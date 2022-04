Ukraińska armia odzyskała kontrolę nad ośmioma osadami w obwodzie chersońskim. Według wojska, Rosjanie próbują na tych terenach przeprowadzić fałszywe referendum w sprawie powołania kolejnej "republiki ludowej". Następnie część dorosłych mężczyzn miałaby zostać przymusowo zmobilizowana i wysłana na front. Sztab sił zbrojnych podał także, że Rosja rozlokowała w obwodzie biełgorodzkim, 60 km od ukraińskiej granicy, wyrzutnie pocisków Iskander. Najważniejsze informacje z 60. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie.

- W sobotę Rosjanie zbombardowali Odessę. Zginęło sześć osób, a 18 zostało rannych.

-Amerykański Instytut Badań nad Wojną twierdzi, że wojska rosyjskie będą usiłowali wziąć głodem zakłady metalurgiczne Azwostal, które stały się ostatnim bastionem oporu obrońców Mariupola.

- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzega, że Rosja może zaatakować Mołdawię. Rosyjscy wojskowi zapowiadali, że kolejnym etapem "operacji" będzie stworzenie korytarza lądowego do Naddniestrza.

- O wielkanocny rozejm w Mariupolu apeluje doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

- Sztab Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Rosja rozlokowała wyrzutnie pocisków Iskander kilkadziesiąt kilometrów od granicy.

- Ukraińcy odbili kilka osad w obwodzie chersońskim.

16:05

Jedna mieszkanka wioski Kałynowe w obwodzie charkowskim zginęła na skutek rosyjskiego ostrzału - powiedział szef władz hromady zołocziwskiej Wiktor Kowalenko portalowi Suspilne.

"Godzinę temu 60-letnia kobieta nie zdążyła dobiec do piwnicy i trafiła pod ostrzał. Dziś w wiosce całkowicie zniszczono dwa budynki, a cztery inne zostały uszkodzone" - powiedział Kowalenko.

16:00

Ponad 80. proc. ukraińskich żołnierzy, którzy zostali ranni na polu walki, powraca później do służby - poinformowała na konferencji prasowej wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar, cytowana przez gazetę internetową Ukrainska Prawda.

"To wielkie zwycięstwo naszej medycyny wojskowej, ponieważ odsetek żołnierzy powracających do służby jest nadzwyczaj wysoki. Dobrze to świadczy o jakości leczenia i rehabilitacji" - oceniła Malar.

15:49

Wojska rosyjskie próbują dobić obrońców kombinatu Azowstal w Mariupolu i ponad 1000 cywilów, którzy tam się schronili - oświadczył doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz na Facebooku.



Arestowycz oznajmił, że trwa prawosławna Wielkanoc, a siły rosyjskie "uruchomiły wszystkie środki, które mają na uzbrojeniu", przeprowadzając na Azowstal ataki lotnicze i artyleryjskie.

15:40

Prezydenci Ukrainy i Turcji, Wołodymyr Zełenski i Recep Tayyip Erdogan omówili przez telefon możliwe gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy - poinformował ukraiński szef państwa na Twitterze.

Zełenski oświadczył, że dzień przed planowaną rozmową Erdogana z prezydentem Rosji Władimirem Putinem poruszył z tureckim przywódcą także "kwestie związane z potencjałem obronnym Ukrainy oraz światowym bezpieczeństwem żywnościowym, które jest zagrożone z powodu blokowania ruchu statków na Morzu Czarnym".

Ukraiński prezydent zwrócił uwagę na konieczność niezwłocznej ewakuacji cywilów z Mariupola, w tym z kombinatu Azowstal, a także wymiany zablokowanych tam żołnierzy.

15:37

Rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko oświadczył, że wypowiedź szefa dyplomacji Austrii Alexandra Schallenberga, który zakwestionował kandydowanie Ukrainy do Unii Europejskiej, jest krótkowzroczna i nie odpowiada interesom zjednoczonej Europy.

Przypomniał, że MSZ Ukrainy mówiło wcześniej, iż cena, jaką naród ukraiński płaci za błędy wielu rządów europejskich, jest zbyt wysoka. "Rządy te nieobiektywnie postrzegają rzeczywistość, co już doprowadziło do osłabienia Europy i dało Rosji możliwość osłabienia stabilności w UE" - powiedział rzecznik.

15:20

"18 tys. koszyczków wielkanocnych poświęcono na dworcach w różnych miejscach Ukrainy" - poinformowało biuro prasowe ukraińskich kolei na Telegramie.



"To znak naszej miłości do Ukraińców i wiary w Zmartwychwstanie Pańskie, po którym na pewno odrodzi się i odbuduje nasza wolna, zwycięska, wspólna Ukraina" - napisano w komunikacie kolei.

14:19

Bitwa o Donbas zakończy się w ciągu 2-3 tygodni od jej rozpoczęcia - ocenił w opublikowanej w niedzielę rozmowie z portalem Meduza Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. A wraz z nią, całkiem możliwe, zakończy się aktywna faza wojny, bo rosyjskie wojska nie mają już czym atakować - dodał.

13:58

W mieście Rubiżne w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy dwóch małych braci spędziło samotnie tydzień w domu pod ciągłym rosyjskim ostrzałem - podaje w niedzielę Suspilne.

Czteroletni Mychajło i jego parę lat starszy brat Jason próbowali samodzielnie przygotowywać posiłki i wykonać postawione im przez matkę zadanie: by nie zostawiać domu na pastwę losu - relacjonuje portal. Jedzenie przynosili im sąsiedzi.

13:36

Rosja stara się wyludnić wschód Ukrainy, poprzez intensywne ataki wysyła sygnał "poddajcie się, albo zostaniecie zniszczeni" - powiedział w niedzielę w wywiadzie dla CNN doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Tymofij Myłowanow.

Sądzę, że sygnał jaki wysyłają jest bardzo jasny. Jeśli poddacie się, jak Krym w 2014 roku, nic się wam nie stanie. (...) Jeśli będziecie się opierać, jak Donbas, jak wschód Ukrainy, to zostaniecie zniszczeni. Nie ma znaczenia, czy jesteście wojskowymi, czy cywilami - ocenił doradca Zełenskiego.

13:31

Prezydent Turcji Tayip Recep Erdogan rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Przekazał, że ewakuacja rannych i cywilów z Mariupola musi być zapewniona. Dodał, że Turcja jest gotowa udzielić pomocy przy negocjacjach ukraińsko-rosyjskich.

13:08

W podziemiach soboru Narodzenia Pańskiego w Siewierodoniecku, kilkakrotnie od początku wojny ostrzeliwanego przez wojska rosyjskie, odbyły się w niedzielę nabożeństwa wielkanocne - poinformowały władze obwodu ługańskiego.

Na sobór w Siewierodoniecku czterokrotnie od 24 lutego spadły pociski. Świątynia służyła jako schron dla wielu mieszkańców. Po raz ostatni wojska rosyjskie ostrzelały sobór przed tygodniem, w prawosławną Niedzielę Palmową.

12:31

Podczas oczyszczania miejscowości w obwodzie kijowskim po wyparciu z nich wroga znaleziono m.in. model telefonu z 1957 roku będący na wyposażeniu rosyjskich sił - poinformował komendant policji obwodu kijowskiego Andrij Niebytow, cytowany w niedzielę przez Ukrinform.

"Znaleźliśmy model telefonu TA-57. (...) To model wyprodukowany w 1957 roku i oni z niego korzystali. (...) Żadnej modernizacji i zabezpieczenia rosyjskiej armii, jakie nam przez całe życie pokazują na Placu Czerwonym, kiedy defilują, nie ma" - powiedział komendant.

12:22

Litewski minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis oświadczył, że Litwa wzywa Unię Europejską do nałożenia sankcji na patriarchę Cyryla. Duchowny wspiera rosyjską inwazję na Ukrainę.

12:16

Ukraina przez siedem lat wielokrotnie zabiegała o zakup broni od Wielkiej Brytanii, ale rządy trzech kolejnych premierów - Davida Camerona, Theresy May i Borisa Johnsona - odmawiały jej, obawiając się, że to wywoła gniew Rosji - pisze "The Sunday Times".

11:51

Co trzy minuty spadają bomby lotnicze - relacjonuje w niedzielę sytuację w oblężonym przez Rosjan Mariupolu Swiatosław Pałamar, zastępca dowódcy pułku Azow, broniącego ukraińskiego miasta. Pałamar, cytowany przez portal Ukraińska Prawda, powiedział, że w mieście nie ma zawieszenia broni, co trzy minuty spadają bomby lotnicze, a Rosjanie próbują szturmować ukraińskie pozycje.

Jak dodał, ukraińscy obrońcy "trzymają się resztkami sił". Ludzi trzeba ewakuować - wezwał i zaapelował do świata o pomoc.



11:40

W niedzielę rano, kiedy w Kościołach wschodnich obchodzona jest Wielkanoc, w wyniku rosyjskiej agresji zbrojnej w obwodzie donieckim zginęły dwie dziewczynki - w wieku 14 i pięciu lat - poinformował szef władz tego regionu na wschodzie Ukrainy Pawło Kyryłenko. "Życie dwojga dzieci z oczeretyńskiej hromady (gminy) zabrali rosyjscy okupanci w ten wielkanocny poranek" - napisał Kyryłenko w komunikatorze Telegram. Jak przekazał, dom, w którym mieszkała ich rodzina, został zniszczony. Nie sprecyzował, jaką bronią posłużono się do ataku.

11:09

Mieszkańcy bloku w Odessie, ostrzelanego w sobotę przez Rosjan, opowiedzieli reporterom o pierwszych chwilach po ostrzale. Epicentrum wybuchu pocisku było mieszkanie, w którym zginęła kobieta z matką i zaledwie trzymiesięczną córeczką. Ludzie zostali uwięzieni w mieszkaniach.

10:56

Według amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną w Azowstalu, który znajduje się w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy, zaczyna brakować wody i żywności. Władze Ukrainy wielokrotnie apelowały o zawieszenie broni, które pozwoliłoby ewakuować z kompleksu ludność cywilną.

ISW ocenia, że Rosjanie postanowili zagłodzić obrońców zakładów i nie wypuścić stamtąd cywilów.

W regionie "rosyjskie siły prawdopodobnie zwiększą skalę ofensywy lądowej w najbliższych dniach, ale jest za wcześnie, by ocenić jak szybko to zrobią i jak duża będzie ta ofensywa" - głosi prognoza ośrodka.

10:48

"Wkraczamy w trzeci miesiąc nielegalnej wojny Putina z Ukrainą. Rosja dokonała przerażających okrucieństw, w tym ataków na niewinnych cywilów i dzieci w Odessie oraz Mariupolu. Nie spoczniemy, dopóki Putin nie upadnie, a Ukraina zwycięży" - napisała na Twitterze brytyjska minister obrony Liz Truss.

10:25

Rosja powinna zrobić trzy rzeczy, żeby uratować resztki swojej reputacji - pisze na Twitterze doradca prezydenta Zełenskiego Mychajło Podolak. Chodzi o: ogłoszenie "prawdziwego" wielkanocnego rozejmu w Mariupolu, stworzenie korytarza humanitarnego dla cywilów i porozumienie się w kwestii specjalnej rundy negocjacji dotyczącej wymiany jeńców.

10:09

Ponad 10 tys. osób wyjechało w sobotę z Polski na Ukrainę przez przejścia graniczne w województwie lubelskim; do Polski dotarło 5,9 tys. osób - poinformował dziś rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Dariusz Sienicki. Rzecznik przekazał, że minionej doby na wyjeździe z Polski na Ukrainę odprawiono 10 tys. 63 osoby, najwięcej w Hrebennem - 3 272, następnie w Dorohusku - 2 823, Zosinie - 2 577 i Dołhobyczowie - 1 391.

09:55

Były kanclerz Gerhard Schroeder chce być mediatorem w wojnie na Ukrainie i "reprezentować niemieckie interesy". W wywiadzie, który ukazał się wczoraj na portalu dziennika "The New York Times", przekonuje, że ma dobre relacje z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, który "jest zainteresowany zakończeniem wojny".

09:23

Wojsko rosyjskie straciło podczas dwóch miesięcy inwazji na Ukrainę około 21,8 tys. żołnierzy - oświadczył Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosjanie stracili też 873 czołgi, 2238 pojazdów opancerzonych, 179 samolotów i 154 śmigłowce.

Według ukraińskiego sztabu straty obejmują też: 408 systemów artyleryjskich, 147 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, 69 systemów przeciwlotniczych. Ponadto szacunki sztabu mówią o 1557 samochodach i 191 bezzałogowych statkach powietrznych (dronach).

08:32

Jak poinformowała ukraińska prokuratura generalna, od początku wojny w kraju zginęło 213 dzieci, a ponad 389 zostało rannych. 1500 placówek edukacyjnych zostało uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku ostrzału.

08:30

Pułk "Azow" opublikował najnowsze zdjęcia z Mariupola.

Telegram

08:22

Opór sił ukraińskich w Donbasie jest silny, a choć Rosja uzyskała pewne zdobycze terytorialne, odbyło się to kosztem znacznych strat - przekazało w niedzielę rano brytyjskie ministerstwo obrony.

Ukraina odparła w tym tygodniu liczne rosyjskie ataki wzdłuż linii kontaktu w Donbasie. Mimo że Rosja uzyskała pewne zdobycze terytorialne, opór ukraiński był silny na wszystkich osiach i spowodował znaczne straty dla sił rosyjskich. Słabe morale Rosjan i ograniczony czas na odbudowę, ponowne wyposażenie i reorganizację sił po wcześniejszych ofensywach prawdopodobnie ograniczają rosyjską skuteczność bojową - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

08:03

Osiem osób zginęło w dokonanych przez wojska rosyjskie ostrzałach miejscowości w obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy - poinformował szef obwodu Serhij Hajdaj.

Jak przekazał, sześć ofiar śmiertelnych spowodował ostrzał artyleryjski miast Hirske i Zołote. Dwie osoby zostały tam ciężko ranne.

Kolejne dwie osoby znaleziono pod gruzami w Popasnej, gdzie kilka dni wcześniej pocisk spadł na dom. Pod gruzami znalazły się dwie kobiety, których nie udało się niestety uratować - poinformował Hajdaj.

07:20

W obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy przez całą noc trwał rosyjski ostrzał miejscowości niezajętych dotąd przez wojska rosyjskie. Trwają walki w Rubiżnem i Popasnej - poinformował szef obwodu Serhij Hajdaj.

Nawiązując do ostrzałów, które Rosjanie prowadzili mimo rozpoczętej właśnie prawosławnej i grekokatolickiej Wielkanocy, Hajdaj napisał na Facebooku, że wróg "obchodził święto przez całą noc".

Pociski trafiły w obiekty mieszkalne w Siewierodoniecku, Lisiczańsku, Nowodrużesku, Rubiżnem i miejscowości Hirske. Domy mieszkalne w całym obwodzie są masowo zniszczone. Liczba ofiar jest ustalana - napisał szef obwodu.

07:00

Rosja rozlokowała w obwodzie biełgorodzkim, 60 km od ukraińskiej granicy, wyrzutnie pocisków Iskander - podaje Sztab Generalny sił zbrojnych Ukrainy.

Rosjanie zaktywizowali działania ofensywne i szturmowe w kierunku Siewierodoniecka, Kurachowki i Popasnej - czytamy w komunikacie sztabu.

W Mariupolu Rosjanie kontynuują blokadę ukraińskich sił w okolicy zakładów Azowstal. Prowadzone są naloty, w tym przy wykorzystaniu samolotów dalekiego zasięgu. Siły przeciwnika wykorzystują kolej do logistycznego zabezpieczenia wojsk - dodano.

W ciągu minionej doby ukraińskie siły zniszczyły siedemnaście celów powietrznych: dziewięć bezzałogowców, trzy samoloty i pięć pocisków manewrujących.

06:47

Trzy osoby zginęły we wsi Kamjanske w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy w wyniku ostrzału artyleryjskiego - poinformowała w niedzielę agencja Ukrinform, powołując się na władze regionu. Do ataku sił rosyjskich doszło w sobotę po południu.

Ludzie, którzy zginęli, znajdowali się na zewnątrz w czasie, gdy doszło do ostrzału.

Władze regionu podały też, że wojska rosyjskie ostrzelały ogniem artyleryjskim i z systemów rakietowych Grad miejscowości: Zaliznyczne i Staroukrainka. Ostrzał uszkodził zabudowania w obu miejscowościach.

06:17

Siły Zbrojne Ukrainy odzyskały kontrolę nad ośmioma osadami w obwodzie chersońskim poinformował w niedzielę Ukrinform cytując komunikat Dowództwa Operacyjnego "Południe" zamieszczony na Facebooku.

W rejonie Chersonia w przededniu fałszywego "referendum" wróg próbował atakować. Nieprzyjacielskie próby szturmu Ołeksandrywki i Tawriji zakończyły się niepowodzeniem. Nie powiodły się także próby zajęcia Mikołajówki. Ataki wroga zostały odparte ogniem artyleryjskim. Nasze jednostki odzyskały kontrolę nad ośmioma osadami w rejonie Chersonia ważnymi z punktu widzenia rozlokowania stanowisk obserwacyjnych - informuje Dowództwo Operacyjne "Południe".

Ukraińskie jednostki w rejonie Kisielowki ostrzeliwały rosyjskich żołnierzy i sprzęt przygotowujących się do ofensywy. Nieprzyjaciel poniósł ciężkie straty i wycofał się w kierunku Czarnobajewki.

Łączne straty Rosjan to: 74 jednostki wojskowe i 13 jednostek sprzętu, w tym dwa czołgi, granatnik z napędem rakietowym, sześć jednostek sprzętu pancernego i inżynieryjnego, cztery rozpoznawcze drony UAV.

06:13

Ponad 600 osób zostało ewakuowanych w sobotę z obwodu chersońskiego do Krzywego Rogu w obwodzie dniepropietrowskim poinformował Ukinform cytując zamieszczony w Telegramie komunikat władz lokalnych.



06:09

Podczas ostatniej doby jednostki obrony przeciwlotniczej Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych Ukrainy uderzyły w 17 celów, w tym trzy samoloty i pięć pocisków manewrujących informuje Ukrinform cytując komunikat Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy zamieszczony w niedzielę w Telegramie.

59 dzień wojny wyzwoleńczej przeciwko rosyjskim okupantom dobiega końca. Transport wojskowy, myśliwce, bombowce, samoloty szturmowe Sił Powietrznych kontynuują wykonywanie zadań w przestrzeni powietrznej Ukrainy, zapewniają wsparcie i osłonę dla wojsk lądowych, atakują pozycje rosyjskich sił okupacyjnych. Obrona powietrzna państwa nadal niszczy wroga w powietrzu - czytamy w oświadczeniu Sił Powietrznych.

Zgodnie z dzisiejszymi wynikami, jednostki przeciwlotniczych sił rakietowych Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych strąciły trzy samoloty (najprawdopodobniej Su-34, Su-35, Su-25), pięć pocisków samosterujących i dziewięć dronów przypuszczalnie "Orlan-10".

06:05

W obwodzie charkowskim siły obrony powietrznej w sobotę zniszczyły dwa wrogie samoloty informuje Ukrinform cytując informacje Wschodniego Dowództwa Powietrznego zamieszczone na Facebooku.

"Wielkanoc była aktywna dla jednostek obrony przeciwlotniczej. Do tej pory zneutralizowane zostały dwa samoloty, wcześniej myśliwiec wielozadaniowy i myśliwsko-bombowy, a także 5 bezzałogowych statków powietrznych. Sześć z siedmiu celów powietrznych zostało zestrzelonych w obwodzie charkowskim "- czytamy w oświadczeniu. Siódmym celem był dron, zniszczony przez wojsko w obwodzie dniepropietrowskim - informuje dowództwo.

06:02

Ukraina oskarża Rosję o zamiar wcielania do wojska cywilów z okupowanych terenów, co byłoby naruszeniem Czwartej Konwencji Genewskiej, która zabrania tego typu działań - przekazało w sobotę wieczorem brytyjskie ministerstwo obrony.

Główny Zarząd Wywiadowczy i Sztab Generalny Ukrainy oskarżyły Rosję o plany wcielenia do wojska ukraińskich cywilów z okupowanych przez Rosję obwodów chersońskiego i zaporoskiego. Byłoby to powtórzeniem podobnych praktyk poboru w okupowanych przez Rosję Donbasie i na Krymie - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Artykuł 51 Czwartej Konwencji Genewskiej stanowi, że “Mocarstwo okupacyjne nie może zmuszać osób chronionych do służby w swoich siłach zbrojnych lub pomocniczych", i “nie jest dozwolony żaden nacisk ani propaganda, której celem jest skłonienie do dobrowolnego zaciągnięcia się do wojska". “Osoby chronione" w tym kontekście obejmują ludność cywilną na terytoriach okupowanych. Jakikolwiek werbunek ukraińskich cywilów do rosyjskich sił zbrojnych, nawet jeśli zostanie przedstawiony przez Rosję jako dobrowolny lub służba wojskowa zgodna z rosyjskim prawem, stanowiłby naruszenie art. 51 Czwartej Konwencji Genewskiej - wyjaśniono.

06:00

23 kwietnia o godzinie 22:00 w rejonie Odessy żołnierze jednostki rakietowej przeciwlotniczej Sił Powietrznych Ukrainy zestrzeliły dwa rosyjskie pociski manewrujące, które zostały wystrzelone z Morza Czarnego przez rosyjski okręt i skierowane w stronę portu Piwdenny - czytamy w oświadczeniu rady miejskiej Odessy.