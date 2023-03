Departament Stanu USA przekonuje, że Bachmut nie jest strategicznie ważny dla Rosji - chodzi przede wszystkim o pokazanie społeczeństwu sukcesu na froncie. Według "Financial Times" Moskwa wstrzymuje się z kupowaniem rakiet balistycznych od Iranu, gdyż obawia się, że w odpowiedzi Kijów dostanie od Amerykanów kolejną broń. Wtorek 07.03.2023 to 377. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zbieramy dla Was w naszej relacji.

05:34 Bachmut nie jest strategicznie ważny dla Rosji, jest w wiadomościach tylko dlatego, że Rosjanie nie mają niczego innego, by się pochwalić w ciągu ponad 12 miesięcy swojej własnej brutalnej inwazji - stwierdził rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price. 05:17 Zmobilizowani Rosjanie, którzy na początku marca należeli do obrony terytorialnej obwodu biełgorodzkiego nagrali film, w którym tłumaczą, że zostali włączeni do "brygady szturmowej" korpusu samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej i wysłani na front bez przeszkolenia. Telegram 05:00 Rosja nie kupuje rakiet balistycznych od Iranu z powodu obaw, że Stany Zjednoczone w odpowiedzi zaczną dostarczać Ukrainie pociski dalekiego zasięgu ATACMS - podaje "Financial Times". Według źródeł gazety, Iran jest gotowy do rozwijania współpracy wojskowej z Rosją. Negocjacje w sprawie pocisków balistycznych utknęły jednak w martwym punkcie ze względu na potencjalne konsekwencje - Teheran boi się kolejnych sankcji, a Moskwa dalszego dozbrajania Ukrainy. Adam Zygiel