Zastępca dowódcy pułku Azow Światosław Pałamar poinformował, że Rosjanie kolejny raz złamali umowę o zawieszeniu broni na czas ewakuacji cywilów z zakładów Azowstal w Mariupolu. Zaapelował też do dowódcy ukraińskich sił zbrojnych, "by pomógł wydostać rannych żołnierzy, którzy w strasznych mękach umierają z powodu nieodpowiedniego leczenia". W rozmowie z TVN24 wicemer Mariupola Siergiej Orłow przekazał, że w mieście zostało 100 tysięcy cywilów, a 21 tysięcy osób zginęło. "Te śmierci są spowodowane ostrzałem artyleryjskim i nalotami ze strony rosyjskiej. Miasto leży w ruinach, brak wszystkiego" - mówił. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaprosił na Ukrainę prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera i kanclerza Olafa Scholza - podaje AFP, powołując się na źródła w kancelarii szefa niemieckiego państwa. Były ambasador Wielkiej Brytanii w Rosji twierdzi, że w Ukrainie rosyjska armia straciła więcej żołnierzy niż w Afganistanie. Ukraiński sztab mówi nawet o 24,7 tys. zabitych i wziętych w niewolę rosyjskich żołnierzy. Najważniejsze informacje z 71. dnia wojny w Ukrainie znajdziecie w naszej relacji z 05.05.2022 r.

Okolice Hostomelu / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

W czwartek rano sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych poinformował, że siły rosyjskie wznowiły szturm na Azowstal w Mariupolu przy wsparciu z powietrza.

Ukraińska armia twierdzi, że zabiła dotychczas 12 rosyjskich generałów. USA nie potwierdzają tej liczby.

Co najmniej 221 dzieci zginęło na Ukrainie w wyniku rosyjskiej agresji - powiadomiło biuro prokuratora generalnego Ukrainy. Ponad 400 zostało rannych. Są to tylko częściowe dane.

Od początku inwazji na Ukrainę wojska rosyjskie straciły blisko 24,7 tys. żołnierzy - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

22:43

Medyk tatarskiego pochodzenia, pracujący w atakowanych przez rosyjskie wojska zakładach metalurgicznych Azowstal w ukraińskim Mariupolu, zwrócił się do władz Turcji, prosząc o przeprowadzenie misji humanitarnej i uratowanie ostatnich obrońców miasta. Apel opublikowała gazeta internetowa Ukrainska Prawda.

Nie pamiętam już, który to dzień wojny. Ludzie umierają tutaj od kul i głodu, a ranni tracą życie z powodu braku lekarstw i fatalnych warunków sanitarnych. Nie mamy już czasu i nie wiem, czy będziemy go mieli jutro. (...) Jesteśmy stale bombardowani z lądu, morza i powietrza. Proszę o zorganizowanie ewakuacji z Azowstalu, w tym również o wyprowadzenie stąd żołnierzy - powiedział Tatar z Krymu w nagraniu adresowanym do tureckich przywódców.

Autor apelu podkreślił, że przed rosyjską inwazją studiował medycynę. Teraz udzielam pomocy medycznej w Azowstalu, chociaż wcześniej ani razu nie widziałem śmierci. Pracowałem w karetce pogotowia, pomagałem jak mogłem. Trudno mi patrzeć, jak w 2022 roku ludzie umierają od nie gojących się ran czy po prostu z braku antybiotyków - podkreślił.

22:40

Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że "operacja" w Ukrainie będzie się tak przedłużała - powiedział białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka w rozmowie z agencją Associated Press. "Specjalna operacja wojskowa" to propagandowe określenie rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

21:58

Dzięki rządowej specustawie i zlikwidowaniu biurokratycznych barier pracę w Polsce znalazło już niemal 110 tys. obywateli Ukrainy. Każdego dnia pracodawcy zatrudniają kolejne kilka tysięcy ukraińskich pracowników - poinformowała minister rodziny Marlena Maląg.

21:55

Wysoka Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet powiedziała, że jej urząd odnotował dotąd na Ukrainie 6731 ofiar cywilnych, w tym zabitych i rannych. Jak dodała, jest świadoma, że rzeczywista liczba zabitych jest znacznie wyższa.

Według statystyk urzędu na liczbę ofiar składa się 3280 zabitych, w tym 231 dzieci, oraz 3451 rannych, w tym 328 dzieci. Liczba potwierdzonych ofiar wzrosła od środy o niemal 100.



21:49

Szef obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj poinformował, że wojska rosyjskie próbują przejść w stronę Siewierodoniecka i walki trwają we wsi Wojewodiwka pod samym miastem. Wojewodiwka przechodzi teraz z rąk do rąk.

Inne miasto obwodu ługańskiego, Popasna, jest całkowicie zniszczone, ale nie zostało zajęte przez Rosjan - napisał Hajdaj na komunikatorze Telegram.

Siewierodonieck jest centrum administracyjnym tej części obwodu ługańskiego, która jest pod kontrolą Ukrainy, a nie tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej, powołanej przez prorosyjskich separatystów. Wojewodiwka leży na północ od Siewierodoniecka.



21:48

Znów wybuchy w Kramatorsku.

21:44

W Kijowie trwają przygotowania do wizyty arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera, sekretarza ds. relacji z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej - ogłosił nuncjusz apostolski na Ukrainie abp Visvaldas Kulbokas. Według jego zapowiedzi szef watykańskiej dyplomacji ma przybyć na Ukrainę w najbliższych dniach.

To będzie pierwsza wizyta wysokiej rangi przedstawiciela Watykanu na Ukrainie od początku rosyjskiej agresji.



21:40

W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kramatorsk w nocy ze środy na czwartek uszkodzonych zostało 810 mieszkań w 32 wielopiętrowych budynkach, ale nikt nie zginął - poinformował na Telegramie szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko.

"Był to zamierzony atak na ludność cywilną, który mógł skutkować ogromną liczbą ofiar. Dzięki zorganizowanej w porę ewakuacji uratowano dziesiątki mieszkańców Kramatorska" - podkreślił przewodniczący regionalnej administracji.

Kyryłenko przekazał, że oprócz bloków mieszkalnych uszkodzeniu uległo też m.in. sześć prywatnych domów, dwie szkoły i przedszkole.

Telegram

21:24

Przyjęcie planowanego szóstego pakietu sankcji unijnych przeciw Rosji byłoby historyczną klęską - ocenił premier Węgier Viktor Orban w liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Treść listu przedstawił w czwartek portal Index.hu.

20:57

Zniszczenie infrastruktury logistycznej jest obecnie jednym z najważniejszych celów rosyjskich wojsk na Ukrainie. Wróg stara się uniemożliwić transport towarów pomiędzy zachodnią i wschodnią częścią kraju - ocenił doradca szefa resortu spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko.

Połączenia kolejowe wciąż funkcjonują bez zarzutu mimo stosunkowo dużych zniszczeń w niektórych obszarach państwa. Pociągi kursują, prowadzone są remonty. Uważam, że przeciwnikowi nie uda się osiągnąć celu, lecz prawdopodobieństwo, iż takie ataki będą się powtarzały, oceniam jako bardzo duże - podkreślił Denysenko, cytowany przez agencję UNIAN.

20:06

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock wkrótce uda się do Kijowa. Ogłosił to kanclerz Olaf Scholz na wspólnej konferencji prasowej z premierem Czech Petrem Fialą w Berlinie.

19:31

"Szturm na Azowstal trwa. Obrońcy pod gęstym ogniem utrzymują obronę zakładów. Wróg używa lotnictwa, artylerii i piechoty" - głosi komunikat pułku Azow na komunikatorze Telegram.

Telegram

19:17

Żołnierze rosyjscy uprowadzili zastępcę wójta Czornobajiwki w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy. Mężczyzna przebywa w stanie ciężkim w szpitalu.

19:04

Brytyjski rząd poinformował o nałożeniu sankcji na producenta stali, firmę Evraz, która jest głównym producentem torów kolejowych w Rosji. Jej największym akcjonariuszem jest oligarcha Roman Abramowicz.

18:57

Prezydent Wołodymyr Zełenski zaprosił na Ukrainę prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera i kanclerza Olafa Scholza - podaje AFP, powołując się na źródła w kancelarii szefa niemieckiego państwa. Agencja przypomina, że gdy Steinmeier wybierał się do Kijowa trzy tygodnie temu, władze Ukrainy wyraźnie poinformowały jego kancelarię, że na tym etapie nie są gotowe na spotkanie.

18:42

Rada miejska Mariupola poinformowała, że Rosjanie instalują w mieście swoje znaki drogowe.



W oświadczeniu zamieszczonym na Telegramie rada podkreśliła, że ustawianie rosyjskich znaków odbywa się w czasie, gdy "w Mariupolu jest średniowiecze - mieszkańcy nie mają wody, wystarczającej ilości pożywienia, leków; nie ma światła i normalnej łączności".



"Okupanci zrujnowali nasze miasto, zabili 20 tysięcy ludzi, a teraz zmieniają drogowskazy. Ludzie i ich problemy poczekają" - podkreślono.

18:37

Polska i Ukraina podpisały ważny dokument dotyczący wsparcia w sferze bezpieczeństwa i obronności - poinformował ukraiński premier Denys Szmyhal. Nie ujawnił jednak szczegółów tego porozumienia.

17:51

13 GB zdjęć i filmów - tyle danych znajdowało się w smartfonie rosyjskiego żołnierza znalezionym pod koniec marca przez ukraińskie wojska w Buczy. To właśnie w tym podkijowskim miasteczku Rosjanie dokonali masakry mieszkańców. Na podstawie informacji znajdujących się w telefonie, międzynarodowa organizacji wolontariuszy InformNapalm ustaliła dane żołnierzy, którzy mogą odpowiadać m.in. za tę rzeź.

17:32

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy opublikowało zdjęcie dziewczynki, która razem ze swoim kotem spędziła ponad dwa miesiące w oblężonym Mariupolu. Teraz Khrystyna i jej pupil są już bezpieczni - kilka dni temu zostali ewakuowani w bezpieczne miejsce.

17:15

Minister polityki społecznej Ukrainy Maryna Łazebna poinformowała, że rozmiary katastrofy humanitarnej spowodowanej przez wojska rosyjskie wciąż rosną.

Wojska rosyjskie rujnują nasze życie. Atakują obiekty infrastruktury krytycznej, starając się pozbawić miasta wody, prądu, gazu, łączności, dostaw żywności i leków - powiedziała Łazebna cytowana przez agencję Interfax-Ukraina. Według jej słów, wojska rosyjskie zrujnowały lub uszkodziły już ponad 1400 budynków szkolnych, około 250 budynków ochrony zdrowia i ponad 32 miliony metrów kwadratowych powierzchni mieszkaniowej.

16:35

Władze Zaporoża poinformowały, że 9 maja obowiązywać tam będzie całodniowa godzina policyjna. Z kolei w Iwanofrankowsku władze wezwały mieszkańców, by nie chodzili po ulicach w dniach 7-9 maja.

Godzina policyjna w Zaporożu obowiązywać będzie od godz. 19 w dniu 8 maja do godz. 5 rano 10 maja. "Pozostawajcie w tym czasie w domach. Podczas godziny policyjnej wychodzenie jest dozwolone tylko do schronów, w razie ogłoszenia alarmu przeciwlotniczego" - poinformował sekretarz rady miejskiej Zaporoża Andrij Kurtiew.

Mer Iwanofrankowska Rusłan Marcinkiw wezwał mieszkańców, by nie chodzili po mieście 7, 8 i 9 maja, a jeśli mogą - by wyjechali na trzy dni. Wszystkie wydarzenia publiczne zostały w mieście odwołane.

16:28

"Przeprowadziłem dobrą, konstruktywną i bardzo ważną rozmowę z prezydentem Niemiec panem Steinmeierem. Podziękowałem za pomoc Ukrainie. Oczekujemy na jej zwiększenie. Przywódcza rola Niemiec jest ważna dla przeciwdziałania agresji Rosji. Poinformowałem o sytuacji na froncie i krytycznym stanie rzeczy w Mariupolu" - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na Twitterze.

16:25

Policja ukraińska zatrzymała od początku rosyjskiej agresji ponad 750 dywersantów - poinformował komendant główny policji Ihor Kłymenko. Wszczęto ponad 480 postępowań związanych z aktami kolaboracji.

15:57

Na wspólnym briefingu z premierem Polski Mateuszem Morawieckim, premier Szwecji Magdaleną Andersson i szefową KE Ursulą von der Leyen premier Ukrainy Denys Szmyhal poinformował, że od wybuchu wojny jego państwo otrzymało ponad 12 mld dolarów w postaci środków finansowych oraz broni. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za tę pomoc - podkreślił. W tej chwili przechodzimy przez najtrudniejszy okres naszej historii, kiedy waży się los naszego państwa, ale wierzymy w nasze zwycięstwo i że przed nami jasna przyszłość - mówił.

Chciałbym wyrazić wdzięczność Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu, a także Bankowi Światowemu, za odpowiednie fundusze i mechanizmy. (...) Dziękuję krajom, które zaczęły wprowadzać zmiany w prawnie, dzięki którym Ukraina będzie miała dostęp do aktywów Federacji Rosyjskiej - stwierdził Szmyhal.

15:47

Włochy będą dalej "wspierać Ukrainę, broniącą się przed rosyjską agresją" i wysyłać "także sprzęt zdolny do unieszkodliwiania pozycji, z których Rosja bombarduje na oślep miasta i ludność cywilną" - oświadczył włoski minister obrony Lorenzo Guerini.



W wystąpieniu przed komisjami obrony Izby Deputowanych i Senatu Włoch szef resortu wyjaśnił, że wśród uzbrojenia wysyłanego Ukrainie są systemy przeciwpancerne, obrony powietrznej krótkiego zasięgu, środki obrony indywidualnej i "zestawy przeżycia".

Bierzemy na siebie odpowiedzialność nie odwracając się plecami do narodu - ofiary niemożliwej do wybaczenia militarnej agresji - powiedział szef włoskiego MON-u.

15:24

Kontrofensywa sił ukraińskich nie nastąpi wcześniej niż w połowie czerwca, kiedy powinniśmy już mieć więcej broni od sojuszników - powiedział doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz.

15:03

Zastępca dowódcy pułku Azow Światosław Pałamar opublikował w mediach społecznościowych wystąpienie, w którym stwierdził, że Rosjanie kolejny raz złamali umowę o zawieszeniu broni na czas ewakuacji cywilów z zakładów Azowstal w Mariupolu. Zaapelował też do dowódcy ukraińskich sił zbrojnych, "by pomógł wydostać rannych żołnierzy, którzy w strasznych mękach umierają z powodu nieodpowiedniego leczenia". Dajcie możliwość wyniesienia ciał żołnierzy, aby Ukraińcy mogli pożegnać się ze swoimi bohaterami. Zareagujcie odpowiednio na krytyczną sytuację, w której wróg nie przestrzega żadnych etycznych norm, konwencji czy prawa - mówił.

14:59

W rozmowie z TVN24 wicemer Mariupola Siergiej Orłow przekazał, że w mieście zostało 100 tysięcy cywilów. 21 tysięcy osób zginęło. Te śmierci są spowodowane ostrzałem artyleryjskim i nalotami ze strony rosyjskiej. Miasto leży w ruinach, brak wszystkiego. Nie ma wody, kanalizacji, gazu czy elektryczności. Te 100 tysięcy osób, które zostały, rozpalają ogniska, by ugotować jedzenie - relacjonował. Oceniamy, że 90 procent miasta została uszkodzona, a 40-45 procent zniszczona, w tym większość szkól, przedszkoli czy szpitali - dodał.

14:17

Antywojenna demonstracja uchodźców z Ukrainy w Krakowie / /Łukasz Gągulski / PAP

Antywojenna demonstracja uchodźców z Ukrainy odbywa się codziennie w południe w okolicach Rynku w Krakowie. Protestujący domagają się m.in. zamknięcia przestrzeni lotniczej nad Ukrainą w celu powstrzymania rosyjskich bombardowań.

Antywojenna demonstracja uchodźców z Ukrainy w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP

14:15

Usunięcie rosyjskich nazw własnych w ukraińskich miejscowościach powinno nastąpić szybko, musi być jednak uregulowane ustawowo - ocenił Anton Drobowycz, szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, w wywiadzie dla agencji Interfax-Ukraina.

Ludzie sami inicjują proces zmiany tych nazw, ponieważ wcześniej nie zdawali sobie sprawy z tego, że narzucają nam one wspólną pamięć z Imperium Rosyjskim lub Związkiem Sowieckim. Musimy przeprowadzić ten proces w celu uświadomienia sobie, kim jesteśmy, by stworzyć nową wspólną przestrzeń związaną z własną przeszłością, która została zatarta przez narzucanie nam imperialnych mitów - oświadczył Drobowycz. Podkreślił również, że proces ten nie powinien być jednak prowadzony na wzór bolszewicki - "burząc wszystko do szczętu, a potem się zobaczy". Stwierdził jednak, że niektóre ze zmian w nazewnictwie należy przeprowadzić natychmiast, nie czekając na koniec wojny.

Według Drobowycza, wszystkie zmiany nazw lub decyzje o demontażu pomników powinny opierać się na konsensusie wypracowanym przez miejscową ludność oraz na odpowiednich procedurach mających oparcie w prawie.



14:06

Wczoraj rosyjskie wojska weszły na teren zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu, ale zostały odparte przez naszych obrońców. Ustalamy, co dzieje się teraz, bo informacji jest wiele i są sprzeczne - powiedział Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

13:42

Wspólnie z naszymi przyjaciółmi i partnerami zapewniamy finansowanie, ale nie możemy osiąść na laurach. Musimy zrobić więcej, żeby zapewnić praktyczne wsparcie już teraz, żeby pielęgniarki, lekarze i nauczyciele otrzymywali regularne pensje oraz żeby Ukraina nadal normalnie funkcjonowała - podkreślił w Warszawie przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Chciałbym również przekazać osobiste przesłanie nadziei i zachęty dla wszystkich Ukraińców, dla żołnierzy na polu bitwy, dla wszystkich Ukraińców, którzy wspierają działania wojenne i dla milionów uchodźców, którzy uciekli przed wojną. Pomożemy wam w odbudowie gospodarki, waszych domów, szkół, szpitali, firm. Przyszłość Ukrainy będzie wsparta odpowiednim wsparciem finansowym i to nie jest tylko wizja teoretyczna. Odbudowa zaczyna się już teraz - stwierdził.

Jak zapewniał Michel "wspólnie odbudujemy Ukrainę, w której będzie panował dobrobyt". Ukraina ma przyszłość w naszej wspólnej europejskiej rodzinie. Chcemy jak najwięcej zdziałać każdym zainwestowanym euro, żeby odbudować wasz kraj, żeby dokonać przeobrażenia gospodarki Ukrainy, żeby podążała ścieżką przyłączenia do Unii Europejskiej - mówił.

13:37

Wykorzystamy reaktory nuklearne z gwarancjami bezpieczeństwa, by przyczynić się do ogólnoświatowego zmniejszenia zależności od rosyjskiej energii - oświadczył w Londynie japoński premier Fumio Kishida. Wznowienie pracy tylko jednego istniejącego reaktora miałoby taki sam skutek, jak dostarczenie na globalny rynek dodatkowego miliona ton LNG - dodał.

13:21

Minister gospodarki Niemiec Robert Habeck ocenił, że planowane przez Komisję Europejską embargo na rosyjską ropę może czasowo doprowadzić do niedoboru paliwa we wschodnich Niemczech i aglomeracji Berlina - informuje Zeit Online.

Nie można tego wykluczyć, że niestety będą braki - powiedział Habeck. Przyczyną kłopotów może być zaopatrywanie wschodniej części Niemiec przez dużą rafinerię w Schwedt (Brandenburgia), która przetwarza wyłącznie ropę z Rosji.

13:14

Do zniszczonego przez rosyjskie wojska Irpienia przyjechało około 120 architektów z całej Ukrainy, aby zaplanować strategię odbudowy miasta. Taką informację przekazał Ołeksij Kułeba, szef sztabu władz obwodowych ds. humanitarnych.

12:59

"Razem z naszymi litewskimi sąsiadami, razem z Komisją Europejską, okazaliśmy się mądrzy przed szkodą" - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystego otwarcia gazowego interkonektora Polska-Litwa. Jak mówił, "Gazprom jest to ręka z jednej strony o charakterze gospodarczym, a z drugiej strony także i zbrojna rosyjskiego państwa, rosyjskiej władzy".

12:56

Agresor musi wiedzieć, że nie pokona wolnej Europy. Wszystko, co zniszczyła wojna, zostanie odbudowane - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wzywamy kraje, żeby objęły swoim patronatem te gałęzie gospodarki Ukrainy, które ucierpiały przez wojnę - dodał.

Prezydent Ukrainy poinformował, że przygotowywany jest plan odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny. Musimy skorzystać z pomocy partnerów międzynarodowych. Potrzebujemy pieniędzy, technologii, ekspertów i możliwości, które umożliwią nam przywrócenie normalnego życia - powiedział Zełenski.

12:54

80 proc. mieszkańców UE popiera sankcje nałożone na Rosję po ataku na Ukrainę. 79 proc. Europejczyków aprobuje też sankcje wobec rosyjskich oligarchów. Dwie trzecie respondentów (67 proc.) popiera finansowanie przez UE zakupu i dostaw sprzętu wojskowego na Ukrainę. Ponadto 75 proc. uważa, że wojna na Ukrainie pokazuje, iż potrzebna jest większa współpraca wojskowa w ramach UE.

Ankietowani oczekują, że UE będzie nadal udzielała wsparcia Ukrainie i jej mieszkańcom.

12:51

Parlament Mołdawii zatwierdził podczas czwartkowego głosowania dodatkowe pieniądze w budżecie na siły zbrojne tego kraju. Środki te stanowią równowartość ponad 6 mln euro.

Zgodnie z przyjętymi przez jednoizbowy parlament przepisami największa kwota zostanie wydana na remonty krajowej infrastruktury wojskowej i dostosowanie jej do wymagań w zakresie przechowywania, konserwacji i utrzymania sprzętu wojskowego.

12:47

"Potwierdzam, że Rosja zdecydowała się wydalić czterech duńskich dyplomatów" - oznajmił szef MSZ Danii Jeppe Kofod.

Zdaniem Kofoda decyzja rosyjskich władz jest całkowicie nieuzasadnionym odwetem. "Oznacza, że Rosja nie chce już prawdziwego dialogu oraz dyplomacji" - podkreśla.

Na początku kwietnia rząd Danii wydalił 15 dyplomatów z ambasady w Kopenhadze pod zarzutem szpiegostwa.

12:41

Ukraina potrzebuje 12 ton pomocy humanitarnej codziennie, w tej chwili potrzeby pomocowe są realizowane w mniej niż 25 proc. Potrzebujemy więcej funduszy na produkty spożywcze, artykuły higieniczne - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji Darczyńców dla Ukrainy.

12:38

Rosja podjęła decyzję o wyrzuceniu siedmiu duńskich dyplomatów.

12:24

Uruchomiliśmy internetową platformę do zbierania funduszy na pomoc Ukrainie w walce z Rosją, przez którą można wpłacać pieniądze z każdego miejsca na świecie. Jest to pierwsza część programu międzynarodowego wsparcia United24 - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Dziś cały wolny świat zjednoczył się wokół Ukrainy: kraje, firmy, organizacje międzynarodowe, a co najważniejsze - ludzie. Teraz wy też możecie być jednymi z nich (...). Jedynie wspólnie mamy potencjał, by zatrzymać wojnę, którą rozpoczęła Rosja i odbudować, co Rosja zniszczyła. Razem możemy pomóc wolności w pokonaniu tyranii - przekazał Zełenski.

Jak wyjaśnił, zebrane fundusze zostaną przekazane Narodowemu Bankowi Ukrainy, który rozdysponuje je między ministerstwami. Co 24 godziny zamieszczane będą raporty dotyczące zgromadzonych wpłat. Pierwsze sprawozdanie ma zostać udostępnione w czwartek 12 maja.

12:21

Nie znamy zakresu ćwiczeń, ale same ćwiczenia bezpośredniego zagrożenia nie stanowią. (...) Stanowiłyby, gdyby siły wojskowe zostały rozlokowane na granicy, były zaopatrywane w amunicję, oddziały logistyczne, gdyby były zakładane bazy paliwowe- oświadczył litewski minister ochrony kraju Arvydas Anuszauskas. Białoruś w środę rozpoczęła niezapowiadane ćwiczenia wojskowe na szeroką skalę, by - jak podkreślił białoruski resort obrony - sprawdzić gotowość bojową swych sił zbrojnych. Strona białoruska zapewnia, że ćwiczenia nie stanowią zagrożenia dla państw sąsiednich.

12:15

Rosyjscy wojskowi od kilku dni blokują wjazd i wyjazd z obwodu chersońskiego. Uniemożliwiają cywilom wydostanie się do Mikołajewa i innych miast regionu, które pozostają pod kontrolą ukraińskich władz.

Przewodniczący chersońskiej partii "Sługa Narodu", wiceprzewodniczący rady regionalnej Jurij Sobolewskij poinformował, że najeźdźcy uniemożliwiają przekroczenie granic obwodu chersońskiego, znajdującego się pod rosyjską okupacją.

W ostatnich dniach Rosjanie zablokowali wjazd i wyjazd z obwodu. Nie można przedostać się do Mikołajewa i innych miast. To duży problem. Nie mówimy nawet o korytarzach humanitarnych, wiemy, że Rosjanie się na nie nie zgodzą. Ich interesuje, żeby nam było gorzej, nie lepiej - mówił Sobolewskij.

12:06

Polska powinna otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla za pomoc ukraińskim uchodźcom - powiedziała była ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. Jak zaznaczyła, ukraińscy uchodźcy nie trafiają do obozów (ośrodków dla uchodźców ), ale do polskich domów.

11:40

Światowe sankcje uderzają w Rosję w związku z jej inwazją na Ukrainę. W tej sytuacji Dubaj staje się prawdziwym rajem dla bogatych Rosjan, którzy uciekają tam przed ekonomicznymi konsekwencjami wojny.

11:34

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w czwartek na Stadionie Narodowym w Warszawie z szefem ukraińskiego rządu Denysem Szmyhalem - poinformowała na Twitterze Kancelaria Premiera.

W południe w czwartek na Stadionie Narodowym w Warszawie pod przewodnictwem premierów Polski i Szwecji Mateusza Morawieckiego i Magdaleny Andersson rozpocznie się międzynarodowa konferencja Darczyńców dla Ukrainy, której celem jest zebranie dodatkowych środków na wsparcie humanitarne dla tego kraju.

11:32

Ukraińska policja odnalazła pod Kijowem w rejonie wyszogrodzkim ciała dwóch młodych mężczyzn zastrzelonych przez Rosjan w samochodzie i zmiażdżonych czołgiem - podaje portal Hromadske.

Mężczyźni mieli 22 i 23 lata.

Zwłoki zostały już zbadane przez służby. Krewni zabitych odebrali ciała. Mężczyźni zostaną pochowani na cmentarzu w rejonie Buczy.

11:26

Służby policyjne Hiszpanii zatrzymały mieszkającego w tym kraju prokremlowskiego blogera Anatolija Szarija, znanego w sieciach społecznościowych z ataków medialnych na władze Ukrainy. Te zarzucają mu od lat działania przeciwko Kijowowi z inspiracji Moskwy.

11:08

Rosjanie szykują maskaradę na 9 maja: chcą przebrać dwa tysiące mieszkańców Mariupola w wojskowe mundury ukraińskie i zaprezentować ich jako "jeńców" w trakcie defilady zwycięstwa - podał doradca mera miasta Petro Andruszczenko, cytowany przez portal informacyjny Ukrainska Prawda.

11:05

Willa rosyjskiego oligarchy Michaiła Fridmana w Saint-Tropez została zajęta z powodu unijnych sankcji.

10:58

Według federalnego urzędu ds. migracji i uchodźców (Bamf) od początku wojny do Niemiec przybyło ponad 600 000 osób z Ukrainy. Z danych centralnego rejestru cudzoziemców wynika, że od końca lutego do końca kwietnia zarejestrowano 610 103 osób z Ukrainy, poinformowały w czwartek gazety grupy medialnej Funke.

600 168 osób to obywatele Ukrainy, co stanowi 98,4 procent przyjeżdżających. Tylko niewielka część uchodźców pochodzi z innych części świata, takich jak Afryka, Azja czy Bliski Wschód. Spośród osób wpisanych od początku wojny do centralnego rejestru cudzoziemców około 69 proc. stanowią kobiety, a 31 proc. mężczyźni.

10:52

W czwartek rano siły rosyjskie prowadziły bezustanny ciężki ostrzał i szturm na zakłady metalurgiczne Azowstal w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował doradca mera tego miasta Petro Andriuszczenko, cytowany przez CNN.

"Jeśli istnieje piekło na ziemi, to obecnie jest to Azowstal (...) Ostatnie 11 kilometrów kwadratowych wolności w Mariupolu zostało zmienione w piekło" - powiedział w czwartek rano Andriuszczenko.



10:36

Rosyjski śmigłowiec Mi-35M został zestrzelony do rzeki Dniepr w obwodzie kijowskim.

10:27

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zapewnia, że już niebawem zacznie działać unijny plan Marshalla dla Ukrainy. Zawarte w nim będą rozwiązania, które pomogą w odbudowie kraju po rozpoczętej przez Rosję wojnie.

10:19

Całkowite straty bojowe Rosjan na dzień 5 maja to według ukraińskich danych: około 24,7 tys. ludzi (zabitych, rannych, wziętych do niewoli), a także: 1092 czołgi, 2651 bojowych pojazdów opancerzonych, 499 systemy artyleryjskie, 169 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 83 systemy obrony przeciwlotniczej, 196 samolotów, 155 śmigłowców, 1907 pojazdów kołowych i cystern, dziesięć jednostek pływających, 312 bezzałogowców, 89 pocisków manewrujących.

10:13

"Uważa się, że Rosja straciła już w wojnie w Ukrainie więcej żołnierzy niż w Afganistanie, gdy zginęło ich 15 tys." - powiedział w stacji Sky News były brytyjski ambasador w Rosji Andrew Wood.

"(Władimir Putin) myślał, że wygra tę wojnę już dawno temu, ale w rzeczywistości bardzo ją przegrywa. Myślę, że musimy zdać sobie sprawę, że on nie jest w stanie wygrać tej wojny w sensie osiągnięcia rozstrzygniętego wyniku. Nikt na Ukrainie nie zapomni tego, co zrobił, co zrobiły jego siły i w jaki sposób to zrobił. To samo w sobie jest porażką" - podkreślił.

Zapytany, czy uważa, że możliwe są rozmowy między prezydentem Rosji a jego ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim, Wood odparł: "Nie sądzę, by doszło do prawdziwego dialogu, dopóki wyniki we wschodnich regionach nie będą jasne. Jeśli Rosja nadal będzie tracić wojska w takim tempie, w jakim traci, to mogą prowadzić rozmowy o wycofaniu się Rosji. Jeśli wygra, dokonując rzezi kolejnych Ukraińców, to nadal nie będzie to zwycięstwo, ponieważ nie jest to trwałe rozwiązanie".

10:01

Kreml liczy na zajęcie szturmem zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu, by 9 maja w tzw. Dniu Zwycięstwa chwalić się opanowaniem tego miasta - oceniają eksperci amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym komunikacie.

9 maja w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami w II wojnie światowej. "Kreml prawdopodobnie chce ogłosić jakiegoś rodzaju zwycięstwo w Mariupolu, by pokazać sukces Rosjanom, choć rosyjskie wojska raczej nie wstrzymają tego dnia operacji ofensywnych na Ukrainie" - twierdzą eksperci ISW.

09:48

"Dysponujemy informacją, że na dzień dzisiejszy w więzieniu filtracyjnym jest przetrzymywanych prawie 2 tys. mężczyzn. (...) Wywieziono ich z Mariupola prawie 4 tygodnie temu. Mówi się im, że zostaną przebrani w ukraińskie mundury i zabrani na tak zwaną 'paradę więźniów' w Mariupolu, ponieważ brakuje prawdziwych jeńców. To groteskowa masówka, której celem jest stworzenie kolejnego propagandowego obrazka" - powiedział Andruszczenko.

Z kolei telewizja Hromadske na swoim profilu opublikowała nagranie z obozu filtracyjnego w Bezimjane, gdzie są przetrzymywani mieszkańcy Mariupola.



09:39

Rosjanie szykują maskaradę na 9 maja: chcą przebrać dwa tysiące mieszkańców Mariupola w wojskowe mundury ukraińskie i zaprezentować ich jako "jeńców" w trakcie defilady zwycięstwa - podał doradca mera miasta Petro Andruszczenko, cytowany przez portal informacyjny Ukrainska Prawda.

09:28

Stany Zjednoczone pomogły Ukrainie dopaść rosyjskich generałów, którzy zginęli podczas inwazji na ten kraj. Amerykanie przekazali Kijowowi informacje zdobyte przez wywiad - podał "New York Times".



09:21

W ciągu doby wykonałem 20 kursów samochodem, by wywieźć ludzi spod ostrzału w Hostomelu; to był dopiero początek trudnego procesu ewakuacji cywilów - mówi PAP Wowa, przedsiębiorca, który na początku rosyjskiej inwazji zorganizował ewakuację ponad 300 osób z Buczy, Hostomela oraz pobliskich wsi.

"Mam firmę budowlaną zatrudniającą 60 osób z okolic Hostomela. Gdy rozpoczęło się bombardowanie oddalonego o niecały kilometr od centrum miasta lotniska, ludzie wpadli w panikę. Otworzyłem piwnice firmy i zacząłem ściągać tam znajomych i pracowników - łącznie około 70 osób" - mówi Wowa, wspominając początek rosyjskiej inwazji. "Na początku nie wiedzieliśmy, co robić. Panowało przekonanie, że atakowane będą jedynie cele militarne, więc siedzieliśmy w naszym schronie. Szybko okazało się jednak, że jesteśmy w błędzie i musimy działać" - dodaje.

09:10

08:52

Co najmniej 221 dzieci zginęło na Ukrainie w wyniku rosyjskiej agresji - powiadomiło biuro prokuratora generalnego Ukrainy. Ponad 408 zostało rannych. Są to tylko częściowe dane.

Telegram

08:42

W swoim mniemaniu Rosja przegrała już wojnę na Ukrainie, skoro nie osiągnęła żadnego z początkowych celów, jakie wyznaczyła sobie przed rozpoczęciem inwazji - przekazała rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki w wypowiedzi dla Ukrinformu.



Psaki powiedziała również, że rosyjski przywódca Władimir Putin nie zobaczy swoich żołnierzy maszerujących przez ulice Kijowa, a Rosji nie uda się ostatecznie zniszczyć integralności terytorialnej Ukrainy i odebrać jej suwerenności.





08:35

Tej nocy Rosjanie przypuścili ostrzał artyleryjski na dzielnice mieszkaniowe w Krematorsku w obwodzie donieckim.

08:29

Rosja zapewne będzie chciała wyolbrzymić zagrożenie, jakie stanowią dla Ukrainy odbywające się na Białorusi regularne ćwiczenia wojskowe, aby zatrzymać część sił ukraińskich na północy kraju - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Zaobserwowano, że białoruskie wojska lądowe wyjeżdżają z garnizonów w teren na ćwiczenia. Jest to zgodne z normami sezonowymi, ponieważ w maju Białoruś wchodzi w fazę kulminacyjną zimowego cyklu szkoleniowego. Rosja prawdopodobnie będzie starała się wyolbrzymić zagrożenie, jakie te ćwiczenia stanowią dla Ukrainy, aby zatrzymać siły ukraińskie na północy i zapobiec zaangażowaniu się ich w bitwę o Donbas. Obecnie nie przewiduje się odstępstw od normalnej działalności ćwiczebnej, które mogłyby stanowić zagrożenie dla sojuszników i partnerów" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

08:14

Siły rosyjskie wznowiły szturm na pozycje ukraińskie w zakładach Azowstal w Mariupolu przy wsparciu z powietrza - poinformował o poranku sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. Dzieje się tak, mimo że - według wicepremier Ukrainy Iryny Wereszczuk - Ukraina i Rosja zgodziły się na zawieszenie ognia na terenie zakładów Azowstal od 5 do 7 maja. Celem ma być ewakuacja cywilów z fabryki.



08:02

W obwodzie ługańskim w ciągu doby znaleziono ciała pięciu osób, zabitych w rosyjskich ostrzałach, ale wiele domów wciąż płonie - powiadomił szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. Rosjanie wzięli do niewoli strażaka-ratownika, który wcześniej służył w marynarce wojennej.

"Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że Jewhenij Semidocki został zatrzymany jeszcze w marcu. Po raz drugi w ciągu czterech lat" - napisał Hajdaj. Semidocki, który pracował w oddziale straży pożarnej i był ratownikiem służby ds. sytuacji nadzwyczajnej, służył wcześniej na ukraińskim holowniku Jani Kapu. W 2018 r. trafił do niewoli w Rosji i wrócił do kraju dopiero po roku w ramach wymiany z Rosjanami.

Telegram

07:49

"Wróg zmienia taktykę w porównaniu do pierwszych dni wojny. Teraz Rosjanie dostosowują działania do sytuacji; badają i analizują taktykę Sił Zbrojnych Ukrainy, szukając słabych punktów. Rosjanie stali się ostrożniejsi i nie stawiają tylko na przewagę liczebną" - oceniła wojskowa administracja obwodu zaporoskiego.

Telegram

07:38

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w wywiadzie dla Sky News podkreślił, że to nie NATO pomaga Ukraińcom, ale poszczególne państwa, w tym Polska. "Nie możemy już polegać na dostawach na Ukrainę broni z czasów Związku Sowieckiego" - powiedział.

07:35

Efekty wprowadzenia embarga na rosyjską ropę naftową w krajach unijnych ocenimy w 2023 roku - powiedział PAP ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk. Ocenił, że realizacja szóstego pakietu sankcji UE będzie potężnym uderzeniem w gospodarkę Rosji.



Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła w środę w Parlamencie Europejskim szczegóły szóstego pakietu sankcji, które mają zostać nałożone przeciwko Rosji w odpowiedzi na jej inwazję na Ukrainę. Wśród nich znalazł się całkowity zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej, który ma zostać wprowadzony w ciągu pół roku.



"To będzie potężne uderzenie w rosyjską gospodarkę" - ocenił Konończuk. Zaznaczył jednak, że na zatwierdzenie sankcji muszą się zgodzić wszystkie kraje UE, włącznie z Węgrami i Słowacją, które twierdzą, że na taki ruch obecnie nie mogą sobie pozwolić.

07:27

W środę z Mariupola i okolic ewakuowano do Zaporoża 344 osoby - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, cytowany przez CNN. Leżący na południowym wschodzie kraju Mariupol od wielu tygodni oblężony jest przez wojska rosyjskie.

Cywile uciekają z Mariupola do miasta Zaporoże, które pozostaje pod kontrolą sił ukraińskich. By tam dotrzeć, muszą przejechać kilkaset kilometrów przez tereny opanowane przez Rosjan - informowały wcześniej media.

07:20

Rosyjskie wojska ćwiczyły w Kaliningradzie symulowany atak przy pomocy Iskanderów - rakiet, które mogą przenosić pociski jądrowe - podało rosyjskie ministerstwo obrony.

07:13

Siły rosyjskie wznowiły szturm na pozycje ukraińskie w zakładach Azowstal w Mariupolu przy wsparciu z powietrza - poinformował sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych.

"W Mariupolu okupanci skupili się na blokowaniu i próbach likwidacji naszych oddziałów w rejonie Azowstalu. Przy wsparciu lotnictwa przeciwnik wznowił atak, dążąc do zdobycia kontroli nad terytorium zakładów" - podano w porannym komunikacie sztabu na Facebooku.

07:07

W ciągu ostatniej doby ukraińskie jednostki obrony przeciwlotniczej strąciły dziewięć celów: cztery bezzałogowce, trzy pociski manewrujące i dwa samoloty Su-30 - podał sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych w komunikacie opublikowanym na Facebooku.

"W obwodzie donieckim i ługańskim odparto jedenaście ataków wroga w ciągu ostatnich 24 godzin. Zniszczono pięć czołgów, siedem sztuk bojowych wozów opancerzonych i pięć pojazdów kołowych" - czytamy w porannym podsumowaniu sytuacji operacyjnej.

06:50

Coraz większa grupa ukraińskich uchodźców znajduje zatrudnienie nad Wisłą. Niestety, niemal połowa z nich wykonuje jedynie proste prace - czytamy w czwartkowym wydaniu "Rzeczpospolitej". Poinformowano, że już 100 tys. uchodźców znalazło pracę w Polsce.

06:36

Ukraińska armia twierdzi, że zabiła dotychczas 12 rosyjskich generałów. USA nie potwierdzają tej liczby.

06:25

Ponad 300 rosyjskich dronów unieszkodliwiła ukraińska armia.

06:17

Wieczorem ambasadorowie Unii Europejskiej mają przenalizować szósty pakiet sankcji wobec Rosji, który przewiduje całkowity zakaz importu ropy za pół roku, a produktów rafinowanych do końca tego roku.

06:15

Rosjanie twierdzą, że korytarze humanitarne zostaną otwarte, a Azowstal ma być ewakuowany.

W podziemiach Azowstalu ma pozostawać wciąż kilkuset cywilów, również dzieci. Teraz przez trzy następne dni od 8 do 18 Rosjanie mają zawiesić ogień i nie strzelać do ewakuowanych.

06:03

Prawie 80 uchodźców wojennych z Ukrainy przyjęła mała miejscowość pod Rzymem, licząca około 1300 mieszkańców. W gminie, która stale się wyludnia, schronienie znaleźli uciekinierzy z Mariupola i Kijowa. W niesienie pomocy zaangażowała się cała lokalna wspólnota.

Media w stolicy Włoch informują o niezwykłej gościnności i zaradności władz oraz mieszkańców miasteczka Arcinazzo Romano. Wszyscy zmobilizowali się tam, by zorganizować pobyt uchodźców i pomagać im w codziennym życiu.

Przygotowujemy się też do rozpoczęcia kursów języka włoskiego, by zapisać wszystkie dzieci do naszej szkoły - powiedział burmistrz.

05:58

Rosjanie wysadzili plac zabaw w Charkowie.

05:51

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski prosi sekretarza generalnego ONZ o pomoc w wywiezieniu rannych z zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu.

Oprócz żołnierzy w Azowstalu są też cywile. Wśród nich dzieci - podkreślał z kolei mer Mariupola Wadym Bojczenko w rozmowie z ukraińską telewizją:

Tam są dzieci, które czekają na ratunek. 30 z nich czeka na nową procedurę negocjacyjną i rozpoczęcie nowej misji ewakuacyjnej. Społeczność międzynarodowa musi się dzisiaj zjednoczyć, aby ratować życie - apelował Bojczenko.

Według strony ukraińskiej z kombinatu Azowstal ewakuono kolejnych 150 osób.

05:47

Japońscy naukowcy z Uniwersytetu w Tokio utworzyli mapę zniszczeń Popasnej (obwód doniecki) przez armię rosyjską. Wizualizacje powstały na podstawie zdjęć satelitarnych w podczerwieni, które rejestrowały pożary i wybuchy podczas ostrzału. Rosyjska armia ostrzeliwała przede wszystkim dzielnice mieszkaniowe.

05:41

Po II wojnie światowej cały świat miał nadzieję, że była to ostatnia wojna. Ale teraz wojna dotarła na Ukrainę i nie zatrzyma się na naszej ziemi - powiedział prezydent Ukrainy w wideo, zaadresowanym do narodu duńskiego w rocznicę wyzwolenia Danii z rąk nazistów.

05:19

Rosyjski czołg T-90M został zniszczony w obwodzie charkowskim. Koszt jednego czołgu wynosi do 4,5 mln dolarów.

05:15

W środę Rosjanie atakowali Charków, Dniepr i Czerkasy. Poza tym pojawiły się doniesienia o wybuchach w Mikołajewie i w rejonie browarskim w obwodzie kijowskim.

05:07

Ostatnie ataki rakietowe Rosji na infrastrukturę krytyczną na Ukrainie nie wpłynęły na zdolność do dostarczania wsparcia wojskowego żołnierzom ukraińskim - poinformował w środę rzecznik Pentagonu John Kirby, dodając, że pomoc cały czas jest wysyłana.

Zapewnił, że pomimo rosyjskich ataków Stany Zjednoczone zachowują wszelkie możliwości dostarczania pomocy wojskowej Ukrainie, w tym systemów uzbrojenia. Według Kirby'ego USA i inne kraje zachodnie mają wiele sposobów na transport niezbędnej pomocy na Ukrainę.

"Wiemy, że materiały, broń i amunicja docierają do Ukraińców" - oświadczył rzecznik Pentagonu.

05:00

Rząd Kanady otworzył centrum informacyjne dla ukraińskich uchodźców na terenie Polski. Minister imigracji, uchodźców i obywatelstwa Sean Fraser oficjalnie uruchomił je w środę w Warszawie.



Centrum informacyjne działa przy otwartym w kwietniu br. Kanadyjskim Centrum Operacji Biometrycznych (Canadian Biometric Operations Centre), gdzie od ukraińskich uchodźców aplikujących o kanadyjskie wizy pobierane są dane biometryczne. Centrum znajduje się na terenie warszawskiego Global EXPO Centrum, udziela informacji o imigracji do Kanady dla ukraińskich uchodźców.