Rosyjskie wojska nocą z piątku na sobotę zaatakowały Ukrainę 31 dronami bojowymi typu Shahed, 30 z nich strącono - poinformował w sobotę rano sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Według ukraińskiej armii w ciągu doby w Ukrainie zginęło 930 Rosjan. Ukraińcy bronią swoich pozycji w pobliżu Marjinki. Sobota, 16 grudnia 2023 r., to 661. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu znajdziecie w naszej relacji.

08:42

W piątek z Ukrainy do Polski odprawiono 24,5 tys. osób, a 22 tys. z Polski do Ukrainy - podała straż graniczna na platformie X. Od 24 lutego 2022 r. - początku agresji Rosji na Ukrainę - odnotowano ponad 17 719 000. wjazdów do Polski i ponad 15 921 000 wyjazdów na Ukrainę.

08:21

W ciągu minionej doby doszło do 96 starć na froncie - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w najnowszym raporcie. Armia podkreśliła, że powstrzymuje ataki Rosjan w pobliżu Marjinki.

08:05

W Kirgistanie produkowane są rosyjskie pojazdy opancerzone - poinformował w najnowszej analizie Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

ISW w swojej informacji wskazuje również na wypowiedź ministra obrony Kirgistanu Baktybek Bekbołotow, który podczas konferencji prasowej powiedział, że modyfikacja rosyjskich GAZ-66M jest wykonywana w mieście Bałykczy.

Dodał, że Rosja dostarczyła niektóre części potrzebne do budowy pojazdów opancerzonych, a sam proces ich produkcji odbywa się w rosyjskiej bazie remontowej w Bałykczy. Szef resortu nie sprecyzował, ile pojazdów będzie tam produkowanych.

08:00

Armia rosyjska zaatakowała dronami m.in. Kijów. Jak przekazały władze ukraińskiej stolicy, atak przeprowadzono falami, z różnych kierunków. Obrona powietrzna strąciła wszystkie cele. Nikt nie został ranny.

Był to już szósty atak powietrzny na Kijów od początku miesiąca - podkreśliły władze.