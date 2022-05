Rosjanie przewieźli do aresztu śledczego 89 ukraińskich żołnierzy z Azowstalu - poinformował niezależny rosyjski portal Meduza. Według rosyjskiego ministerstwa obrony poddało się 959 ukraińskich żołnierzy, którzy bronili stalowni – podała agencja Reutera. Rosyjscy okupanci przygotowują dla zagranicznych dziennikarzy wycieczki po Mariupolu. Ukraiński minister kultury ostrzega, że jest to element rosyjskiej propagandy, który ma zdyskredytować Ukrainę w świadomości zagranicznych mediów. Parlament Europejski nałożył na kraje członkowskie UE zobowiązanie do zapełnienia w 80 proc. magazynów gazem. Ma to być kolejny krok w kierunku uniezależnienia Europy od rosyjskiego surowca. Najważniejsze informacje z 85. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie.

Rosjanie przewieźli do aresztu śledczego 89 ukraińskich żołnierzy z Azowstalu w Mariupolu - poinformował niezależny rosyjski portal Meduza

Rosyjscy okupanci próbują zorganizować w Mariupolu tournée prasowe dla zagranicznych dziennikarzy

Rosja odsunęła co najmniej dwóch wysokich rangą dowódców za niepowodzenia na Ukrainie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony

Rosyjscy okupanci wywożą ciężarówkami ciała cywilów, którzy zginęli w połowie marca w wyniku bombardowania Teatru Dramatycznego w Mariupolu. Trwa operacja ukrywania zbrodni przez najeźdźców - poinformował w czwartek na Telegramie doradca mera miasta Petro Andriuszczenko.

O d początku inwazji Rosji unieszkodliwiono na terenie Ukrainy 112 905 ładunków wybuchowych, w tym 1976 bomb lotniczych oraz 593 kilogramy materiałów wybuchowych.

Ministerstwo obrony i rosyjskie media propagandowe szykują prowokacje w obwodzie donieckim, chcą Ukraińców o zbrodnie na cywilach - poinformował portal ukrinform.ua.

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 28,5 tys. żołnierzy, w tym około 200 w ciągu ostatniej doby - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Komisja Europejska przyznała Polsce 144,6 mln euro na pomoc dla uchodźców

16:12

Ok. 100 mln zł na pomoc Ukrainie zebrał Caritas Polska. 51 mln zł przekazano diecezjalnym oddziałom, a 2 mln Konsulcie Zakonów Męskich i Żeńskich w Polsce. 635 tys. zł do rozdysponowania na miejscu trafiło do Caritasu Spes i Caritasu Ukraina. Wsparcie w postaci darów rzeczowych przekroczyło 140 mln zł.

16:00

Bundestag odebrał byłemu kanclerzowi Gerhardowi Schroederowi niektóre z przywilejów przysługujących mu jako byłemu szefowi rządu Niemiec. Dziś komisja budżetowa postanowiła zlikwidować jego biuro, a pracownicy mają zająć się innymi zadaniami - pisze dpa. Schroeder jest krytykowany za kontakty z władzami Rosji.

Były kanclerz ma jednak nadal prawo do emerytury i ochrony osobistej. W ubiegłym roku koszty personelu i podróży pracowników biura Schroedera wyniosły prawie 419 tys. euro - przypomina telewizja ARD.

15:45

Rząd Ukrainy będzie domagał się przed międzynarodowymi sądami odszkodowań od władz Rosji za zniszczenia wyrządzone środowisku naturalnemu w trakcie rosyjskiej inwazji - poinformował ukraiński minister środowiska Rusłan Striłec.

Według szefa resortu trwająca wojna zniszczyła już ekosystemy, pozbawiła dzikie zwierzęta ich naturalnych siedlisk i zanieczyściła ukraińskie gleby.

15:34

Brytyjski premier Boris Johnson rozmawiał dziś z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o dalszej pomocy wojskowej dla tego kraju oraz zagrożeniu dla bezpieczeństwa żywnościowego wskutek rosyjskiej blokady ukraińskich portów - poinformowało Downing Street.

15:11

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus zwrócił się do ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa o umożliwienie dostarczenia pomocy humanitarnej do oblężonych przez wojska rosyjskie miast i miejscowości na Ukrainie.

"Wniosłem o bezpieczny dostęp do Mariupola, Chersonia, południowej części obwodu zaporoskiego i innych oblężonych terytoriów, aby przekazać środki ochrony zdrowia. Cywile muszą być chronieni" - zaapelował szef WHO.

14:53

Rosyjscy okupanci wywożą ciężarówkami ciała cywilów, którzy zginęli w połowie marca w wyniku bombardowania Teatru Dramatycznego w Mariupolu. Trwa operacja ukrywania zbrodni przez najeźdźców - poinformował na Telegramie doradca mera miasta Petro Andriuszczenko.

"Nasze źródła powiadomiły, że w środę i czwartek ciała zamordowanych kilkakrotnie wywożono w kierunku Starego Krymu. Rosjanie ochraniają teren (ruiny teatru - przyp. RMF FM) i nie dopuszczają tam lokalnych mieszkańców" - napisał Andriuszczenko.

Telegram

14:45

Nie wykluczam żadnych rozwiązań w nadchodzących negocjacjach dotyczących członkostwa Finlandii w NATO - oświadczyła premier Sanna Marin, odnosząc się do budzącej kontrowersje kwestii ewentualnego rozmieszczenia broni nuklearnej czy stałych baz NATO na terytorium kraju.

Wcześniej w czwartek agencja Reutera podała, powołując się na rzekome słowa szefowej fińskiego rządu dla włoskiego dziennika "Corriere della Sera", że "w Finlandii nie będzie broni nuklearnej ani stałych baz wojskowych NATO".

14:35

Koleje ukraińskie (Ukrzaliznycia) trzeci miesiąc przechowują w wagonach chłodniach setki ciał rosyjskich żołnierzy - poinformowała dziś agencja Ukrinform.

14:05

"Rosyjscy okupanci otworzyli świetlicę dziecięcą w zrujnowanym przedszkolu w Mariupolu; wcześniej zmuszono rodziców do uprzątnięcia gruzów, a także zdobycia materiałów budowlanych i wyremontowania placówki we własnym zakresie" - poinformował doradca mera miasta Petro Andriuszczenko.

13:54

Parlament Europejski w głosowaniu poparł propozycję Komisji Europejskiej, zawieszającą cła na cały ukraiński eksport do UE na rok, aby wesprzeć gospodarkę kraju zaatakowanego przez Rosję.

13:40

Turcja "powie nie" wstąpieniu Szwecji i Finlandii do NATO - powiedział turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan, ponownie oskarżając te dwa kraje o wspieranie organizacji terrorystycznych.

Turecki przywódca oskarżył Szwecję i Finlandię o udzielanie schronienia milicji syryjskich Kurdów YPG (postrzeganych przez Ankarę jako odłam działającej w Turcjii Partii Pracujących Kurdystanu, PKK - przyp. RMF FM) oraz organizacji islamskiego kaznodziei Fethullaha Gulena, którego Ankara oskarża o przeprowadzenie w 2016 roku nieudanego zamachu stanu na Erdogana. Władze tureckie uważają oba te ugrupowania za organizacje terrorystyczne.

13:26

"Budynek mieszkalny i biurowiec zostały zniszczone w czwartek w rosyjskich atakach w kontrolowanym przez Ukrainę mieście Bachmut, pod Donieckiem na wschodzie Ukrainy; z gruzów uratowano sześć osób" - przekazał szef administracji obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko.

13:20

Polska przeznaczyła do tej pory na wsparcie militarne Ukrainy 7 mld zł. Nie ma drugiego kraju w UE, który wsparł Ukrainę militarnie tak jak Polska - mówił we Wrocławiu szef KPRM Michał Dworczyk.

13:16

Trzech rosyjskich oficerów poniosło śmierć, a co najmniej 14 zostało rannych po ataku ukraińskiej artylerii na stanowisko dowodzenia 810. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej Floty Czarnomorskiej w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformował dziennikarz ukraińskiej agencji UNIAN Roman Cymbaliuk.

13:09

Wojna w Ukrainie "brutalną inwazją na Irak" - tak nietypową wpadkę zaliczył były prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush.

13:03

"Wzywam do izolacji rosyjskiego prezydenta. Owszem, dyplomacja wymaga dialogu, ale nie negocjuje się z terrorystami" - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji PISM Strategic Ark. "Nie wystarczy wygrać wojnę, musimy nie przegrać i nie stracić pokoju" - zaznaczył szef rządu.

12:57

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża rozpoczął rejestrację jeńców wojennych, których ewakuowano z oblężonych przez Rosjan zakładów Azowstal w Mariupolu na południu Ukrainy - poinformowano w oświadczeniu.

Część procesu stanowi przekazywanie przez ukraińskich żołnierzy swoich danych osobowych oraz nazwiska najbliższego członka rodziny. Te informacje pozwalają Czerwonemu Krzyżowi na odnalezienie żołnierzy wziętych do niewoli i zapewnienie im pomocy w utrzymaniu kontaktu z rodziną.

12:53

Ministerstwo spraw zagranicznych Rosji ogłosiło, że uznało za persona non grata pięciu członków personelu ambasady Portugalii w Moskwie. To odpowiedź na kwietniowe wydalenie przez Portugalię 10 pracowników rosyjskiej ambasady w Lizbonie. Portugalskie MSZ zaprotestowało przeciw decyzji władz rosyjskich.

Decyzja o wydaleniu pracowników dyplomatycznych Portugalii została przekazana ambasador tego kraju w Moskwie Madalenie Fischer w czwartek rano z adnotacją, że osoby te muszą opuścić terytorium Federacji Rosyjskiej w ciągu 14 dni.

12:47

Komisja Europejska przyznała Polsce 144,6 mln euro na pomoc dla uchodźców. To część z 248 mln euro z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na wsparcie dla pięciu krajów. Chodzi o państwa, które poniosły od początku wojny na Ukrainie, największe koszty w związku z przyjmowaniem Ukraińców.

12:40

Na wschodzie Ukrainy otwarto nowe cmentarze dla zmobilizowanych przez Rosjan mieszkańców okupowanych części obwodów donieckiego i ługańskiego - poinformowała agencja UNIAN.

Według obrońców praw człowieka, na których powołuje się ukraińska agencja, Rosjanie - w celu uniknięcia niepokojów społecznych - podjęli decyzję o chowaniu poległych rekrutów na nowych cmentarzach budowanych na zajętych obszarach wschodniej Ukrainy.

12:35

Dla niektórych holenderskich polityków Ukraina pozostaje krajem drugiej kategorii, powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w wywiadzie dla dziennika “NRC". Szef ukraińskiego MSZ powiedział, że opuszcza Niderlandy z “mieszanymi uczuciami".

Z jednej strony Ukraina została ciepło przyjęta i jest wspierana przez Holendrów i część elity politycznej, ale z drugiej strony wciąż są politycy, którzy twierdzą, że Ukraina nie zasługuje nawet na status kandydata do UE - twierdzi Kułeba cytowany w gazecie i dodaje, że jest to "niesprawiedliwe, rozczarowujące i wymaga zmian".

12:28

28 kwietnia Bundestag zdecydował o dostarczeniu Ukrainie broni ciężkiej, jednak od tej "historycznej decyzji Ukraina nie otrzymała od Niemiec żadnej broni ciężkiej" - powiedział ambasador Ukrainy w RFN. Jego zdaniem rząd kanclerza Olafa Scholza "nie ma woli", by pomóc Ukrainie w tej kwestii.

12:25

Dwaj kolejni rosyjscy żołnierze przyznali się w do złamania prawa wojennego w czasie inwazji na Ukrainę. Są oskarżeni o ostrzał dzielnic mieszkalnych Charkowa z wyrzutni rakietowych Grad - podała stacja Sky News.

Rosyjscy żołnierze Aleksandr Bobykin i Aleksandr Iwanow zeznawali przed sądem w czwartek rano. Bobykin twierdził, że jego jednostkę powiadomiono, iż będzie brała udział we wspólnych ćwiczeniach z armią białoruską, ale zamiast tego wysłano ją na Ukrainę i rozkazano ostrzeliwać leżący na wschodzie tego kraju Charków - przekazał Sky News.

12:18

Rosyjskie linie lotnicze nie będą mogły sprzedać swoich niewykorzystywanych slotów na lotniskach w Wielkiej Brytanii - ogłosił w czwartek rząd tego kraju w ramach dalszych sankcji na rosyjski sektor lotniczy.

12:07

Władze regionu Gotlandia, szwedzkiej wyspy położonej strategicznie pośrodku Morza Bałtyckiego, przygotowują się na ewentualny atak ze strony Rosji w okresie rozpatrywania wniosku Szwecji o wstąpienie do NATO.

Na wyspie trwają ćwiczenia obrony cywilnej, mające na celu zapewnienie wody, elektryczności, łączności oraz transportu promowego w przypadku sytuacji kryzysowej. W tym tygodniu lokalne władze podjęły decyzję o zablokowaniu dostępu do mediów społecznościowych w sieci wykorzystywanej przez instytucje publiczne. "Celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia wirusów oraz włamań do środowiska IT" - podano w komunikacie na stronie internetowej regionu.

12:01

Szwajcaria wznowi działalność swojej ambasady w Kijowie, która od 4 kwietnia jest zamknięta w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę - podała stacja Sky News, cytując komunikat szwajcarskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

Decyzję o wznowieniu pracy ambasady w Kijowie podjęto w oparciu o "dogłębną analizę sytuacji bezpieczeństwa" w stolicy Ukrainy - napisano w komunikacie.





11:48

Tylko w ciągu minionej doby zidentyfikowano, zabezpieczono i unieszkodliwiono 2312 ładunków wybuchowych, w tym jedną bombę lotniczą - poinformował portal Ukrinform.ua, powołując się na Państwową Służbę do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych.

Pirotechnicy przeszukali teren o powierzchni 142 hektarów - poinformowała Państwowa Służba do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych.

Telegram

11:44

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba napisał w czwartek na Twitterze, że jego kraj nie potrzebuje żadnych zamienników i chce statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej.

"Strategiczna dwuznaczność dotycząca europejskiej perspektywy Ukrainy, praktykowana przez niektóre stolice UE w ostatnich latach, zawiodła i musi się skończyć. To tylko ośmieliło Putina. Nie potrzebujemy surogatów statusu kandydata do UE, które pokazują drugorzędne traktowanie Ukrainy i ranią uczucia Ukraińców" - podkreślił Kułeba.

11:39

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Włoch przybyło ponad 116 tys. ukraińskich uchodźców. Włoskie władze w Rzymie udostępniają tym osobom budynki mieszkalne odebrane zorganizowanym grupom przestępczym - poinformował francuski nadawca France24.

Tylko w regionie Lombardia w północnych Włoszech przejęto dotąd 3250 majątków należących niegdyś do mafii. Uchodźcy z Ukrainy korzystają tam już z 662 takich obiektów - czytamy w artykule opublikowanym w serwisie internetowym France24.

11:31

11:27

Scholz oświadczył, że rząd niemiecki wspiera Ukrainę "w sposób przemyślany, wyważony i ściśle skoordynowany na szczeblu międzynarodowym". Nie będzie żadnych jednostronnych działań Niemiec, a rząd niemiecki nie podejmie żadnych kroków, które uczyniłyby NATO stroną w wojnie.

Kanclerz z zadowoleniem przyjął plany Finlandii i Szwecji dotyczące przystąpienia do NATO. Mówię bez wahania: drodzy przyjaciele w Szwecji i Finlandii, jesteście bardzo mile widziani! Z wami u naszego boku NATO i Europa staną się silniejsze i bezpieczniejsze.

11:19

Wszyscy mamy jeden wspólny cel: Rosja nie może wygrać tej wojny. Ukraina musi przetrwać - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz w oświadczeniu rządowym w Bundestagu. Z zadowoleniem przyjął plany Finlandii i Szwecji dotyczące przystąpienia do NATO.

W swoim dzisiejszym oświadczeniu kanclerz Olaf Scholz podkreślił, że dopiero gdy Putin zrozumie, że nie może złamać obrony Ukrainy, będzie gotowy do poważnych negocjacji pokojowych.

11:14

W Charkowie zburzono pomnik Aleksandra Newskiego, wasala Złotej Ordy, uważanego za bohatera narodowego Rosji.

10:53

Ministerstwo Obrony i rosyjskie media propagandowe szykują prowokacje w obwodzie donieckim, chcą oskarżyć stronę ukraińską o zbrodnie na cywilach, podobnie jak to miało miejsce w Buczy - poinformował w czwartek portal ukrinform.ua, powołując się na Centrum Przeciwdziałania Informacji.

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało o szykowanych przez stronę ukraińską prowokacjach według "scenariusza buczańskiego" (czyli popełnieniu zbrodni wojennych na ludności cywilnej i zrzucaniu za to odpowiedzialności na przeciwnika), żeby zdyskredytować Ukrainę na arenie międzynarodowej. Prowokacje te władze Ukrainy mają według rosyjskiej propagandy "szykować przy poparciu swych zachodnich kuratorów".

10:42

"Niech nikt nie oferuje nam zawieszenia broni; to niemożliwe bez zupełnego wycofania się rosyjskich wojsk" - napisał na Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Odnosząc się do podpisanych w 2015 roku porozumień mińskich regulujących konflikt we wschodniej Ukrainie, doradca prezydenta Zełenskiego oznajmił, że "Ukraina nie jest zainteresowana podpisywaniem nowych umów i wznowieniem wojny za kilka lat".

Podolak dodał, że "dopóki Rosja nie uwolni zajmowanych obszarów, na nasz zespół negocjacyjny składać się będą broń, sankcje i pieniądze".

10:25

Rosyjska dezinformacja przyjmuje niewiarygodne formy. (...) Najważniejszym celem wroga jest zdyskredytowanie działań Ukrainy podczas wojny. Do Mariupola przywieziono już specjalne "dekoracje" dla zagranicznych mediów - zebrane z okupowanych terenów fragmenty ukraińskiej amunicji oraz ludzi, którzy zostaną przedstawieni jako miejscowi naoczni świadkowie - poinformował ukraiński minister kultury Ołeksandr Tkaczenko.

Telegram

10:18

Państwa unijne i Parlament Europejski porozumiały się w sprawie nowych przepisów dotyczących magazynowania gazu w Unii Europejskiej. Nowe regulacje to odpowiedź UE na agresję Rosji wobec Ukrainy i wynikające z tego zagrożenie, że w Europie może zabraknąć błękitnego paliwa.

Nowe regulacje narzucą na państwa członkowskie obowiązek wypełniania magazynów gazu do określonego poziomu.

10:16

Trwa ostrzał Siewierodniecka w obwodzie ługańskim, w ostatnich godzinach zginęły tam 4 osoby. Bombardowania są tak intensywne, że ratownicy nie mogli przez dłuższy czas rozpocząć pracy.

10:09

Ponad połowa ukraińskich żołnierzy, którzy bronili kombinatu Azowstal, została z niego wywiezionych - informują rosyjskie media. To prawie tysiąc osób. Strona ukraińska nie potwierdza rosyjskich danych.

Kijów mówi o wymianie jeńców, Moskwa przygotowuje się do postawienia przynajmniej części z nich przed sądem, jako rzekomych nazistów.

09:58

Rosyjscy żołnierze oprowadzają dziennikarzy po zdewastowanym Mariupolu. Według ukraińskich mediów, ma to być okazja do obarczenia Ukrainy winą za zniszczenie miasta i zbrodnie na ludności cywilnej.

09:51

Amnesty International wezwała Rosję do poszanowania praw ukraińskich jeńców wojennych z Azowstalu, zgodnie z konwencjami genewskimi.

"Jeńcy wojenni nie mogą być poddawani żadnym torturom ani złemu traktowaniu, muszą mieć natychmiastowy dostęp do przedstawicieli Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża" - czytamy w oświadczeniu.

09:42

Prezydent Andrzej Duda zwołał na czwartek naradę z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i ministrów ws. sytuacji na Ukrainie, polskiego wsparcia oraz współpracy sojuszniczej, w tym akcesji Szwecji i Finlandii do NATO - poinformował szef BBN Paweł Soloch.

09:37

Rosja odsunęła co najmniej dwóch wysokich rangą dowódców za niepowodzenia na Ukrainie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Resort ocenia, że rozpowszechniona w siłach zbrojnych Rosja kultura unikania odpowiedzialności "utrudnia dowodzenie i odzyskanie inicjatywy".



09:28

Zastępca dowódcy pułku Azow -Swiatosław Pałamar pseudonim Kalina opuścił tej nocy podziemia Azowstalu - taką informację przekazują rosyjskie media. Na razie nie ma niezależnego potwierdzenia tych doniesień.

Pałamar to najwyższy rangą oficer ukraińskiego oddziału, który przez prawie trzy miesiące bohatersko bronił się w Mariupolu.

09:26

Każdy zobaczył już, jak Rosja zachowuje się na wojnie (...) Niedoświadczeni poborowi byli rzucani do walki jak mięso armatnie - powiedział Zełenski, cytowany przez stację Sky News.

Maruderzy, którzy w obcym kraju po raz pierwszy zobaczyli normalne sprzęty domowe (...) Zakazane bomby fosforowe, którymi palą szkoły i zwykłe budynki mieszkalne - wyliczał prezydent Ukrainy.

09:17

Wojska rosyjskie borykają się z niedoborem wsparcia i w obecnych warunkach nie będą w stanie gwałtownie przyspieszyć działań przez najbliższy miesiąc. Rosja osiągnęła jedynie niewielkie zdobycze terytorialne, ale straciła już najprawdopodobniej trzecią część sił lądowych, jakie zaangażowała w wojnę w lutym. Postępy agresora spowalniają nie tylko braki wsparcia, lecz również niskie morale i zmniejszona skuteczność bojowa. Wielu z tych aspektów nie da się szybko poprawić, więc będą zapewne w dalszym ciągu hamowały rosyjskie operacje na Ukrainie - przekazano w komunikacie brytyjskiego resortu obrony.

09:14

Rosyjskie wojska dokonały korekty swoich celów i sposobu działania na Ukrainie. Wobec problemów organizacyjnych i zaciętego ukraińskiego oporu najeźdźcy posyłają do walki mniej liczne formacje i atakują w relatywnie bezpieczniejszych miejscach - poinformował dziennik "Washington Post", powołując się na źródło w Pentagonie.

Modyfikacja rosyjskiego sposobu walki wskazuje na zmniejszenie ambicji. (...) Zamiast jednostek bojowych liczących kilkuset żołnierzy, formacje operujące w Donbasie liczą od kilkudziesięciu do około stu osób. Oddziały te prowadzą działania w wioskach i na skrzyżowaniach dróg, a nie w dużych miastach i na rozległych przestrzeniach Ukrainy - ocenił amerykański wojskowy, cytowany przez "Washington Post".

09:07

"Rosjanie będą dążyć do tego, aby wykończyć Ukrainę ekonomicznie, aby wykończyć Ukrainę energetycznie. Czas gra na korzyść rosyjską" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM dr Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. "Rosjanie ograniczyli swoje oczekiwania i w tej chwili próbują posuwać się do przodu małymi krokami, ponieważ nie stać ich na dużą ofensywę" - zaznaczył gość Roberta Mazurka.



09:04

Według ukraińskiego sztabu łączne rosyjskie straty od 24 lutego do 19 maja wynoszą: 1254 czołgi, 3063 pojazdy opancerzone, 203 samoloty, 167 helikopterów, 595 systemów artyleryjskich, 199 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, 93 systemy przeciwlotnicze, 2157 pojazdów i cystern, 13 jednostek pływających i 455 dronów.

08:55

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 28,5 tys. żołnierzy, w tym około 200 w ciągu ostatniej doby - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Minionej doby siły rosyjskie straciły też jeden samolot, trzy czołgi, 20 pojazdów opancerzonych, dziewięć systemów artylerii, dwa systemy przeciwlotnicze oraz 14 dronów - wyliczono w komunikacie.

08:32

08:19

Kolejna akcja ukraińskich partyzantów w okupowanym Melitopolu w obwodzie zaporoskim. Przed biurem wojskowego komendanta miasta eksplodował granat, później doszło tam do strzelaniny.

Wczoraj ukraińskie media donosiły o wysadzeniu w powietrze rosyjskiego pociągu pancernego w Melitopolu. W tym ataku mieli zginąć wysokiej rangi rosyjscy oficerowie.

08:13

Ukraińska artyleria zniszczyła punkt dowodzenia brygady rosyjskiej floty czarnomorskiej - informuje dowództwo sił zbrojnych Ukrainy. Według wstępnych informacji trzech oficerów zginęło, a 14 zostało rannych.

Ukraińcy nie informują, gdzie dokładnie i kiedy nastąpił ten atak. Według ministerstwa obrony Ukrainy na Morzu Czarnym i Azowskim przebywają obecnie trzy rosyjskie okręty wyposażone łącznie w 24 pociski manewrujące Kalibr.

08:08

Rosjanie ostrzeliwują obwód ługański.

07:56

4 osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ostrzału w Sewerdonecku.

07:53

Premier Kosowa przekazał, że jego kraj chce przystąpić do Unii Europejskiej i NATO.

07:44

Rosjanie przewieźli do aresztu śledczego w Taganrogu w obwodzie rostowskim 89 ukraińskich żołnierzy ewakuowanych z zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu - poinformował niezależny rosyjski portal Meduza, powołując się na lokalny serwis 161.ru.

Przywieźli do nas 89 osób, praktycznie wszyscy to żołnierze. Na razie znajdują się w Taganrogu, ale będą rozdzielani do różnych miejsc w Rosji. Część z nich pozostanie w obwodzie rostowskim, ci wojskowi mają teraz istotne znaczenie w kontekście wymiany (porozumienia z Kijowem, na mocy którego doszłoby do wymiany ukraińskich żołnierzy na rosyjskich jeńców wojennych - red.). (...) Ewakuowani żołnierze należący do pułku Azow będą sądzeni w Sądzie Wojskowym Południowego Okręgu Wojskowego Rosji - poinformowało źródło w rosyjskich strukturach siłowych, cytowane przez serwis 161.ru i Meduzę.

07:36

Ukraińśki sztab poinformował, że w ciągu minionej doby w obwodach donieckim i ługańskim wojska ukraińskie odparły szesnaście ataków nieprzyjaciela, niszcząc przy tym osiem czołgów i siedemnaście bojowych wozów opancerzonych.

Na innych kierunkach działań Rosjanie ostrzeliwali miejscowości w obwodach czernihowskim i sumskim. W okolicach Charkowa główne wysiłki Rosjan polegały na obronie zajętych pozycji i przeprowadzaniu kontrataków w celu odzyskania tych utraconych.

07:30

Rosyjskie dowództwo, próbując uzupełniać braki żołnierzy, chce zaangażować w działania wojenne w obwodzie donieckim studentów szkół wyższych - podał ukraiński sztab generalny w komunikacie.

07:17

Bez Polski mielibyśmy znacznie mniejsze szanse na zwycięstwo w tej wojnie - powiedziała "Rzeczpospolitej" szefowa opozycyjnej ukraińskiej partii Batkiwszczyna Julia Tymoszenko. Była premier Ukrainy wyraziła też swój sceptycyzm, jeśli chodzi o negocjacje z Rosją.

Nie popieram żadnych rozmów z wrogami. Uważam, że te rozmowy dezorientują ukraińskie społeczeństwo i wszystkich naszych przyjaciół na świecie. Rozbijają jedność świata zachodniego. Bo są kraje, które chwytają się każdego powodu, by nie wprowadzać sankcji przeciw Rosji i nie dostarczać broni Ukrainie. A te rokowania dają im podstawę twierdzić, że muszą poczekać na ich zakończenie - tłumaczyła swoje stanowisko w rozmowie z "Rz".

07:02

Wielu zachodnich ekspertów zaskoczyła nieskuteczność działań rosyjskich wojsk na Ukrainie, szczególnie na początku inwazji, gdy bez powodzenia próbowały zdobyć Kijów. Według amerykańskich urzędników Kreml błędnie zakładał, że rosyjscy żołnierze będą na Ukrainie witani jako "wyzwoliciele".

06:57

W czwartkowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej" czytamy, że w danych z rejestru PESEL dotyczących uchodźców z Ukrainy uderza duży udział młodych ludzi. Ukraińcy w wieku do 18. roku życia, których jest ponad 519 tys., to już 7 proc. ogółu młodych ludzi w Polsce.

06:52

Stanowcza reakcja Zachodu i niepowodzenia Rosji na Ukrainie pokazały władzom Chin, że inwazja na Tajwan oznaczałaby większe koszty i prawdopodobnie otwartą wojnę z USA; Pekin odłoży swoje plany w czasie - ocenił w rozmowie z PAP ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich ds. chińskich dr Michał Bogusz.

"Myślę, że Pekin zmodyfikuje swoje plany ataku o tyle, że odłoży je w czasie, aby zdobyć większą przewagę nad tajwańską armią, ale też zdolność do zablokowania US Navy. Wcześniej mogli sądzić, że Amerykanie się nie wtrącą, ale teraz będą z góry zakładać, że inwazja przekształci się w wojnę z USA et cohortes. To może rodzić pokusę uderzenia wyprzedzającego" - ocenił analityk Ośrodka Studiów Wschodnich.

06:41

Instytut Studiów nad Wojną opublikował mapę szczegółowo przedstawiającą sytuację na południu Ukrainy.

06:37

Pod Buczą dwóch mężczyzn nastąpiło na minę pozostawioną przez Rosjan. 52-latek i 48-latek trafili do szpitala.

06:19

Jeśli były kanclerz Gerhard Schroeder nadal będzie pracował dla rosyjskich firm, Unia Europejska powinna nałożyć na niego sankcje - tego domaga się Parlament Europejski. Za projektem rezolucji opowiadają się nawet brukselscy działacze niemieckiej SPD - poinformowały w środę niemieckie media.

06:08

Japonia podwoi pomoc dla Ukrainy do 600 milionów dolarów w ramach skoordynowanego działania z Bankiem Światowym - poinformował w czwartek premier Fumio Kishida.

06:04

Senat USA jednogłośnie zatwierdził nominację Bridget Brink na ambasadora na Ukrainie, po tym, jak przesłuchanie w tej sprawie odbyło się zaledwie dwa tygodnie po ogłoszeniu jej nominacji 25 kwietnia przez prezydenta Joe Bidena.

Szybkie działanie podkreśla dążenie obu partii do wysłania ambasador, która wsparłaby prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w obliczu inwazji Rosji.

05:57

Prawie 960 ukraińskich żołnierzy broniących się w zakładach Azowstal w Mariupolu poddało się od wtorku siłom rosyjskim i żołnierzom z Ludowej Republiki Donieckiej. Takie informacje przekazują media w Moskwie. Lider donieckich separatystów Denis Puszylin, w wywiadzie dla lokalnych mediów twierdzi, że dowódcy pułku Azow nadal przebywają w podziemiach Azowstalu. Kijów tych doniesień nie komentuje.

Nie jest też jasne, na jakich warunkach doszło do kapitulacji obrońców Mariupola. Ukraińskie media sugerują, że żołnierze mogą być wymienieni na rosyjskich jeńców. Rosyjskie media twierdzą, że kapitulacja jest bezwarunkowa i o żadnej wymianei nie może być mowy.

05:44

W obliczu perspektywy bezprecedensowej klęski głodu w środę w Nowym Jorku na spotkaniu z udziałem sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, szefa Światowego Programu Żywnościowego (WFP) Davida Beasleya oraz sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena dyskutowano o pilnej potrzebie przywrócenia eksportu ukraińskiego zboża.

Chodzi tu o najbiedniejszych z biednych, którzy są teraz na skraju śmierci głodowej - oświadczył Beasley, który kieruje programem Narodów Zjednoczonych zapewniającym żywność dla około 125 milionów ludzi. Pięćdziesiąt procent przeznaczonych na ten cel zbóż pochodzi z Ukrainy.

05:33

Mimo negocjacji z USA Turcja obstaje przy swoim stanowisku, by na razie zablokować proces przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO - powiedział przedstawicielom tureckich mediów w Nowym Jorku minister spraw zagranicznych Turcji Mevlut Cavusoglu po spotkaniu z amerykańskim sekretarzem stanu Antonym Blinkenem.



05:21

Chiny zdjęły ograniczenia w imporcie kanadyjskiego rzepaku wprowadzone trzy lata temu - poinformowały w środę kanadyjskie minister handlu międzynarodowego Mary Ng i rolnictwa Marie-Claude Bibeau.

Agencja The Canadian Press zwróciła uwagę na ukraiński kontekst chińskich decyzji, podkreślając, że ceny rzepaku są rekordowe ze względu na wojnę na Ukrainie, która prowadzi do wzrostu cen produktów rolnych.

05:15

Ukraiński ambasador w Niemczech Andrij Melnyk uważa, że wstąpienie Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego mogłoby równie szybko nastąpić, jak w przypadku Szwecji i Finlandii. Dyplomata stwierdził, że obecności jego kraju w strukturach NATO powstrzymałoby rosyjskiego prezydenta Władimira Putina od użycia broni jądrowej.



Ukraiński dyplomata stwierdził, że członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej jest możliwe w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

05:07

W swym cyklicznym wystąpieniu w mediach społecznościowych w środę wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski porównał informacje Kremla dotyczące rzekomego zastosowania przez Moskwę supernowoczesnej broni laserowej do ostatniego okresu II wojny światowej, gdy nazistowskie Niemcy łudziły się, że użycie tzw. "wunderwaffe" ("cudownej broni" - red.) mogło zmienić wynik wojny.

Zełenski odnotował, że Rosjanie poinformowali, iż zaczęli używać na Ukrainie systemów broni laserowej, aby oszczędzać rakiety.

Według ukraińskiego prezydenta jest wartym zaznaczenia, że Rosjanie muszą oszczędzać pociski i próbują to tłumaczyć. Oznacza to, jak dodał, że ponad dwa tysiące pocisków wystrzelonych przez armię rosyjską na Ukrainę stanowiło główną część ich zapasów rakietowych i pozostały tylko resztki.

05:00