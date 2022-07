Podczas podpisywania dziś w Stambule umowy, która ma odblokować eksport ukraińskiego zboża przez porty Morza Czarnego, Ukraina liczy bezwzględnie na zapewnienie jest pełnego bezpieczeństwa w tym zakresie - oświadczył rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko. W siódmym pakiecie sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji zablokowana została propozycja włączenia na listę sankcyjną rosyjskiego przedsiębiorstwa metalurgicznego "WSMPO-Awisma" - największego światowego producenta tytanu - pisze "The Wall Street Journal". Decyzja została zablokowana m.in. przez Francję. Najważniejsze wydarzenia związane z rosyjską inwazją na Ukrainę śledzimy w naszej relacji z 22.07.2022 r.

Zdj, ilustracyjne / GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE / Facebook

05:12

Senat w bloku głosowań na zakończenie posiedzenia przyjął 19 poprawek redakcyjnych do nowelizacji tzw. ustawy sankcyjnej. Teraz proponowanymi zmianami w noweli zajmie się Sejm.

Tzw. ustawa sankcyjna umożliwiła objęcie np. zamrożeniem środków finansowych i zasobów gospodarczych osób i podmiotów wskazanych na liście ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji. Na listę wpisywani są ci, którzy wspierają rosyjską agresję na Ukrainie lub naruszenia praw człowieka i represje w Rosji i na Białorusi.

Rząd zaproponował nowelizację ustawy, którą Sejm przyjął 7 lipca.

05:11

Podczas podpisywania w piątek w Stambule umowy, która ma odblokować eksport ukraińskiego zboża przez porty Morza Czarnego, Ukraina liczy bezwzględnie na zapewnienie jest pełnego bezpieczeństwa w tym zakresie - oświadczył rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko.

"Delegacja ukraińska poprze tylko te decyzje, które zagwarantują bezpieczeństwo południowych regionów Ukrainy, silną pozycję Sił Zbrojnych Ukrainy na Morzu Czarnym oraz bezpieczny eksport ukraińskich produktów rolnych na rynki światowe" - napisał Nikołenko w komunikacie, cytowanym przez portal Ukraińska Prawda.

Wczoraj biuro tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana poinformowało, że przedstawiciele Rosji, Ukrainy, Turcji i ONZ podpiszą w piątek w Stambule umowę, która ma odblokować eksport ukraińskiego zboża przez porty Morza Czarnego.

Podczas ceremonii podpisania wypracowanego pod auspicjami ONZ porozumienia obecny będzie sekretarz generalny tej organizacji Antonio Guterres. MSZ w Kijowie poinformował, że Ukrainę reprezentować będą przedstawiciele różnych resortów.



05:05

Podczas uzgadniania najnowszego, siódmego pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji zablokowana została propozycja włączenia na listę sankcyjną rosyjskiego przedsiębiorstwa metalurgicznego "WSMPO-Awisma" - największego światowego producenta tytanu - pisze "The Wall Street Journal".

Gazeta wyjaśnia, że decyzja została zablokowana m.in. przez Francję, co wiąże się z faktem, że "WSMPO-Awisma" jest najważniejszym dostawcą tytanu dla jednego z największych na świecie producenta samolotów pasażerskich Airbus, mającego siedzibę we Francji.

Według dziennika rosyjskie przedsiębiorstwo znalazło się początkowo wśród firm objętych nowym pakietem sankcji ze względu na fakt, iż dostarcza materiały dla rosyjskich myśliwców odrzutowych, w tym samolotów biorących udział w wojnie na Ukrainie.

Jak pisze "WSJ" z Rosji pochodzi prawie połowa tytanu dla światowego przemysłu lotniczego, a Airbus kupuje około 65 proc. potrzebnego mu tytanu od "WSMPO". Jednocześnie, jak twierdzą informatorzy dziennika, tytan jest stosunkowo niewielkim źródłem dochodów rosyjskiej gospodarki - w 2020 roku eksport tego towaru miał wartość zaledwie 415 mln dolarów.

Nie ma sensu nakładać sankcji na Rosję w odniesieniu do tytanu, ponieważ dla Rosji jest to mały biznes. Ci, przeciwko którym nałożymy sankcje, to my sami. Ani USA, ani Europa, ani inni nie chcieli nakładać sankcji na WSMPO. To nie ma sensu - cytuje "WSJ" wcześniejszą wypowiedź dyrektora generalnego Airbusa Guillaume'a Faury'ego.

Państwa członkowskie Unii (w ramach Rady UE) przyjęły w czwartek kolejny - siódmy - pakiet sankcji przeciwko Rosji w związku z jej agresją na Ukrainę. Obejmuje on m.in. zakaz importu rosyjskiego złota, w tym biżuterii.