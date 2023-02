"Obecnie prawdziwym wyborem Władimira Putina jest albo dacza, albo cmentarz. Ta wojna to katastrofa i dlatego jest to kierunek, w którym zmierza rosyjski dyktator" - powiedział w wywiadzie dla estońskiej telewizji ETV Edward Lucas, brytyjski publicysta i ekspert zajmujący się Rosją. "Można uznać, że nowa duża ofensywa wojsk rosyjskich w Ukrainie już się rozpoczęła" - powiedział Jens Stoltenberg. Sekretarz generalny NATO dodał, że kraje członkowskie widzą, jak Rosjanie wysyłają na front coraz więcej żołnierzy i broni, czym zwiększają swoje możliwości do prowadzenia działań wojennych. Po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę w lutym ubiegłego roku Władimir Putin zaczął częściej jeździć po Rosji pociągiem pancernym zamiast latać prezydenckimi samolotami - piszą dziennikarze projektu Dossier Center. Trwa bitwa o Bachmut w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy; rosyjskie wojska stale zmieniają taktykę - napisało w mediach społecznościowych ukraiński resort obrony. Poniedziałek to 335. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji z 13.02.2023 r.

18:02 W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się debata na temat represji wobec opozycji białoruskiej, w tym Andrzeja Poczobuta. Wniosek w tej sprawie złożyła frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Debata odbędzie się w środę. 17:56 Po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę w lutym ubiegłego roku Władimir Putin zaczął częściej jeździć po Rosji pociągiem pancernym zamiast latać prezydenckimi samolotami - piszą dziennikarze projektu Dossier Center. 17:25 Obecnie prawdziwym wyborem Władimira Putina jest albo dacza, albo cmentarz. Ta wojna to katastrofa i dlatego jest to kierunek, w którym zmierza rosyjski dyktator - powiedział w wywiadzie dla estońskiej telewizji ETV Edward Lucas, brytyjski publicysta i ekspert zajmujący się Rosją. Myślę, że po Putinie nastąpi coś gorszego, jakaś junta, której jeden z elementów będzie wyglądał dobrze w oczach Zachodu - ocenił w niedzielę Lucas, dodając, że obawia się częstej w historii mylnej interpretacji przemian w Rosji. Boję się, ponieważ mamy naprawdę niewielkie zdolności analityczne pozwalające zrozumieć to, co naprawdę dzieje się teraz w Rosji - wskazał. Publicysta uznał również, że w Rosji dostrzec już można zalążki wojny domowej, szczególnie widoczne poprzez rozwój prywatnych armii. Eksperta zapytano również o oświadczenie Kremla, w którym ostrzega się przed trudnością rozróżnienia zachodniej pomocy udzielanej Ukrainie od bezpośredniego zaangażowania. Lucas zasugerował zignorowanie moskiewskiej propagandy mówiąc, że "jeśli nie podoba im się sytuacja, w której czują się narażeni na atak, nie powinni byli rozpoczynać wojny przeciwko innemu państwu". Dodał, że jeśli Rosja chce uporać się z innymi aspektami wojny, co do których ma obiekcje, musi ją po prostu skończyć. Autor książki pt. "Nowa zimna wojna. Jak Kreml zagraża Rosji i Zachodowi" wezwał również do przekazania Ukrainie myśliwców, które ukraińscy żołnierze potrafią już obsługiwać - jak MiGi - czy tych, których obsługi mogą nauczyć się szybko, jak F-16. Polska miesiące temu oferowała Ukrainie MiG-i, jednak USA krok ten zablokowały - przypomniał Lucas, podkreślając, że Zachód powinien znacząco przyspieszyć dostarczaną Kijowowi pomoc.

17:54 72-letni generał Władimir Makarow, który do stycznia pełnił funkcję wiceszefa głównego zarządu MSW Rosji ds. walki z ekstremizmem, został znaleziony martwy w swojej daczy pod Moskwą. Makarow miał popełnić samobójstwo - powiadomił niezależny rosyjski portal Insider. Zobacz również: Nie żyje generał Makarow. Jego ciało znaleziono pod Moskwą 17:41 Powiązany z Grupą Wagnera kanał Grey Zone opublikował film z egzekucji jednego z najemników. Mężczyzna miał zdezerterować po kilku dniach na froncie. Wkrótce potem biznesmen i założyciel najemniczej kompanii Jewgienij Prigożyn opublikował nagranie z żywym mężczyzną, który mówi, że wszystko zostało mu wybaczone. Zobacz również: Czy doszło do egzekucji najemnika? Wagnerowcy publikują dwa różne filmy 17:25 Neutralna Austria nie chce szkolić ukraińskich żołnierzy obsługiwania czołgu Leopard 2 - powiedziała minister obrony tego kraju Klaudia Tanner, cytowana przez austriacki dziennik "Kurier". Każde państwo podejmuje suwerenne decyzje dotyczące wsparcia Ukrainy w granicach swojego prawa - powiedziała Tanner. "Kurier" podał, że Austria ma jeden batalion czołgów składający się z 48 czołgów Leopard 2 i pomimo neutralności kraju, szkolą się na nich zagraniczni żołnierze, w szczególności z państw członkowskich NATO - Węgier i Czech. 17:09 Rosja posiada plany przewrotu w Mołdawii, które przewidują ataki dywersantów na budynki rządowe, w tym wzięcie zakładników, połączone z wykorzystaniem opozycji - ostrzegła prezydent Maia Sandu, apelując do parlamentu o zwiększenie uprawnień służb. Zobacz również: Prezydent Mołdawii: Rosja ma plany przewrotu w naszym kraju 16:58 Rząd Rumunii wezwał władze Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego do zakazania udziału w Letnich Igrzyskach w Paryżu w 2024 r. sportowcom z Rosji i Białorusi. Dodał, że żądanie ma związek z prowadzoną od blisko roku rosyjską inwazją na Ukrainę. 16:50 Premier Mateusz Morawiecki wrócił popołudniu ze Sztokholmu. Z szefem szwedzkiego rządu Ulfem Kristerssonem rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie w Europie oraz kwestii przygotowań do przystąpienia Szwecji do NATO. 16:36 "Trwa bitwa o Bachmut w obwodzie donieckim, na wschodzie Ukrainy" - napisało w mediach społecznościowych ukraińskie ministerstwo obrony. "Przeciwnik stale zmienia taktykę. Raz atakuje małymi grupami szturmowymi, raz wykorzystuje do szturmu dziesiątki zmobilizowanych. Czasami wzmacnia ostrzały nocą, systematycznie ostrzeliwuje rakietami miasta na tyłach, terroryzuje cywilów, wysadza w powietrze infrastrukturę cywilną" - czytamy na koncie resortu w komunikatorze Telegram. "Czasami okupanci wydają się silniejsi i liczniejsi. Ale mają jedną wielką słabość - grają na cudzym boisku, walczą o cudzą ziemię" - dodano. "Właśnie to zapowiada wielką klęskę przeciwnika" - podsumował resort. Rosyjskie siły próbują zająć Bachmut od sierpnia 2022 roku. 16:32 Oprócz tego że wspieramy Ukraińców, dbamy o rozwój Wojska Polskiego. Uzupełniamy lukę powstałą po przekazaniu broni Ukrainie - powiedział Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. 16:29 "Po wyzwoleniu Krymu spod rosyjskiej okupacji władze Ukrainy będą musiały wysłać tam co najmniej 50 tysięcy urzędników i funkcjonariuszy dla zapewnienia działalności organów państwowych" - oświadczyła stała przedstawicielka prezydenta Ukrainy na Krymie Tamiła Taszewa. 16:20 Powstaje koalicja państw, które chcą wesprzeć stronę ukraińską czołgami leopard. Kanada już przekazała je do Polski, czekamy na czołgi norweskie, trwają zaawansowane rozmowy ze stroną hiszpańską - mówił szef MON, wicepremier Mariusz Błaszczak w Świętoszowie w województwie dolnośląskim. 16:12 Realizujemy działania sojusznicze nie tylko poprzez przekazywanie Ukraińcom uzbrojenia, niesienie pomocy humanitarnej, ale też poprzez szkolenie ukraińskich żołnierzy w tym, by mogli lepiej bronić swojej ojczyzny przy użyciu sprzętu zachodniego - mówił prezydent Andrzej Duda. 16:10 Estońskie Stowarzyszenie Architektów zawiesiło członkostwo w Międzynarodowej Unii Architektów (UIA) ze względu na obecność w organizacji reprezentantów Rosji i Białorusi - wynika z oświadczenia opublikowanego przez estońskich architektów. "Podjęliśmy decyzję o zawieszeniu członkostwa w UIA na czas nieokreślony. Nie możemy zasiadać w jednym gronie z przedstawicielami reżimów bombardujących obiekty cywilne i niszczących całe miasta Ukrainy" - powiedział w uzasadnieniu decyzji Andro Mand, prezes estońskiego stowarzyszenia. 15:59 Łotwa musi być gotowa na szybkie odparcie ewentualnego zbrojnego ataku, bo warunki geograficzne nie pozwalają nam na prowadzenie długotrwałej walki - uważa pułkownik Kaspar Pudans, przyszły dowódca Gwardii Narodowej Łotwy (Zemessardze). 15:55 Realizujemy cykl szkoleń ukraińskich czołgistów, by Ukraina mogła przeciwstawić się nawale rosyjskiej - mówił prezydent Andrzej Duda. Wyraził nadzieję, że wkrótce uda się zgromadzić całą brygadę pancerną, która stanie do dyspozycji Ukrainy. 15:48 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Francji "zdecydowanie" odradza swoim obywatelom wyjazdy na Białoruś - poinformowała agencja Reutera. Apel ten ma związek z nową ofensywą, którą rosyjskie wojska rozpoczęły na Ukrainie - przekazano. 15:22 Szef węgierskiego MSZ Péter Szijjártó rozpoczął wizytę na Białorusi, podczas której ma spotkać się ze swoim odpowiednikiem Siarhiejem Alejnikiem i ministrem gospodarki. Dyplomata wyjaśnił swój przyjazd do objętej unijnymi sankcjami Białorusi troską o pokój na Ukrainie. 15:12 Nie chcielibyśmy nowej zimnej wojny, ale decyzja w sprawie tego scenariusza pozostaje po stronie Rosji. Dziś linia biegnąca od Sztokholmu, przez Warszawę aż po Kijów, to linia oporu przeciwko Rosji - powiedział premier Mateusz Morawiecki. 15:01 Premier Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję, że Szwecja dołączy do państw przekazujących Ukrainie czołgi leopard. Szef polskiego rządu spotkał się w Sztokholmie ze swoim szwedzkim odpowiednikiem Ulfem Kristerssonem. 14:40 Możliwość wjazdu osób cywilnych, zwłaszcza przedstawicieli mediów i wolontariuszy, do atakowanego przez rosyjskie wojska Bachmutu na wschodzie Ukrainy została poważnie ograniczona; nowe przepisy obowiązują od poniedziałku - poinformowała agencja UNIAN. 14:34 Wojna w Ukrainie znacząco przyspieszyła proces odchodzenia od języka rosyjskiego w estońskim systemie edukacji, a władze Estonii dążyły do tej zmiany, odkąd kraj oderwał się od Związku Radzieckiego - ocenił w rozmowie z amerykańskim portalem Daily Beast Katri Raik, burmistrz położonej przy granicy z Rosją Narwy. 14:25 Rozpowszechniając rosyjską propagandę, Silvio Berlusconi zachęca Rosję do kontynuowania zbrodni przeciwko Ukrainie, a w związku tym ponosi odpowiedzialność polityczną i moralną - oświadczył rzecznik ukraińskiego MSZ, komentując prorosyjską wypowiedź byłego premiera Włoch. Zobacz również: Berlusconi obwinia Zełenskiego za wojnę. „Nie pojechałbym na rozmowę z nim” 14:20 10. pakiet sankcji UE na Rosję musi być ostry i mocny - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szwecja jest zgodna co do wprowadzenia kolejnych sankcji; jednym z omawianych tematów jest nałożenie ich na Rosatom - mówił z kolei premier Szwecji Ulaf Kristersson. Szef polskiego rządu przebywa z wizytą w Sztokholmie, gdzie z szefem szwedzkiego rządu Ulfem Kristerssonem rozmawiał m.in. na temat bezpieczeństwa oraz kwestii przygotowań do przystąpienia Szwecji do NATO. 14:15 Można uznać, że nowa duża ofensywa wojsk rosyjskich w Ukrainie już się rozpoczęła - powiedział Jens Stoltenberg. Sekretarz generalny NATO dodał, że kraje członkowskie widzą, jak Rosjanie wysyłają na front coraz więcej żołnierzy i broni, czym zwiększają swoje możliwości do prowadzenia działań wojennych. 14:08 Jestem przekonany, że razem ze Szwecją i Finlandią jako członkami, NATO będzie silniejsze, a oba te kraje będą uczestniczyły w zapewnieniu bezpieczeństwa także na wschodniej flance NATO - powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z szefem szwedzkiego rządu Ulfem Kristerssonem. 14:04 Ewentualne dostawy myśliwców na Ukrainę przez państwa członkowskie NATO nie oznaczałyby, że Sojusz Północnatlantycki stałby się stroną konfliktu - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. 14:01 Doceniamy Polskę i jej rolę we wspieraniu Ukrainy - mówił premier Szwecji Ulf Kristersson po spotkaniu z szefem polskiego rządu. Podkreślał, że Polska jest dla Szwecji istotnym partnerem nie tylko jeśli chodzi o wzmacnianie więzi transatlantyckich, ale też gospodarczych. 13:55 Niedawne incydenty, w których Stany Zjednoczone zestrzeliły chińskie balony, podkreślają potrzebę czujności NATO - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na konferencji prasowej w Brukseli. To, co widzieliśmy nad Stanami Zjednoczonymi, jest częścią schematu, zgodnie z którym Chiny, a także Rosja intensyfikują działania szpiegowskie wobec sojuszników NATO - powiedział dziennikarzom Stoltenberg w przeddzień spotkania ministrów obrony Sojuszu w kwaterze głównej NATO w Brukseli. 13:52 Żyjemy jak zwierzęta, zdani na łaskę ukraińskich żołnierzy i wolontariuszy; nie mam pieniędzy, żeby wyjechać, a emerytury już do nas nie docierają - przyznał mieszkaniec Bachmutu, atakowanego przez rosyjskie wojska od sierpnia 2022 roku. Relacje mediów z frontowego miasta zebrał w poniedziałek niezależny rosyjski kanał na Telegramie Możem Objasnit. Telegram 13:28 Przedstawiciele 20 państw członkowskich Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) wezwali austriacki rząd do wycofania się z decyzji o przyznaniu wiz rosyjskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, wśród której jest 15 osób objętych unijnymi sankcjami. 13:05 (Władimir) Putin nie szykuje się do pokoju, ale planuje nowe ofensywy; musimy zapewnić Ukrainie wszystko, co pozwoli jej wywalczyć pokój - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Norweg podkreślił ponadto, że "trwa logistyczny wyścig z czasem". Zaopatrzenie musi dotrzeć na Ukrainę zanim Rosja zdoła przejąć inicjatywę - dodał. Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego zaapelował do krajów członkowskich o zwiększenie produkcji amunicji, bowiem tempo jej zużycia na Ukrainie jest znacznie większe. 12:49 W ciągu dwóch tygodni tzw. wielkiego natarcia armia rosyjska straciła na kierunku wuhłedarskim dużą liczbę sprzętu. Tylko w minionym tygodniu zniszczonych zostało 130 jednostek sprzętu, w tym 36 czołgów - powiedział Ukrainskiej Prawdzie przedstawiciel wojskowych służb prasowych Ołeksij Dmytraszkiwski.



Wcześniej w rozmowie z Politico wojskowy oświadczył, że Rosjanie mogli stracić pod Wuhłedarem elitarną 155. brygadę piechoty morskiej. Według niego dzienne straty tej formacji podczas szturmów wynosiły od 150 do 300 wojskowych. Spod Wuhłedaru docierają nagrania i informacje, które wskazują na duże straty Rosjan podczas podejmowanych ataków. Mówi o tym strona ukraińska. Podobne oceny publikował brytyjski wywiad wojskowy w ostatnich dniach. 12:21 Wołodymyr Zełenski przedstawił kierownictwu SBU mianowanego właśnie szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy generała Wasyla Maliuka. 11:55 Oburzenie i zdumienie wśród polityków we Włoszech, także w szeregach koalicji rządowej, wywołały słowa byłego premiera, lidera Forza Italia Silvio Berlusconiego, który ostro skrytykował prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Stwierdził on, że nigdy nie spotkałby się z nim jako szef rządu. Jego wypowiedź uderzyła też w premier Giorgię Meloni, która widziała się z Zełenskim w Brukseli i ma wkrótce jechać do Kijowa. Protestują władze Ukrainy. Zobacz również: Berlusconi obwinia Zełenskiego za wojnę. „Nie pojechałbym na rozmowę z nim” 11:33 Rosja posiada plany przewrotu w Mołdawii, które przewidują ataki dywersantów na budynki rządowe, w tym wzięcie zakładników, połączone z wykorzystaniem protestów opozycji - ostrzegła w poniedziałek prezydent Maia Sandu, apelując do parlamentu o zwiększenie uprawnień służb. 11:21 Rozpoczynamy ofensywę dyplomatyczną - oświadczył prezydent Andrzej Duda. Zapowiedział, że jeszcze przed wizytą w Polsce prezydenta USA Joe Bidena, spotka się m.in. z sekretarzem generalnym NATO, premierem Wielkiej Brytanii, kanclerzem Niemiec, prezydentem Francji oraz prezydentami Litwy i Słowacji 10:52 Szef Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) Thomas Bach powiedział, że otwarcie furtki rosyjskim i białoruskim sportowcom do udziału w przyszłorocznych igrzyskach w Paryżu nie oznacza, że kierowana przez niego organizacja stoi "po złej stronie historii". Historia pokaże, kto robi więcej dla pokoju. Ci, którzy starają się utrzymywać otwarte linie, komunikować się, czy ci, którzy chcą izolować lub dzielić. Staramy się znaleźć rozwiązanie, które odda sprawiedliwość misji sportu, którą jest jednoczenie, a nie przyczynianie się do większej konfrontacji, jeszcze większej eskalacji - powiedział Bach, który gości we francuskim Courchevel, gdzie odbywają się mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim. 10:28 Dostawy samolotów dla ukraińskiej armii oraz rozbudowa koalicji czołgowej to główne tematy kolejnego spotkania grupy kontaktowej Ramstein, która zajmuje się wsparciem obronnym Ukrainy - poinformował w poniedziałek minister obrony tego kraju Ołeksij Reznikow. Spotkanie odbędzie się we wtorek w kwaterze głównej NATO. Ze strony ukraińskiej będą w nim uczestniczyli przedstawiciele resortu obrony, wywiadu, Sztabu Generalnego oraz MSZ - powiadomił na swoim Facebooku.

10:22 Zużycie energii na Ukrainie stopniowo wzrasta w porównaniu z weekendem. Na razie w systemie elektroenergetycznym nie brakuje prądu - informuje Ukrenerho. 10:06 Na Białorusi w tym roku trzykrotnie odbędą się ćwiczenia Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym - poinformowała agencja prasowa Belta. Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym to sojusz byłych radzieckich republik zdominowany przez Rosję. 09:31 Od lipca 2022 r. Ukraina wyeksportowała 21 milionów ton żywności - podała w poniedziałek agencja Ukrinform, przytaczając dane ONZ. Eksport umożliwiła wspierana przez Narody Zjednoczone umowa "Black Sea Initiative". 47 proc. eksportu stanowiła kukurydza, 29 - pszenica, a olej słonecznikowy - 5. Największymi odbiorcami były Chiny - 4,2 mln ton, Hiszpania - 3,8 mln, Turcja - 2,4 mln, Holandia - 1,2 mln i Egipt - 0,7 miliona ton. 09:26 Rosja odzyskała zdolność do prowadzenia operacji informacyjnych przeciwko Ukrainie i Zachodowi, będących elementem wsparcia dla działań militarnych. Obecnie jednym z głównych celów jest maksymalne opóźnianie dostaw zachodniej broni dla Kijowa - ocenia Instytut Badań nad Wojną (ISW). 09:15 Mimo obecnej koncentracji operacyjnej na centralnym Donbasie, Rosja nadal jest zaniepokojona bezpieczeństwem krańców swojej wydłużonej linii frontu - przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony. W codziennej aktualizacji wywiadowczej wyjaśniono, że dowodzi tego kontynuacja budowy umocnień obronnych w obwodach zaporoskim i ługańskim oraz rozmieszczanie personelu.

08:55 Strony NATO stały się w niedzielę celem cyberataków; przez kilka godzin nie działała m.in. witryna Dowództwa Operacji Specjalnych - powiadomił Sojusz. Za atakami stoją prorosyjscy hakerzy z grupy Killnet, ich działania mogły zakłócić pomoc humanitarną dla ofiar trzęsień ziemi w Turcji i Syrii - informuje "Daily Telegraph". "Natowscy eksperci ds. cyberbezpieczeństwa pracują nad rozwiązaniem incydentu, który dotknął niektóre strony Sojuszu. NATO musi się codziennie mierzyć z problemami związanymi z cyberbezpieczeństwem i traktuje je bardzo poważnie" - przekazało agencji dpa biuro prasowe NATO. Nie podano dalszych szczegółów cyberataków. Za atakami typu DDoS, mającymi uniemożliwić dostęp do natowskich witryn, stoi grupa prokremlowskich hakerów Killnet, która na jednym z powiązanych z tym środowiskiem kanałów sama się do nich przyznała - napisał brytyjski dziennik "Daily Telegraph". 08:50 "W celu nasilenia działań przeciwdywersyjnych na tymczasowo zajętych terytoriach obwodu chersońskiego przeciwnik skierował tam blisko 200 żołnierzy Rosgwardii. Zostali oni rozmieszczeni w bazie wypoczynku Czajka w miejscowości Lazurne, gdzie dla bezpieczeństwa okupantów ograniczono możliwość poruszania się lokalnych mieszkańców" - powiadomił sztab wojsk ukraińskich na Facebooku.



Wojska rosyjskie nadal najbardziej aktywnie atakują w okolicach Kupiańska, Łymanu, Bachmutu, Awdijiwki i Nowopawliwki, ponosząc przy tym znaczne straty w ludziach i sprzęcie - przekazano w raporcie. Wroga artyleria cały czas ostrzeliwuje miejscowości w obwodach: sumskim, charkowskim, ługańskim, donieckim, dniepropietrowskim, zaporoskim i charkowskim.

08:38 Zasadniczym problemem we wspieraniu Ukrainy zachodnimi czołgami są części zamienne - to pytanie o wydolność niemieckiego przemysłu obronnego, minister obrony Niemiec zadeklarował, że zajmie się tą sprawą - powiedział w poniedziałek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. Zapytany w Polsat News o politykę Niemiec w zakresie wspierania Ukrainy sprzętem wojskowym, szef MON stwierdził, że "jest zmiana w polityce niemieckiej - na ile ona będzie trwała, zobaczymy". To wszystko wymaga wywierania pewnej presji na Niemców - wywarliśmy presję, są leopardy, (...) wywarliśmy presję w sprawie patriotów i Niemcy zadeklarowały, że przekażą Ukrainie patrioty - to wymaga presji ze strony Polski, ze strony Ukrainy, państw naszej części Europy - powiedział. 08:21 Fotografowie Konstantyn i Wlada Liberowa pokazali zdjęcia żołnierzy ukraińskiej piechoty z okopów zrobione w pobliżu Bachmutu. "Okopy znajdują się 800 m od pozycji wroga. Warunki bytowe są trudne, mróz dokuczliwy, ciągły ostrzał artyleryjski i praca snajperów. Jednak nasi znajdują siłę, by się uśmiechać" - komentują. 08:12 Dania przekazała Ukrainie wszystkie swoje samobieżne armatohaubice CAESAR. 08:04 W niedzielę z Ukrainy do Polski przyjechało 21,1 tys. osób, a z Polski do Ukrainy wyjechało 20,8 tys. osób - poinformowała w poniedziałek straż graniczna. Od 24 lutego ub. roku, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała 9,797 mln wjazdów do Polski i ponad 7,931 mln wyjazdów do Ukrainy.

07:47 Stany Zjednoczone zaleciły swoim obywatelom natychmiastowe opuszczenie Rosji w związku z ryzykiem aresztowania i represji. "Obywatele USA mieszkający lub podróżujący do Rosji powinni natychmiast wyjechać" - przekazała ambasada USA w Moskwie. "Należy stosować wzmożoną ostrożność ze względu na ryzyko bezpodstawnych zatrzymań. Nie przyjeżdżajcie do Rosji" - ostrzegła ambasada. 07:26 Gen. Kraszewski o tym, gdzie wiosną mogą zaatakować Rosjanie: 07:22 W radiu internetowym RMF24 trwa rozmowa z gen. Jarosławem Kraszewskim. 07:19 NATO zwróci się do członków Sojuszu o zwiększenie zapasów amunicji, które zostały uszczuplone w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. 07:04 "Nowe sankcje zostaną wprowadzone 24 lutego. Będą ogłoszone w różnych krajach, przez różne instytucje. Będzie to sygnał jedności. Jeśli chodzi o ONZ i wykluczenie Rosji z Rady Bezpieczeństwa, to rozpoczęliśmy od oświadczenia naszego ministerstwa spraw zagranicznych. Ta droga nie będzie szybka, ale mamy jasny plan" - stwierdził w rozmowie z Radiem Swoboda szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba. 06:39 "Zdobędziemy Odessę, Charków, Kijów i dotrzemy do Polski, a zachodnich czołgów się nie boimy, bo rosyjska obrona powietrzna działa szybko" - mówi w opublikowanym nagraniu Ramzan Kadyrow. 06:22 "W ciągu ostatnich 24 godzin lotnictwo Sił Zbrojnych Ukrainy przeprowadziło 8 nalotów na pozycje okupantów, a także 3 naloty na pozycje przeciwlotniczych systemów rakietowych" - podsumowało w raporcie ukraińskie wojsko. 06:17 Brak umundurowania zimowego w armii rosyjskiej doprowadził do znacznego wzrostu przypadków odmrożeń. W placówkach medycznych Gorłówki pacjenci z taką diagnozą stanowią do 30 proc. wszystkich rannych. 06:02 Rosja dostarczyła Indiom broń za około 13 mld dolarów w ciągu pięciu lat - informują rosyjskie agencje. 05:30 Rosyjskie wojska posunęły się o 2 km na zachód w ciągu ostatnich czterech dni - informuje agencja Interfax powołując się na oświadczenie rosyjskiego ministerstwa obrony.

