Po ogłoszeniu przez prezydenta Rosji Władimira Putina, że ​​Moskwa i Mińsk zgodziły się na rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej na terytorium Białorusi, Departament Obrony USA stwierdził, że nic nie wskazuje na to, by Rosja przygotowywała się do użycia broni jądrowej - podaje Reuters. ​Wczoraj ukraińskie siły odparły ponad 85 ataków rosyjskich wojsk - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Najważniejsze informacje dotyczące 396. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w relacji z 26.03.2023 r.

13:05 Polacy, Ukraińcy, Litwini i inne narody tego obszaru, który nie chce być ani "Ruskim mirem" Putina, ani żetonem w rozgrywce innych europejskich mocarstw, dziś dają znać o sobie: dumnym veto, rzuconym przez wolne i solidarne narody wobec próby odnowienia imperialnej dominacji nad Europą Wschodnią - napisał historyk prof. Andrzej Nowak w tekście opublikowanym na amerykańskim portalu American Purpose. 11:56 Jeśli obywatele Serbii i nasza gospodarka zaczną ponosić odczuwalne straty, możemy wprowadzić sankcje przeciwko Rosji za jej napaść na Ukrainę - powiedział minister spraw zagranicznych Serbii Ivica Daczić, cytowany przez telewizję N1. 11:34 Wygłaszając oświadczenie o rozlokowaniu taktycznej broni jądrowej na Białorusi Putin pokazuje, że się boi i może wyłącznie straszyć taktyką. Poza tym potwierdza swój udział w zbrodni - oznajmił doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. 11:29 Rząd Macedonii Północnej opracowuje kolejny pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy, w którym znajdzie się 12 śmigłowców bojowych Mi-24 - poinformowała macedońska minister obrony Sławjanka Pietrowska. 10:31 Słynny aktor i ambasador Dobrej Woli UNICEF Orlando Bloom odwiedził Ukrainę. Poinformował o tym na swoim Instagramie. Instagram Post 10:12 Co najmniej pięciu cywilów zginęło, a 25 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków na terytorium Ukrainy w ciągu minionej doby - powiadomiły służby prasowe ukraińskiego ministerstwa obrony. 09:58 Oświadczenie Putina o umieszczeniu taktycznej broni jądrowej Rosji na terytorium Białorusi to krok do wewnętrznej destabilizacji tego kraju - oświadczył szef Rady Bezpieczeństwa Ukrainy Ołeksij Daniłow, nazywając Białoruś "jądrowym zakładnikiem Rosji". 08:37 W sobotę z Ukrainy do Polski przyjechało 27,6 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 27,2 tys. osób - podała straż graniczna. Od 24 lutego ubiegło roku, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, straż graniczna odnotowała 10,656 mln wjazdów do Polski i 8,768 mln wyjazdów na Ukrainę. 08:28 Zapowiedź Putina o umieszczeniu taktycznej broni jądrowej na Białorusi w sensie militarnym nie wpływa na ryzyko konfliktu jądrowego. Jest to element operacji informacyjnej - ocenia w najnowszym raporcie Instytut Badań nad Wojną. 08:11 Masowo wzrosła liczba partnerstw nawiązywanych między miastami europejskimi i ukraińskimi - wynika z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Łódzkim. To znak, że lokalne elity UE dostrzegły w Ukraińcach ważnych partnerów - powiedział PAP politolog prof. Tomasz Kamiński. 08:04 Bachmut nocą. 07:56 Pożar magazynu tworzyw sztucznych w Omsku w Rosji. 07:55 Wczoraj ukraińskie siły odparły ponad 85 ataków rosyjskich wojsk - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. 07:53 Po ogłoszeniu przez prezydenta Rosji Władimira Putina, że Moskwa i Mińsk zgodziły się na rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej na terytorium Białorusi, Departament Obrony USA stwierdził, że nic nie wskazuje na to, by Rosja przygotowywała się do użycia broni jądrowej - podaje Reuters. 07:52 Użycie przez Rosję na Ukrainie czołgów T-55 pokazuje, że Rosja rzeczywiście walczy jak za Stalina, traktuje swoich żołnierzy jako mięso armatnie, daje im sprzęt z minionej epoki, skazując ich tak na prawdę na to, żeby ginęli falami - ocenił w rozmowie z PAP były dowódca GROM gen. Roman Polko. 07:50 Ukraina przygotowuje się do odzyskania okupowanego przez Rosję Krymu, który jest dziś bazą wojskową dla ataków na ukraińskie cele cywilne, gdzie przeciwnicy Kremla poddawani są represjom i mobilizowani do rosyjskiej armii - powiedziała stała przedstawicielka prezydenta Ukrainy na półwyspie Tamila Taszewa. 07:49 Przygotowanie do lipcowego szczytu NATO w Wilnie, dalsze wzmacnianie wschodniej flanki Sojuszu i sytuacja w Ukrainie będą, wśród tematów, które poruszą w przyszłym tygodniu ministrowie spraw zagranicznych państw B9 na spotkaniu w Łodzi - poinformował rzecznik MSZ Łukasz Jasina. 07:47 Choć na Rosję nałożono sankcje gospodarcze, nie przeszkadza to wielu niemieckim firmom w kontynuowaniu handlu z Rosjanami. Na "Liście wstydu" uniwersytetu Yale są takie niemieckie firmy, jak Storck czy Gerry Weber - pisze portal T-Online. Przeczytaj więcej na ten temat: "Lista wstydu". Te zachodnie firmy wciąż działają w Rosji Karol Żak