Co najmniej trzy drony przechwycono nad Moskwą - informuje agencja TASS, powołując się na służby ratunkowe. Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba przekazał w wywiadzie telewizyjnym, że jest opóźnienie realizacji harmonogramu szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16. Zdjęcia z rzekomego obozu polowego grupy Wagnera we wsi Cel pod Osipowiczami na Białorusi zostały opublikowane w Telegramie. Wtorek to 496. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zza naszej wschodniej granicy zbieramy w relacji z 04.07.2023 r.

06:44 Samoloty lądujące i startujące z moskiewskiego lotniska Wnukowo zostały przekierowane do innych portów lotniczych z powodów technicznych - twierdzi rosyjska agencja lotnicza Rosawiacja. 06:22 Co najmniej trzy drony przechwycono nad Moskwą - informuje agencja TASS, powołując się na służby ratunkowe. Jedna maszyna została przechwycona w rejonie miasta Kaługa. Dwie maszyny zestrzelono w pobliżu wsi Waluewo, ok. 30 km od Kremla. Trzecią w pobliżu miasteczka Kubinka, ok. 60 km od Moskwy. W pobliżu znajduje się baza lotnicza Nad ranem rosyjskie agencje prasowe poinformowały też o tym, że kilka samolotów, które miały wylądować na moskiewskim lotnisku Wnukowo, zostało przekierowanych. 05:20 Zdjęcia z rzekomego obozu polowego grupy Wagnera we wsi Cel pod Osipowiczami na Białorusi zostały opublikowane w Telegramie. Z informacji źródła wynika, że zdjęcia zostały wykonane przez okolicznych mieszkańców. Widać na nich namioty, a wewnątrz drewniane prycze i pomosty - poinformował w poniedziałek w Telegramie niezależny kanał Biełaruski Hajun. Zobacz również: Niezależne media publikują zdjęcia z rzekomego obozu polowego grupy Wagnera 05:10 Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba przekazał w wywiadzie telewizyjnym, że jest opóźnienie realizacji harmonogramu szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16. Przez to prawdopodobnie przesunięty zostanie również termin przekazania myśliwców Ukrainie - informuje Ukrinform. Założyłem, że szkolenie pilotów na F-16 rozpocznie się w czerwcu, tak jak nam to pierwotnie obiecano. Jednak nie rozpoczęło się. Oznacza to, że zaczyna się opóźniać cały harmonogram szkolenia. Pracujemy teraz ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, ze wszystkimi krajami zaangażowanymi w koalicję lotniczą, aby maksymalnie przyspieszyć ten proces - dodał Kułeba. Magdalena Partyła