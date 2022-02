Ukraińska delegacja dotarła na Białoruś, gdzie w poniedziałek mają zacząć się rozmowy pokojowe z Rosją – twierdzi agencja Ria Novosti. Białoruski resort spraw wewnętrznych opublikował zdjęcie stołu przy którym zasiąść mają uczestnicy spotkania.





Ostatnia doba na Ukrainie nie była spokojna. Według BBC w walkach na Ukrainie uczestniczy około stu tysięcy rosyjskich żołnierzy. W rezerwie czekać ma kolejne 50 tysięcy.



Siły rosyjskie obniżyły tempo natarcia na wszystkich kierunkach, a ukraińska armia z powodzeniem odpiera ataki - poinformował sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, podsumowując stan z poniedziałku rano.

Wojska rosyjskie atakują lotniska wojskowe i cywilne, punkty dowodzenia, obiekty obrony przeciwlotniczej, ważne obiekty infrastruktury, miasta i oddziały wojsk ukraińskich - podkreślił sztab. Łamiąc prawo międzynarodowe, siły rosyjskie uderzyły rakietami w domy mieszkalne w Żytomierzu (środkowa część kraju) i Czernihowie (na północy).



Sztab informuje, że z powodzeniem udaje się odpierać ataki jeszcze na dojazdach do miast, zmuszając przeciwnika do rezygnacji z natarcia. "Według stanu z dzisiaj tylko jedna z ukraińskich brygad zniszczyła ogniem artyleryjskim ponad pięć kolumn sprzętu wojskowego i żołnierzy przeciwnika" - napisano.



Sztab podkreśla, że siły rosyjskie są zdemoralizowane i odnoszą duże straty, dochodzi do dezercji i niesubordynacji.



"Obrońcy Ukrainy kontynuują zdecydowaną obronę" - zaznaczono.



Również w poniedziałek pojawiły się jednak informacje o zajęciu przez siły rosyjskie Berdiańska, portu nad Morzem Azowskim, na południowym wschodzie Ukrainy. Poinformował o tym doradca administracji prezydenckiej Ołeksij Arestowycz, a także władze lokalne na Facebooku.