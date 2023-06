Przedstawiciele ukraińskiej administracji przekazali, że w nocy Rosjanie ostrzelali Odessę. Zginęło co najmniej sześć osób. Siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły dwie rakiety nad miastem. „Zbieramy informację na temat skali zniszczeń i ofiar” – poinformowali urzędnicy z obwodu odeskiego. W godzinach porannych rosyjskie wojska ostrzelały obiekty cywilne w miastach Kramatorsk i Kostiantyniwka w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy; zginęły trzy osoby, a trzy kolejne zostały ranne - poinformował na Telegramie szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko. W ciągu ostatnich dwóch tygodni zaobserwowano wzrost liczby rosyjskich taktycznych lotów bojowych na froncie wojny z Ukrainą - twierdzi brytyjski resort obrony. Po wysadzeniu zapory w Nowej Kachowce na Ukrainie na razie nie wykryto żadnego przypadku zakażenia cholerą. Środa, 14 czerwca to 476. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainie.

17:06

Wysadzenie przez rosyjskie wojska okupacyjne tamy na Dnieprze to katastrofa, która dotknie ludzi na Ukrainie i poza jej granicami. Polska pomoc związana z powodzią uwzględnia wszystkie potrzeby na bieżąco - powiedział podczas wizyty w częściowo zalanym Chersoniu ambasador RP w Ukrainie Bartosz Cichocki.

17:02

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała, że jedno z kijowskich przedsiębiorstw, pomimo wojny i sankcji, zaopatrywało rosyjski koncern Rosatom w części potrzebne do budowy elektrowni jądrowych. Kierownictwo kijowskiego przedsiębiorstwa zostało aresztowane.

17:00

Wciąż nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie jedenastego pakietu sankcyjnego przeciwko Rosji za agresję na Ukrainę - poinformował ambasador Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś.

16:44

Podczas gdy wiele państw NATO z Europy opowiada się za szybkim nakreśleniem perspektyw członkostwa Ukrainy w sojuszu, administracja prezydenta USA skłania się raczej do przyznania Kijowowi kilkuletnich gwarancji bezpieczeństwa wzorowanych na "modelu izraelskim". Pisze o tym dziennik "New York Times".

16:10

Grupa Wagnera nie podpisze kontraktu z rosyjskim ministerstwem obrony - poinformował Jewgienij Prigożyn. Założyciel najemniczej grupy tym samym sprzeciwił się decyzji szefa resortu Sergieja Szojgu. Rozwiązanie zostanie znalezione, ale w żadnym wypadku nie podpiszemy umowy - dodał Prigożyn.

16:09

Rząd Argentyny przyjął dekret ograniczający masowy napływ do tego kraju obywateli Rosji, szczególnie kobiet w ciąży. Posiadanie urodzonego w Argentynie dziecka daje jego rodzicom prawo do legalnego pobytu, a po dwóch latach od narodzenia potomka uprawnia do otrzymania paszportu.

16:07

Im większe będą sukcesy militarne Ukrainy, tym silniejsza będzie jej pozycja przy stole negocjacyjnym - powiedział na konferencji prasowej w kwaterze głównej NATO sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg.

Norweg zwrócił uwagę, że trwająca ukraińska kontrofensywa, której celem jest wyzwolenie terenów okupowanych przez siły rosyjskie, wciąż pozostaje jeszcze w początkowej fazie.

16:06

Rosjanie próbują przekształcić okupowany Melitopol, na południu Ukrainy, w węzeł logistyczny na potrzeby frontu, ale ich starania napotykają na ciągły opór. We wtorek doszło tam do eksplozji na linii kolejowej, w wyniku której wykoleiło się pięć wagonów przewożących skradzioną rudę żelaza - oznajmił lojalny wobec władz w Kijowie mer Melitopola Iwan Fedorow.

16:03

Na początku rosyjskiej inwazji władze Ukrainy miały plan, by wysadzić mosty w Kijowie, co uniemożliwiłoby ewentualne przedostanie się wojsk rosyjskich przez Dniepr do dzielnicy rządowej. Na zniszczenie mostów nie pozwolił jednak dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny - pisze ukraińska redakcja BBC.

16:02

Ukraińscy żołnierze minionej doby odnieśli sukcesy w kontrofensywie na kierunku bachmuckim i zaporoskim, gdzie posunęli się naprzód o kilkaset metrów - poinformowała ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar.

14:17

W gminie Hoła Prystan, w okupowanej części obwodu chersońskiego, liczba potwierdzonych ofiar śmiertelnych powodzi spowodowanej przez wysadzenie tamy na Dnieprze wzrosła do sześciu - powiadomiły ukraińskie władze miejscowości.

14:13

Alaksandr Łukaszenka ogłosił, że na Białoruś zaczyna docierać od Rosji taktyczna broń jądrowa. Jak stwierdził, "niektóre bomby są trzy razy potężniejsze niż te, które zostały zrzucone na Hiroszimę i Nagasaki".

13:35

Tak wygląda Odessa po nocnym rosyjskim ostrzale:

13:24

Naczelny dowódca naszej armii generał Wałerij Załużny niekiedy czyta sensacyjne doniesienia na swój temat i śmieje się z rozpowszechnianych przez rosyjską propagandę pogłosek, że jakoby już zginął - przyznał ukraiński pułkownik Anatolij Sztefan, cytowany przez ukraińską redakcję BBC.

12:41

W obwodzie chersońskim wciąż zalanych jest 28 miejscowości na prawym (zachodnim) brzegu Dniepru, z podtopionych terenów ewakuowano 2779 osób - powiadomiło w środę ministerstwo spraw wewnętrznych Ukrainy.

W kilku miejscowościach woda ustąpiła - powiadomiono w komunikacie.

11:35

W ciągu ostatnich dwóch tygodni zaobserwowano wzrost liczby rosyjskich taktycznych lotów bojowych na froncie wojny z Ukrainą; częstotliwość tych operacji pozostaje jednak dużo niższa niż w początkowej fazie inwazji w 2022 roku, gdy lotnictwo agresora przeprowadzało nawet 300 misji dziennie - zauważył w środowym raporcie brytyjski resort obrony.



11:32

W obwodzie briańskim w Rosji, przy granicy z Ukrainą, rozmieszczono dywizjon przeciwokrętowych systemów rakietowych Bał wyposażony w pociski o zasięgu 500 km; jest to uzbrojenie, którym siły agresora mogą zaatakować m.in. Kijów - ostrzegł portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, prowadzony przez ukraińską armię.

Dywizjon znajduje się na wyposażeniu 11. samodzielnej brygady rakietowo-artyleryjskiej sił obrony wybrzeża Floty Czarnomorskiej, stacjonującej w miejscowości Utasz w Kraju Krasnodarskim, w pobliżu okupowanego przez Rosję Krym

11:27

Na Ukrainie nie wykryto przypadków zakażenia cholerą lub podejrzenia tego zachorowania - powiadomiło w środę ministerstwo ochrony zdrowia. W związku z zalaniem południowych regionów Ukrainy po wysadzeniu przez Rosję zapory na Dnieprze władze prowadzą monitoring stanu wody i obywateli z objawami infekcji.

"Wyniki badań prób pobranych z obiektów środowiskowych, jak i od pacjentów, mających objawy ostrych infekcji jelit, były negatywne" - poinformował resort w komunikacie w Telegramie.

11:02

Wojska rosyjskie ostrzelały samochód leśnictwa w obwodzie sumskim, zabijając sześć osób - powiadomiła w środę agencja Interfax-Ukraina, powołując się na prokuraturę obwodu.

Do zdarzenia doszło we wtorek. Jak poinformowała w komunikacie prokuratura obwodu sumskiego, wojska rosyjskie ostrzelały samochód UAZ na terytorium obwodu sumskiego.

"W wyniku ostrzału według wstępnych ustaleń 6 osób - w tym 2 osoby cywilne i czterej pracownicy leśnictwa - odniosło śmiertelne rany" - powiadomiono.

10:36

W rozmowie z premierem Polski Mateuszem Morawieckim podziękowałem za pomoc Warszawy w walce ze skutkami powodzi, wywołanej w ubiegłym tygodniu przez Rosjan po zniszczeniu zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce - oznajmił w środę rano na Telegramie szef rządu Ukrainy Denys Szmyhal.



09:34

Armia ukraińska kontynuuje działania kontrofensywne co najmniej na trzech kierunkach frontu i we wtorek miała ograniczone sukcesy terytorialne; Władimir Putin spotkał się z prorządowymi tzw. blogerami wojennymi - pisze w najnowszym raporcie waszyngtoński Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Powołując się na dane strony ukraińskiej, ISW odnotowuje, że postępy ukraińskiej armii w rejonie Bachmutu wynosiły 200-250 m, zaś w obwodzie zaporoskim 500-1000 m. Z kolei od początku operacji kontrofensywnych Ukraińcy mieli odzyskać ok. 100 km kw. terytoriów. Podobną informację przekazywał również szef rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn.

09:10

W środę w godzinach porannych rosyjskie wojska ostrzelały obiekty cywilne w miastach Kramatorsk i Kostiantyniwka w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy; zginęły trzy osoby, a trzy kolejne zostały ranne - poinformował na Telegramie szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko.

Śmierć poniosło dwóch mieszkańców Kramatorska i jeden cywil w Kostiantyniwce. W pierwszej z tych miejscowości całkowicie zniszczono co najmniej pięć prywatnych domów i uszkodzono około 20. W Kostiantyniwce zrujnowane zostały dwa budynki mieszkalne, a uszkodzonych 55. Pociski rakietowe wroga trafiły także m.in. w gazociąg i sieci elektroenergetyczne - oznajmił gubernator.

09:06

W szpitalu w Krzywym Rogu w wyniku ciężkich oparzeń zmarł 76-letni mężczyzna, który ucierpiał w rosyjskim ostrzale rakietowym w nocy z poniedziałku na wtorek. Tym samym liczba cywilnych ofiar śmiertelnych ataku wzrosła do 12.

Dzisiaj w naszym mieście obchodzimy dzień żałoby z powodu wczorajszego terrorystycznego ataku rakietowego. Niestety, ofiar jest już 12 - w nocy wskutek śmiertelnych oparzeń zmarł 67-letni mężczyzna - powiadomił szef władz miejskich Ołeksandr Wiłkuł.

07:42

Aleksandr Łukaszenka przekazał, że Białoruś otrzymuje już dostawy rosyjskiej taktycznej broni nuklearnej.

07:37

W wyniku ataku na Odessę zginęło co najmniej 6 osób - podają przedstawiciele administracji obwodu odeskiego.

Trzy z tych ofiar to osoby, które pracowały w magazynie sklepowym, gdy pocisk trafił w budynek i wybuchł pożar. Siedem osób zostało tam rannych.

06:42

Rząd Łotwy zdecydował we wtorek o przeznaczeniu dodatkowych 430 tys. euro na pomoc Ukrainie w przezwyciężaniu skutków zniszczenia tamy wodnej w Nowej Kachowce na południu Ukrainy - poinformował na Twitterze łotewski premier Kriszjanis Karinsz.

"Łotwa zapewni Ukrainie dodatkową pomoc humanitarną w wysokości 430 000 euro, aby pomóc ludziom dotkniętym przez rosyjskie zniszczenie tamy elektrowni Kachowka - generatory prądu, sprężarki i inny sprzęt" - napisał Karinsz.

06:17

W wyniku walki powietrznej i fali uderzeniowej w Odessie uszkodzone zostało centrum biznesowe, placówka edukacyjna, kompleks mieszkalny, lokale gastronomiczne i sklepy w centrum miasta.

Uderzenie rakiety w magazyn jednej z sieci handlowych spowodowało zniszczenie 1000 metrów kwadratowych i pożar na powierzchni 400 metrów kwadratowych. Zginęło trzech pracowników magazynu, siedmiu zostało rannych.

06:00

Atak rakietowy na Krzywy Róg po raz kolejny przypomniał całemu światu o potrzebie dalszego wspierania zdolności obronnych Ukrainy - napisał we wtorek na Twitterze premier Kanady Justin Trudeau.

"Kanada zdecydowanie potępia ataki Rosji na cele cywilne na Ukrainie. Ostatni atak na budynki mieszkalne w Krzywym Rogu jest absolutnie nie do przyjęcia. To kolejne przypomnienie przerażającej brutalności rosyjskiego reżimu, a także potrzeby dalszego wsparcia dla Ukrainy" - oświadczył Trudeau.

Przypomniał, że podczas swojej wizyty w Kijowie w ubiegły weekend "potwierdził zaangażowanie Kanady na rzecz Ukraińców". "Jak powiedziałem prezydentowi Zełenskiemu, nasze poparcie jest niezachwiane" - zaznaczył szef kanadyjskiego rządu.

05:56

Tylko całkowita deokupacja Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej i przywrócenie nad nią kontroli Ukrainy mogą zagwarantować bezpieczeństwo. I zrobimy wszystko, by tak się stało - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Wyraził zadowolenie z powodu planu wysłania na Ukrainę przez MAEA misji mającej zbadać skutki zniszczenia przez Rosjan tamy i innych obiektów hydroelektrowni w Nowej Kachowce.

Świat powinien ze szczegółami dowiedzieć się o tym, co się dzieje, jaką zbrodnię przeciwko przyrodzie i ludziom popełniła Rosja - oświadczył Zełenski. Dodał, że ma nadzieję, iż eksperci MAEA rozpoczną swoją pracę w najbliższym czasie.

05:30

Przedstawiciele ukraińskiej administracji przekazali, że w nocy Rosjanie ostrzelali Odessę. Jedna z rakiet trafiła w magazyn centrum handlowego. Siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły dwie rakiety nad miastem. "Zbieramy informację na temat skali zniszczeń i ofiar" - poinformowali urzędnicy z obwodu odeskiego.

Nie wiadomo jak wiele rakiet zostało wystrzelonych w kierunku miasta.