Wciąż trudna sytuacja na linii Rosja – Ukraina. Wspierani przez Rosję separatyści w Donbasie na wschodzie Ukrainy w niedzielę naruszyli rozejm 80 razy - poinformował w poniedziałek sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy. Moskwa oskarża Zachód o eskalację konfliktu, tymczasem kolejne zdjęcia satelitarne świadczą o koncentracji rosyjskich wojsk w pobliżu ukraińskiej granicy. Jednocześnie europejscy politycy zgodnie powtarzają – wciąż nie jest za późno na dyplomatyczne rozwiązanie tego konfliktu. Śledzimy sytuację na wschodzie Europy, ale także międzynarodowe reakcje – wszystko znajdziecie w naszej relacji.

Przez największe miasta Europy przetaczają się demonstracje w obronie „Ukrainy, Europy i wartości demokratycznych” / JOSE COELHO / PAP/EPA

Od tygodni rosyjskie wojska koncentrują się przy granicy z Ukrainą. Działania te wywołują poważne obawy w krajach zachodnich, których przywódcy uważają, że istnieje ryzyko działań zbrojnych ze strony tego kraju.

Moskwa twierdzi, że nie ma takich planów, jednocześnie żądając od USA i NATO gwarancji o nierozszerzaniu Sojuszu o Ukrainę oraz odsunięcia jego infrastruktury "od granic Rosji".



10:50

"Rosyjskie media kontrolowane przez państwo wciąż wytwarzają fałszywe narracje o rzekomych zbrodniach popełnianych na ludności Donbasu. Wyraźnym scenariuszem Kremla jest sfabrykowanie pretekstu do inwazji Ukrainę" - - napisał w poniedziałek na Twitterze wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej ds. zagranicznych Josep Borrell.





10:30

5000 hełmów obiecanych Ukrainie przez niemiecką minister obrony Christine Lambrecht jest gotowych do transportu. Hełmy są gotowe do wydania - powiedział rzecznik resortu obrony portalowi RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).



Kiedy strona ukraińska potwierdzi wszystkie warunki, hełmy będą mogły zostać dostarczone. Dotrą na miejsce w ciągu trzech dni - dodał przedstawiciel ministerstwa.

Minister obrony Christine Lambrecht pod koniec stycznia zapowiedziała dostawę hełmów na Ukrainę.



Ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk oświadczył, że jego krajowi "nadal odmawia się tej broni, którą Niemcy mogą dostarczyć". Jeśli strona niemiecka będzie nadal odmawiać, a rosyjskie wojsko rzeczywiście wkroczy na Ukrainę, Ukraińcy nigdy nie zapomną Niemcom tej zdrady - powiedział Melnyk telewizji BILD.



Jeśli Niemcy będą nadal odmawiać, a prezydent Rosji Władimir Putin rzeczywiście wyda siłom rosyjskim rozkaz wkroczenia na Ukrainę w najbliższych dniach lub tygodniach, będzie to "porażka niemieckiej polityki zagranicznej" i "ogłoszenie upadłości", a "Ukraińcy nigdy nie zapomną tej zdrady" - podkreślił ambasador.



Melnyk zaapelował również do Zachodu o przyjęcie omawianych sankcji wobec Rosji, "zanim dojdzie do ostrzału Kijowa".

10:20

Ministrowie spraw zagranicznych UE zatwierdzili w Brukseli sankcje w postaci zamrożenia aktywów i zakazu wjazdu do UE dla pięciu osób za podważanie integralności terytorialnej Ukrainy - przekazało PAP unijne źródło.



Pięć osób objętych tymi restrykcjami było zaangażowanych w organizację wyborów do Dumy Państwowej, niższej izby rosyjskiego parlamentu, na Krymie w 2021 roku.

/ Grafika RMF FM

09:46

Unia Europejska popiera najnowszą próbę zorganizowania dalszych rozmów między USA a Rosją w celu znalezienia dyplomatycznego rozwiązania wobec nagromadzenia rosyjskich wojsk u granic Ukrainy - powiedział wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych Josep Borrell przed spotkaniem unijnych ministrów spraw zagranicznych w poniedziałek w Brukseli.



Spotkania na szczycie w celu uniknięcia wojny, na szczeblu przywódców, ministrów, niezależnie od formatu, sposobu mówienia i siedzenia przy stole, są bardzo potrzebne - powiedział Hiszpan.



Zwołam nadzwyczajne posiedzenie Rady do spraw Zagranicznych i w odpowiednim momencie przedstawię sankcje. Kiedy nadejdzie (odpowiednia - PAP) chwila, zwołam posiedzenie nadzwyczajne, ponieważ sankcje należą do kompetencji Rady UE. Chcę to powtórzyć, ponieważ ważne jest, aby wiedzieć, kto o czym decyduje w tych instytucjach. I to Rada podejmuje tę decyzję na mój wniosek. Jesteśmy gotowi to zrobić, gdy nadejdzie taka chwila; mam nadzieję, że nie nadejdzie - zastrzegł.

09:32

W obecnej sytuacji potrzebne jest przede wszystkim uświadamianie prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi oraz jego współpracownikom, że agresja na Ukrainę będzie ich bardzo drogo kosztowała - powiedział w rozmowie z PAP wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. Sankcje w przypadku agresji będą bardzo radykalne - dodał.



Według niego wszystko wskazuje na to, że decyzja o agresji "została kierunkowo podjęta", a Putin może zdecydować, kiedy ona nastąpi.

09:15

Od początku było jasne, że plan Kremla, który stoi za ostatnią falą agresji, dotyczy nie tylko kwestii Ukrainy - ocenił rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Rosja chce wymusić daleko idące osłabienie Zachodu - zaznaczył.



Żaryn w nocy z niedzieli na poniedziałek napisał na Twitterze, że ten plan Moskwy to wymuszenie nowego układu międzynarodowego i doprowadzenie do trwałego obniżenia bezpieczeństwa wschodniej flanki Paktu Północnoatlantyckiego.

08:50 "Jest to najniebezpieczniejsza sytuacja od wielu, wielu lat"

Jak relacjonują wysłannicy RMF FM do Kijowa, Mateusz Chłystun i Piotr Bułakowski relacjonują, że wśród mieszkańców nie widać szczególnego zaniepokojenia. Codzienne życie Ukraińców w stolicy kraju toczy się spokojnie.

Ukrainie praktycznie od ośmiu lat uczestniczy w mniej lub bardziej zamrożonym konflikcie. Dlatego tutaj ciężko wyczuć tę atmosferę paniki, jakiegoś takiego dynamicznego popłochu - tego nie ma, bo oni są do tego przyzwyczajeni - tłumaczy były konsul RP we Lwowie Jakub Herold w rozmowie z Mateuszem Chłystunem i Piotrem Bułakowskim.

Jak zauważa jednak, mimo, że na Ukrainie wojna trwa od ośmiu lat, ostatnie wydarzenia są największym zaostrzeniem konfliktu od kilku lat. T

Cytat rzeba powiedzieć, że jest to najniebezpieczniejsza sytuacja od wielu, wielu lat. Tak intensywnego oddziału na wschodzie nie było od wielu lat. mówi Herold specjalnym wysłannikom RMF FM w Kijowie.

08:30 Niespokojna noc na Ukrainie

Wspierani przez Rosję separatyści w Donbasie na wschodzie Ukrainy w niedzielę naruszyli rozejm 80 razy - poinformował w poniedziałek sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraińskie władze podały, że przeciwnik przeprowadził prowokacyjny ostrzał Ługańska z ciężkiego uzbrojenia.



Od początku bieżącej doby zarejestrowano osiem przypadków złamania rozejmu.



