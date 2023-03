MSZ Korei Północnej oskarżyło USA o doprowadzenie do upadku międzynarodowego systemu kontroli zbrojeń. Poparło tym samym Rosję, która zawiesiła niedawno swój udział w układzie o redukcji zbrojeń strategicznych Nowy START. "Władze Rosji, w tym Władimir Putin, powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności za zbrodnie wobec Ukrainy, bo bez tego nie będzie pokoju" - powiedziała na briefingu we Lwowie przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Na należącej do Danii bałtyckiej wyspie Bornholm rozpoczęły się największe w historii dwudniowe ćwiczenia wojsk obrony terytorialnej. Trening ma na celu przygotowanie do odparcia ataku ze strony Rosji. Analitycy z ISW zasugerowali, że siły obronne Ukrainy prawdopodobnie przygotowują kontrolowane wycofanie się z części Bachmutu. Sobota jest 373. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z 04.03.2023 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Korei Północnej oskarżyło Stany Zjednoczone o doprowadzenie do upadku międzynarodowego systemu kontroli zbrojeń. Poparło tym samym Rosję, która zawiesiła niedawno swój udział w układzie o redukcji zbrojeń strategicznych Nowy START. Zobacz również: Korea Północna oskarżyła USA o upadek systemu kontroli zbrojeń 14:08 Władze Rosji, w tym Władimir Putin, powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności za zbrodnie wobec Ukrainy, bo bez tego nie będzie pokoju - powiedziała na briefingu we Lwowie przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. 13:56 Na należącej do Danii bałtyckiej wyspie Bornholm rozpoczęły się największe w historii dwudniowe ćwiczenia wojsk obrony terytorialnej. Trening ma na celu przygotowanie do odparcia ataku ze strony Rosji. Rosja jest znacznie bardziej agresywna. Musimy umieć walczyć, urządzać zasadzki oraz atakować takie obiekty jak drony - oświadczył szef wojsk obrony terytorialnej (Gwardii Krajowej) na Bornholmie Ulrik Skytte. W ćwiczeniach ochotnicze wojska, złożone z lokalnej ludności, będą przez weekend przemieszczać się po całej wyspie, mają ćwiczyć w strategicznych miejscach, w portach oraz na lotnisku. Żołnierze zostali podzieleni na dwie grupy: niebieskich, którymi są Duńczycy, oraz czerwonych, mających naśladować rosyjskiego wroga. Grupę niebieskich wspierają wojska obrony terytorialnej ze Szwecji. Jak poinformowano w komunikacie, w związku z wejściem Szwecji do NATO, współpraca duńsko-szwedzka współpraca będzie zacieśniania. Według Skytte, obrona terytorialna nabiera coraz większego znaczenia dla obronności Danii, a doświadczenia walczącej z Rosją Ukrainy pokazuje, że tego rodzaju wojska mogą przejąć dużą część zadań bojowych od zawodowego wojska. Po rozpoczętej w lutym ubiegłego roku inwazji Rosji na Ukrainę w Danii wzrosła liczba chętnych do służby w obronie terytorialnej. 13:45 "Inwazja Rosji przyniosła Ukrainie niewypowiedziane cierpienie. Prawie rok temu świat odkrył okropności Buczy. Sama tam byłam i byłam świadkiem okrucieństw popełnianych przez siły rosyjskie. Istnieje coraz więcej dowodów bezpośrednich ataków na ludność cywilną, a także na infrastrukturę energetyczną i inną. Wiadomo, że siły rosyjskie dopuszczały się tortur, złego traktowania, przemocy seksualnej i doraźnych egzekucji. Nie oszczędzono nawet dzieci" - napisała w oświadczeniu w sprawie utworzenia Międzynarodowego Centrum Ścigania Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen . "Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za te przerażające zbrodnie. Putina trzeba pociągnąć do odpowiedzialności. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby doprowadzić sprawców do odpowiedzialności. Unia Europejska popiera rolę Międzynarodowego Trybunału Karnego. Uważamy również, że musi istnieć specjalny trybunał do ścigania rosyjskiej zbrodni agresji" - dodała von der Leyen. 13:35 Praca nad sankcjami Unii Europejskiej wobec Rosji powinna trwać, wciąż bowiem istnieją luki i są one wykorzystywane - powiedziała na briefingu prasowym we Lwowie przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. 13:22 Rosyjski resort obrony przekazał, że minionej doby zginęło do 500 żołnierzy ukraińskich na kierunku donieckim. Kijów zanotował także straty m.in. pod Chersoniem i Kupiańskiem. 12:57 Unijne sankcje wobec Białorusi są na wyciągnięcie ręki - ustaliła dziennikarka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon. Najpewniej zostaną ogłoszone ograniczenia wymierzone w osoby odpowiedzialne za procesy i skazanie m.in. Andrzeja Poczobuta i Alesia Bialackiego. Trwają negocjacje nad sankcjami na białoruskie nawozy. Zobacz również: Unijne sankcje na Białoruś na wyciągnięcie ręki. Jest szansa na kompromis 12:00 Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola spotkała się we Lwowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Omówiono kwestie sankcji wobec Rosji oraz drogi do członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. 10:40 Rosyjski samolot wczesnego ostrzegania A-50, który został uszkodzony w Maczuliszczach na Białorusi, znajduje się w zakładach w rosyjskim Taganrogu, gdzie ma być naprawiony - podał w piątek wieczorem niezależny białoruski portal Zerkalo.io. Portal poinformował, że jego dziennikarka udając pracownicę lotniska w Maczuliszczach skontaktowała się telefonicznie z Zakładami Naprawy Samolotów w Taganrogu, na południu Rosji. Uzyskała tam potwierdzenie, że samolot A-50 od czwartku znajduje się w tych zakładach. Rozmówca potwierdził, że jest to maszyna o numerze bocznym 43. Wcześniej białoruskie media państwowe opublikowały nagranie wideo, na którym widać samolot A-50 o tym numerze w trakcie rejsu; zapewniły one, że maszyna "pełni służbę w przepisowym trybie" i przeprowadziła patrol nad granicą Białorusi. Służby prasowe Alaksandra Łukaszenki ogłosiły, że A-50 towarzyszył samolotowi szefa państwa. Tymczasem białoruskie media niezależne podały, że uszkodzony samolot odleciał z Białorusi, ale kierował się do Taganrogu, gdzie ma być remontowany. Zobacz również: Rosyjski samolot A-50 w remoncie. Uszkodzili go partyzanci na Białorusi 09:22 Dowódca Sił Operacji Specjalnych armii ukraińskiej gen. Wiktor Chorenko skontrolował działalność podległych mu oddziałów broniących Bachmutu, obleganego przez Rosjan miasta w obwodzie donieckim - poinformowały Siły Operacji Specjalnych. Gen. Chorenko zapewnił, że "wszystkie oddziały Sił Operacji Specjalnych zaangażowane w obronę Bachmutu ściśle wykonują swoje zadania". Nasi żołnierze działają bez przerwy w nadzwyczajnie ciężkich warunkach. Robią wszystko, by liczebność sił przeciwnika zmniejszała się każdego dnia - oświadczył dowódca. 08:55 Ukraińska obrona donbaskiego miasta Bachmut znajduje się pod coraz silniejszą presją, w mieście i jego okolicach toczą się intensywne walki, a szlaki zaopatrzeniowe są coraz bardziej ograniczone - przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony. W codziennej aktualizacji wywiadowczej wskazano, że regularne armia rosyjska i siły Grupy Wagnera poczyniły dalsze postępy na północnych przedmieściach Bachmutu, który jest obecnie utrzymywanym przez Ukraińców klinem, narażonym na rosyjskie ataki z trzech stron. Jak dodano, Ukraina wzmacnia ten obszar elitarnymi jednostkami, a w ciągu ostatnich 36 godzin zniszczono dwa kluczowe mosty w Bachmucie, w tym ważny most łączący miasto z ostatnim głównym szlakiem zaopatrzeniowym z Bachmutu do miejscowości Czasiw Jar. Utrzymywane przez Ukraińców drogi zaopatrzenia z miasta są coraz bardziej ograniczone. 08:33 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że w Symferopolu na anektowanym Krymie administracja rosyjska powołuje tzw. drużyny ochotnicze, w obawie przed aktywizacją ruchu wspierającego Ukrainę. W Symferopolu na tymczasowo okupowanym Krymie rosyjskie władze okupacyjne, obawiając się aktywizacji ruchu proukraińskiego i działań patriotycznie nastawionych grup, tworzą tzw. drużyny ochotnicze - podał sztab w komunikacie. Jak wiadomo, z powodu wojny na Ukrainie, brakuje funkcjonariuszy organów ochrony prawa. Tak więc, jednym z zadań tych drużyn ma być - prócz patrolowania miasta - wykrywanie dywersantów i osób naprowadzających na cel (np. przy ostrzale artyleryjskim - PAP) - głosi poranny komunikat na Facebooku Sztabu Generalnego. Wcześniej w tym tygodniu sztab podał, że z miejscowości Perewalne pod Symferopolem stacjonujący tam wojskowi rosyjscy wywożą członków swych rodzin do Rosji. 08:21 Wojna na Ukrainie weszła na nowy poziom a jej skala jest niewiarygodna - powiedział w Hamburgu dowódca sił NATO w Europie, amerykański generał Christopher Cavoli, wskazując na ogromne straty wojsk rosyjskich. Jak podkreślił, do tej pory Rosja straciła na Ukrainie ponad 200 tysięcy żołnierzy i ponad 1800 oficerów - zabitych lub rannych - a także ponad 2 tysiące czołgów. Każdego dnia, jak dodał amerykański generał, rosyjskie wojsko wystrzeliwuje średnio ponad 23 tysiące pocisków artyleryjskich. 07:58 Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu dokonał inspekcji stanowiska dowodzenia jednej z formacji grupy wojsk Wostok na kierunku donieckim w strefie działań Ukrainy - poinformował resort. Wysłuchał raportu komandora Rustama Muradowa o "obecnej sytuacji i działaniach wojsk". Szojgu ponadto wręczył wojskowym odznaczenia państwowe - Order Męstwa, Krzyż św. Jerzego oraz medal "Za Odwagę". 07:42 W Zaporożu, gdzie Rosjanie ostrzelali w ostatnich dniach budynek mieszkalny, odnaleziono pod gruzami kolejne trzy ciała i liczba ofiar śmiertelnych ostrzału wzrosła do dziesięciu - podała w sobotę Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) Ukrainy. Według stanu na godz. 7 rano (godz. 6 rano w Polsce), 4 marca ratownicy dotarli do ciał kolejnych trzech zabitych mieszkańców budynku. Ogółem spod gruzów wydobyto 10 zabitych, wśród których jest jedno dziecko - głosi komunikat DSNS. Ocalało 11 osób, w tym ciężarna kobieta. Trwa usuwanie skutków ataku, który nastąpił w nocy 1 na 2 marca. Służby komunalne wywiozły z miejsca ostrzału ponad 333 tony gruzu. 06:20 Analitycy z Instytutu Studiów nada Wojną (ISW) zasugerowali w sobotę, że siły obronne Ukrainy prawdopodobnie przygotowują kontrolowane wycofanie się z części Bachmutu. Analitycy przypominają, że siły rosyjskie walczyły o zdobycie Bachmutu od maja 2022 roku i poniosły przy tym ogromne straty. Jeśli ukraińskie dowództwo wojskowe uzna za konieczne wycofanie wojsk z Bachmutu, prawdopodobnie przeprowadzi ograniczone i kontrolowane wycofanie ze szczególnie trudnych sektorów na wschód od Bachmutu - czytamy w raporcie. Eksperci zwracają uwagę, że prezydent Rosji Władimir Putin nie odniósł się do sytuacji w obwodzie briańskim podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Rosji 3 marca.

06:00 Prezydent USA Joe Biden i kanclerz Niemiec Olaf Scholz spotkali się w piątek w Gabinecie Owalnym Białego Domu zgadzając się co do potrzeby utrzymania presji na Rosję w związku z jej inwazją na Ukrainę, poinformowała AP. Jak podała AP, oficjalny zapis ze spotkania dostarczył niewiele dodatkowych szczegółów. Ujawnił, że obaj przywódcy omówili sprawy związane z wojną i zaprezentowali swoje punkty na inne globalne zagadnienia. AP zwraca uwagę, że dyskusja miała miejsce w czasie, gdy Ukraina i Rosja przygotowują się do wiosennej ofensywy. Znaczy to, że stały dopływ zachodniej broni będzie ważny dla sukcesu Kijowa. Poparcie społeczne dla ciągłej pomocy wojskowej może jednak słabnąć, dodaje. Adam Zygiel