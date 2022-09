Według przedstawicieli władz Ukrainy wymierzona w siły rosyjskie kontrofensywa na południu kraju posuwa się powoli, ale zgodnie z planem - pisze dziennik "Wall Street Journal". "Tej zimy Rosja przygotowuje się do decydującego uderzenia energetycznego przeciwko wszystkim Europejczykom" - stwierdził Wołodymyr Zełenski. Zaporoska Elektrownia Jądrowa w sobotę ponownie została odcięta od ostatniej głównej linii energetycznej. Siłownia jądrowa nadal dostarcza energię do sieci linią rezerwową. Niedziela to 193. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.

Ochotnicy usuwają zniszczenia dokonane przez Rosjan w rejonie Czernichowa / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

08:53

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) zwraca uwagę w najnowszej analizie na zatrzymanie w Rosji blogera i korespondenta wojennego Siemiona Piegowa. ISW nie wyklucza, że Kreml może wzmocnić naciski na blogerów wojskowych opisujących wojnę na Ukrainie.

"Kreml może zwiększyć wysiłki na rzecz autocenzury wśród rosyjskich blogerów wojskowych i korespondentów wojennych, którzy opisują wojnę na Ukrainie" - ocenia ośrodek. Wyjaśnia, że Piegow, który pisze dla kanału WarGonzo na serwisie Telegram, został zatrzymany za agresywne zachowanie pod wpływem alkoholu i przyznaje, że "do tej pory Kreml nie posunął się do zatrzymania blogerów wojskowych za ich relacje". Jednocześnie zauważa, że Piegow to "doświadczony dziennikarz wojenny, a WarGonzo ma rozległe kontakty z armią rosyjską i wgląd w rosyjskie operacje wojskowe w Donbasie w 2014 roku, w Syrii w 2015 i na Ukrainie w roku 2022".

"Jeśli zatrzymanie Piegowa ma związek z jego relacjami o Ukrainie, to byłoby to znaczącym etapem w wysiłkach Rosji, by kontrolować przestrzeń informacyjną" - ostrzegają analitycy. Podkreślają, że oni sami w codziennej pracy opierają się na doniesieniach blogerów i rosyjskich korespondentów wojennych. Dotąd blogerzy "szczerze informowali o słabych wynikach wojsk rosyjskich na Ukrainie i debatowali o tym, jak Kreml próbował cenzurować ich doniesienia z Ukrainy" - przypomina ISW.

08:34

Według przedstawicieli władz Ukrainy wymierzona w siły rosyjskie kontrofensywa na południu tego kraju posuwa się powoli, ale jest to zgodne z przyjętym planem - pisze dziennik "Wall Street Journal". Nie ma pośpiechu, systematycznie mielimy wojska Putina - powiedział gazecie doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz.

Ogłoszona w poniedziałek przez ukraińską armię ofensywa w położonym na południu kraju obwodzie chersońskim wzbudziła nadzieje na odbicie zajętych przez Rosjan we wczesnej fazie wojny terenów, w tym Chersonia - zauważa "WSJ".

Ale - jak zaznaczają ukraińscy urzędnicy i zachodni analitycy - sukces może przybierać różne formy; nawet bez szybkiego odzyskania terytorium Kijów może osiągnąć przewagę przez zmuszenie Rosjan do odsłonięcia pozycji swoich wojsk i baz zaopatrzeniowych, przyjęcia postawy obronnej i przez to konieczność ściągnięcia jednostek z innych frontów - ocenia amerykański dziennik.

08:17

Od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 6,031 mln osób, a z Polski do Ukrainy wyjechało ponad 4,239 mln osób - przekazała w niedzielę Straż Graniczna. W sobotę z Ukrainy przyjechało 24,7 tys. osób, a do Ukrainy wyjechało z Polski 31,2 tys. osób.



Tylko w sobotę do Polski przybyło 24,7 tys. osób, a do godz. 7 rano w niedzielę - 7,2 tys. osób. Z kolei do Ukrainy od 24 lutego wyjechało z Polski ponad 4,239 mln osób, z czego 31,2 tys. w sobotę.

08:10

Cztery osoby zginęły, a dwie zostały ranne w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim Ukrainy - przekazały władze lokalne. O ostrzałach rosyjskich informowano także m.in. w Charkowie, Mikołajowie i Nikopolu w obwodzie dniepropietrowskim.

"3 września Rosjanie zabili czterech cywilów w obwodzie donieckim - dwie osoby w miejscowości Wełyka Nowosiłka, jedną w Siwersku, jedną - w Wodianym. Kolejne dwie osoby zostały ranne" - powiadomił szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko w niedzielę rano na Telegramie.

W Charkowie w wyniku nocnego ataku rakietowego wybuchł duży pożar - podała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na państwową służbę ds. sytuacji nadzwyczajnych. "Jedna z wrogich rakiet trafiła w restaurację w dzielnicy kijowskiej. Wszystkie budynki były drewniane, dlatego od razu po wybuchu doszło do pożaru, który ogarnął prawie cały teren. Płonęły dwa główne budynki oraz pawilon letni o ogólnej powierzchni 2200 m kw." - przekazały służby ratunkowe. W ciągu minionej doby strażacy w obwodzie charkowskim gasili 22 pożary wywołane przez rosyjskie ostrzały.

W Mikołajowie na południu Ukrainy wojska rosyjskie ostrzelały w nocy placówki medyczne i domy mieszkalne - poinformował mer miasta Ołeksandr Senkiewycz.

W Nikopolu w obwodzie dniepropietrowskim z powodu ostrzałów z rosyjskich wyrzutni Grad i ciężkiej artylerii uszkodzona została linia elektryczna - powiadomił szef władz obwodowych Wałentyn Rezniczenko

Wybuchł pożar, uszkodzone zostało pięć domów mieszkalnych i kilka budynków gospodarczych. Obyło się bez ofiar.

07:35

Wojska rosyjskie coraz częściej atakują naziemne cele na Ukrainie przy użyciu systemów przeciwlotniczych S-300 - informuje Sztab Generalny ukraińskiej armii, oceniając, że wynika to z braku bardziej precyzyjnej broni. Wojska rosyjskie kontynuują ataki w Donbasie - podaje dowództwo. "Z powodu braku broni precyzyjnej Rosjanie zaczęli częściej używać przestarzałych pocisków kierowanych systemów przeciwlotniczych S-300" - napisano w opublikowanym na Facebooku komunikacie sztabu.

O tym, że wojska rosyjskie - najpewniej z powodu niedoborów precyzyjnej amunicji lub w celu "zaoszczędzenia" jej - używają pocisków przeciwlotniczych do atakowania celów naziemnych, od dłuższego czasu informują ukraińskie władze oraz eksperci. Według komunikatu sztabowego Rosjanie użyli już ponad 500 takich rakiet, część z nich nie doleciała do celu. "Na uzbrojeniu rosyjskiej armii jest kilka tysięcy takich rakiet, ale większość z nich jest niezdatna do użycia" - ocenił ukraiński sztab generalny.

Wojska wroga kontynuują ataki w obwodzie donieckim, a siły ukraińskie odparły w tym regionie natarcia w rejonie ośmiu miejscowości - powiadomił sztab. Chodzi o Bohorodyczne, Pasikę, Dołynę, Bachmut, Pokrowske, Bachmutske, Piski, Perwomajske. Poinformowano także, że wojska agresora przeprowadziły kolejne dziesięć ataków rakietowych i 24 lotnicze na cele wojskowe i cywilne w Ukrainie.

07:01

Niemcy zapewnią Ukrainie dodatkowe 200 milionów euro na finansowanie programów pomocy dla osób wewnętrznie przesiedlonych w wyniku inwazji Rosji - powiedziała w sobotę w rozmowie z grupą medialną Funke niemiecka minister ds. współpracy gospodarczej i rozwoju Svenja Schulze.

"Będę rozmawiała z premierem Szmyhalem o tym, jak możemy nadal wspierać ukraiński rząd w opiece nad przesiedleńcami" - powiedziała Schulze, nawiązując do wizyty ukraińskiego szefa rządu w Berlinie, która zaplanowana jest na poniedziałek. "Pieniądze mają pomóc przesiedleńcom na Ukrainie w dalszym zapewnieniu im niezbędnych środków" - dodała.

06:59

Stany Zjednoczone nie mają nadziei, że prezydent Rosji Władimir Putin jest gotowy do zakończenia wojny na Ukrainie - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby w wywiadzie dla niezależnej rosyjskiej telewizji "Dożd", którego fragmenty cytuje portal Ukraińska Prawda.

"To nie jest wojna z USA, to nie jest wojna z NATO. Putin zdecydował się rozpocząć wojnę z Ukrainą i Ukraińcami - mówił Kirby. - I niestety nic z tego, co obserwujemy dzisiaj, nie pozwala nam mieć nadziei, że jest gotów położyć kres tej wojnie, zabijaniu pokojowo nastawionych Ukraińców".

Komentując oświadczenia rosyjskich oficjeli, że dostawy broni z Zachodu na Ukrainę tylko przedłużają konflikt, Kirby powiedział, że "ten konflikt przedłuża się tylko z powodu chęci Putina, aby go kontynuować". "On (Putin - przyp. red.) mógłby dziś zakończyć wojnę, gdyby zgodził się na wycofanie swoich wojsk i dobrowolnie zasiadł z Zełenskim do stołu negocjacyjnego, by omówić zakończenie tego konfliktu. Oczywiście Zełenski powinien sam zdecydować, czy jest gotowy do negocjacji i powinniśmy go szanować jako naczelnego wodza" - powiedział Kirby.

Podkreślił, że oczywiste jest, iż w ostatnich dniach Putin pokazał, że nie jest tym zainteresowany. "Ale Putin mógłby jutro zakończyć tę wojnę, nawet bez negocjacji, gdyby po prostu wycofał swoje wojska z Ukrainy i uznał jej suwerenność" - podsumował rzecznik bezpieczeństwa narodowego Białego Domu.

06:55

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel powiedział w sobotę, że Komisja Europejska nie powinna czekać do zaplanowanego na 14 września wystąpienia Ursuli von der Leyen w kwestii rozwiązania kryzysu energetycznego i ograniczenia ceny rosyjskiego gazu - pisze "Politico".

"Nie można stracić ani jednego dnia" - powiedział Michel i dodał, że dla UE niezwykle ważne jest rozwiązanie kwestii ograniczeń cenowych. Podkreślił, że Unia powinna natychmiast ograniczyć ceny gazu z Rosji, aby złagodzić skutki manipulacji przez reżim Władimira Putina europejskim rynkiem energii.

"To nie jest nic nowego; nie rozpoczynamy tej debaty dzisiaj. Dlatego kilkakrotnie w przeszłości zwracaliśmy się do KE o przedstawienie konkretnych propozycji, aby pomóc państwom członkowskim w podjęciu decyzji" - powiedział Michel.

06:53

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w sobotę w wieczornym wystąpieniu wideo, że Rosja przygotowuje się do zdecydowanego uderzenia energetycznego tej zimy przeciwko całej Europie. Dlatego, jego zdaniem, kluczowymi reakcjami Europy powinny być jedność i kolejne sankcje wobec Moskwy.

"Tej zimy Rosja przygotowuje się do decydującego uderzenia energetycznego przeciwko wszystkim Europejczykom" - powiedział Zełenski.

"Dlaczego to robią? Rosja chce zniszczyć normalne życie każdego Europejczyka, we wszystkich krajach naszego kontynentu. Chce osłabić i zastraszyć całą Europę, każde państwo. Tam, gdzie Rosja nie może tego zrobić siłą broni konwencjonalnej, robi to siłą broni energetycznej, stara się uderzyć biedą i chaosem politycznym w miejsca, gdzie rakiety jeszcze nie mogą trafić" - ocenił ukraiński prezydent.