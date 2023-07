13:43

Mieszkaniec obwodu chersońskiego na południu Ukrainy gromadził broń pozostawioną przez rosyjskich żołnierzy, by sprzedać ją na czarnym rynku przestępcom; grozi mu 7 lat pozbawienia wolności - poinformowała w piątek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Jak poinformowała służba, próbował on skontaktować się z przedstawicielami miejscowego świata przestępczego by zaoferować im sprzedaż zgromadzonego przez siebie uzbrojenia. Po wykryciu skrytki funkcjonariusze znaleźli w niej: minę przeciwczołgową, rosyjski pocisk przeciwpancerny Kornet, ręczny granatnik przeciwpancerny RPG-22, granatnik ręczny, dwa pociski czołgowe. Oprócz tego w schowku odkryto cztery sztuki amunicji do granatników przeciwpancernych RPG-7 i SPG, pięć pocisków 30 mm do działka automatycznego 2A42, cztery pociski do granatników, prawie 400 sztuk amunicji różnego kalibru i 14 kg prochu artyleryjskiego.

13:17

"Zachodnia część Polski to prezent Stalina dla tego kraju. Polska o tym zapomniała. My im o tym przypomnimy" - powiedział w ostatnim przemówieniu prezydent Rosji Władimir Putin. Odniesień do naszego kraju było więcej. Przywódca Rosji stwierdził, że Polska planuje interweniować w Ukrainie, a Zachód chce wysłać Polaków i Litwinów na "mięso armatnie".

12:28

Prezes Rheinmetallu w odpowiedzi na groźby Rosjan powiedział, że planuje zabezpieczyć swój zakład w Ukrainie własnymi systemami obrony przeciwlotniczej.