Prezydent Wołodymyr Zełenski odwołał generała Eduarda Moskalowa z funkcji dowódcy połączonych sił Ukrainy, które walczą w rejonie Donbasu na wschodzie kraju. Wiosną ukraińska armia będzie gotowa, by przejść do kontrofensywy - poinformował Wadym Skibicki z ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR). Dopóki Rosja nie jest podzielona, żadna wojna nie może się zakończyć - powiedział szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ołeksij Daniłow. Poniedziałek to 369. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji z 27.02.2023 r.

Prezydent Wołodymyr Zełenski odwołał, bez podania przyczyny, generała Eduarda Moskalowa z funkcji dowódcy połączonych sił Ukrainy, które walczą w rejonie Donbasu na wschodzie kraju - poinformowała agencja Reutera. Moskalow był na tym stanowisku od marca ubiegłego roku.



Dekret w sprawie odwołania generała Moskalowa pojawił się w niedzielę na stronie kancelarii prezydenta Ukrainy. 04:51 Wojska Federacji Rosyjskiej nie zaatakują militarnie Mołdawii, ale będą ją próbowały sparaliżować wojną hybrydową - powiedział w wywiadzie dla bukareszteńskiej telewizji Digi24 zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Geoana.



Wskazał, że wśród narzędzi stosowanych przez Rosję w Mołdawii będą próby wywołania chaosu w działalności organów państwowych, wewnętrzne działania destabilizacyjne poprzez protesty społeczne, czy też ataki cybernetyczne.



