W nocy na terenie całej Ukrainy zawyły syreny. Rosja zaatakowała 32 rakietami manewrującymi, 14 z nich zestrzelono. W obwodzie lwowskim Rosjanie ostrzelali obiekt infrastruktury krytycznej. Nie ma ofiar – przekazał Maksym Kozicki, szef Lwowskiej Obwodowej Administracji. Rosja próbuje wprowadzić „scenariusz koreański” w Ukrainie i podzielić kraj na dwie części. To szalony plan Wiktora Medwedczuka, który nigdy nie zostanie zrealizowany – powiedział w rozmowie z ukraińskim oddziałem BBC sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow. Czwartek, 16.02.2022 r. to 358. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ćwiczenia ukraińskich żołnierzy / Adam Vaughan / PAP/EPA

- W nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę rakietami i dronami. "Niestety są straty na północy i zachodzie Ukrainy, a także w obwodach dniepropietrowskim i kirowohradzkim" - poinformował szef kancelarii prezydenta Ukrainy, Andrij Jermak.

- Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow uważa, że prorosyjscy eksperci i politycy zaproponują wkrótce podzielenie Ukrainy na dwie części. W ten sposób ma zostać zrealizowany "scenariusz koreański".

- Próba odzyskania Krymu przez Ukrainę byłaby dla Putina przekroczeniem "czerwonej linii", co mogłoby doprowadzić do niemożliwej do przewidzenia odpowiedzi Rosji - powiedział w środę wieczorem sekretarz stanu Antony Blinken w rozmowie z grupą ekspertów cytowanej przez portal Politico.

- Ukraińcy twierdzą, że pod Wuhłedarem armia rosyjska straciła prawie całą pięciotysięczną brygadę piechoty morskiej i co najmniej 130 sztuk sprzętu wojskowego, w tym 36 czołgów.

- Rosja zaangażowała na Ukrainie 97 proc. swojej armii, lecz nie przekłada się to na istotne zdobycze na polu walki; najeźdźcy ponoszą tam straty porównywalne z tymi znanymi z frontów I wojny światowej - oznajmił na antenie BBC minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace.

12:25

Rosja włożyła wiele wysiłku w modernizację pocisku manewrującego Ch-101, często wykorzystywanego do atakowania Ukrainy, ale te zabiegi na niewiele się zdały; takie pociski są regularnie zestrzeliwane przez nasze siły obrony przeciwrakietowej - oznajmił w czwartek pułkownik Mykoła Danyluk ze Sztabu Generalnego Sil Zbrojnych Ukrainy.

12:20

Próba odzyskania Krymu przez Ukrainę byłaby dla Putina przekroczeniem "czerwonej linii", co mogłoby doprowadzić do niemożliwej do przewidzenia odpowiedzi Rosji - powiedział w środę wieczorem sekretarz stanu Antony Blinken w rozmowie z grupą ekspertów cytowanej przez portal Politico.

Blinken wyraził swoje wahania co do ewentualnej ukraińskiej ofensywy na półwysep, który Putin uważa za integralną część Rosji - zauważa portal.

12:12

Polityka nielegalnych deportacji ukraińskich dzieci do Rosji i umieszczania ich tam w obozach w celu "reedukacji" nie jest niczym nowym; to strategia znana od stu lat, realizowana wcześniej przez Lenina i Stalina, a teraz przez Putina - ocenił Mykoła Kułeba, były ukraiński rzecznik praw dziecka i dyrektor organizacji pozarządowej Save Ukraine.

11:58

Rosja mierzy się teraz z zadaniem wdrożenia tzw. scenariusza koreańskiego. Na Kremlu zdali sobie sprawę, że nie przejmą całego kraju i teraz rozpoczynają plan B - stworzenie "drugiej Ukrainy". To szalona idea wymyślona przez Wiktora Medwedczuka. Medwedczuk myśli, że jest szanowany w Ukrainie, ale tak nie jest, to zwykły zdrajca - twierdzi Ołeksij Daniłow w rozmowie z ukraińskim oddziałem BBC. Więcej na ten temat piszemy TUTAJ.

10:50

Parlament Norwegii Storting przyjął pięcioletni pakiet pomocy finansowej dla Ukrainy o wartości 75 mld koron (6,7 mld euro). Prezydent Wołodymyr Zełenski decyzję polityków w swoim przemówieniu online nazwał "historycznym wkładem".

Od 2023 roku w ciągu pięciu lat każdego roku Ukraina ma otrzymywać 15 mld koron (1,3 mld euro). Fundusze pochodzące m.in. ze sprzedaży norweskiej ropy i gazu w zależności od potrzeb mają być przeznaczane na ukraińskie wojsko, w tym zakup broni, oraz pomoc ludności cywilnej i odbudowę zniszczonego przez wojnę kraju.

10:41

Dron nieznanego pochodzenia pojawił się w obwodzie mikołajowskim. Widziałem go. Bardzo prawdopodobne, że nie jest rosyjski. Teraz HUR (wywiad wojskowy Ukrainy) wyjaśnia informacje na ten temat. Musimy poczekać na komentarz wojskowych - mówił Kim.

Więcej na ten temat piszemy TUTAJ.

10:36

Sześciu cywilów zginęło, a 13 zostało rannych w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformował w czwartek na Telegramie szef regionalnych władz Pawło Kyryłenko.

10:14

Rosyjskie siły powietrzne nadal w niewielkim stopniu wspierają kampanię lądową na Ukrainie, operując tylko nad terenami kontrolowanymi przez własne wojsko i jest mało prawdopodobne, by planowały rozszerzyć swoje zaangażowanie - przekazało w czwartek brytyjskie ministerstwo obrony.

10:07

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka powiedział, że wojska białoruskie będą walczyć wspólnie z Rosjanami tylko jeśli Białoruś zostanie zaatakowana przez jakiś kraj - przekazała państwowa agencja informacyjna BiełTA.

Jutro dojdzie do spotkania Władimir Putin - Aleksandr Łukaszenka.

09:32

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie ostrzelały wioski w trzech rejonach: kupiańskim, czuhujewskim i bogoduchowskim - przekazał Oleg Synegubow, szef Charkowskiej Obwodowej Administracji.

Po wczorajszym porannym ostrzale Kupiańska uszkodzonych zostało co najmniej 6 budynków mieszkalnych, było kilka pożarów

09:20

Wojska rosyjskie kontynuują intensywne działania ofensywne na wschodzie kraju na pięciu kierunkach - kupiańskim, łymanskim, bachmuckim, awdijiwskim i szachtarskim - powiadomił sztab generalny ukraińskiego wojska. Główne koncentrują się w rejonach Hriankiwki (obw. charkowski), Bachmutu, Awdijiwki i Wuhłedaru (obw. doniecki). Ataki prowadzone były również w obwodzie ługańskim.

09:07

Rosjanie mogą dziś powtórzyć masowe ataki rakietowe przeciwko Ukrainie - ostrzega o poranku ukraińska armia.

Według Ukraińców Rosjanie testują nową taktykę. Chodzi o ataki na fałszywe cele, by zmylić i sprawdzić ukraińską obronę przeciwlotniczą. Ta, w obliczu tych zmasowanych ataków cały czas pracuje. W nocy z okrętów na Morzu Czarnym Rosjanie wystrzelili 8 rakiet Kalibr, wszystkie zostały strącone - twierdzi Natalia Humieniuk, rzeczniczka dowództwa armii "Południe".

Ukraińska armia spodziewa się dzisiaj kolejnych ataków przy użyciu bombowców strategicznych i artylerii. Aleksij Daniłow stwierdził dziś, że Rosja planuje wyjątkowo silny atak 24 lutego, w rocznicę inwazji na Ukrainę.

09:01

Rosyjska armia nie osiągnęła znaczącego sukcesu operacyjnego na Ukrainie od czasu zajęcia Siewierodoniecka w lipcu 2022 roku; w pobliżu strategicznie ważnego miasta Bachmut najeźdźcy zdołali od tego czasu opanować zaledwie około 500 km kwadratowych terenu - zauważył w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

08:55

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy ocenił, że podczas piątkowego spotkania Władimira Putina Aleksandra Łukaszenki prezydent Rosji zachęci Białoruś do bezpośredniego udziału w wojnie. "Będą naciskać na Łukaszenkę, aby podjął decyzję o bezpośrednim udziale w wojnie z Ukrainą. Zobaczymy, jak to się potoczy. Jak dotąd te spotkania nie przyniosły rezultatu, jakiego życzyliby sobie Rosjanie" - zaznaczył Ołeksij Daniłow w rozmowie z mediami.

08:46

Minister spraw zagranicznych Izraela Eli Cohen przybył w czwartek rano na Ukrainę; spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zelenskim i szefem ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kulebą, otworzy też izraelską ambasadę - poinformował portal Times of Israel.

08:42

Rosja zaangażowała na Ukrainie 97 proc. swojej armii, lecz nie przekłada się to na istotne zdobycze na polu walki; najeźdźcy ponoszą tam straty porównywalne z tymi znanymi z frontów I wojny światowej - oznajmił na antenie BBC minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace.

Siły agresora próbują dokonać postępu na wschodzie Ukrainy, jednak nie widzimy tam zdolności Rosji do przeprowadzenia frontalnej, zmasowanej ofensywy. Najeźdźcy starają się posuwać naprzód, lecz czynią to kosztem ogromnych strat osobowych. Rosyjskie sukcesy są mierzone raczej w metrach, a nie kilometrach - zauważył przedstawiciel brytyjskiego rządu w środowej rozmowie z BBC.



08:20

Według armii Ukrainy, od początku rosyjskiej inwazji zginęło już 140 460 rosyjskich żołnierzy.