Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Wałerij Załużny podziękował Polsce i Czechom za czołgi przekazane jego krajowi do obrony przed rosyjską inwazją. "Wsparcie bratnich narodów polskiego i czeskiego jest dla nas najcenniejsze" - napisał na Facebooku. Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło około 36 350 żołnierzy, w tym około 150 w ciągu ostatniej doby – ogłosił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Obecnie Rosja ma na Morzu Czarnym trzy okręty i dwie łodzie podwodne, wyposażone łącznie w ponad 30 pocisków Kalibr - poinformowało Dowództwo Operacyjne "Południe". "Toczą się teraz rozmowy z Turcją i ONZ (i) naszymi przedstawicielami, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo zboża opuszczającego nasze porty" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Kijowie podczas wspólnej konferencji prasowej z premier Szwecji Magdaleną Andersson. Najnowsze informacje, zdjęcia i filmy dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Proukraiński protest w Ułan Bator w Mongolii / BYAMBASUREN BYAMBA-OCHIR / PAP/EPA

11:47

"Dzięki waszym czołgom walczymy z naszym wspólnym wieloletnim wrogiem. Walczymy o Ukrainę, Czechy, Polskę. O każdy metr naszej słowiańskiej ziemi" - przekazał Załużny w komunikacie napisanym po ukraińsku, polsku i czesku.

"Jesteśmy wdzięczni Polakom i Czechom za waszą pomoc i wsparcie dla naszego wojska oraz naszych obywateli, którzy znaleźli spokój w waszych krajach, nie bojąc się rosyjskich bomb i rakiet. Jesteśmy razem. Wasze czołgi to pomoc prawdziwych braci!" - dodał naczelny dowódca ukraińskiej armii.

11:06

Z okupowanego przez wojska rosyjskie Mariupola wywieziono plac zabaw, by zamontować go w Doniecku będącym pod władzą separatystów. Demontowana i wywożona jest też kostka brukowa - poinformował Petro Andriuszczenko, doradca ukraińskiego mera miasta.

10:50

Życie nie jest dane po to, by wykonywać zbrodnicze rozkazy reżimu Putina. Ratujcie swoje życie i przyszłość, odmówcie brania udziału w krwawej wojnie Putina! Złóżcie broń w imię swojej bezpiecznej i pokojowej przyszłości! - napisał na Telegramie szef władz obwodu odeskiego na południu Ukrainy Maksym Marczenko, apelując do rosyjskich żołnierzy, by złożyli broń i nie brali udziału w zbrodniach przeciwko ludzkości.

Marczenko napisał, że żołnierze, którzy obawiają się, że będą ścigani przez rosyjskie władze, otrzymają "ochronę ONZ". To nie jest poddanie się! To demonstracja waszej odmowy brania udziału w zbrodni przeciwko ludzkości - dodał.

10:15

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło około 36 350 żołnierzy, w tym około 150 w ciągu ostatniej doby - ogłosił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

08:55

Zajęcie przez wojska rosyjskie Lisiczańska na wschodzie Ukrainy pociągnęło za sobą znaczne straty Rosjan i nie przesądza o losach wojny. Siły ukraińskie liczą na kontrofensywę na południu kraju - podała stacja Sky News, cytując ukraińskich urzędników.

08:18

Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4,551 mln osób - przekazała Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 21,2 tys. osób.

08:07

Były przedstawiciel USA ds. Donbasu na rozmowach z Rosją Kurt Volker powiedział mediom ukraińskim, że broń z Zachodu dociera na Ukrainę i już wpływa w pewien sposób na działania bojowe; jednocześnie USA i ich sojusznicy poszukają metod przyspieszenia dostaw.

Faktycznie wiele uzbrojenia zachodniego już jest na Ukrainie: Javelin, Stingery, haubice itd. Ale teraz mówimy o nowych systemach: HIMARS i NASAMS. One jeszcze nie przybyły, ale są w drodze - powiedział Volker. Na pytanie dziennikarza, czy nowy sprzęt może nadejść w lipcu i sierpniu, odpowiedział twierdząco.

Volker przekonywał, że dostawy broni z Zachodu "to proces, który trwa już od pewnego czasu" i że "USA i partnerzy poszukują sposobów, by ten proces przyspieszyć".

07:31

Rosja prawdopodobnie szykuje się do przerwy operacyjnej, by zregenerować część wyczerpanych sił; Ukraińcy coraz częściej atakują tymczasem rosyjską infrastrukturę wojskową głęboko za linią frontu dzięki nowej broni z Zachodu - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną.

Według ekspertów Instytutu po zajęciu Lisiczańska i granic obwodu ługańskiego przez wojska rosyjskie prezydent Władimir Putin nakazał przeprowadzenie pauzy operacyjnej. Siły rosyjskie, które brały udział w walkach o Siewierodonieck i Lisiczańsk, potrzebują najprawdopodobniej istotnej przerwy, ale nie jest jasne, czy armia Rosji pozwoli sobie na dość długi przestój, by zregenerować siły - napisano w raporcie ISW.

07:05

W obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy wznowione zostały działania bojowe, wojska rosyjskie atakują w rejonie miejscowości Spirne i Nowołuhańske - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:17

Rząd Szkocji przeznaczył 65 mln funtów na pomoc wojskową dla Ukrainy, zaś rząd Walii 35 milionów funtów - przekazał brytyjski premier Boris Johnson.

05:16

Ze wsi Atinskie w obwodzie sumskim ewakuowano szkolny ośrodek psychoneurologiczny, który w niedzielę został ostrzelany z moździerzy przez Rosjan - napisał w Telegramie szef obwodowej administracji Dmytro Żywickij, informuje Ukrinform.

Dzisiaj ewakuowano atiński ośrodek psychoneurologiczny z internatem. Od początku wojny proponowaliśmy ewakuację tego obiektu, ale nauczyciele i wychowawcy odmówili. Po zmianie sytuacji z ostrzałem na granicy ponownie podnieśliśmy kwestię ewakuacji obiektu. Zaplanowaliśmy to na początek tego tygodnia - zaznaczył Żywickij.

Dodał, że pracownicy i podopieczni placówki są obecnie bezpieczni. Umieszczono ich w osobnym bloku na terenie podobnej szkoły z internatem. Ranni w wyniku niedzielnego ostrzału są pod opieką lekarzy.

05:10

Toczą się teraz rozmowy z Turcją i ONZ (i) naszymi przedstawicielami, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo zboża opuszczającego nasze porty - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Kijowie podczas wspólnej konferencji prasowej z premier Szwecji Magdaleną Andersson.



To bardzo ważna sprawa, że ktoś gwarantuje bezpieczeństwo statków z innych krajów - poza Rosją, której nie ufamy. Dlatego potrzebujemy gwarancji bezpieczeństwa dla tych statków, które przypłyną tutaj, aby załadować żywność - wyjaśnił prezydent Ukrainy.

05:01

Obecnie Rosja ma na Morzu Czarnym trzy okręty i dwie łodzie podwodne, wyposażone łącznie w ponad 30 pocisków Kalibr - poinformowało Dowództwo Operacyjne "Południe".

"W północno-zachodniej części Morza Czarnego znajdują się obecnie trzy nawodne i dwa podwodne okręty wroga gotowe do użycia ponad 30 pocisków Kalibr" - czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego "Południe".

Jak donosi Ukrinform, Rosja dodatkowo wzmocniła grupę morską na Morzu Czarnym okrętem podwodnym.