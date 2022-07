Co najmniej 12 osób zginęło w rosyjskim ataku rakietowym na Winnicę w środkowej części Ukrainy. Atak nastąpił rano. W centrum miasta uderzyły - według wstępnych ustaleń - trzy rakiety. "Wyrzutnie HIMARS, które dostarczyli nam nasi zachodni partnerzy, już przysporzyły rosyjskim okupantom wiele problemów. Ich składy amunicji płoną jeden po drugim, wywołując panikę" - powiedział Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w programie telewizyjnym "Feygin Live". Doniesienia związane ze 141. dniem wojny w Ukrainie śledzimy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczony budynek w Mariupolu / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

Co najmniej 12 osób zginęło w rosyjskim ataku rakietowym na Winnicę w środkowej części Ukrainy. Atak nastąpił rano. W centrum miasta uderzyły - według wstępnych ustaleń - trzy rakiety.

Ukraina wzywa do stworzenia specjalnego trybunału, który miałby jurysdykcję nad zbrodnią wszczęcia wojny przez Rosję - powiedział szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba za pośrednictwem łącza wideo do uczestników konferencji w Hadze.

Wyrzutnie HIMARS, które dostarczyli nam nasi zachodni partnerzy, już przysporzyły rosyjskim okupantom wiele problemów. Ich składy amunicji płoną jeden po drugim, wywołując panikę - powiedział Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w programie telewizyjnym "Feygin Live". Jak działają HIMARS-y?

Wojska ukraińskie odparły rosyjskie ataki w Donbasie w stronę Kurulki na północny zachód od Słowiańska i pod Kodemą i Werszyną na południowy wschód od Bachmutu - powiadomił rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

12:41

W porcie Gioia Tauro we włoskiej Kalabrii służby celne skonfiskowały nowoczesne amerykańskie drony wojskowe, które miały dotrzeć do Rosji - podał dziennik "La Repubblica". Według gazety Rosja, która nie ma takiego sprzętu najnowszej generacji, próbowała sprowadzić go przez Włochy.

Jak wyjaśniono na łamach dziennika Rosja postanowiła zdobyć za granicą systemy, wyprodukowane w firmie z USA i przysłane z Kanady.

Kontenery, w których znajdował się sprzęt, gotowe były do załadowania na statek, odpływający z wielkiego włoskiego portu handlowego. Oficjalnym państwem docelowym transportu był Katar. Nie jest jednak jasne, czy rzeczywiście miał tam dotrzeć, czy też planowano go przekazać w ręce Rosjan.

"La Repubblica" twierdzi, że kiedy Amerykanie dowiedzieli się o konfiskacie ich sprzętu, do Włoch udali się natychmiast agenci FBI.



12:12

Zbrodnie na Ukrainie to nie są działania pojedynczych, bandyckich oddziałów, pasują one do wyraźnego wzorca w każdej części Ukrainy okupowanej przez rosyjskie wojska. Pasują też do wzorca, wedle jakiego działała Rosja w czasie konfliktów w Czeczenii, Syrii, czy na Ukrainie w 2014 roku - przekazał w oświadczeniu odczytanym w Hadze sekretarz stanu USA Antony Blinken.

"Gdy trwa to spotkanie, rosyjskie wojska dalej popełniają zbrodnie na Ukrainie ze wstrząsającą intensywności, tak jak to zaczęli robić od początku dalszej inwazji na swojego niepodległego sąsiada 24 lutego" - napisał Blinken.

Jego wypowiedź przytoczono na konferencji na temat rozliczenia zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie w trakcie rosyjskiej inwazji.



11:59

Zakończono akcję ratunkową prowadzoną od soboty po rosyjskim ataku na blok mieszkalny w mieście Czasiw Jar w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował w czwartek zastępca szefa biura prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko. Ostatecznie odnaleziono 48 ciał.

O zakończeniu prac i bilansie ofiar śmiertelnych Tymoszenko poinformował na swoim kanale w Telegramie.

Czasiw Jar został ostrzelany w sobotę wieczorem. Pociski spadły na pięciokondygnacyjny blok mieszkalny. Zginęło 48 osób, w tym około 9-letni chłopiec.



11:55

Do co najmniej 12 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku rakietowego na centrum Winnicy. Rannych jest co najmniej 25 osób - przekazała ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS). Wcześniej informowano o dwóch zabitych, w tym małym dziecku.

Atak nastąpił rano. W centrum Winnicy uderzyły - według wstępnych ustaleń - trzy rakiety. Celem stał się budynek biurowy, ucierpiały również budynki mieszkalne i Dom Oficerów. W wyniku ataku zapaliło się kilkadziesiąt samochodów.

11:20

W ataku rakietowym w Winnicy zginęło co najmniej osiem osób - informuje biuro prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

11:05

Ukraina wzywa do stworzenia specjalnego trybunału, który miałby jurysdykcję nad zbrodnią wszczęcia wojny przez Rosję - powiedział szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba za pośrednictwem łącza wideo do uczestników konferencji w Hadze.

W stolicy Holandii trwa konferencja na temat rozliczenia zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie w trakcie rosyjskiej inwazji.

Jak podkreślił Kułeba, ukraińska propozycja ma za zadanie pomóc w działaniach Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK). Minister kilkukrotnie podziękował MTK za zaangażowanie w zbieranie dowodów zbrodni wojennych popełnianych na Ukrainie. Ocenił jednak, że obecnie nie istnieje międzynarodowy sąd czy trybunał, który byłby w stanie efektywnie powstrzymać rosyjskie przywództwo przed popełnianiem kolejnych zbrodni.

11:04

Co najmniej dwie osoby zginęły, a sześć zostało rannych rano w rosyjskim ataku rakietowym na Winnicę w środkowej części Ukrainy - przekazał komendant ukraińskiej policji Ihor Kłymenko, na którego powołuje się portal Suspilne. Jedną z ofiar śmiertelnych jest małe dziecko.

Według ukraińskich mediów rakiety uderzyły w rejonie centrum miasta. W wyniku eksplozji wybuchł pożar.

10:37

Niezależnie jak długo to będzie trwało, dojdzie do postawienia zbrodniarzy wojennych przed sądem i ich skazania - powiedział w Hadze szef polskiego MSZ Zbigniew Rau przed otwarciem międzynarodowej konferencji dotyczącej odpowiedzialności za zbrodnie popełniane na Ukrainie w trakcie rosyjskiej inwazji.

W czwartek delegacja pod przewodnictwem Raua przybyła do Hagi na konferencję Accountability for Ukraine - Enhancing coordination of action to deliver justice, poświęconą zaangażowaniu społeczności międzynarodowej we wsparcie Ukrainy w wymierzaniu sprawiedliwości wobec sprawców zbrodni popełnianych w trakcie rosyjskiej agresji.

10:36

Musimy zapewnić, że dowody zbrodni, które zbieramy na Ukrainie, będą miały znaczenie nie tylko historyczne, ale będą też służyć obronie przed ludobójstwem, zbrodniami wojennymi, zbrodniami przeciwko ludzkości - powiedział główny prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze Karim Khan.

W stolicy Holandii rozpoczęła się konferencja na temat rozliczenia zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie w trakcie rosyjskiej inwazji.

W czasie, gdy rozmawiamy, dzieci, kobiety i mężczyźni żyją w przerażeniu. (...) Na Ukrainie jest cierpienie (...), rozpacz po tym, co stracono wczoraj, wstrzymywanie oddechu w związku z tym, co zostanie stracone dzisiaj, i zastanawianie się, co może przynieść jutro - rozpoczął swoje wystąpienie Khan.

09:02

Wojska rosyjskie próbują przedrzeć się z obwodu ługańskiego w kierunku Siewierska i utorować sobie drogę do Bachmutu w obwodzie donieckim; trwają walki w okolicach miejscowości Werchniokamjanske na wschód od Siewierska - powiadomił rano szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

Według jego informacji Rosjanie przeprowadzili 12 ataków rakietowych i lotniczych na granicy obwodów ługańskiego i donieckiego.

"Trwa zmasowany ostrzał artyleryjski i moździerzowy, przeciwnik używa wyrzutni" - powiadomił Hajdaj na Telegramie.



"Przez niewielkie miejscowości Rosjanie próbują przedrzeć się do Siewierska i utorować sobie drogę do Bachmutu, dlatego też niszczą wszystko na swojej drodze" - napisał gubernator. "Obecnie prowadzą natarcie w kierunku wsi Werchniokamjanske, trwają działania bojowe" - dodał.

Po zajęciu praktycznie całego obwodu ługańskiego kolejnym celem wojsk rosyjskich jest obwód doniecki, a w pierwszej kolejności najpewniej miasta Siewiersk, Słowiańsk i Bachmut - uważają eksperci. Pomimo ogłoszenia przerwy operacyjnej, Rosjanie prowadzą mniej intensywne działania bojowe w regionie.



09:01

W środę z Ukrainy do Polski wjechało 22,3 tysięcy osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 23,8 tysięcy osób - podała straż graniczna. Od dnia ataku Rosji na Ukrainę SG odnotowała 4,755 mln przyjazdów do Polski i 2,832 mln wyjazdów na Ukrainę.



09:00

Kreml najwyraźniej zlecił władzom podmiotów Federacji Rosyjskiej tworzenie batalionów ochotniczych, nie decydując się na ogłoszenie częściowej lub pełnej mobilizacji w związku z inwazją na Ukrainę - pisze w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

08:07

Wojska rosyjskie w ciągu ostatnich 72 godzin nie osiągnęły żadnych znaczących postępów terytorialnych na Ukrainie i grozi im utrata impetu zbudowanego po zdobyciu Lisiczańska w obwodzie ługańskim - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"W Donbasie siły rosyjskie kontynuują uderzenia artyleryjskie wzdłuż szerokiego frontu, a po nich w niektórych rejonach następują próbne szturmy małych pododdziałów wielkości kompanii i plutonów. W ciągu ostatnich 72 godzin nie osiągnęły jednak żadnych znaczących postępów terytorialnych i grozi im utrata impetu zbudowanego po zdobyciu Lisiczańska. Starzejące się pojazdy, broń i taktyka z czasów sowieckich stosowane przez siły rosyjskie nie pozwalają na szybkie odzyskanie lub zbudowanie impetu, chyba że zostaną użyte w przytłaczającej ilości, czego Rosja obecnie nie jest w stanie zrobić" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"Pomimo przeprowadzonych 13 lipca 2022 roku rozmów pomiędzy delegacjami Ukrainy, Rosji, Turcji i ONZ w sprawie eksportu zboża oraz niedawno pomyślnie wynegocjowanej wymiany więźniów, perspektywy szerszych rozmów w celu zakończenia konfliktu pozostają niewielkie" - dodano.

07:52

Prezydent Serbii Aleksandar Vucic poinformował, że konflikt w Ukrainie to "wojna prawie światowa" i trzeba zrobić wszystko, co możliwe, aby zachować pokój na Bałkanach. Uważa, że Zachód walczy z Rosją za pomocą żołnierzy ukraińskich.

07:34

Wojska ukraińskie odparły rosyjskie ataki w Donbasie w stronę Kurulki na północny zachód od Słowiańska i pod Kodemą i Werszyną na południowy wschód od Bachmutu - powiadomił rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W okolicach miejscowości Werchniokamjanske na wschód od Siewierska w obwodzie donieckim trwają działania bojowe - powiadomił sztab.

Rosjanie atakowali także na północ od okupowanego Doniecka w kierunku Kramatorska, w okolicy Kamjanki; tam mieli, jak podano, "częściowe powodzenie".

Wojska rosyjskie kontynuują ostrzał pozycji ukraińskich i miejscowości wzdłuż linii styczności w Donbasie, używają również do ataków lotnictwa bojowego.

Również na kierunku charkowskim przeciwnik prowadzi ostrzał - jego celem stał się szereg miejscowości na północ i północny wschód od Charkowa.

Na południu Ukrainy Rosjanie koncentrują się na działaniach obronnych, by nie dopuścić do postępu sił ukraińskich. Przeciwnik prowadzi ostrzał wzdłuż linii styczności z artylerii rakietowej i czołgów - powiadomił sztab. W gotowości są utrzymywane cztery rosyjskie jednostki morskie przenoszące pociski rakietowe Kalibr.

07:33

Setki ukraińskich dzieci zostały odebrane rodzicom albo zabrane z sierocińców i przewiezione do Rosji. Tam zostały przekazane do adopcji rodzinom z rosyjskim obywatelstwem. Tak twierdzi sekretarz stanu USA Antony Blinken, który nazywa ten proceder poważnym przestępstwem i złamaniem Konwencji Genewskiej.

05:40

Ukraińskie wojsko uderzyło wczoraj w dwa punkty kontrolne wojsk wroga i lądowisko w Nowej Kachowce - poinformowało dowództwo operacyjne "Południe".

"Rano i po południu para Ka-52 dokonała trzech uderzeń na nasze pozycje w rejonie Chersoniu. Żadnych ofiar.... Podczas rozpoznania przez wroga naszych pozycji w rejonie Chersoniu nasza jednostka rakiet przeciwlotniczych z powodzeniem uziemiła drona typu Eleron-3 w gminie Biłozersk, a dron kamikaze został "złapany na gorącym uczynku" i zniszczony w gminie Wełyka Ołeksandriwka, zanim spowodował jakiekolwiek szkody" - cytuje raport dowództwa operacyjne "Południe" Ukrinform.

13 najeźdźców, 6 jednostek pojazdów opancerzonych i pojazdów zostało zniszczonych w ramach realizacji misji ogniowych przez jednostki rakietowe i artyleryjskie Sił Zbrojnych Ukrainy na południu Ukrainy, informuje "Południe".

05:16

Unia Europejska przygotowuje siódmy pakietu sankcji wobec Rosji z powodu inwazji na Ukrainę, ale ograniczenia dotyczące rosyjskiego gazu nie zostaną w nim uwzględnione - powiedział w rozmowie z Reutersem premier Czech Petr Fiala, który obecnie przewodniczy Radzie UE.

Czeski premier dodał, że "nie ma szans" na włączenie gazu do siódmego pakietu sankcji: "Uważam, że tak nie powinno być, bo wiele krajów jest uzależnionych od rosyjskiego gazu".

Według niego nowy pakiet sankcji prawdopodobnie obejmie zakaz importu złota z Rosji, rozszerzy listę towarów podwójnego zastosowania, których eksport do Rosji jest zakazany, oraz rozszerzy listę osób objętych sankcjami.



05:14

Prezydent Władimir Putin cynicznie wykorzystuje głód jako narzędzie wojny, blokując eksport zboża z Ukrainy - powiedział minister spraw zagranicznych Austrii Alexander Schallenberg po spotkaniu szefów spraw zagranicznych pięciu krajów Europy Środkowej(C5) w Budapeszcie.

Musimy skupić się na wywiezieniu zboża z Ukrainy, biorąc pod uwagę zbliżający się głód - stwierdził.

05:10

Organizacja Narodów Zjednoczonych utworzy zespół ekspertów, który pomoże Ukrainie badać przemoc seksualną jako broń wojenną - napisała na Facebooku prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa.

Iryna Wenediktowa i specjalna przedstawicielka sekretarza generalanego ONZ ds. przemocy seksualnej w konfliktach Pramila Patten omówiły ten etap współpracy w środę podczas spotkania w Hadze.

Według Wenediktowej Patten poinformowała, że jest gotowa w najbliższym czasie zorganizować grupę stałych ekspertów do pracy na Ukrainie. Będą to doświadczeni specjaliści, którzy będą pomagać prokuratorom i śledczym oraz współpracować ze społeczeństwem obywatelskim.



05:05

Wyrzutnie HIMARS, które dostarczyli nam nasi zachodni partnerzy, już przysporzyły rosyjskim okupantom wiele problemów. Ich składy amunicji płoną jeden po drugim, wywołując panikę - powiedział Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w programie telewizyjnym "Feygin Live".

Według Arestowycza, zapewnione przez sojuszników wyrzutnie HIMARS radykalnie zmieniły zasady gry na polu bitwy. W ciągu zaledwie jednego dnia Siły Zbrojne Ukrainy zaatakowały magazyny amunicji w tzw. "LNR" i "DNR", bezpośrednio w Doniecku, a także w Nowej Kachowce, w obwodzie chersońskim i innych miejscach.

W sumie, w ciągu tygodnia Siły Zbrojne Ukrainy wykonały ponad 50 ataków i wszystkie były skuteczne, ani jednego chybienia. W rozmowach okupantów, które słyszymy, według informacji wywiadu ich stan jest bliski paniki. Ogromne straty, a oni nie wiedzą, co z tym zrobić - powiedział Arestowycz.

Dodał też, że straty Rosjan po atakach HIMARS wzrosły po prostu kolosalnie i niezwykle trudno jest im pozyskać nowe siły do wojny z Ukrainą.

Jak przypomina Ukrinform, prezydent USA Joe Biden podpisał w piątek nowy pakiet pomocy obronnej dla Ukrainy o wartości około 400 mln USD, który obejmuje w szczególności nowe wyrzutnie HIMARS, a także amunicję do nich.