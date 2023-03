Wiosną Ukraina przeprowadzi "bardzo silną kontrofensywę, która zszokuje świat"- ocenił Dan Rice, amerykański doradca naczelnego dowódcy ukraińskich sił zbrojnych gen. Wałerija Załużnego. Dodał, że obecnie na wojnie ginie miesięcznie ok. 25 tys. rosyjskich żołnierzy. Na bachmuckim odcinku frontu wojska rosyjskie przeprowadziły 222 ostrzały w ciągu minionej doby, w tym 44 razy ostrzelały samo miasto, które pozostaje epicentrum działań bojowych - poinformował rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Czerewaty. Prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin powiedział, że przywódcy Rosji powinni zostać skazani zaocznie za zbrodnię agresji na Ukrainę w przypadku, jeśli nie zostaną ujęci i nie staną osobiście przed sądem. Najważniejsze informacje dotyczące 393. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w relacji z 23.03.2023 r.

Zniszczenia w Zaporożu / ARSEN DZODZAIEV / PAP/EPA

19:23

Ukraińskie dzieci, które powróciły z rosyjskiej niewoli, opowiadają, że były bite kijami i wywożone w nieznanym kierunku za wypowiedzenie hasła "Chwała Ukrainie"; znęcano się też nad nimi psychicznie, mówiąc, że będą odtąd "dziećmi Rosji", ponieważ rodzice się ich wyrzekli - powiadomił doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

"Deportowanym dzieciom grożono tam izolacją i pobytem w sierocińcu. (...) Cóż to jest, jeśli nie polityka ludobójstwa?" - dodał polityk.

19:21

Rosyjskie siły pozostają w Nowej Kachowce na południu Ukrainy - napisał wieczorem sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy, wycofując swój wcześniejszy komunikat o opuszczeniu miasta przez wrogie jednostki.

"Okupanci nadal tymczasowo znajdują się w Nowej Kachowce. Informacja o rzekomym wycofaniu się przeciwnika z tej miejscowości była opublikowana wskutek nieprawidłowego wykorzystania posiadanych danych" - napisał sztab na Facebooku. "Jednak z pewnością wyzwolimy też Nową Kachowkę" - dodano.

19:19

Ogłoszenie przez Węgry, że nie aresztowałyby Władimira Putina, świadczy o tym, że kraj ten niszczy swoją reputację - oświadczył Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Powodem ewentualnej odmowy aresztowania Putina ma być to, że statut MTK nie został na Węgrzech ogłoszony, bo uznano go za niekonstytucyjny.

19:11

Firma z Odessy na Ukrainie sprzedawała do Rosji gazy obojętne, wykorzystywane w przemyśle zbrojeniowym do produkcji celowników laserowych; kierownictwo przedsiębiorstwa jest podejrzane o współpracę z wrogiem - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

18:47

W połowie kwietnia, gdy grunt będzie już suchy, ukraińska armia rozpocznie kontrofensywę przeciwko rosyjskim wojskom; atak zostanie przeprowadzony na dwóch kierunkach jednocześnie: w obwodach ługańskim i zaporoskim - oznajmił ukraiński ekspert ds. wojskowości pułkownik Roman Switan.

Uderzenie na Ługańszczyźnie prawdopodobnie nastąpi wzdłuż wschodniego brzegu rzeki Doniec. Jest to teren, po którym łatwo może poruszać się ciężki sprzęt wojskowy bez ryzyka ugrzęźnięcia w błocie.

Natarcie w obwodzie zaporoskim może rozpocząć się z wielu miejsc, np. z Wuhłedaru w Donbasie w stronę Mariupola, z Hulajpola w stronę Berdiańska lub z Orichowa na Melitopol.

Głównym celem tej operacji będzie dotarcie do wybrzeża Morza Azowskiego i przecięcie dzięki temu rosyjskiego "mostu lądowego" wiodącego na anektowany Krym - wyjaśnił pułkownik.

18:35

"Na ukraińskim niebie Rosjanie nie panują, ale też nie panują siły zbrojne Ukrainy. Gdyby siły zbrojne Ukrainy panowały w powietrzu, to nie byłoby możliwości - przynajmniej częściowego - niszczenia za pomocą bomb szybujących czy rakiet odpalanych z pokładu bombowców z jakiejś odpowiedniej rubieży. Wtedy wszystkie siły i środki nie byłyby zdolne zbliżyć się na odpowiednia minimalną odległość, która umożliwiłaby im dyslokowanie, zrzut itd." - tak na pytanie o to, kto dominuje na ukraińskim niebie, odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM pułkownik Krystian Zięć, jeden z pierwszych polskich pilotów samolotów F-16. Były dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku przyznał, że gdyby Ukraińcy mieli przewagę w powietrzu, to mieszkańcy ukraińskich miast by nie ginęli.

18:33

Wszystkie rosyjskie jednostki, które stacjonowały w Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, opuściły miasto - informuje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Przed opuszczeniem miasta rosyjscy żołnierze obchodzili domy mieszkańców i jej okradali. "Okupanci +konfiskowali+ cywilom dużą liczbę sprzętu gospodarstwa domowego i elektronicznego, przedmioty wartościowe, odzież i telefony komórkowe" - podał sztab.

Leżąca na lewym brzegu Dniepru Nowa Kachowka była pod rosyjską okupacją od pierwszych dni inwazji.

17:15

Europejska Agencja Obrony (EDA) poinformowała, że Polska, Litwa i Hiszpania przystąpiły do porozumienia UE o wspólnym zakupie amunicji dla Ukrainy. Plan przewiduje dostawę 1 mln pocisków.

Państwa, które uczestniczą w porozumieniu, oprócz Polski, to Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Litwa, Niemcy, Grecja, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja i Norwegia.

16:11

Najemnicy z Grupy Wagnera deportują mieszkańców przedmieść Bachmutu w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy do Rosji - informuje portal Sprotyw, utworzony przez ukraińskie Siły Operacji Specjalnych.

Wagnerowcy wywożą przymusowo mieszkańców na zajęte przez rosyjską armię terytorium obwodu ługańskiego. Tam cywile poddawani są działaniom filtracyjnym. Następnie przewożeni są do Permu i innych odległych regionów Rosji.

16:08

Dziś doszło do pożaru w Zakładach Produkcji Silników w Jarosławiu w Rosji; w tej fabryce wytwarzane są m.in. silniki do międzykontynentalnych pocisków balistycznych Topol-M, zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych - powiadomił ukraiński portal focus.ua za rosyjskimi mediami i służbami ratunkowymi.

Na terenie zakładów miał nastąpić wybuch. Płonął tam też zbiornik z olejem transformatorowym, nad fabryką widoczne były kłęby czarnego dymu.