9 sierpnia w rosyjskiej bazie wojskowej Saki na anektowanym Krymie. Przyczyny eksplozji nie są znane, ale chmury dymu widoczne na nagraniach "prawie na pewno" powstały w wyniku detonacji nawet czterech odkrytych składów amunicji - ocenił resort.

Osiem samolotów bojowych to niewielka część maszyn, jakimi w wojnie przeciwko Ukrainie dysponuje Rosja. Na lotnisku Saki stacjonowały jednak głównie samoloty należące do Floty Czarnomorskiej rosyjskiej marynarki wojennej, a po stracie maszyn zdolności lotnicze tej floty zostały znacznie osłabione - napisano w aktualizacji.

07:42

Siedmiu cywilów zginęło, a 14 zostało rannych w ciągu ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował na Telegramie szef regionalnych władz Pawło Kyryłenko.

Jak powiadomił, trzy osoby poniosły śmierć w Bachmucie, dwie w miejscowości Kurachowe, a także po jednej w Awdijiwce i Marjince.

Telegram

07:37

Rosjanie przeprowadzili ostrzały w obwodzie dniepropietrowskim. Kilkadziesiąt pocisków uderzyło w Marganeć, ranne zostały trzy osoby. Zniszczone zostało kilka budynków. Bomby spadły także na Nikopol i Zełenodolśk.

07:21

W obwodzie chersońskim noc była niespokojna, wojska rosyjskie przeprowadziły serię aresztowań i rewizji - powiedział Jurij Sobolewski, wiceprzewodniczący chersońskiej rady.

07:02

Z obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy wyjechało już trzy czwarte ludności - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko w ukraińskiej telewizji. Na początku sierpnia władze kraju ogłosiły przymusową ewakuację z regionu.

Ewakuacja trwa zgodnie z planem. Większa część ludności już wyjechała - to trzy czwarte obwodu. Średnio 600-700 osób na dobę - oznajmił Kyryłenko.



Podkreślił, że jednocześnie trwają przygotowania do sezonu jesienno-zimowego, który będzie praktycznie w 100 proc. bez gazu.

06:12

Rosjanie ostrzelali Marhanieć w rejonie Nikopola w obwodzie dniepropietrowskim - poinformowały władze lokalne.

05:34

Rosjanie ostrzelali Charków w nocy - poinformował mer miasta Ihor Terechow. Doszło do pięciu eksplozji.

05:23

Były prezydent, a obecnie sekretarz Rady Bezpieczeństwa FR Dmitrij Miedwiediew odwiedził samozwańczą Ługańską Republikę Ludową, gdzie spotkał się z liderami separatystów - szefem ŁRL Leonidem Pasicznikiem i szefem DLR Denisem Puszylinem. Polityk poinformował o tym na swoim Telegramie.

Rozmawiano o ujednoliceniu prawa w separatystycznych republikach, odbudowie infrastruktury, przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego i wspieraniu obywateli.

W spotkaniu wzięli udział m.in. prokurator generalny Igor Krasnow, doradca Putina, nazywany namiestnikiem Kremla w Donbasie Siergiej Kirijenko, szef MSW Władimir Kołokcew, minister budownictwa Iren Fajzulin oraz szef FSB Aleksander Bortnikow.

Telegram

05:12

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napomniał urzędników, zarówno cywilnych, jak i wojskowych, aby przestali rozmawiać z dziennikarzami o taktyce militarnej Kijowa przeciwko Rosji. To jest "po prostu nieodpowiedzialne" - podkreślił.

We wtorek na lotnisku w Nowofedoriwce na Krymie doszło do serii wybuchów. Płonęły tam magazyny z amunicją i pas startowy. W internecie rozpowszechniane są zdjęcia zniszczonych samolotów wojskowych.

Amerykański dziennik "New York Times" poinformował, z powołaniem na anonimowe źródło w ukraińskim wojsku, że za wybuchami stoją siły zbrojne Ukrainy, które do przeprowadzenia tej operacji użyły wyłącznie pocisków rodzimej produkcji. Doniesienia te nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone przez Kijów.

Wojna to zdecydowanie nie jest czas na próżność i efektowane wypowiedzi. Im mniej szczegółów na temat naszych planów obronnych wyjawisz, tym lepiej będzie dla ich realizacji - powiedział Zełenski w czwartek wieczorem, w codziennym wystąpieniu.

Jeśli chcesz zwycięstwa Ukrainy, to (...) powinieneś być świadomy swojej odpowiedzialności za każde słowo, które wypowiadasz o planach obrony lub kontrataku naszego państwa - podkreślił Zełenski.



05:00

Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, USA, Wielka Brytania i Francja wezwały Federację Rosyjską do wycofania swoich wojsk stamtąd i stworzenia możliwości dla przybycia komisji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Stwierdzono, że powinna tam powstać strefa zdemilitaryzowana.

Rosja nie poparła propozycji demilitaryzacji i oskarżyła armię ukraińską o ostrzał elektrowni, argumentując, że wojsko Federacji nie ma powodu, by atakować "ani siebie, ani stację, ani Enerhodar". Rosyjski przedstawiciel zapewnił, że jego kraj zrobi wszystko, by misja MAEA odbyła się do końca sierpnia.