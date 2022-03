To już 22. dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę. W Mariupolu trwa akcja ratunkowa. Tam bomby spadły na teatr, gdzie chronili się ludzie. Schron przetrwał atak i pod gruzami budynku są żywi ludzie. Doradca prezydenta Zełenskiego przekazał, że trudna sytuacja jest wokół Kijowa. "Rosyjscy najeźdźcy gwałcą i zabijają ludność cywilną" - oświadczył Ołeksij Arestowycz. O sytuacji na Ukrainie jutro Joe Biden będzie rozmawiał z prezydentem Chin - Xi Jinpingiem. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z 17.03.2022 r.

Ukraiński ochotnik sprawdzający zniszczenia po ostrzale w Kijowie / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

O wojnie rosyjsko-ukraińskiej jutro Joe Biden będzie rozmawiał z Xi Jinpingiem.

15:18

Naszemu dziennikarzowi Piotrowi Bułakowskiemu udało się porozmawiać z "Janem Zumbachem", hakerem z polskiej grupy squad303. To ta grupa stworzyła narzędzie, dzięki któremu można skontaktować się z Rosjanami i wysłać im wiadomość o wojnie w Ukrainie.

Dlaczego grupa squad303 postanowiła zaangażować się w wojnę z rosyjską cenzurą i postawiła sobie za cel informowanie Rosjan o prawdziwej sytuacji w Ukrainie?

Rozmowa Piotra Bułakowskiego z hakerem z kolektywu Squad303 RMF FM

15:12

W wyniku rosyjskiego ostrzału miejscowości Merefa w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy co najmniej 15 osób zginęło, a 25 zostało rannych - poinformowała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na prokuraturę.

Rosjanie ostrzeliwali miasto z artylerii ok. godz. 2.30 czasu polskiego w nocy ze środy na czwartek. Zniszczona została szkoła i dom kultury.

"Zginęło 15 osób. 25 zostało rannych, z tego 10 osób jest w stanie ciężkim. Trwa usuwanie gruzów" - podano w komunikacie.

Wszczęto postępowanie z artykułu dotyczącego złamania przepisów i obyczajów wojny, połączonego z celowym zabójstwem.

15:05

Doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz zaapelował w czwartek do mieszkańców terenów okupowanych przez Rosjan, by niszczyli tory kolejowe, które są wykorzystywane do przesyłania zaopatrzenia dla rosyjskiej armii.

Rozpocznijmy totalną kolejową wojnę z przeciwnikiem na okupowanych terytoriach - zaapelował Arestowycz w nagraniu opublikowanym na Facebooku. W jego ocenie podjęcie działań dywersyjnych na kolei może znacząco wpłynąć na dalszy przebieg wojny.

14:51

Senat w czwartek jednogłośnie przyjął bez poprawek ustawę o obronie ojczyzny, jej głównym celem jest zwiększenie budżetu na obronność, zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, odtworzenie systemu rezerw oraz zwiększenie możliwości szkolenia żołnierzy. Ustawa teraz trafi na biurko prezydenta.



Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot poinformował, że Andrzej Duda niezwłocznie podpisze ustawę o obronie ojczyzny.

14:45

Król Belgów Filip i królowa Matylda będą gościć uchodźców z Ukrainy.

Jak donosi brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, belgijska rodzina królewska daje przykład Belgom.

Król i królowa nie przyjmą uchodźców w swoim pałacu, ale oddadzą do dyspozycji uciekinierom domy, które będą mogły pomieścić trzy rodziny. Są to nieruchomości należące do fundacji królewskiej. Konkretnie to domki jednorodzinne, które dostępne na początku kwietnia. Wcześniej zostaną urządzone, wykonane zostaną też drobne naprawy.

14:37

Rosjanie trzymają w szwajcarskich bankach nawet 213 mld dolarów - wynika z szacunków Szwajcarskiego Stowarzyszenia Bankowców, o których w czwartek poinformowała agencja Reutera.

Szwajcarskie Stowarzyszenie Bankowców (Swiss Bankers Association, SBA) oszacowało, że Rosjanie trzymają w szwajcarskich bankach od 150 mld do 200 mld franków szwajcarskich. Wartość ich majątku przeliczona na dolary może zatem wynosić nawet 213 mld dolarów - podał w czwartek Reuters.

Agencja wskazała, że wartość środków ulokowanych przez Rosjan w niektórych bankach została ujawniona po tym, jak Szwajcaria zdecydowała się przyłączyć do sankcji nałożonych na Moskwę przez Unię Europejską.

Z informacji uzyskanej od SBA wynika, że udział rosyjskich aktywów ulokowanych w Szwajcarii znajduje się w "niskim, jednocyfrowym" udziale procentowym wszystkich aktywów zagranicznych ulokowanych w tym kraju - dodał Reuters.

14:35

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpi 22 marca przed połączonymi izbami parlamentu Włoch podczas wideokonferencji - poinformowała w czwartek Ansa po posiedzeniu prezydiów Izby Deputowanych i Senatu. Głos zabierze również włoski premier Mario Draghi.

To będzie kolejne przemówienie ukraińskiego przywódcy na forum zagranicznego parlamentu. Wcześniej również w ten sposób zwrócił się do parlamentu polskiego, kanadyjskiego, brytyjskiego, Unii Europejskiej, do Kongresu USA, a w czwartek do Bundestagu.

14:26

Rosjanie w czwartek po raz kolejny przeprowadzili w Czernihowie na północy Ukrainy atak na cywilów, używając ciężkiej artylerii - podała lokalna policja. Są zabici i ranni. Wśród ofiar śmiertelnych jest obywatel USA.

Policja dokumentuje skutki wrogiego ostrzału cywilów w centrum Czernihowa - czytamy w komunikacie.

W czwartek okupanci po raz kolejny przeprowadzili atak przy użyciu ciężkiej artylerii na mieszkańców miasta. Są zabici i ranni. Wśród zabitych jest obywatel USA - napisano.

Policjanci pomagają w ewakuacji rannych do placówek medycznych.

14:15

"Rosyjscy najeźdźcy gwałcą i zabijają ludność cywilną w miejscowościach otaczających Kijów; są setki takich przypadków, to ludobójstwo" - oświadczył na briefingu doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz, cytowany w czwartek przez agencję Interfax-Ukraina.

"W miastach wokół Kijowa użycie przemocy przeciwko miejscowej ludności jest systematycznie obserwowane. Wcześniej były to pojedyncze przypadki, ale sytuacja się pogorszyła. Rosyjska armia celowo niszczy ukraińską ludność. To ludobójstwo. Są setki takich spraw, nawet nie dziesiątki" - powiedział Arestowycz.

14:07

Kolumna oddziałów rosyjskiego 437. pułku szkoleniowego i batalionowej grupy taktycznej 26. pułku pancernego podążała w kierunku Kamianki w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy, jednak została skutecznie zatrzymana przez żołnierzy ukraińskich - poinformował w czwartek na Facebooku naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny.

Na zamieszczonym na Facebooku nagraniu widać szereg zniszczonych rosyjskich czołgów oznakowanych literą "Z".

Szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow poinformował w czwartek o przeprowadzeniu w regionie 49 ostrzałów przez wojska rosyjskie.

"Wróg nie osiągnął swojego celu, żadna ofensywna operacja okupantów nie powiodła się" - wskazał.

13:57

Okupanci zdążyli już ukraść ukraińską wodę o wartości niemal 20 mln euro - napisała w czwartek na Facebooku Państwowa Inspekcja Ekologiczna Ukrainy.



13:46

Putin to szczwany list, który pozuje na niezrównoważonego i nieobliczalnego. Pożyteczni idioci na Zachodzie próbują znaleźć mu bezpieczne wyjście z tej sytuacji, ale on sam potrafi o siebie zadbać - powiedział w rozmowie z amerykańską stacją MSNBC były szef dyplomacji Rosji Andriej Kozyriew.

13:43

Poprzez niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję na Ukrainę Rosja naruszyła fundamentalne zasady Statutu Rady Europy, Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego - przekazał w czwartek w oświadczeniu szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

13:42

Ukraina rozpoczęła siewy zbóż jarych w niektórych regionach - poinformował w czwartek agencję Reuters ukraiński wiceminister rolnictwa Taras Wysocki.

13:40

Uzbekistan wspiera niepodległość, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy - zadeklarował w czwartek minister spraw zagranicznych Uzbekistanu Abdulaziz Kamiłow. Nie uznaliśmy Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej - dodał.

13:36

Syryjscy najemnicy uznają udział w wojnie przeciwko Ukrainie po stronie Rosji za okazję, by nielegalnie wyemigrować do państw UE - podała w czwartek agencja Interfax-Ukraina, cytując ustalenia ukraińskiego wywiadu wojskowego.

Według tych ustaleń rosyjska baza lotnicza Hmejmim w Syrii otrzymała wytyczne, by wysyłać na Ukrainę nawet 300 bojowników dziennie. We wtorek z bazy wysłanych zostało 150 najemników, którzy mają walczyć po stronie Rosji - przekazała agencja wywiadu wojskowego.

Twierdzi ona również, że istnieją plany przekazywania broni i sprzętu wojskowego z Syrii do Rosji i na Białoruś, by wspomóc rosyjskie siły na Ukrainie. Prezydent Syrii Baszar al-Asad miał obiecać Rosji 40 tys. bojowników do udziału w wojnie na Ukrainie - podał Interfax-Ukraina.

13:33

13:28

Zniszczenia w Czernihowie.

13:25

Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do woj. śląskiego, są zainteresowani zdobyciem zatrudnienia, jednak powiatowe urzędy pracy na razie nie przeżywają oblężenia - wynika z informacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (WUP).

13:24

Siły rosyjskie ponownie ostrzelały sobór Narodzenia Pańskiego w Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy; mieszkańcy schronili się w świątyni przed bombardowaniami - podała w czwartek agencja Ukrinform, cytując szefa władz obwodowych Serhija Hajdaja.

13:21

Blisko 130 osób udało się dotąd uratować ze schronu pod zbombardowanym przez Rosjan teatrem dramatycznym w Mariupolu, cały czas trwa uprzątanie gruzu - poinformowała w czwartek ukraińska wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olha Stefaniszyna.

13:19

Joe Biden będzie rozmawiał telefonicznie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem.

13:16

Płacz ukraińskiego dziecka, które żegna się ze swoim ojcem w Irpieniu.

13:11

Rosja tylko udaje, że prowadzi negocjacje pokojowe w Ukrainą - ocenił w czwartek minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian. "Nie negocjuje się z bronią przyłożoną partnerowi do głowy" - dodał.

13:09

Kolejny film pokazujący przejęcie przez Ukraińców rosyjskiego transportera opancerzonego.

13:02

W ciągu 21 dni trwania wojny na Ukrainie z obwodu ługańskiego ewakuowano ok. 11 tys. osób - poinformował w czwartek na Facebooku szef regionalnych władz Serhij Hajdaj.

13:00

Wzywam deputowanych do Parlamentu Europejskiego do uznania Putina za zbrodniarza wojennego; apeluję też o zaprzestanie jakichkolwiek kontaktów z Rosją, która jest państwem terrorystycznym - oświadczył w czwartek przed komisjami PE minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.

12:51

Krzysztof Berenda zapytał też swojego gościa, czy nazwałby Władimira Putina zbrodniarzem wojennym. Musimy wierzyć w prawo międzynarodowe. Globalny wymiar sprawiedliwości będzie musiał oceniać te zbrodnie. Ale na Ukrainie są popełniane zbrodnie wojenne. Są organy, które dokładnie to ocenią i wskażą sprawców. To, co dzieje się w Ukrainie, jest tragedia. Strzelanie do ludności cywilnej, bombardowanie - to jest nieakceptowalne - odpowiadał Charles Michel.

12:31

Byłem informowany, konsultowany w tej sprawie i w pełni popieram tę misję, bo to ważne, żeby wysłać bardzo mocny polityczny sygnał - tak w specjalnym wydaniu Rozmowy w RMF FM Charles Michel oceniał wtorkowy wyjazd do Kijowa premierów Polski, Czech i Słowenii. Wczoraj rozmawiałem telefonicznie z całą trójką premierów i pogratulowałem im, bo jako Unia chcemy jasno i konkretnie pokazać, że wspieramy Ukraińców. Oni są odważni, walczą o swoją przyszłość, ziemię, dzieci, ale też o europejskie wartości" - podkreślał przewodniczący Rady Europejskiej. "Osobiście nie wykluczam podróży do Kijowa, gdy będę wiedział, że mam co tam zawieźć"- dodał.

12:16

Ukraińska armia informuje, że rosyjscy żołnierze szukają ukraińskiej amunicji, by się postrzelić i trafić do szpitala.

12:14

Wszyscy w Rosji muszą wiedzieć, że Władimir Putin jest odpowiedzialny za śmierć rosyjskich żołnierzy na Ukrainie - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz w czwartek na wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

12:13

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg ponownie wykluczył możliwość wprowadzenia strefy zakazu lotów nad Ukrainą. W opublikowanym w czwartek wywiadzie dla włoskiego dziennika "Corriere della Sera" wyjaśnił, że strategia Sojuszu to więcej broni dla Kijowa i wzmocnienie wschodniej flanki.

12:08

Czernihów znalazł się na skraju katastrofy humanitarnej. W mieście brakuje żywności, leków, wody, ogrzewania, energii elektrycznej - poinformował w środę wieczorem jego mer Władysław Atroszenko w rozmowie z agencją informacyjną RBK-Ukraina.

11:59

Wojska rosyjskie weszły do miasta Aleszki w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy i rozlokowują się tam; na razie władze pracują bez zmian - poinformował w czwartek mer Jewhen Ryszczuk.



11:50

Sekretarz obrony Wielkiej Brytanii: rozlokujemy w Polsce system średniego zasięgu Sky Sabre; dodatkowo wyślemy 100 żołnierzy, aby zagwarantować bezpieczeństwo polskiej strefy powietrznej.

11:48

W ciągu ostatnie doby rosyjskie siły okupacyjne przeprowadziły 49 ostrzałów obwodu charkowskiego; w samym Charkowie nie zauważono rosyjskich samolotów - napisał w czwartek na Telegramie szef władz obwodu Ołeh Syniehubow.

11:40

Mer Kijowa Witalij Kliczko powiedział w czwartek, że spowodowane wojną szkody w stolicy Ukrainy należy już liczyć w miliardach dolarów, choć dokładnych danych jeszcze nie ma.

11:39

Przyszły trybunał ds. rosyjskich zbrodni na Ukrainie nie powinien mieć siedziby w Norymberdze ani Hadze, ale w Mariupolu lub Charkowie - oświadczył w czwartek minister spraw zagranicznych Łotwy Edgar Rinkeviczs.



11:30

Rosyjskie czołgi zniszczone przez Ukraińców w obwodzie charkowskim.

11:13

W wyniku rosyjskiego ostrzału została uszkodzona linia przesyłowa wysokiego napięcia Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej - podał w czwartek Enerhoatom, ukraiński państwowy koncern obejmujący wszystkie cztery elektrownie atomowe w kraju.

11:02

Firma Nestle nie zamierza na razie wycofywać się z rosyjskiego rynku - poinformował w czwartek na Twitterze premier Ukrainy Denys Szmyhal po rozmowie z prezesem przedsiębiorstwa. I napisał też, że "płacenie podatków w państwie terrorystycznym oznacza mordowanie bezbronnych matek i dzieci".

10:49

Cztery duże rosyjskie okręty przepłynęły przez japońską cieśninę Tsugaru i kierują się na zachód; mogą przewozić sprzęt wojskowy i żołnierzy do walki na Ukrainie - poinformowały w czwartek japońskie media, powołując się na tamtejsze ministerstwo obrony.

10:39

Schron bombowy pod zaatakowanym przez siły rosyjskie teatrem w Mariupolu wytrzymał; zaczęto uprzątać gruzy, ludzie wychodzą żywi - poinformował w czwartek deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Serhij Taruta.

10:28

Szacujemy, że dotychczas zestrzeliliśmy jedną trzecią posiadanych przez Rosję samolotów - powiedział w czwartek w rozmowie z telewizją 24 Kanał doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko.

10:22

Od początku wojny na Ukrainie zginęło około 14 tys. rosyjskich żołnierzy; zniszczyliśmy też m.in. 444 czołgi, ponad 1400 wozów opancerzonych i około 200 samolotów i śmigłowców wroga - poinformował w czwartek na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

10:15

Zastępca mera Mariupola Serhij Orłow powiedział w czwartek w wywiadzie dla ukraińskiej wersji magazynu "Forbes", że 80-90 proc. miasta zostało zbombardowane przez rosyjskich najeźdźców.

Poinformował także, że według stanu na 13 marca miasto oficjalnie potwierdziło śmierć 2358 osób.