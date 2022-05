Doradca ukraińskiego prezydenta przekazał, że negocjacje pokojowe z Rosjanami pozostają zawieszone, gdyż agresorzy nie rozumieją, że sytuacja w Ukrainie zmienia się każdego dnia. Serię silnych eksplozji słychać było nocą we Lwowie. Według niektórych relacji – doszło do 8-10 wybuchów. Z kombinatu metalurgicznego Azowstal, ostatniego bastionu oporu ukraińskich obrońców Mariupola, ewakuowano ponad 260 żołnierzy. 53 rannych przewieziono do szpitala, pozostałych 211 do Nowoazowska i innych miejscowości. Najważniejsze informacje z 83. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie.

- Seria głośnych eksplozji dała się słyszeć w nocy z poniedziałku na wtorek we Lwowie >>> PRZECZYTAJ WIĘCEJ

- Osiem osób zginęło, a 11 zostało rannych we wtorek w rosyjskim ostrzale wsi Desna w obwodzie czernihowskim.

- Trwają przygotowania do ewakuacji kolejnych ukraińskich żołnierzy z zakładów Azowstal w Mariupolu. W poniedziałek udało się wywieźć stamtąd ponad 260 wojskowych.

- Wojska rosyjskie straciły dotąd ok. 27,9 tys. żołnierzy - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

- 11 ataków rosyjskich odparła w Donbasie armia ukraińska w ciągu minionej doby.

- Włoski dziennik "La Stampa" informuje o operacji, którą tej nocy miał przejść Władimir Putin >>> WIĘCEJ NA TEN TEMAT



14:50

Fiński parlament zatwierdził rządowy wniosek dotyczący ubiegania się przez ten kraj o przyjęcie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Za członkostwem Finlandii w NATO opowiedziało się 188 z 200 zasiadających w jednoizbowym parlamencie posłów.

14:44

Rosja chce przekazać kontrolę nad Mariupolem bojownikom czeczeńskim, by zastraszyć i stłumić opór w mieście - przekazał doradca mera miasta Petro Andriuszczenko.

Według niego dzisiaj odbyło się "robocze spotkanie" rosyjskiej administracji okupacyjnej z czeczeńskimi urzędnikami i deputowanym do Dumy Państwowej Dmitrijem Sablinem.

14:15

Rosjanie ponownie ostrzelali most na ujściu Dniestru w rejonie Odessy. Wystrzelili w jego kierunku dwie rakiety.

13:51

Rosyjska Duma Państwowa chce przyjąć uchwałę o zakazie wydalania "przestępców hitlerowskich", do których zaliczono m.in. bojowników pułku Azow, którzy poddali się w Mariupolu.

Przewodniczący parlamentu Wiaczesław Wołodin stwierdził, że "zbrodniarzy wojennych" nie można wymieniać na rosyjskich jeńców, ale należy postawić przed sądem.

13:48

W wyniku ataku rakietowego w obwodzie lwowskim zostały uszkodzone domy mieszkalne, przychodnia lekarska, szkoła i przedszkole - przekazała lokalna administracja.

13:41

Doradca kancelarii prezydenta Ukrainy Mychajło Podoliak przekazał, że negocjacje z Rosją są zawieszone od czasu rozmów w Stambule.

Proces negocjacyjny jest skomplikowany, zależy od tego, jak przebiegają wydarzenia w Ukrainie (...) W przeciwieństwie do nas, Rosja nie rozumie, że w 82. dniu wojny sytuacja różni się od tego, co sobie wyobrażali i że nadal szantażują nas publicznie, jak robili to na początku wojny. Słyszymy Ławrowa, Pieskowa, oświadczenia o "ukraińskim nazizmie". W dzisiejszym świecie jest tylko jeden typ nazizmu - nazizm rosyjski - mówił.

Jednocześnie Podoliak stwierdził, że jest przekonany, że negocjacje zostaną wznowione i będzie je moderował prezydent Wołodymyr Zełenski.

13:18

Zidentyfikowaliśmy już 1140 rosyjskich zbrodniarzy wojennych działających w obwodzie kijowskim, w tym 20-letniego gwałciciela z rosyjskiej Republiki Tatarstanu - poinformowała na Facebooku Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Pod informacją o oddziale, w którym służył 20-latek, SBU zamieściła jego zdjęcia i opis zbrodni, której dopuścił się w obwodzie kijowskim.

13:16

Rzecznik rosyjskiego resortu obrony Igor Konaszenkow przekazał, że zakłady Azowstal w Mariupolu opuściło 265 żołnierzy, w tym 51 ciężko rannych.

Ranni trafili do szpitala Nowoazowskiego kontrolowanego przez separatystów z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Rosjanie nie precyzują, gdzie zostali zabrani pozostali ukraińscy wojskowi.

13:10

Od początku wojny z Rosją (24 lutego) na Ukrainie przeprowadzono trzy fazy amnestii, podczas których uwolniono z zakładów karnych i wysłano na front 363 osoby - poinformował ukraiński minister sprawiedliwości Denys Maluska, cytowany przez agencję UNIAN.

Przed podjęciem decyzji o uwolnieniu miała miejsce długotrwała procedura oceny tych osób. Wypuściliśmy tylko osadzonych, którzy nie stanowili zagrożenia dla społeczeństwa i faktycznie wzięli później udział w obronie ojczyzny. (...) Amnestia dotyczyła więźniów kończących okres odbywania kary. Po zakończeniu wojny te osoby nie wrócą do zakładów karnych; nie ma takiej potrzeby, ponieważ jasno i wyraźnie udowodnili, że nie są już niebezpieczni - powiedział Maluska.

12:55

W czasie ostrzału Charkowa na wschodzie Ukrainy rosyjska armia zniszczyła bank roślinnych zasobów genowych, jedną z największych takich instytucji na świecie, której zasoby chroniły nawet hitlerowskie Niemcy w czasie II wojny światowej - przekazał dr Serhij Awramenko z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, cytowany we wtorek przez portal The Insider.

12:41

Cały czas toczymy cyberwojnę, a nasze wojska rujnują mit Rosji jako cyberpotęgi - mówił wicepremier i minister transformacji cyfrowej Ukrainy Mychajło Fedorow, podkreślając, że nowoczesne aplikacje pozwalają także utrzymywać usługi dla ludności w warunkach wojennych.

Wicepremier i minister transformacji cyfrowej Ukrainy Mychajło Fedorow przebywa w tej chwili z wizytą w Polsce, gdzie bierze udział m.in. w otwarciu Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Diia.Business.

12:37

Ukraińscy żołnierze opuszczają zakłady Azowstal w Mariupolu.

12:33

Minister obrony Niemiec Christine Lambrecht nie spodziewa się, że Turcja będzie trwale blokować przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO. Jestem głęboko przekonana, że Turcję też da się przekonać - powiedziała Lambrecht na marginesie spotkania ministrów obrony krajów UE w Brukseli.

W ostatecznym rozrachunku wstąpienie do NATO dwóch tak silnych państw UE jak Finlandia i Szwecja jest dla NATO wzbogaceniem - oceniła niemiecka minister.

Jednocześnie Lambrecht opowiedziała się za poważnym potraktowaniem obaw i argumentów Turcji - pisze dpa. Władze tureckie zarzucają rządom Finlandii i Szwecji, że udzielają schronienia kurdyjskim separatystom.

12:25

W obwodzie donieckim w masowych ostrzałach na linii frontu zginęło w ciągu minionej doby 8 osób, a sześć zostało rannych. W ciągu doby uszkodzone zostały w obwodzie 32 budynki mieszkalne, szkoła i 9 obiektów przemysłowych.

W obwodzie czernihowskim, na północ od Kijowa, wojska rosyjskie o godz. 5 rano ostrzelały wieś Desna. Zginęło 8 osób, a 11 zostało rannych.

W obwodzie sumskim celem ostrzałów było miasto Ochtyrka. Pociski spadły na przedszkole, bloki i domy mieszkalne. Co najmniej trzy osoby zostały ranne.

12:13

W nocy w obwodzie ługańskim nastąpiły dwa potężne ataki lotnicze. Nie milkły ostrzały artyleryjskie. W Siewierodoniecku uszkodzone są dwa korpusy szpitala, cztery bloki wielopiętrowe i dwa obiekty komercyjne. Około 10 osób zginęło, trzy są ranne. Cztery budynki zniszczone zostały w Rubiżnem, dwa - w Lisiczańsku.

11:56

Władze Rosji karzą dowódców wojskowych za niepowodzenia w wojnie z Ukrainą - poinformował Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

"Niezwyciężona i legendarna" armia okazała się być hordą zabójców, rabusiów, gwałcicieli i tchórzy pod dowództwem nieudaczników i złoczyńców. Niekompetencja rosyjskiego dowództwa przerosła oczekiwania całego świata. Żeby obniżyć konsekwencje przyszłej odpowiedzialności politycznej i karnej, Kreml próbuje obarczać odpowiedzialnością za wszystkie porażki i niepowodzenia dowódców jednostek i oddziałów wojskowych. Poszukiwanie winnych rozpoczęto według najlepszych wzorców stalinowskich - napisał HUR.

11:39

W zakładach metalurgicznych Azowstal w Mariupolu trwa misja ewakuacyjna; w poniedziałek ewakuowano 52 ciężko rannych ukraińskich żołnierzy, którzy po wyleczeniu zostaną wymienieni na rosyjskich jeńców wojennych - oświadczyła we wtorek na Telegramie wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

"Pracujemy nad kolejnymi etapami operacji humanitarnej (w Azowstalu - red). Daj Boże, wszystko pójdzie dobrze" - napisała wicepremier.

11:23

Mieszkańcy Mariupola, którzy opuścili miasto, nie powinni poddawać się rosyjskiej propagandzie i wierzyć w zapewnienia o rekompensatach za zniszczone domy. Obecnie można wjechać do miasta, ale wyjechać z niego jest bardzo trudno - powiedział mer Mariupola Wadym Bojczenko, cytowany przez agencję UNIAN.

11:11

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz nie oczekuje, że wojna na Ukrainie skończy się w najbliższej przyszłości, a wręcz obawia się pogorszenia sytuacji. Musimy się obawiać, że dojdzie do eskalacji wojny - powiedział w rozmowie w telewizji RTL.

Podkreślił jednak, że nie może to paraliżować podejmowania "rozsądnych, bardzo świadomych, a także bardzo odważnych decyzji".

Kanclerz podkreślił, że Niemcy będą nadal dostarczać broń na Ukrainę. Oczekuje, że obiecane działa przeciwlotnicze Bundeswehry Gepard zostaną dostarczone "stosunkowo szybko". Zaznaczył jednak, że amunicja do nich jest nadal poszukiwana za granicą.

11:05

Rosyjscy żołnierze boją się nowych dostaw zagranicznej broni na Ukrainę i zazdroszczą Bayraktarów oraz innego uzbrojenia dostarczanego siłom ukraińskim przez zachodnie państwa - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) na podstawie przechwyconych rozmów rosyjskich wojskowych.

Rosjanie również z trwogą śledzą wiadomości dotyczące dostaw broni z Zachodu dla Sił Zbrojnych Ukrainy. "Chłopaki czytali w wiadomościach, że Polacy dostarczyli im czy to 2000 czy 200 czołgów. (...) No, to już w ogóle będzie...".

10:47

Ostatnie sukcesy Ukrainy w wojnie z Rosją sprawiają, że przywódcy Francji, Niemiec czy Włoch zaczynają uważać zwycięstwo Ukraińców za możliwe i obawiają się, że takie "upokorzenie" Rosji stworzyłoby nowe problemy polityczne. Dlatego niektóre kraje po cichu opowiadają się za takim rozwiązaniem konfliktu, które pozwoliłoby Moskwie "zachować twarz", nawet jeśli oznaczałoby oddanie jej części terytorium Ukrainy - pisze portal Politico.



10:26

Szef dyplomacji UE Josep Borrell ocenił, że prezydent Rosji Władimir Putin chciał zatrzymać rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego, lecz osiągnął zupełnie odwrotny efekt. Borrell skomentował w ten sposób planowane przez Szwecję i Finlandię wspólne złożenie wniosków o członkostwo w NATO.

Jestem pewien, że (Finlandia i Szwecja) otrzymają silne wsparcie ze strony wszystkich państw członkowskich (UE), bo wzmacnia to naszą jedność i sprawia, że jesteśmy silniejsi. I jest to przeciwieństwo tego, co chciał osiągnąć Putin. Próbował powstrzymać rozwój NATO u granic Rosji, a teraz dzieje się coś odwrotnego. Uważam, że to bardzo dobra wiadomość dla Unii Europejskiej, ponieważ nas wzmacnia i daje większe możliwości reagowania na zagrożenia - zadeklarował Borrell w Brukseli przed rozpoczęciem spotkania unijnych ministrów obrony.

10:11

Cytat To bardzo delikatna kwestia, nie możemy ujawniać żadnych szczegółów naszych działań

- tak mer Mariupola Wadym Bojczenko odpowiedział na pytanie ukraińskich dziennikarzy o szanse uratowania żołnierzy z zakładów Azowstal, którzy zostali jeszcze w podziemiach.

Wczoraj na kontrolowane przez Rosję terytoria wywieziono ponad 260 wojskowych. Kijów zapewnia, że podejmuje próby ewakuacji kolejnych.

Wszelkie szczegóły negocjacji dot. przeprowadzenia ewakuacji utrzymywane są w tajemnicy. Z wypowiedzi Wadyma Bojczenki wynika jednak, że poza bezpośrednimi rozmowami na linii Kijów-Moskwa, w te pertraktacje zaangażowana jest też Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz Międzynarodowy Czerwony Krzyż.

10:04

Ponad 400 min mogli zostawić Rosjanie w Morzu Czarnym.

10:01

W ciągu ostatnich dwóch tygodni z Niemiec na Ukrainę dotarło 2450 sztuk ręcznych granatników przeciwpancernych RGW 90, 1600 min przeciwpancernych DM22 oraz 3000 min przeciwpancernych DM31, które zostały przekazane tamtejszej armii - wynika z informacji uzyskanych przez tygodnik "Spiegel".

Informacje o nowych dostawach gazeta potwierdziła w ukraińskich kręgach rządowych.

09:53

Władimir Putin przeszedł operację w nocy z poniedziałku na wtorek - twierdzi włoski dziennik "La Stampa" powołując się na swoje źródła. Nie zostały one jednak sprecyzowane. Powodem operacji ma być rak z którym zmaga się prezydent Rosji.

09:41

Szefowa dyplomacji Szwecji Ann Linde podpisała we wtorek wniosek o wstąpienie kraju do NATO. Dokument ma zostać wysłany do Brukseli, gdzie mieści się kwatera główna Sojuszu Północnoatlantyckiego, wspólnie z Finlandią.

"Robimy to, co najlepsze dla naszego kraju" - skomentowała Linde po podpisaniu dokumentu.



09:25

To był atak rakietowy w infrastrukturę kolejową koło Jaworowa w obwodzie lwowskim - informuje we wtorek szef obwodowej administracji Maksym Kozycki. Serię głośnych eksplozji było słychać w nocy z poniedziałku na wtorek we Lwowie.

09:06

27,9 tys. żołnierzy, 1235 czołgów, 201 samolotów i 13 statków - ukraiński sztab generalny przedstawił najnowsze zestawienie rosyjskich strat od początku inwazji na Ukrainę.

08:58

"Rosyjski prezydent Władimir Putin pogłębia niepowodzenia na Ukrainie, wtrącając się w podejmowanie decyzji taktycznych na niskim szczeblu" - podał dziś brytyjski dziennik "The Times" powołując się na zachodnie źródła wojskowe.

08:47

08:41

Szef władz obwodu czernihowskiego Wiaczesław Czaus poinformował, że Rosjanie ostrzelali wieś Desna w tym regionie, leżącym na północ od Kijowa. Według wstępnych informacji są zabici i wielu rannych.

Wojska rosyjskie zostały wyparte z obwodu czernihowskiego, a także kijowskiego, sumskiego i żytomierskiego na początku kwietnia. Wciąż jednak prowadzą ostrzały w obwodach czernihowskim i sumskim, zwłaszcza na terenach położonych blisko rosyjskiej granicy.

Telegram

08:17

Ukraińskie wojsko zniszczyło kolejne pojazdy rosyjskiej armii.

07:59

Pod Makarowem w obwodzie kijowskim odnaleziono grób, w którym znajdowały się ciała trzech cywilów zamordowanych przez rosyjskie wojska.Jedną z ofiar okazał się obywatel Czech - poinformowała regionalna policja. Kolejne ciało cywila odkryto w pobliżu miejscowości Rakiwka, nieopodal ukraińskiej stolicy.



49-letni obywatel Czech pracował wcześniej na Ukrainie jako kierowca ciężarówki, a wraz z początkiem rosyjskiej inwazji (24 lutego) wrócił do tego kraju, aby pomagać jako wolontariusz. Rodzina cudzoziemca straciła z nim kontakt 3 marca - przekazano w komunikacie. Jak poinformowała policja regionu kijowskiego, na miejscu pochówku pod Makarowem znajdował się pozostawiony przez wroga granat.

07:52

Historia Mykoły Kuliczenki przypomina filmowy scenariusz. Ukrainiec został postrzelony przez Rosjan i wrzucony do dołu razem ze swoimi dwoma zabitymi braćmi. Mężczyźnie udało się wydostać z grobu. "To muszą usłyszeć wszyscy. Nie tylko w Ukrainie, ale na całym świecie, ponieważ do takich sytuacji wciąż dochodzi, moja historia jest jedną z miliarda podobnych" - twierdzi mężczyzna.

07:37

11 ataków rosyjskich odparła w Donbasie armia ukraińska w ciągu minionej doby. Rosjanie stracili m.in. pięć czołgów - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikacie opisującym sytuację na froncie we wtorek rano.

Jak podał sztab, straty rosyjskie w Donbasie, na kierunku donieckim i ługańskim, obejmują także: sześć systemów artyleryjskich i 12 jednostek sprzętu opancerzonego.

07:34

Rosja coraz częściej ucieka się do prowadzonych na oślep ostrzałów artyleryjskich, nie zważając na powodowane nimi zniszczenia w budynkach mieszkalnych - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Szacuje się, że w obwodzie czernihowskim, na północ od Kijowa, ok. 3500 budynków zostało zniszczonych lub uszkodzonych podczas zarzuconego rosyjskiego natarcia na stolicę Ukrainy. 80 proc. szkód dotyczy budynków mieszkalnych. Skala tych zniszczeń wskazuje na gotowość Rosji do użycia artylerii przeciwko obszarom zamieszkanym, przy minimalnym uwzględnieniu rozpoznania i proporcjonalności" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

07:16

Rosyjskie wojska w nocy z poniedziałku na wtorek ponownie ostrzelały obiekt infrastruktury wojskowej w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego na zachodzie Ukrainy, prawie na granicy z Polską - przekazał szef władz obwodowych Maksym Kozycki.



Przewodniczący obwodowej administracji potwierdził też doniesienia o przechwyceniu kilku pocisków wroga przez ukraińskie systemy obrony przeciwrakietowej.

06:58

Ukraiński ekspert wojskowy płk Serhij Grabski: "Praktycznie wykluczyliśmy fizyczną możliwość rosyjskiego desantu drogą morską - po prostu nie mają wystarczającej liczby statków. A atak z powietrza jest niezwykle ryzykowny".

06:47

Dla większości uchodźców z Ukrainy Polska to jednak plan B, wdrożony na czas wojny. Nie znaczy to jednak, że w przyszłości może na tym nie skorzystać nasz rynek pracy - pisze we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna", powołując się na wyniki badań przeprowadzonych wśród uchodźców z Ukrainy.

Jak informuje dziennik, zdecydowana większość (88 proc.) Ukraińców, którzy po 24 lutego znaleźli się w Polsce, deklaruje, że w naszym kraju chcą przeczekać wojnę. Tylko niespełna 17 proc. planuje zostać tu na stałe - wynika z ankiety przeprowadzonej wśród uchodźców przez Interdyscyplinarne Laboratorium Badań Wojny na Ukrainie przy Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

06:24

Ukraina zniszczyła rosyjską bazę paliw w pobliżu Czarnobajewki w obwodzie chersońskim.

Ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Południe" poinformowało 16 maja, że siły ukraińskie pokonały również rosyjskie systemy rakiet przeciwlotniczych, czołgi, sprzęt wojskowy i 29 pracowników na tym obszarze.

06:07

Kanada chce pomóc w dostawach ukraińskiego zboża do Afryki i na Bliski Wschód. Może w tym celu wysłać swoje statki do portów Rumunii i sąsiednich krajów - powiedziała kanadyjska minister spraw zagranicznych Melanie Joly.

Wcześniej kanadyjski minister rozwoju narodowego Harjit Sajjan ostrzegł, że Rosja celowo utrudnia eksport ukraińskiego zboża, by rozsiewać dezinformację i fałszywie oskarżać kraje zachodnie o doprowadzanie do pojawienia się problemu głodu w krajach rozwijających się. Miałoby to służyć zwiększeniu wpływów Rosji w tych krajach - wyjaśniał Sajjan. Dodał, że eksport zboża przez np. port w Odessie, czy pociągami jest obecnie niemożliwy.

05:56

10 osób zginęło w ostrzale Sewerdonecka - informują lokalne władze.

05:30

Z kombinatu metalurgicznego Azowstal, ostatniego bastionu oporu ukraińskich obrońców Mariupola, ewakuowano ponad 260 żołnierzy. 53 rannych przewieziono do szpitala, pozostałych 211 do Nowoazowska i innych miejscowości - poinformowała w poniedziałek wieczorem wiceminister obrony Ukrainy Anna Maljar.



Jak powiedziała Maljar, wszyscy ewakuowani mają zostać wymienieni. Nie podała jednak bliższych szczegółów.



Dzięki obrońcom Mariupola Ukraina zyskała krytycznie ważny czas. Spełnili wszystkie swoje zadania. Ale odblokowanie Azowstalu środkami militarnymi było niemożliwe - dodała.

05:19

Nocne eksplozje we Lwowie. Ukraińskie media donoszą, że był to najsilniejszy ostrzał tego miasta od początku rosyjskiej inwazji,

05:11

Seria głośnych eksplozji dała się słyszeć w nocy z poniedziałku na wtorek we Lwowie. Brak informacji o ofiarach - informują lokalne media.



Według niektórych relacji, w krótkim okresie czasu dało się słyszeć od 8 do 10 wybuchów.



Dziennikarze Associated Press we Lwowie widzieli jasną poświatę towarzyszącą eksplozjom, która rozświetliła nocne niebo po zachodniej stronie miasta. Później czuć było zapach spalenizny.

